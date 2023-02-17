В окупованому Маріуполі загарбники почали відкриту мобілізацію

Російські загарбники в окупованому Маріуполі почали мобілізацію працівників-бюджетників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

"З’явилася інформація, що в один з навчальних закладів окупованого міста надійшло мобілізаційне розпорядження. Тепер чоловіків, які працюють викладачами та першими отримали російський паспорт, відправлять в окопи", - йдеться в повідомленні.

У міській раді нагадали, що до цього трьох працівників комунального підприємства окупантів "Автодор" також було мобілізовано.

"Такі випадки не поодинокі. Скоро це стане новою нормою. Тепер окупанти шукають новий мобілізаційний ресурс на комунальних підприємствах та у міській структурі, бо не все так добре на фронті. Тож, як і очікувалося, маріупольців вже офіційно починають використовувати як гарматне м’ясо", – йдеться у повідомленні.

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