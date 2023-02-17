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Мариуполь (5695) оккупация (9998) россия (93025) мобилизация (2613)

В оккупированном Мариуполе захватчики начали открытую мобилизацию

окупанти

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе приступили к мобилизации работников-бюджетников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

"Появилась информация, что в одно из учебных заведений оккупированного города поступило мобилизационное распоряжение. Теперь мужчин, работающих преподавателями и первыми получившими российский паспорт, отправят в окопы", - говорится в сообщении.

В городском совете напомнили, что до этого три работника коммунального предприятия оккупанты "Автодор" также были мобилизованы.

Такие случаи не единичны. Скоро это станет новой нормой. Теперь оккупанты ищут новый мобилизационный ресурс на коммунальных предприятиях и в городской структуре, потому что не все так хорошо на фронте. Так, как и ожидалось, мариупольцы уже официально начинают использовать в качестве пушечного мяса", – говорится в сообщении.

Смотрите: Мы к этому не подготовлены, отправляют как мясо, – мобилизованные россияне выступают против отправки на передовую. ВИДЕО
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Топ комментарии
+16
Всі ці колаборанти з кацапським паспортом заслуговують на загибель.
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17.02.2023 15:29
+15
і хто їм дохтор?але є вихід отримати автомат і розстріляти окупантів з рф.
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17.02.2023 15:32
+7
Коли здорові мужики працюють вчителями і вчать "родіну любіть па-рузкі" або в адміністрації ворога і отримують паспорт ********** то які тут можуть бути нюанси? Пенсіонерів на фронт на посилають...
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17.02.2023 16:31
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Всі ці колаборанти з кацапським паспортом заслуговують на загибель.
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17.02.2023 15:29 Ответить
Только есть нюанс. Вот мои пожилые родственники не смогли уехать из Мелитополя из-за проблем со здоровьем, а город был захвачен за день. Сегодня там запретили хождение гривни, "пенсию" оккупанты платят только тем, кто берет их паспорт. Свои гривневые пенсии родственники получать не могут, выехать им не дают, да и доехать живыми шансов было бы немного. Пока удается закидывать им гривню, которую спекулянты меняют на рубли. Но если перережут и этот канал, что им делать?

Стоит все же отличать ситуации прямой коллаборации и те, когда людей принуждают брать аусвайс с двуглавой курицей фактически под угрозой голодной смерти.
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17.02.2023 16:15 Ответить
Коли здорові мужики працюють вчителями і вчать "родіну любіть па-рузкі" або в адміністрації ворога і отримують паспорт ********** то які тут можуть бути нюанси? Пенсіонерів на фронт на посилають...
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17.02.2023 16:31 Ответить
Какие могут быть нюансы я описал выше. Если вы их не видите - тем хуже для вас. Только не зарекайтесь, что вы или ваши родные не попадете в плен или не окажетесь на оккупационной территории - вас также зачислят в предатели, независимо от ваших взглядов. Мне это очень напоминает совок, где все, кто был интернирован, оказался в плену или заграницей, или просто имел таких родственников автоматически попадали в неблагонадежные.

