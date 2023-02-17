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ППО України наразі сильніша, ніж будь-коли, - Зеленський

зсу,ппо

Система протиповітряної оборони України перебуває наразі у кращому стані, ніж будь-коли раніше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції.

"Найважливіше, що ми з точки зору ППО на кращому рівні, ніж будь-коли. Можна подякувати нашим партнерам. Ви бачите відсоток (збитих ракет. - Ред.) після кожної атаки - іноді це 50-60, іноді 80-85. Я не знаю, що може бути більше, ніж коли був блекаут, 100 ракет і більше", - зазначив глава держави.

"Найскладніший етап, впевнений, ми змогли пройти, коли партнерів було не так багато. Ми сильніші. І Росія тоді була сильнішою, а наразі вона не така потужна і у них немає такої кількості сил", - додав Зеленський.

Читайте: Ми працюватимемо над "авіаційною коаліцією", але вона складніша, ніж танкова, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) ППО (3208)


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Топ коментарі
+15
Не благодаря а вопреки тебе.
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17.02.2023 15:23
+7
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17.02.2023 15:19
+6
А хто клістрони вилучав? Хто згорнув усі оборонні програми? І тепер ти тут хвіст розпушуєш?
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17.02.2023 15:37
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17.02.2023 15:19 Відповісти
Не благодаря а вопреки тебе.
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17.02.2023 15:23 Відповісти
Розмова першокласника.
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17.02.2023 15:25 Відповісти
Ну, размовляйте....
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17.02.2023 15:27 Відповісти
шо такі приспособили асвальтоукладчікі під асвальтомєтатєлі ...(
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17.02.2023 15:25 Відповісти
Оці новонароджені такі сцикливі, га?
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17.02.2023 15:46 Відповісти
Зєлю в президенти!!
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17.02.2023 15:26 Відповісти
галлактики...
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17.02.2023 16:10 Відповісти
Ню-ню, уремня пакажєть, ждємс 24 числа 🤔😜🤪
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17.02.2023 15:28 Відповісти
А шо буде 24 числа? І якого місяця-року, якщо не секрет?
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17.02.2023 15:56 Відповісти
Мене одного напружує, коли воно чимось хвалиться? Тьху, тьху...
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17.02.2023 15:29 Відповісти
Розповідає той хто всі ракети закатав у асфальт!
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17.02.2023 15:32 Відповісти
А хто клістрони вилучав? Хто згорнув усі оборонні програми? І тепер ти тут хвіст розпушуєш?
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17.02.2023 15:37 Відповісти
З клістронами взагалі якась дивна історія...
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17.02.2023 16:18 Відповісти
50%
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17.02.2023 15:40 Відповісти
"Ми сильніші. І Росія тоді була сильнішою ..." - Зєля в ударі!
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17.02.2023 15:42 Відповісти
Недоперепив
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17.02.2023 15:52 Відповісти
Мы пахали...
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17.02.2023 16:24 Відповісти
В Україні було 7 бригад пво,три повітряних армій,бригади гвинтокрилів,ракетна армія,окремо армія пво,безліч середньої та малої дії... про що зараз розмова?
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17.02.2023 16:12 Відповісти
він на роялі тоді грав!
найвеличніший має на свій рахунок ці оди записати!
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17.02.2023 16:37 Відповісти
Як же бісить це безперервне бовкання язиком. Лише нескінченні вихваляння та піар...
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17.02.2023 17:10 Відповісти
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17.02.2023 17:56 Відповісти
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17.02.2023 17:57 Відповісти
Шо знов бункерний наказує клістрони вилучити?
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17.02.2023 20:25 Відповісти
 
 