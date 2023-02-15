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Знищений росіянами залізничний вокзал в окупованому Маріуполі. ФОТОрепортаж

Російські загарбники зруйнували вокзал у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє міськрада, передає Цензор.НЕТ.

"Залізничний вокзал в окупованому Маріуполі сьогодні. Повністю знищений росіянами. Місце звідки ми відправлялися мандрувати та перше місце, яке бачили, коли поверталися до рідного Маріуполя. Тепер тут суцільні руїни. Ось, що приніс нам "руський мир" - руйнацію, зубожіння, холод та смерть.

А ще менше року тому ми планували створити сучасний вокзал європейського рівня. Комфортний, новітній та з елементами доступності", - йдеться в повідомленні.

У мерії наголосили, що вже зараз, спільно з маріупольцями, формується візія майбутнього міста після деокупації.

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Знищений росіянами залізничний вокзал в окупованому Маріуполі 01
Знищений росіянами залізничний вокзал в окупованому Маріуполі 02
Знищений росіянами залізничний вокзал в окупованому Маріуполі 03
Знищений росіянами залізничний вокзал в окупованому Маріуполі 04
Знищений росіянами залізничний вокзал в окупованому Маріуполі 05
Знищений росіянами залізничний вокзал в окупованому Маріуполі 06

Автор: 

Маріуполь (3235) окупація (6717) руйнування (257)


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Топ коментарі
+12
бачила десь якусь жінку з Маріуполя, яка дуже докладно комусь розповідала, як вони зараз живуть..., про дрова, про світло, яке іноді з'являється, про піч з непрацюючого сміттєзбірника..., не видно було, що її щось не влаштовує..., навпаки, все подобається, ніякої туги за минулим, тільки задоволення від того, що все так чудово влаштовано..., мабуть, з тих, хто дочекались "визволителів"...
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15.02.2023 12:43
+10
Вокзал орки восстанавливать не будут да и не успеют но деньги на его строительство точно уже украли из бюджета.
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15.02.2023 12:38
+10
до чого цей андрющенко це пише ?

Жителі Маріуполя це ватани які готові гівно їсти і замерзати на смерть тільки щоб була расєюшка а тут якийсь вокзал розбитий
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15.02.2023 12:44
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Вокзал орки восстанавливать не будут да и не успеют но деньги на его строительство точно уже украли из бюджета.
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15.02.2023 12:38 Відповісти
Так мы за их же деньги и восстановим. А за убитых украинцев им всем гореть в аду, даже якобы оппозиции.
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15.02.2023 12:44 Відповісти
Бред сивой кобылы, дядя. Иди ка ты на фронт чтобы собственоручно наши города разрушать. Тебя там научат Украину и ее города любить за неделю.
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15.02.2023 16:37 Відповісти
Клич у свій взвод, ВЙО, пердун диванний! Якась физдота шмаркатата, яка на Мову си всрала, ще буде вчити жити! Тебе самого не на "нуль", а у зоопарк, треба! Ти й 1% не доперло макітрою порожньою, ЩО він написав, дрищара!
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15.02.2023 23:25 Відповісти
Ты сам-то хоть понял что ты тут накалякал?
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16.02.2023 10:41 Відповісти
Ти найшов, де читати "лекції"... Опиши для початку, що за "горад" ця хімія й ЩО породив той бувший "жданов". Тебе ж бидлятина зрозуміти не може, хоч цукерками годуй!
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15.02.2023 23:29 Відповісти
В дореволюционных энциклопедических источниках (таких как ГСС[17] и ЭСБЕ[18]) указывается, что несколько веков назад на месте Мариуполя существовало поселение Адамаха (форпост запорожских казаков Домаха). Как город появился в XVI веке, когда Адиль Гирей в 1577 году на месте (или рядом), отмеченной на европейских портоланах западнее современного Мариуполя легендарной Паластры, основал крепость Балы-Сарай. После его гибели во время войны в Закавказье (убит 25 июля 1579 года) Балы-Сарай стал центром (вариант - одним из центров) Дивеева улуса на севере Крымского ханства. Этот город (в славянской традиции - Белосарай), дал название приморской косе на севере Азовского моря. Есть мнение, что Балы-Сарай находился в устье Кальмиуса - то есть на месте современного города Мариуполь.

