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Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси "Akeron"
Франція передала Україні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління "Akeron", проте кількість техніки не повідомляється.
Про це йдеться у заяві віцепрезидента Комісії з національної оборони та Збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо, яку опублікував Opexnews, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, Франція передала Україні неназвану кількість протитанкових ракетних комплексів і ракет до них.
"Сьогодні ясно, що озброєння, яке ми надсилаємо, хороше та працює. САУ "Caesar", ЗРК "Mistral" та надіслані "Akeron" добре виконують свої завдання", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+24 Tommy Lee
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+20 Neftekachka Beznadega
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+15 Neftekachka Beznadega
показати весь коментар17.02.2023 16:59
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