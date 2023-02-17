В окупованому Маріуполі демонтують залишки Драмтеатру, - міськрада. ВIДЕО

Російські окупанти продовжують демонтувати будівлю Драмтеатру в окупованому Маріуполі.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Маріупольської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти продовжують демонтувати будівлю. Вони хочуть приховати сліди своїх злочинів. А щоб ніхто не міг побачити, що відбувається "за лаштунками" встановлено огорожу. Адже під завалами досі залишаються тіла десятків маріупольців, які загинули від російських бомб", - йдеться в повідомленні.

Драматичний театр став трагічним символом злочинів росіян у Маріуполі. 16 березня 2022 року окупанти цілеспрямовано скинули авіабомби на театр, не дивлячись на величезний напис "ДІТИ". За попередніми даними, загинуло близько 600 людей. Це був злочинний акт проти мирного населення. За який, впевнені, злочинці відповідатимуть на лаві підсудних.

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