До речі, якщо проблема довіри у мові спілкування, то я володію українською не гірше за Вас. Все ще сподіваюся донести до деяких особливо гарячих голів, що відрізати українців, які опинилися в окупації, віддавати їх ворогу тільки за фактом їх місцеперебування - то є хибна ідея, і ця ідея точно не допоможе звільнити окуповані території.
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18.02.2023 20:08 Ответить
.. а як же товпи бажаючих отримати смердячі паспорти влітку минулого року? Як кажуть 67 тисяч к мелітопольських пацюків давилися в чергах.... І дай Бог, щоб їх призвали, щоб потім не потрібно було кормити в українських вязницях цей сморід.
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17.02.2023 18:15 Ответить
А почему вы видите только их? Почему не видели как с каждым годом все больше мелитопольской молодежи участвовали в шествиях на День независимости Украины? Почему не замечали, сколько мелитопольцев выходили на протесты в первые дни, когда в городе уже были русские танки? Почему вас не интересует, сколько в городе патриотов каждый день рискую жизнью, наводя Хаймарсы на места скопления орков, подрывая коллаборантов и расклеивая проукраинские листовки? Сидя в Киеве и Львове легко осуждать тех, кто сегодня пытается выжить в условиях оккупации, очень ждет того дня, когда ВСУ зайдут в Мелитополь, но по какой-то причине не могут или боятся выезжать? Всех перечисленных людей тоже автоматически смешаем с толпой и объявим врагами? Или включим мозг и будем опираться на них для ускорения деоккупации наших территорий?
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18.02.2023 20:14 Ответить
И, кстати, кто это говорит про 67 тысяч? Скабеева вам рассказала или вы сами это видели?
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18.02.2023 20:15 Ответить
..маю родичів у Мелітополі і кількох по селах. Нічого не скажу проти проукраїнські налаштованих громадян... І це дійсно було у перші дні окупації. Але ситуація змінилася..бо на світ вилізли ті..які як були прилаштуванцями.. іми і залишилися. І вилізло їх значно більше, ніж тих , хто реально проукраїнський. Нажаль і мої родичі зайняли позицію паскуд... бо було достатньо фрази... ** ..да , мы не хотим возврата Украины, ибо с Мелитополем сделают то, что сделлали с Мариуполем!**.. Тут нема про що казати, бо мелітопольцям і за Гітлера було однаково ..яка влада...( як Ви в курсі... що мелітопольці на другий день здали всіх підпільників..і більш спротивом у часи ВВВ у Мелітополі і не пахло) І спікуючись зі своїми **бувшими товаришами** по службі в Мелітополі... маю стовідсоткову інформацію про не менш 85 відсотків колаборантів у авіаційному містечку. Одиниці залишилися вірними Україні. Цифра 67 тисяч... так ..виходить з смедячої інформації... Але анаізуя кільківсть отримавших цю гидоту в військовому містечку... ну це ніяк не менш тисячі по місту..як стверджував Федоров... І судячи по кацапським відео того часу... черги дійсно великі. І не думаю..що мелітопольців зганяли того літа. Так і вийшла цифра 67 тисяч..яка озвучена кацапнею..І НЕ СПРОСТОВАНА!! нашими ЗМІ.
Я Вас розумію... що патріотам тяжко... Але сьогодні значна більшість мелітопольців...не хочуть повернення України. І це факт..з яким нам потрібно рахуватися! Поруч зі мною працюють мелітопольці..сім*ї яких в окупації. Вони багато чого розповідають не дуже приємного для нас. І є юди..які спять і бачать своє повернення в Мелітополь... і які мріють помститися багатьом бувшим і сусідам і **товаришам**. І тому факт значного прокацапського населення в Мелітополі..це реальність! І нічого з цим не зробиш. Але я вірю... що мразоту всю виловлять і вичистять. І дай Бог цього року!!
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19.02.2023 16:42 Ответить
і хто їм дохтор?але є вихід отримати автомат і розстріляти окупантів з рф.
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17.02.2023 15:32 Ответить
Отрабатывать время пришло, ну...земля вам пухом.
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17.02.2023 15:32 Ответить
яким ще таким пухом? бетоном на скловаті замішаним!
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17.02.2023 15:42 Ответить
Не тратьте, куме, сили -
Спускайтеся на дно!

