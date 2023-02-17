Додаткові підрозділи кадирівців зайшли в Маріуполь, - Андрющенко
У тимчасово захоплений загарбниками Маріуполь зайшли додаткові підрозділи кадирівців, яких розміщено на території колишнього рибзаводу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"Додаткові підрозділи кадирівців зайшли в місто. Розміщено на території колишнього рибоконсервного заводу (старий причал) до 500 нелюдей. Концентрація рогвардії зростає", - написав Андрющенко.
Він також зазначив, що загарбники змінили тактику під час переміщення військових колон.
"Задля підвищення безпеки та ускладнення фіксування військового переміщення в Маріуполі росіяни почали застосовувати тактику супроводу підрозділами росгвардії. Мета - виявлення та затримання наших громадян. Ефективність - на відео", - пояснив радник мера.
Він додав, що знову основний напрям руху ворожих вантажівок з боєкомплектами – це Мангуш/Бердянськ. Однак через несприятливі погодні умови та обледеніння на трасі Маріуполь - Мелітополь рух російських військових сповільнений.
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- среди русских двигать тезу, что их будут трахать, а чеченам, что русаки их обзывают ослоё#ами...
- бурятам внушить, что их начнут шманать чечены, а чеченам, что буряты считают их чурками ...
Типа, "Хаймарс" два раза в ПТУ не попадает....
Буде дзінь-дзінь!
На ранок вона їм не згодиться уже)))))
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
Бедные животные.
- ты кто?
- чеченец
- что делаешь на моём русском танке?
- в атаку иду вместе с русскими
- куда ?
- на Харьков, на Киев же уже сходили
Никогда не говори никогда....
Как верны эти слова.
А пока это картинка какого то фуфла и не более,которое просит денег с бюджета.
Там ежедневно что то вроде как изобретают,но нехера нет.
Если его другие покупают,а не красивую модель слепить
Кацы вон тоже Армату изобрели,ездит только на буксире и стоит уже 8 лет в гараже на ремонте.У них даже робот " Борис" есть-мужик в костюме робота.
Не будем опускаться до их уровня.