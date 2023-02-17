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Додаткові підрозділи кадирівців зайшли в Маріуполь, - Андрющенко

чеченці,кадирівці

У тимчасово захоплений загарбниками Маріуполь зайшли додаткові підрозділи кадирівців, яких розміщено на території колишнього рибзаводу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Додаткові підрозділи кадирівців зайшли в місто. Розміщено на території колишнього рибоконсервного заводу (старий причал) до 500 нелюдей. Концентрація рогвардії зростає", - написав Андрющенко.

Він також зазначив, що загарбники змінили тактику під час переміщення військових колон.

"Задля підвищення безпеки та ускладнення фіксування військового переміщення в Маріуполі росіяни почали застосовувати тактику супроводу підрозділами росгвардії. Мета - виявлення та затримання наших громадян. Ефективність - на відео", - пояснив радник мера.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі демонтують залишки Драмтеатру, - міськрада. ВIДЕО

Він додав, що знову основний напрям руху ворожих вантажівок з боєкомплектами – це Мангуш/Бердянськ. Однак через несприятливі погодні умови та обледеніння на трасі Маріуполь - Мелітополь рух російських військових сповільнений.

Також читайте: В окупованому Маріуполі загарбники почали відкриту мобілізацію

Автор: 

армія рф (17482) Маріуполь (3235) Андрющенко Петро (695)


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Топ коментарі
+18
КоординатИ? Хаймерс дістає????
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17.02.2023 17:49
+15
Там надо спровоцировать межусобицу:
- среди русских двигать тезу, что их будут трахать, а чеченам, что русаки их обзывают ослоё#ами...
- бурятам внушить, что их начнут шманать чечены, а чеченам, что буряты считают их чурками ...
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17.02.2023 18:01
+13
Якщо зайшли кадирівці, значить там їм точно безпечно
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17.02.2023 17:57
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КоординатИ? Хаймерс дістає????
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17.02.2023 17:49 Відповісти
****, скільки вас там є?
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17.02.2023 17:51 Відповісти
Там пара БТГ рашки є - зараз їм "О" намажуть вазеліном!
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17.02.2023 17:53 Відповісти
Стиць-пистиць! З якої речі?
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17.02.2023 17:58 Відповісти
Не плутайте чечен та кадирівців.
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17.02.2023 17:59 Відповісти
Це як добрі росіяни і погани росіяни! Українськи хлопці-снайпери у 90-х приїзджали у Чечню, щоб вона стала незалежною, а кадарівці приходять щоб підм'яти Україну під Росію!
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17.02.2023 18:12 Відповісти
Якщо зайшли кадирівці, значить там їм точно безпечно
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17.02.2023 17:57 Відповісти
... і є бажання "зайти"!!!))))
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17.02.2023 18:23 Відповісти
Там надо спровоцировать межусобицу:
- среди русских двигать тезу, что их будут трахать, а чеченам, что русаки их обзывают ослоё#ами...
- бурятам внушить, что их начнут шманать чечены, а чеченам, что буряты считают их чурками ...
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17.02.2023 18:01 Відповісти
Молодець! Чітко підмітив!
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17.02.2023 18:03 Відповісти
И главное: им всем надо внушить, что самое безопасное место - местное ПТУ !
Типа, "Хаймарс" два раза в ПТУ не попадает....
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17.02.2023 18:10 Відповісти
І щоб БК поряд тримали на випадок нападу ССО України!
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17.02.2023 18:22 Відповісти
И что Кадыровец бесмертен его не пуля ни снаряд не берёт,Аллах защитит лучше чем каска или броник
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17.02.2023 18:54 Відповісти
Тік - ток не встигнуть сказати : Дон-ДОН!
Буде дзінь-дзінь!
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17.02.2023 20:02 Відповісти
І побільше Віагри їм туди
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17.02.2023 18:16 Відповісти
Віагру потрібно видати до 24.00
На ранок вона їм не згодиться уже)))))
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17.02.2023 18:21 Відповісти
От пакують їх в мішочки а там стояк .Мішки рівно не ляжуть у камаз)))
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17.02.2023 18:25 Відповісти
Вагони - рефрижератори.... Там стояк буде аж до ДОн-Дона!!!
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17.02.2023 18:29 Відповісти
- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
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17.02.2023 20:08 Відповісти
__Бычки готовы к упаковке...(возможна заморозка). С ароматом дымка... __
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17.02.2023 18:01 Відповісти
"подаруйте" кадировцям айфон з маячком.. чи ще шо подібне
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17.02.2023 18:03 Відповісти
Дон-дон-дон для них готель зняв в центрі! Хаймерси - плі!
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17.02.2023 18:06 Відповісти
дон дон подошли как заград отряды будут рузге беглецов дон донить
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17.02.2023 18:11 Відповісти
чуть-чуть
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17.02.2023 18:23 Відповісти
на пів шишки?
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17.02.2023 18:47 Відповісти
ЗСУ треба запастися свинячим лайном, щоб цих мерзотників поховати в заповнених ним ямах.
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17.02.2023 18:12 Відповісти
РЕЖИСУРА???
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17.02.2023 18:23 Відповісти
свинорылая напрасно стараешься...
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17.02.2023 18:46 Відповісти
Хаймерс тоооовсь!
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17.02.2023 18:50 Відповісти
Амин.
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17.02.2023 18:53 Відповісти
А в Мариуполе козы,овцы есть?
Бедные животные.
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17.02.2023 18:52 Відповісти
Святой Хаймерс амин.
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17.02.2023 18:52 Відповісти
передбачають таки, зарази, що лапті будуть бігти тільки через Марик. А там вже готується фортеця.
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17.02.2023 19:01 Відповісти
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17.02.2023 19:01 Відповісти
Представляете машину времени, русского солдата на танке из Грозного 1995 года перенести в 2022, на броне диалог:

