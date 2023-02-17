Додаткові підрозділи кадирівців зайшли в Маріуполь, - Андрющенко

У тимчасово захоплений загарбниками Маріуполь зайшли додаткові підрозділи кадирівців, яких розміщено на території колишнього рибзаводу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Додаткові підрозділи кадирівців зайшли в місто. Розміщено на території колишнього рибоконсервного заводу (старий причал) до 500 нелюдей. Концентрація рогвардії зростає", - написав Андрющенко.

Він також зазначив, що загарбники змінили тактику під час переміщення військових колон.

"Задля підвищення безпеки та ускладнення фіксування військового переміщення в Маріуполі росіяни почали застосовувати тактику супроводу підрозділами росгвардії. Мета - виявлення та затримання наших громадян. Ефективність - на відео", - пояснив радник мера.

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Він додав, що знову основний напрям руху ворожих вантажівок з боєкомплектами – це Мангуш/Бердянськ. Однак через несприятливі погодні умови та обледеніння на трасі Маріуполь - Мелітополь рух російських військових сповільнений.

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