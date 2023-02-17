Франция передала Украине новейшие противотанковые ракетные комплексы "Akeron"

Франция передала Украине противотанковые ракетные комплексы 5 поколения "Akeron", однако, количество техники не сообщается.

Об этом говорится в заявлении вице-президента Комиссии по национальной обороне и Вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио, которое опубликовал Opexnews, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Франция передала Украине неназванное количество противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним.

"Сегодня ясно, что присылаемое нами вооружение хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и присланные Akeron хорошо выполняют свои задачи", - говорится в сообщении.

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