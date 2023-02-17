Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси "Akeron"

Франція передала Україні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління "Akeron", проте кількість техніки не повідомляється.

Про це йдеться у заяві віцепрезидента Комісії з національної оборони та Збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо, яку опублікував Opexnews, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Франція передала Україні неназвану кількість протитанкових ракетних комплексів і ракет до них.

"Сьогодні ясно, що озброєння, яке ми надсилаємо, хороше та працює. САУ "Caesar", ЗРК "Mistral" та надіслані "Akeron" добре виконують свої завдання", - йдеться у повідомленні.

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