Сам город точнее его первичный вид был отстроен в 1778 году, когда был заложен уездный город Азовской губернии Павловск (иногда именовался Павлоградом), которому в 1779 году присвоено наименование Мариуполь. В 1780 году в Мариуполе и в его окрестностях поселили выведенных в 1778 году из Крымского ханства православных греков (румеев и урумов).
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16.02.2023 10:48 Відповісти
Ти накурений, чи тобі вчителя найняти, би допер сенс запитання? Ти ще часи динозаврів тут вивали, турка німецька. Уруцкій ізік явно діагноз розумового сифілісу, тормоз ти тракторний. Хімією при сєсєрії ЖДАНОВ знищив покоління й породив слизняків, таких, як ти. Язик до асфальта, а на піаніні пуцькою бацаєш. Ще раз кажу: не вивчив Мову за 30 років Незалежності - з прибитим бидлом й чеши хлібало.
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18.02.2023 08:28 Відповісти
Ну так пиши сам правильно на украинском, кацап. Ни слова без ошибки у тебя. Вася балтийский... Еще напиши что Балтика внутреннее украинское море.
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18.02.2023 09:24 Відповісти
Ти вказівки давай бомжарні, з якою ти родич, чмо. Те, що ти, шмаркля, навіть мій нік не знаєш, бо не читав Пєлєвіна, ще більше доказує, що ти - плужара пострадянська.
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18.02.2023 09:47 Відповісти
Выражение «балтийский чай» появилось в начале двадцатых годов. Оно обозначает смесь водки с каким-либо сильным наркотиком. Чаще всего в алкогольный напиток добавляют психостимуляторы, например, кокаин.

Гордишся тем, что ты наркоша?
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18.02.2023 09:53 Відповісти
Какай в унітаз своїм урюцькім ізіком. Пробіжися знову по гуглі й запитай, що таке шизоїд й шизофазія. То твій діагноз. Зеленим ти - саме то. Скачи й записуйся, шмарку
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18.02.2023 09:58 Відповісти
Кацап, иди на йух своего бункерного фюрера. Пришел тут нам рассказывать что нам сносить, а что не сносить.
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18.02.2023 10:05 Відповісти
Наркоша, гуляй не здесь. Чай балтийский. Я тебе уже писал что это означает.
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23.02.2023 13:38 Відповісти
бачила десь якусь жінку з Маріуполя, яка дуже докладно комусь розповідала, як вони зараз живуть..., про дрова, про світло, яке іноді з'являється, про піч з непрацюючого сміттєзбірника..., не видно було, що її щось не влаштовує..., навпаки, все подобається, ніякої туги за минулим, тільки задоволення від того, що все так чудово влаштовано..., мабуть, з тих, хто дочекались "визволителів"...
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15.02.2023 12:43 Відповісти
Это совок, он никак не отпустит Украину. Но самое грустное что сейчас в Украине даже правнуки совков думают по совковски. Вчера зашел в аптеку. Стоит очередь к одной кассе. Вижу что рядом в окошке тоже продавец есть. Подошел и спросил нужное мне лекарство... Какая вонь началась... Самое приличное что я услышал так это то, что очередь надо еще на улице занимать... Ну купил себе спокойно и вышел, а совки в очереди к одной кассе так и стояли... В этой колбасе и 30 летние, и 20 летние стояли...
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15.02.2023 12:51 Відповісти
Малий відсоток кончених є і в Маріуполі, як і по всій Україні.
Більщість патріотів і нормальних загинула серед 100 тисяч Маріупільців.
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15.02.2023 12:54 Відповісти
читай вище і у спам тварина
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23.02.2023 13:49 Відповісти
і не тільки...повезло.... а можливо і ні...ми не побачили окупацію Одеси...там осине гніздо ....як доказ.. скандують---вон із адєси бандєровскіє бєси...Ви будете шоковані..от і вам Україна.
Стерненко на антимайдані. Шокуюче відео зі зрадниками, які кликали росію https://www.youtube.com/watch?v=WaLgI19n4o4
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15.02.2023 13:01 Відповісти
таких багато там залишилось, але це не думка 500 тисячного міста а лише думка "місцевої-божевільної" яких повно у кожному місті на рівні з ватою.
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15.02.2023 13:02 Відповісти
до чого цей андрющенко це пише ?

Жителі Маріуполя це ватани які готові гівно їсти і замерзати на смерть тільки щоб була расєюшка а тут якийсь вокзал розбитий
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15.02.2023 12:44 Відповісти
100% Практично 99%. ФАКТ.
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18.02.2023 08:30 Відповісти
кончене ти лайно лахтиньске, чому тебе нема серед 100 тис загиблих Маріцпільців
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22.02.2023 13:31 Відповісти
Сруцкій мір.
Земля пухом загиблим Маріупільцям.
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15.02.2023 12:52 Відповісти
їхав електричкою..на Кремінну....Львів-Трускавець
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15.02.2023 12:52 Відповісти
Та місцевим пофігу. Там самі "ждуни". Ну от і дочекались...
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15.02.2023 13:37 Відповісти
Любители русского мира дождались прихода асвабадителей и готовы мёрзнуть и жрать всякую дрянь, для них главное что нет биндер.
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15.02.2023 14:29 Відповісти
Залишилось вилікуватись від розумового сифілісу сорту "уруцкій ізік"... Й без істерик, - я тобі не тицькаю, а намікаю, й я особисто родом з донських й кубанських по батяні, й українською на Ростовщині мене у 70-х виховували. "Язык" з Тили(Мов) Тюркських, тої самоє Золотої Орди, перекладається "жалОба", "жаль", "скорбота". А "нас рать" звучить так, що картина явно не про кількість воінафф. Спілкування уруцкім ізіком сам Даль критикував ТАК, що мінімум ступор в притомних людей.
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18.02.2023 09:55 Відповісти
 
 