(І. Франко)
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17.02.2023 15:32 Ответить
Вот запитатись б у місцевих - чому вони там сидять досі? Все навколо зруйноване, інфраструктури, комунікацій немає. Я ще розумію тих, хто вже у похилому віці або немічний і не може виїхати... Я не дарма це питання підіймаю - особисто знаю молодих (!!!) небідних людей, які через півроку перебування на Заході України в якості біженців, нещодавно "зірвалися" і поїхали назад у Маріуполь. Бо "у ніх же там квартіра"... Ну тепер нехай переховуються від тамтешніх "зальотних" орків-воєнкомів.
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17.02.2023 15:32 Ответить
Згадайте барикади проти ЗСУ у 2014 і все зрозумієте. Далеко не всі, але частина гнид чекала приходу какцапні.
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17.02.2023 15:37 Ответить
Різні є випадки. Наприклад мій знайомий не зміг виїхати, бо отримал поранення легенів і досі одужує. Люди доглядали за немчною мати, а вона декілька місяців назад вмерла і вони не можуть віїхати. В цілому там не тільки колаборанти, скловатою їм останній притулок, а багато різних людей. Переважна більшість вз них або похилого віку, або мають у родині людей похилого віку. А бо люди похилого віку, які не змогли жити на вільній Україні, бо їм не вистачило пенсії і вони змушені були повернутися в руїни. В цілому це не проста подорж в інше місто, особливо після облоги Мариуполя. Я маю на увазі, психологично.
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17.02.2023 15:47 Ответить
Ти хто похилого віку або немічні до війська не призвуть. Мова йде про ждунів молодих і здорових. І більшість з них за шизоїдні ідеї рускава мира готові воювати і загинути.
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17.02.2023 16:16 Ответить
Те, кто обвиняет сегодня людей на оккупированных территориях, что они не выехали должны в таком случае отнести к коллаборантам и тех, кого казнили в Ирпене и Буче. Вот оттуда выехать времени было на порядок больше, чем из Мелитополя или Мариуполя.
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17.02.2023 16:17 Ответить
Так довбойобам і треба Даждалісь рюзьгава міра,- пааалучяццє папа фсей мордє😜🤪 Одне позитивне в цьому повідомленні, що раніше не було можливості валити цих тварюк, а тепер можемо з усією радістю і задоволенням, а як ще від цього бидла очистити нашу землю, як кажуть наші гарні сусіди поляки "Огнєм і мєчем" по інакшому з кацапами не можливо
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17.02.2023 15:36 Ответить
зато бабкі тепер по дві пенсії можуть отримувати, як і мріяли
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17.02.2023 15:37 Ответить
С этим может пойти не так. Даст пачку пельменей и скажет пусть валит откуда пришла.
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17.02.2023 15:40 Ответить
Кацапам нужно бесхозное пушечное мясо, которым они хотят закидывать позиции ЗСУ. Тех, при утилизации которых, о них никто не вспомнит.
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17.02.2023 15:38 Ответить
не жалко этих мразей лугандонских, жалко патроны на них тратить, пусть бы издохли в этих окопах от холеры
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17.02.2023 15:39 Ответить
Ми тепер не дуже відрізняємось.
На чоловіків влаштовують реальні облави.
Насильно *********** в буси та забирають.
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17.02.2023 15:41 Ответить
Важко таких назвати чоловіками. По Києву бігають десятки здоровенних мужланів з рюкзаками глово, дивлячись на такий перфоманс аж абідна.
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17.02.2023 16:08 Ответить
А ситі та багаті мажори, на яких не полюють та не роздають їм повістки, то з вашої логики чоловіки, чи нє?
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17.02.2023 16:15 Ответить
Не знаю, про ситуацію з мажорами, але по стаям кур'єрів глово можно зробити висновок що їм теж не роздають
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17.02.2023 16:18 Ответить
Як то можна не знать "ситуацію з мажорами" ?
У вас прапорець вроді наш...
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17.02.2023 16:19 Ответить
А з чого мені робити висновки що мажорам не роздають? із ЗМІ? я кажу шо бачу, особисто мені було байдуже кому роздавать
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17.02.2023 16:24 Ответить
Те.кто выживет, получат еще в "подарок" статью о госизмене,не имеющую срока давности.
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17.02.2023 15:42 Ответить
Совершенно не жалко мариупольских мужиков. Это или терпилы, которые не ушли, когда россияне подходили или любители русского мира. В любом случае это мясо будет скоро утилизировано. Печально конечно одно, что Украина очень просядет по мужскому населению после войны. Перспективы у нас не очень, честно говоря.
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17.02.2023 15:44 Ответить
Та женіть ту падлу звідси. Реально дістала.
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17.02.2023 15:52 Ответить
ждуни дочекались свого, раіся нафсігда
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17.02.2023 16:05 Ответить
Як кажуть :"Даждалісь".
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17.02.2023 17:59 Ответить
Геноцид.
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17.02.2023 19:03 Ответить
ці колоборатни для цього і залишилися, щоб скалічитися на фронті ....
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09.03.2024 21:30 Ответить
 
 