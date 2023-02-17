В оккупированном Мариуполе захватчики начали открытую мобилизацию

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе приступили к мобилизации работников-бюджетников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

"Появилась информация, что в одно из учебных заведений оккупированного города поступило мобилизационное распоряжение. Теперь мужчин, работающих преподавателями и первыми получившими российский паспорт, отправят в окопы", - говорится в сообщении.

В городском совете напомнили, что до этого три работника коммунального предприятия оккупанты "Автодор" также были мобилизованы.

Такие случаи не единичны. Скоро это станет новой нормой. Теперь оккупанты ищут новый мобилизационный ресурс на коммунальных предприятиях и в городской структуре, потому что не все так хорошо на фронте. Так, как и ожидалось, мариупольцы уже официально начинают использовать в качестве пушечного мяса", – говорится в сообщении.

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