- ты кто?
- чеченец
- что делаешь на моём русском танке?
- в атаку иду вместе с русскими
- куда ?
- на Харьков, на Киев же уже сходили

Никогда не говори никогда....
Как верны эти слова.
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17.02.2023 19:05 Відповісти
Ударно-тактический беспилотник Ace One, украинских разработчиков, способен разгоняться до звуковой скорости 0,95 Маха, поднимается на высоту до 13,7 км
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17.02.2023 19:11 Відповісти
Способен он будет когда его испробуют в боевых действиях
А пока это картинка какого то фуфла и не более,которое просит денег с бюджета.
Там ежедневно что то вроде как изобретают,но нехера нет.
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17.02.2023 19:16 Відповісти
когда его испробуют в боевых действиях так в чём проблема )И диваны диваны диваны и так бесконечности ...
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17.02.2023 19:20 Відповісти
Пусть делают и испытывают в боевых условиях вон кадировци подъехали ...
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17.02.2023 19:28 Відповісти
Изобрели,это когда есть результат.
Если его другие покупают,а не красивую модель слепить
Кацы вон тоже Армату изобрели,ездит только на буксире и стоит уже 8 лет в гараже на ремонте.У них даже робот " Борис" есть-мужик в костюме робота.
Не будем опускаться до их уровня.
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17.02.2023 19:33 Відповісти
Изобрели,это когда есть результат.💯
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17.02.2023 19:35 Відповісти
Украинцы, скиньте координаты, где эти кафиры остановились!
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17.02.2023 19:45 Відповісти
здається враження, ви якийсь засланиий
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17.02.2023 19:51 Відповісти
тиск на чмобівські дупи вирос в декілька разів
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17.02.2023 19:50 Відповісти
Та усе норм. Ми знаємо що і як з тим робити. Не турбуйтеся, шановні!
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17.02.2023 23:42 Відповісти
 
 