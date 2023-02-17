ПВО Украины на данный момент сильнее, чем когда-либо, - Зеленский

Система противовоздушной обороны Украины находится в лучшем состоянии, чем когда-либо раньше.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"Самое важное, что мы с точки зрения ПВО на лучшем уровне, чем когда-либо. Можно поблагодарить нашим партнерам. Вы видит процент (сбитых ракет – ИФ-У) после каждой атаки – иногда это 50-60, иногда 80-85. Я не знаю, что, может быть, больше, чем когда был блэкаут -100 ракет и больше", - отметил глава государства.

"Самый сложный этап, уверен, мы смогли пройти, когда партнеров (Украины – ИФ-У) было не так много. Мы сильнее. И Россия тогда была сильнее, а сейчас она не такая мощная и у них нет такого количества сил", - отметил Зеленский.

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