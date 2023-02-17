В окупованому Маріуполі загарбники почали відкриту мобілізацію
Російські загарбники в окупованому Маріуполі почали мобілізацію працівників-бюджетників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.
"З’явилася інформація, що в один з навчальних закладів окупованого міста надійшло мобілізаційне розпорядження. Тепер чоловіків, які працюють викладачами та першими отримали російський паспорт, відправлять в окопи", - йдеться в повідомленні.
У міській раді нагадали, що до цього трьох працівників комунального підприємства окупантів "Автодор" також було мобілізовано.
"Такі випадки не поодинокі. Скоро це стане новою нормою. Тепер окупанти шукають новий мобілізаційний ресурс на комунальних підприємствах та у міській структурі, бо не все так добре на фронті. Тож, як і очікувалося, маріупольців вже офіційно починають використовувати як гарматне м’ясо", – йдеться у повідомленні.
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Стоит все же отличать ситуации прямой коллаборации и те, когда людей принуждают брать аусвайс с двуглавой курицей фактически под угрозой голодной смерти.
До речі, якщо проблема довіри у мові спілкування, то я володію українською не гірше за Вас. Все ще сподіваюся донести до деяких особливо гарячих голів, що відрізати українців, які опинилися в окупації, віддавати їх ворогу тільки за фактом їх місцеперебування - то є хибна ідея, і ця ідея точно не допоможе звільнити окуповані території.
Я Вас розумію... що патріотам тяжко... Але сьогодні значна більшість мелітопольців...не хочуть повернення України. І це факт..з яким нам потрібно рахуватися! Поруч зі мною працюють мелітопольці..сім*ї яких в окупації. Вони багато чого розповідають не дуже приємного для нас. І є юди..які спять і бачать своє повернення в Мелітополь... і які мріють помститися багатьом бувшим і сусідам і **товаришам**. І тому факт значного прокацапського населення в Мелітополі..це реальність! І нічого з цим не зробиш. Але я вірю... що мразоту всю виловлять і вичистять. І дай Бог цього року!!
Спускайтеся на дно!
(І. Франко)
На чоловіків влаштовують реальні облави.
Насильно *********** в буси та забирають.
У вас прапорець вроді наш...