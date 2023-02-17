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армия РФ (18059) Мариуполь (5695) Андрющенко Петр (579)

Дополнительные подразделения кадыровцев вошли в Мариуполь, - Андрющенко

чеченці,кадирівці

Во временно захваченный захватчиками Мариуполь вошли дополнительные подразделения кадыровцев, их разместили на территории бывшего рыбзавода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Дополнительные подразделения кадыровцев зашли в город. Размещены на территории бывшего рыбоконсервного завода (старый причал) до 500 нелюдей. Концентрация росгвардии растет", - написал Андрющенко.

Он также отметил, что захватчики сменили тактику во время перемещения военных колонн.

"Для повышения безопасности и усложнения фиксирования военного перемещения в Мариуполе россияне начали применять тактику сопровождения подразделениями росгвардии. Цель – выявление и задержание наших граждан. Эффективность – на видео", – пояснил советник мэра.

Он добавил, что снова основное направление движения вражеских грузовиков с боекомплектами – это Мангуш/Бердянск. Однако из-за неблагоприятных погодных условий и оледенениями на трассе Мариуполь - Мелитополь движение российских военных замедлено.

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Топ комментарии
+18
КоординатИ? Хаймерс дістає????
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17.02.2023 17:49
+15
Там надо спровоцировать межусобицу:
- среди русских двигать тезу, что их будут трахать, а чеченам, что русаки их обзывают ослоё#ами...
- бурятам внушить, что их начнут шманать чечены, а чеченам, что буряты считают их чурками ...
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17.02.2023 18:01
+13
Якщо зайшли кадирівці, значить там їм точно безпечно
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17.02.2023 17:57
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КоординатИ? Хаймерс дістає????
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17.02.2023 17:49 Ответить
****, скільки вас там є?
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17.02.2023 17:51 Ответить
Там пара БТГ рашки є - зараз їм "О" намажуть вазеліном!
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17.02.2023 17:53 Ответить
Стиць-пистиць! З якої речі?
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17.02.2023 17:58 Ответить
Не плутайте чечен та кадирівців.
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17.02.2023 17:59 Ответить
Це як добрі росіяни і погани росіяни! Українськи хлопці-снайпери у 90-х приїзджали у Чечню, щоб вона стала незалежною, а кадарівці приходять щоб підм'яти Україну під Росію!
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17.02.2023 18:12 Ответить
Якщо зайшли кадирівці, значить там їм точно безпечно
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17.02.2023 17:57 Ответить
... і є бажання "зайти"!!!))))
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17.02.2023 18:23 Ответить
Там надо спровоцировать межусобицу:
- среди русских двигать тезу, что их будут трахать, а чеченам, что русаки их обзывают ослоё#ами...
- бурятам внушить, что их начнут шманать чечены, а чеченам, что буряты считают их чурками ...
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17.02.2023 18:01 Ответить
Молодець! Чітко підмітив!
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17.02.2023 18:03 Ответить
И главное: им всем надо внушить, что самое безопасное место - местное ПТУ !
Типа, "Хаймарс" два раза в ПТУ не попадает....
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17.02.2023 18:10 Ответить
І щоб БК поряд тримали на випадок нападу ССО України!
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17.02.2023 18:22 Ответить
И что Кадыровец бесмертен его не пуля ни снаряд не берёт,Аллах защитит лучше чем каска или броник
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17.02.2023 18:54 Ответить
Тік - ток не встигнуть сказати : Дон-ДОН!
Буде дзінь-дзінь!
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17.02.2023 20:02 Ответить
І побільше Віагри їм туди
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17.02.2023 18:16 Ответить
Віагру потрібно видати до 24.00
На ранок вона їм не згодиться уже)))))
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17.02.2023 18:21 Ответить
От пакують їх в мішочки а там стояк .Мішки рівно не ляжуть у камаз)))
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17.02.2023 18:25 Ответить
Вагони - рефрижератори.... Там стояк буде аж до ДОн-Дона!!!
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17.02.2023 18:29 Ответить
- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
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17.02.2023 20:08 Ответить
__Бычки готовы к упаковке...(возможна заморозка). С ароматом дымка... __
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17.02.2023 18:01 Ответить
"подаруйте" кадировцям айфон з маячком.. чи ще шо подібне
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17.02.2023 18:03 Ответить
Дон-дон-дон для них готель зняв в центрі! Хаймерси - плі!
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17.02.2023 18:06 Ответить
дон дон подошли как заград отряды будут рузге беглецов дон донить
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17.02.2023 18:11 Ответить
чуть-чуть
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17.02.2023 18:23 Ответить
на пів шишки?
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17.02.2023 18:47 Ответить
ЗСУ треба запастися свинячим лайном, щоб цих мерзотників поховати в заповнених ним ямах.
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17.02.2023 18:12 Ответить
РЕЖИСУРА???
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17.02.2023 18:23 Ответить
свинорылая напрасно стараешься...
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17.02.2023 18:46 Ответить
Хаймерс тоооовсь!
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17.02.2023 18:50 Ответить
Амин.
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17.02.2023 18:53 Ответить
А в Мариуполе козы,овцы есть?
Бедные животные.
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17.02.2023 18:52 Ответить
Святой Хаймерс амин.
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17.02.2023 18:52 Ответить
передбачають таки, зарази, що лапті будуть бігти тільки через Марик. А там вже готується фортеця.
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17.02.2023 19:01 Ответить
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17.02.2023 19:01 Ответить
Представляете машину времени, русского солдата на танке из Грозного 1995 года перенести в 2022, на броне диалог:

- ты кто?
- чеченец
- что делаешь на моём русском танке?
- в атаку иду вместе с русскими
- куда ?
- на Харьков, на Киев же уже сходили

Никогда не говори никогда....
Как верны эти слова.
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17.02.2023 19:05 Ответить
Ударно-тактический беспилотник Ace One, украинских разработчиков, способен разгоняться до звуковой скорости 0,95 Маха, поднимается на высоту до 13,7 км
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17.02.2023 19:11 Ответить
Способен он будет когда его испробуют в боевых действиях
А пока это картинка какого то фуфла и не более,которое просит денег с бюджета.
Там ежедневно что то вроде как изобретают,но нехера нет.
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17.02.2023 19:16 Ответить
когда его испробуют в боевых действиях так в чём проблема )И диваны диваны диваны и так бесконечности ...
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17.02.2023 19:20 Ответить
Пусть делают и испытывают в боевых условиях вон кадировци подъехали ...
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17.02.2023 19:28 Ответить
Изобрели,это когда есть результат.
Если его другие покупают,а не красивую модель слепить
Кацы вон тоже Армату изобрели,ездит только на буксире и стоит уже 8 лет в гараже на ремонте.У них даже робот " Борис" есть-мужик в костюме робота.
Не будем опускаться до их уровня.
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17.02.2023 19:33 Ответить
Изобрели,это когда есть результат.💯
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17.02.2023 19:35 Ответить
Украинцы, скиньте координаты, где эти кафиры остановились!
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17.02.2023 19:45 Ответить
здається враження, ви якийсь засланиий
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17.02.2023 19:51 Ответить
тиск на чмобівські дупи вирос в декілька разів
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17.02.2023 19:50 Ответить
Та усе норм. Ми знаємо що і як з тим робити. Не турбуйтеся, шановні!
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17.02.2023 23:42 Ответить
 
 