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В оккупированном Мариуполе демонтируют остатки Драмтеатра, - горсовет. ВИДЕО

Российские оккупанты продолжают демонтировать здание Драмтеатра в оккупированном Мариуполе.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Мариупольского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты продолжают демонтировать здание. Они хотят скрыть следы своих преступлений. А чтобы никто не мог увидеть, что происходит "за кулисами" установлено ограждение. Ведь под завалами до сих пор остаются тела десятков мариупольцев, погибших от российских бомб", - говорится в сообщении. .

Драматический театр стал трагическим символом преступлений россиян в Мариуполе. 16 марта 2022 года оккупанты целенаправленно сбросили авиабомбы на театр, несмотря на огромную надпись "ДЕТИ". По предварительным данным, погибли около 600 человек. Это был преступный акт против мирного населения. За который, уверены, преступники будут отвечать на скамье подсудимых.

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демонтаж (202) Мариуполь (5718) оккупация (10167)


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Ні х&ра!

Відбудуемо новий театр- Італія збиралися допомогти.
Та будуть гроші від кацапскоі репарації після її поразки.

Цей театр вже увійшов в Історію героїчної боротьби України.
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17.02.2023 16:21 Ответить
Питання не у відбудові. Під театром докази злочинів для Трибуналу
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17.02.2023 16:44 Ответить
То вже робота для українських правоохоронців- встановити всіх причетних до приховування і знищення слідів воєнного злочина. І далі приймати міри по ланцюжку: слідство-вирок-покарання
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17.02.2023 17:01 Ответить
Маріупаль ще ждановим димом ТАК обнюхався кольоровим, що буде в радянський дитячий конструктор з кубіків гратися заради самозаспокоєння. А той театр кому "потрібен"? Вийдеш на вулицю й з 100 Людей може не виявитись ЖОДНОГО відвідувача. А сєсєрам пофігу. Подвиг УПА їм "по", а за театром слізьми давляться. Норм?
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18.02.2023 08:49 Ответить
Стирають будь-які сліди та згадки про свої злочини.

Така ось вона історія від Кремля та акедеміків параші. Побачиш академіка параші - вбий його.

Інтернет вони теж підчистять. Пройде трохи час і взагалі ніяких фото чи відео не буде гуглитись. А на такі запити буде випадати один спам вигідний рф.
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17.02.2023 17:05 Ответить
И потом ФСБ грохнет всех кто там завалы убирали. Чтобы не проболтались..
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17.02.2023 17:09 Ответить
Думаешь, помнит быдлятина, что с шахтами на Луганщине(про ВМВ, Краснодон и Салину на Львовщине уж и НЕ говорю...) сделали в годах при "старте" Войны(ну чирикают же не про февраль 2014-го...)...
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18.02.2023 09:08 Ответить
И всем скажем, шо так и было. Я, не я і хата не моя.
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17.02.2023 17:24 Ответить
 
 