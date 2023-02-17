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Зеленский (19064) ПВО (2495)

ПВО Украины на данный момент сильнее, чем когда-либо, - Зеленский

зсу,ппо

Система противовоздушной обороны Украины находится в лучшем состоянии, чем когда-либо раньше.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"Самое важное, что мы с точки зрения ПВО на лучшем уровне, чем когда-либо. Можно поблагодарить нашим партнерам. Вы видит процент (сбитых ракет – ИФ-У) после каждой атаки – иногда это 50-60, иногда 80-85. Я не знаю, что, может быть, больше, чем когда был блэкаут -100 ракет и больше", - отметил глава государства.

"Самый сложный этап, уверен, мы смогли пройти, когда партнеров (Украины – ИФ-У) было не так много. Мы сильнее. И Россия тогда была сильнее, а сейчас она не такая мощная и у них нет такого количества сил", - отметил Зеленский.

Читайте: Мы будем работать над "авиационной коалицией", но она сложнее, чем танковая, - Зеленский
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Топ комментарии
+15
Не благодаря а вопреки тебе.
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17.02.2023 15:23
+7
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17.02.2023 15:19
+6
А хто клістрони вилучав? Хто згорнув усі оборонні програми? І тепер ти тут хвіст розпушуєш?
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17.02.2023 15:37
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17.02.2023 15:19 Ответить
Не благодаря а вопреки тебе.
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17.02.2023 15:23 Ответить
Розмова першокласника.
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17.02.2023 15:25 Ответить
Ну, размовляйте....
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17.02.2023 15:27 Ответить
шо такі приспособили асвальтоукладчікі під асвальтомєтатєлі ...(
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17.02.2023 15:25 Ответить
Оці новонароджені такі сцикливі, га?
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17.02.2023 15:46 Ответить
Зєлю в президенти!!
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17.02.2023 15:26 Ответить
галлактики...
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17.02.2023 16:10 Ответить
Ню-ню, уремня пакажєть, ждємс 24 числа 🤔😜🤪
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17.02.2023 15:28 Ответить
А шо буде 24 числа? І якого місяця-року, якщо не секрет?
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17.02.2023 15:56 Ответить
Мене одного напружує, коли воно чимось хвалиться? Тьху, тьху...
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17.02.2023 15:29 Ответить
Розповідає той хто всі ракети закатав у асфальт!
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17.02.2023 15:32 Ответить
А хто клістрони вилучав? Хто згорнув усі оборонні програми? І тепер ти тут хвіст розпушуєш?
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17.02.2023 15:37 Ответить
З клістронами взагалі якась дивна історія...
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17.02.2023 16:18 Ответить
50%
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17.02.2023 15:40 Ответить
"Ми сильніші. І Росія тоді була сильнішою ..." - Зєля в ударі!
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17.02.2023 15:42 Ответить
Недоперепив
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17.02.2023 15:52 Ответить
Мы пахали...
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17.02.2023 16:24 Ответить
В Україні було 7 бригад пво,три повітряних армій,бригади гвинтокрилів,ракетна армія,окремо армія пво,безліч середньої та малої дії... про що зараз розмова?
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17.02.2023 16:12 Ответить
він на роялі тоді грав!
найвеличніший має на свій рахунок ці оди записати!
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17.02.2023 16:37 Ответить
Як же бісить це безперервне бовкання язиком. Лише нескінченні вихваляння та піар...
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17.02.2023 17:10 Ответить
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17.02.2023 17:56 Ответить
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17.02.2023 17:57 Ответить
Шо знов бункерний наказує клістрони вилучити?
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17.02.2023 20:25 Ответить
 
 