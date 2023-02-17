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В окупованому Маріуполі демонтують залишки Драмтеатру, - міськрада. ВIДЕО

Російські окупанти продовжують демонтувати будівлю Драмтеатру в окупованому Маріуполі.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Маріупольської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти продовжують демонтувати будівлю. Вони хочуть приховати сліди своїх злочинів. А щоб ніхто не міг побачити, що відбувається "за лаштунками" встановлено огорожу. Адже під завалами досі залишаються тіла десятків маріупольців, які загинули від російських бомб", - йдеться в повідомленні.

Драматичний театр став трагічним символом злочинів росіян у Маріуполі. 16 березня 2022 року окупанти цілеспрямовано скинули авіабомби на театр, не дивлячись на величезний напис "ДІТИ". За попередніми даними, загинуло близько 600 людей. Це був злочинний акт проти мирного населення. За який, впевнені, злочинці відповідатимуть на лаві підсудних.

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Автор: 

демонтаж (192) Маріуполь (3235) окупація (6715)


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Ні х&ра!

Відбудуемо новий театр- Італія збиралися допомогти.
Та будуть гроші від кацапскоі репарації після її поразки.

Цей театр вже увійшов в Історію героїчної боротьби України.
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17.02.2023 16:21 Відповісти
Питання не у відбудові. Під театром докази злочинів для Трибуналу
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17.02.2023 16:44 Відповісти
То вже робота для українських правоохоронців- встановити всіх причетних до приховування і знищення слідів воєнного злочина. І далі приймати міри по ланцюжку: слідство-вирок-покарання
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17.02.2023 17:01 Відповісти
Маріупаль ще ждановим димом ТАК обнюхався кольоровим, що буде в радянський дитячий конструктор з кубіків гратися заради самозаспокоєння. А той театр кому "потрібен"? Вийдеш на вулицю й з 100 Людей може не виявитись ЖОДНОГО відвідувача. А сєсєрам пофігу. Подвиг УПА їм "по", а за театром слізьми давляться. Норм?
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18.02.2023 08:49 Відповісти
Стирають будь-які сліди та згадки про свої злочини.

Така ось вона історія від Кремля та акедеміків параші. Побачиш академіка параші - вбий його.

Інтернет вони теж підчистять. Пройде трохи час і взагалі ніяких фото чи відео не буде гуглитись. А на такі запити буде випадати один спам вигідний рф.
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17.02.2023 17:05 Відповісти
И потом ФСБ грохнет всех кто там завалы убирали. Чтобы не проболтались..
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17.02.2023 17:09 Відповісти
Думаешь, помнит быдлятина, что с шахтами на Луганщине(про ВМВ, Краснодон и Салину на Львовщине уж и НЕ говорю...) сделали в годах при "старте" Войны(ну чирикают же не про февраль 2014-го...)...
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18.02.2023 09:08 Відповісти
И всем скажем, шо так и было. Я, не я і хата не моя.
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17.02.2023 17:24 Відповісти
 
 