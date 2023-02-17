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Ми працюватимемо над "авіаційною коаліцією", але вона складніша, ніж танкова, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили військову допомогу Україні, водночас питання постачання бойових літаків, за їхніми словами, потребує подальшого опрацювання.

Про це глава держави заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Питання літаків складніше, ніж "танкова коаліція". Ми точно працюватимемо над цією коаліцією. Ми розпочали розмову про тренування. Це питання до всього світу, тому що це залежить не від однієї країни. Це питання багатьох складових. Україна наполеглива у тих речах, які захищають наші цінності. Будемо вірити, що в цьому напрямку ми матимемо результат", - зазначив Зеленський.

Водночас прем'єр Нідерландів Рютте заявив: "Ми раніше бачили, коли досягали рішень щодо танків та самохідної артилерії. Віритимемо, що вдасться це вирішити, як це вдалося з танками. Вважатимемо, що будуть поставки та тренування, але я не готовий зараз говорити на цю тему. Те, що Нідерланди схиляються, щоби поставити ці літаки, – так. Але далі я про це не говорив би, бо це може не допомогти досягти рішення".

Читайте: Чехія і Нідерланди вироблятимуть мобільні ППО для України

Автор: 

авіація (4131) Зеленський Володимир (23923) Нідерланди (1569) Рютте Марк (400)


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Топ коментарі
+10
ти взагалі за що не візьмешся-всюди гівно виходить .. така твоя доля
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17.02.2023 14:38
+7
Був один цар, забув як його звати, до чого доторкнеться в золото перетворюється, а цей під особистий контроль візьметься - відразу на лайно перетворюється.
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17.02.2023 14:50
+4
Наконец-то дошло что самолеты сложнее танков и есть куча ньюансов в их облслуживании и прменении? На тридцатые сутки?
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17.02.2023 14:52
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ти взагалі за що не візьмешся-всюди гівно виходить .. така твоя доля
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17.02.2023 14:38 Відповісти
Був один цар, забув як його звати, до чого доторкнеться в золото перетворюється, а цей під особистий контроль візьметься - відразу на лайно перетворюється.
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17.02.2023 14:50 Відповісти
Мідас.
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17.02.2023 14:59 Відповісти
Це нецар - якби цар, але навпаки!
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17.02.2023 17:16 Відповісти
Наконец-то дошло что самолеты сложнее танков и есть куча ньюансов в их облслуживании и прменении? На тридцатые сутки?
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17.02.2023 14:52 Відповісти
Так він не тільки не літав, а навіть не служив,,,,
Звідки знати!?
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17.02.2023 17:17 Відповісти
над яйцями работать не пробував ?
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17.02.2023 14:58 Відповісти
Вона певно ніколи не відбудеться!
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17.02.2023 14:58 Відповісти
Працював би краще над своєю клептократичною командою, щоб менше прилипало до їх ********* рук.
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17.02.2023 15:18 Відповісти
Підготовка пілотів триває 40 місяців. Ще 3-4 місяці підготовка по класу пілотів. Треба ще знати спеціфічні мовні питання пілотів NATO - це для наземних служб супроводження - ніхто не буде переходить з стандартів на українську. Ще й вимірувальна проблема - у нас в кілометрах і т д. там у мілях. І це треба рахувати за секунди. Дуже багато питань. Краще системи ППО середні та дальні.
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17.02.2023 15:24 Відповісти
Пишуть, що f16 для ЗСУ зайдуть виключно під час наступу укр армії на Сході і Півдні. Зараз вони не потрібні.
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17.02.2023 15:33 Відповісти
Це означає ніколи. У документах Оману про наступ ЗСУ на Лівобережжі не йдеться.
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17.02.2023 16:20 Відповісти
А як же шашлики, валодя ???
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17.02.2023 18:24 Відповісти
 
 