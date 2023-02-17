Дополнительные подразделения кадыровцев вошли в Мариуполь, - Андрющенко

Во временно захваченный захватчиками Мариуполь вошли дополнительные подразделения кадыровцев, их разместили на территории бывшего рыбзавода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Дополнительные подразделения кадыровцев зашли в город. Размещены на территории бывшего рыбоконсервного завода (старый причал) до 500 нелюдей. Концентрация росгвардии растет", - написал Андрющенко.

Он также отметил, что захватчики сменили тактику во время перемещения военных колонн.

"Для повышения безопасности и усложнения фиксирования военного перемещения в Мариуполе россияне начали применять тактику сопровождения подразделениями росгвардии. Цель – выявление и задержание наших граждан. Эффективность – на видео", – пояснил советник мэра.

Он добавил, что снова основное направление движения вражеских грузовиков с боекомплектами – это Мангуш/Бердянск. Однако из-за неблагоприятных погодных условий и оледенениями на трассе Мариуполь - Мелитополь движение российских военных замедлено.

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