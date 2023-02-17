В оккупированном Мариуполе демонтируют остатки Драмтеатра, - горсовет. ВИДЕО

Российские оккупанты продолжают демонтировать здание Драмтеатра в оккупированном Мариуполе.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Мариупольского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты продолжают демонтировать здание. Они хотят скрыть следы своих преступлений. А чтобы никто не мог увидеть, что происходит "за кулисами" установлено ограждение. Ведь под завалами до сих пор остаются тела десятков мариупольцев, погибших от российских бомб", - говорится в сообщении. .

Драматический театр стал трагическим символом преступлений россиян в Мариуполе. 16 марта 2022 года оккупанты целенаправленно сбросили авиабомбы на театр, несмотря на огромную надпись "ДЕТИ". По предварительным данным, погибли около 600 человек. Это был преступный акт против мирного населения. За который, уверены, преступники будут отвечать на скамье подсудимых.

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