Знищений росіянами залізничний вокзал в окупованому Маріуполі. ФОТОрепортаж

Російські загарбники зруйнували вокзал у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє міськрада, передає Цензор.НЕТ.

"Залізничний вокзал в окупованому Маріуполі сьогодні. Повністю знищений росіянами. Місце звідки ми відправлялися мандрувати та перше місце, яке бачили, коли поверталися до рідного Маріуполя. Тепер тут суцільні руїни. Ось, що приніс нам "руський мир" - руйнацію, зубожіння, холод та смерть.



А ще менше року тому ми планували створити сучасний вокзал європейського рівня. Комфортний, новітній та з елементами доступності", - йдеться в повідомленні.

У мерії наголосили, що вже зараз, спільно з маріупольцями, формується візія майбутнього міста після деокупації.

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