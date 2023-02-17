Дополнительные подразделения кадыровцев вошли в Мариуполь, - Андрющенко
Во временно захваченный захватчиками Мариуполь вошли дополнительные подразделения кадыровцев, их разместили на территории бывшего рыбзавода.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Дополнительные подразделения кадыровцев зашли в город. Размещены на территории бывшего рыбоконсервного завода (старый причал) до 500 нелюдей. Концентрация росгвардии растет", - написал Андрющенко.
Он также отметил, что захватчики сменили тактику во время перемещения военных колонн.
"Для повышения безопасности и усложнения фиксирования военного перемещения в Мариуполе россияне начали применять тактику сопровождения подразделениями росгвардии. Цель – выявление и задержание наших граждан. Эффективность – на видео", – пояснил советник мэра.
Он добавил, что снова основное направление движения вражеских грузовиков с боекомплектами – это Мангуш/Бердянск. Однако из-за неблагоприятных погодных условий и оледенениями на трассе Мариуполь - Мелитополь движение российских военных замедлено.
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- среди русских двигать тезу, что их будут трахать, а чеченам, что русаки их обзывают ослоё#ами...
- бурятам внушить, что их начнут шманать чечены, а чеченам, что буряты считают их чурками ...
Типа, "Хаймарс" два раза в ПТУ не попадает....
Буде дзінь-дзінь!
На ранок вона їм не згодиться уже)))))
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
Бедные животные.
- ты кто?
- чеченец
- что делаешь на моём русском танке?
- в атаку иду вместе с русскими
- куда ?
- на Харьков, на Киев же уже сходили
Никогда не говори никогда....
Как верны эти слова.
А пока это картинка какого то фуфла и не более,которое просит денег с бюджета.
Там ежедневно что то вроде как изобретают,но нехера нет.
Если его другие покупают,а не красивую модель слепить
Кацы вон тоже Армату изобрели,ездит только на буксире и стоит уже 8 лет в гараже на ремонте.У них даже робот " Борис" есть-мужик в костюме робота.
Не будем опускаться до их уровня.