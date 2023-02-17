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Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси "Akeron"

akeron

Франція передала Україні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління "Akeron", проте кількість техніки не повідомляється.

Про це йдеться у заяві віцепрезидента Комісії з національної оборони та Збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо, яку опублікував Opexnews, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Франція передала Україні неназвану кількість протитанкових ракетних комплексів і ракет до них.

"Сьогодні ясно, що озброєння, яке ми надсилаємо, хороше та працює. САУ "Caesar", ЗРК "Mistral" та надіслані "Akeron" добре виконують свої завдання", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

допомога (8367) Україна (5917) Франція (3076)


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Топ коментарі
+24
Мерсі!
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17.02.2023 16:49
+20
Почитал я об этом Акероне. На его фоне, прославленный Джавелин, выглядит детской хлопушкой. Дальность 4-5 км, бьет как бронетехнику так и воздушные цели.
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17.02.2023 17:06
+15
"Четыре трупа, возле танка
украсят утренний пейзаж...."
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17.02.2023 16:59
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Відео з "0" лінії будуть із смаком "шашлику"!!!!!
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17.02.2023 16:46 Відповісти
Мерсі!
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17.02.2023 16:49 Відповісти
Можуть, коли захочуть.
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17.02.2023 16:50 Відповісти
На початку війни ЗСУ успішно жарили новітню техніку кацапів відносно старою зброєю.Тепер нам поступають нові і перспективні розробки для випробовувань на зламках,що русня знімає з консервації.Все йде по плану .Залужного .
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17.02.2023 19:39 Відповісти
Оце круто, краще Джавелінів .
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17.02.2023 16:53 Відповісти
Від подібної новини у місцевої форумноі гебні з їхніми нісенітницями про 100500 літаків та десятками тисяч атакуючих з шпиталями та гравійними дорогами у напрямку «Су«М»м» пукани порвутьс
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17.02.2023 16:54 Відповісти
"Четыре трупа, возле танка
украсят утренний пейзаж...."
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17.02.2023 16:59 Відповісти
И молодая не узнает
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17.02.2023 17:30 Відповісти
пф,знайшли кого здивувати "концами"))))
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18.02.2023 01:56 Відповісти
А молодая не узнает
Какой танкиста был конец....
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17.02.2023 17:34 Відповісти
Макрон стал Наполеоном...но Москву он не сжигал..это сделал граф Ростопчин...,вместе с 35 000 солдат Михайла Кутузова...😁
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17.02.2023 17:03 Відповісти

2вересня1812 кутузов пiдпалив мосву
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17.02.2023 17:38 Відповісти
Кутузов одноглазым должен быть. ))
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17.02.2023 17:48 Відповісти
Да и БТР VAB нашим морпехам пригодились.
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17.02.2023 17:04 Відповісти
Від кого не чекав чіткої допомоги без зайвого патякання, так це від французів. Приємно здивований!
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17.02.2023 17:06 Відповісти
А як знатно Макрон тролить ввх.
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17.02.2023 17:26 Відповісти
Почитал я об этом Акероне. На его фоне, прославленный Джавелин, выглядит детской хлопушкой. Дальность 4-5 км, бьет как бронетехнику так и воздушные цели.
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17.02.2023 17:06 Відповісти
мабуть на ринку озброєння замовлення на Джавеліни підскочили, тож французам потрібно тепер свою зброю рекламувати
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17.02.2023 17:11 Відповісти
Такое оружие Франция продаст разве что союзникам по НАТО. И это 5-е поколение, джавелин по моему 3-го.
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17.02.2023 17:13 Відповісти
Разница в 25 лет немалая. Получено от США 8500 ракет( сколько ПУ не знаю). Так что...
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17.02.2023 17:17 Відповісти
Джавелин разрабатывался 25 лет назад? Не знал однако....
8500 ракет к джавелинам?
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17.02.2023 17:19 Відповісти
С 98 на вооружении. Да,к ним.
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17.02.2023 17:20 Відповісти
У каждой системы своя спецификация, Джавелин - оружие ближнего боя.
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17.02.2023 17:20 Відповісти
3-3.5 км явно не "ближнній бій",ось гранатомет Матадор дійсно для ближнього бою до 500 м.або Карл Густав до 700 м (я про бронетехніку).
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17.02.2023 18:35 Відповісти
Ти так не жартуй, бо тут повно зебілів!
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17.02.2023 17:14 Відповісти
Ти так не жартуй, тут повно зебілів, не зрозуміють.
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17.02.2023 17:16 Відповісти
хорошая и красивая ******
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17.02.2023 17:20 Відповісти
О, це круто.
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17.02.2023 17:07 Відповісти
Как бы неприятно не звучало, но Франция не поставляла эти Акероны с самого начала, только по той причине, что не было уверенности, что в правительстве, что в армии, что они не сдадут страну, и новое оружие попадет в чужие руки. Но что их стали поставлять теперь - хороший знак, значит верят в победу.
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17.02.2023 17:26 Відповісти
но макрон хоче зберегти лице пуйлу.....
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17.02.2023 17:46 Відповісти
Это было год назад, да и то, неточно.
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17.02.2023 17:47 Відповісти
Ну так жестокая логика, а многие этого нипонимэ - причем разных возрастов, груп...ну что поделать?
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17.02.2023 17:48 Відповісти
Я много раз говорил, что помощь запада будет во много раз больше, если они увидят реальные а не показушные шаги, украинского руководства. Никто не любит давать оружие в слабые и ненадежные руки.....
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17.02.2023 17:51 Відповісти
Та все зрозуміло, криком кричали, з піною гавкали, які всі підармоти. Просто це так не працює. Треба арбайтен - тоді помогають, а так....
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17.02.2023 17:54 Відповісти
ну посмотрим просто птрк Милан на юге себя неплохо показали даже 1 катер с дрг русни утопли с него а Милан ровесник Тоу а тут че то новое
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17.02.2023 18:08 Відповісти
Выстрелил и забыл, или не дожидаясь попадания заряжаешь следующий так как первый все равно попадет зачем ждать
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17.02.2023 20:11 Відповісти
И заметьте....не успело пройти и года войны....
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17.02.2023 20:33 Відповісти
А зачем об этом вообще рассказывать со всех утюгов?
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17.02.2023 20:44 Відповісти
 
 