ППО України наразі сильніша, ніж будь-коли, - Зеленський

Система протиповітряної оборони України перебуває наразі у кращому стані, ніж будь-коли раніше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції.

"Найважливіше, що ми з точки зору ППО на кращому рівні, ніж будь-коли. Можна подякувати нашим партнерам. Ви бачите відсоток (збитих ракет. - Ред.) після кожної атаки - іноді це 50-60, іноді 80-85. Я не знаю, що може бути більше, ніж коли був блекаут, 100 ракет і більше", - зазначив глава держави.

"Найскладніший етап, впевнений, ми змогли пройти, коли партнерів було не так багато. Ми сильніші. І Росія тоді була сильнішою, а наразі вона не така потужна і у них немає такої кількості сил", - додав Зеленський.

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