Ми працюватимемо над "авіаційною коаліцією", але вона складніша, ніж танкова, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили військову допомогу Україні, водночас питання постачання бойових літаків, за їхніми словами, потребує подальшого опрацювання.

Про це глава держави заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Питання літаків складніше, ніж "танкова коаліція". Ми точно працюватимемо над цією коаліцією. Ми розпочали розмову про тренування. Це питання до всього світу, тому що це залежить не від однієї країни. Це питання багатьох складових. Україна наполеглива у тих речах, які захищають наші цінності. Будемо вірити, що в цьому напрямку ми матимемо результат", - зазначив Зеленський.

Водночас прем'єр Нідерландів Рютте заявив: "Ми раніше бачили, коли досягали рішень щодо танків та самохідної артилерії. Віритимемо, що вдасться це вирішити, як це вдалося з танками. Вважатимемо, що будуть поставки та тренування, але я не готовий зараз говорити на цю тему. Те, що Нідерланди схиляються, щоби поставити ці літаки, – так. Але далі я про це не говорив би, бо це може не допомогти досягти рішення".

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