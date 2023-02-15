Знищений росіянами залізничний вокзал в окупованому Маріуполі. ФОТОрепортаж
Російські загарбники зруйнували вокзал у тимчасово окупованому Маріуполі.
Про це повідомляє міськрада, передає Цензор.НЕТ.
"Залізничний вокзал в окупованому Маріуполі сьогодні. Повністю знищений росіянами. Місце звідки ми відправлялися мандрувати та перше місце, яке бачили, коли поверталися до рідного Маріуполя. Тепер тут суцільні руїни. Ось, що приніс нам "руський мир" - руйнацію, зубожіння, холод та смерть.
А ще менше року тому ми планували створити сучасний вокзал європейського рівня. Комфортний, новітній та з елементами доступності", - йдеться в повідомленні.
У мерії наголосили, що вже зараз, спільно з маріупольцями, формується візія майбутнього міста після деокупації.
Топ коментарі
+12 Hanka Panyanka
показати весь коментар15.02.2023 12:43
+10 govtva
показати весь коментар15.02.2023 12:38
+10 Sam Johns #554555
показати весь коментар15.02.2023 12:44
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Сам город точнее его первичный вид был отстроен в 1778 году, когда был заложен уездный город Азовской губернии Павловск (иногда именовался Павлоградом), которому в 1779 году присвоено наименование Мариуполь. В 1780 году в Мариуполе и в его окрестностях поселили выведенных в 1778 году из Крымского ханства православных греков (румеев и урумов).
Гордишся тем, что ты наркоша?
Більщість патріотів і нормальних загинула серед 100 тисяч Маріупільців.
Стерненко на антимайдані. Шокуюче відео зі зрадниками, які кликали росію https://www.youtube.com/watch?v=WaLgI19n4o4
Жителі Маріуполя це ватани які готові гівно їсти і замерзати на смерть тільки щоб була расєюшка а тут якийсь вокзал розбитий
Земля пухом загиблим Маріупільцям.