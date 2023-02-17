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Франция передала Украине новейшие противотанковые ракетные комплексы "Akeron"

akeron

Франция передала Украине противотанковые ракетные комплексы 5 поколения "Akeron", однако, количество техники не сообщается.

Об этом говорится в заявлении вице-президента Комиссии по национальной обороне и Вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио, которое опубликовал Opexnews, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Франция передала Украине неназванное количество противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним.

"Сегодня ясно, что присылаемое нами вооружение хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и присланные Akeron хорошо выполняют свои задачи", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+24
Мерсі!
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17.02.2023 16:49
+20
Почитал я об этом Акероне. На его фоне, прославленный Джавелин, выглядит детской хлопушкой. Дальность 4-5 км, бьет как бронетехнику так и воздушные цели.
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17.02.2023 17:06
+15
"Четыре трупа, возле танка
украсят утренний пейзаж...."
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17.02.2023 16:59
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Правила форума Совет форумчан
Відео з "0" лінії будуть із смаком "шашлику"!!!!!
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17.02.2023 16:46 Ответить
Мерсі!
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17.02.2023 16:49 Ответить
Можуть, коли захочуть.
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17.02.2023 16:50 Ответить
На початку війни ЗСУ успішно жарили новітню техніку кацапів відносно старою зброєю.Тепер нам поступають нові і перспективні розробки для випробовувань на зламках,що русня знімає з консервації.Все йде по плану .Залужного .
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17.02.2023 19:39 Ответить
Оце круто, краще Джавелінів .
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17.02.2023 16:53 Ответить
Від подібної новини у місцевої форумноі гебні з їхніми нісенітницями про 100500 літаків та десятками тисяч атакуючих з шпиталями та гравійними дорогами у напрямку «Су«М»м» пукани порвутьс
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17.02.2023 16:54 Ответить
"Четыре трупа, возле танка
украсят утренний пейзаж...."
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17.02.2023 16:59 Ответить
И молодая не узнает
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17.02.2023 17:30 Ответить
пф,знайшли кого здивувати "концами"))))
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18.02.2023 01:56 Ответить
А молодая не узнает
Какой танкиста был конец....
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17.02.2023 17:34 Ответить
Макрон стал Наполеоном...но Москву он не сжигал..это сделал граф Ростопчин...,вместе с 35 000 солдат Михайла Кутузова...😁
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17.02.2023 17:03 Ответить

2вересня1812 кутузов пiдпалив мосву
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17.02.2023 17:38 Ответить
Кутузов одноглазым должен быть. ))
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17.02.2023 17:48 Ответить
Да и БТР VAB нашим морпехам пригодились.
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17.02.2023 17:04 Ответить
Від кого не чекав чіткої допомоги без зайвого патякання, так це від французів. Приємно здивований!
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17.02.2023 17:06 Ответить
А як знатно Макрон тролить ввх.
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17.02.2023 17:26 Ответить
Почитал я об этом Акероне. На его фоне, прославленный Джавелин, выглядит детской хлопушкой. Дальность 4-5 км, бьет как бронетехнику так и воздушные цели.
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17.02.2023 17:06 Ответить
мабуть на ринку озброєння замовлення на Джавеліни підскочили, тож французам потрібно тепер свою зброю рекламувати
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17.02.2023 17:11 Ответить
Такое оружие Франция продаст разве что союзникам по НАТО. И это 5-е поколение, джавелин по моему 3-го.
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17.02.2023 17:13 Ответить
Разница в 25 лет немалая. Получено от США 8500 ракет( сколько ПУ не знаю). Так что...
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17.02.2023 17:17 Ответить
Джавелин разрабатывался 25 лет назад? Не знал однако....
8500 ракет к джавелинам?
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17.02.2023 17:19 Ответить
С 98 на вооружении. Да,к ним.
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17.02.2023 17:20 Ответить
У каждой системы своя спецификация, Джавелин - оружие ближнего боя.
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17.02.2023 17:20 Ответить
3-3.5 км явно не "ближнній бій",ось гранатомет Матадор дійсно для ближнього бою до 500 м.або Карл Густав до 700 м (я про бронетехніку).
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17.02.2023 18:35 Ответить
Ти так не жартуй, бо тут повно зебілів!
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17.02.2023 17:14 Ответить
Ти так не жартуй, тут повно зебілів, не зрозуміють.
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17.02.2023 17:16 Ответить
хорошая и красивая ******
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17.02.2023 17:20 Ответить
О, це круто.
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17.02.2023 17:07 Ответить
Как бы неприятно не звучало, но Франция не поставляла эти Акероны с самого начала, только по той причине, что не было уверенности, что в правительстве, что в армии, что они не сдадут страну, и новое оружие попадет в чужие руки. Но что их стали поставлять теперь - хороший знак, значит верят в победу.
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17.02.2023 17:26 Ответить
но макрон хоче зберегти лице пуйлу.....
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17.02.2023 17:46 Ответить
Это было год назад, да и то, неточно.
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17.02.2023 17:47 Ответить
Ну так жестокая логика, а многие этого нипонимэ - причем разных возрастов, груп...ну что поделать?
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17.02.2023 17:48 Ответить
Я много раз говорил, что помощь запада будет во много раз больше, если они увидят реальные а не показушные шаги, украинского руководства. Никто не любит давать оружие в слабые и ненадежные руки.....
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17.02.2023 17:51 Ответить
Та все зрозуміло, криком кричали, з піною гавкали, які всі підармоти. Просто це так не працює. Треба арбайтен - тоді помогають, а так....
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17.02.2023 17:54 Ответить
ну посмотрим просто птрк Милан на юге себя неплохо показали даже 1 катер с дрг русни утопли с него а Милан ровесник Тоу а тут че то новое
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17.02.2023 18:08 Ответить
Выстрелил и забыл, или не дожидаясь попадания заряжаешь следующий так как первый все равно попадет зачем ждать
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17.02.2023 20:11 Ответить
И заметьте....не успело пройти и года войны....
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17.02.2023 20:33 Ответить
А зачем об этом вообще рассказывать со всех утюгов?
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17.02.2023 20:44 Ответить
 
 