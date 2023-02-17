14 406 39
Франция передала Украине новейшие противотанковые ракетные комплексы "Akeron"
Франция передала Украине противотанковые ракетные комплексы 5 поколения "Akeron", однако, количество техники не сообщается.
Об этом говорится в заявлении вице-президента Комиссии по национальной обороне и Вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио, которое опубликовал Opexnews, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Франция передала Украине неназванное количество противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним.
"Сегодня ясно, что присылаемое нами вооружение хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и присланные Akeron хорошо выполняют свои задачи", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+24 Tommy Lee
показать весь комментарий17.02.2023 16:49
+20 Neftekachka Beznadega
показать весь комментарий17.02.2023 17:06
+15 Neftekachka Beznadega
показать весь комментарий17.02.2023 16:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
украсят утренний пейзаж...."
Какой танкиста был конец....
2вересня1812 кутузов пiдпалив мосву
8500 ракет к джавелинам?