В окупованому Маріуполі демонтують залишки Драмтеатру, - міськрада. ВIДЕО
Російські окупанти продовжують демонтувати будівлю Драмтеатру в окупованому Маріуполі.
Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Маріупольської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти продовжують демонтувати будівлю. Вони хочуть приховати сліди своїх злочинів. А щоб ніхто не міг побачити, що відбувається "за лаштунками" встановлено огорожу. Адже під завалами досі залишаються тіла десятків маріупольців, які загинули від російських бомб", - йдеться в повідомленні.
Драматичний театр став трагічним символом злочинів росіян у Маріуполі. 16 березня 2022 року окупанти цілеспрямовано скинули авіабомби на театр, не дивлячись на величезний напис "ДІТИ". За попередніми даними, загинуло близько 600 людей. Це був злочинний акт проти мирного населення. За який, впевнені, злочинці відповідатимуть на лаві підсудних.
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Відбудуемо новий театр- Італія збиралися допомогти.
Та будуть гроші від кацапскоі репарації після її поразки.
Цей театр вже увійшов в Історію героїчної боротьби України.
Така ось вона історія від Кремля та акедеміків параші. Побачиш академіка параші - вбий його.
Інтернет вони теж підчистять. Пройде трохи час і взагалі ніяких фото чи відео не буде гуглитись. А на такі запити буде випадати один спам вигідний рф.