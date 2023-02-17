В оккупированном Мариуполе захватчики начали открытую мобилизацию
Российские захватчики в оккупированном Мариуполе приступили к мобилизации работников-бюджетников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.
"Появилась информация, что в одно из учебных заведений оккупированного города поступило мобилизационное распоряжение. Теперь мужчин, работающих преподавателями и первыми получившими российский паспорт, отправят в окопы", - говорится в сообщении.
В городском совете напомнили, что до этого три работника коммунального предприятия оккупанты "Автодор" также были мобилизованы.
Такие случаи не единичны. Скоро это станет новой нормой. Теперь оккупанты ищут новый мобилизационный ресурс на коммунальных предприятиях и в городской структуре, потому что не все так хорошо на фронте. Так, как и ожидалось, мариупольцы уже официально начинают использовать в качестве пушечного мяса", – говорится в сообщении.
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Стоит все же отличать ситуации прямой коллаборации и те, когда людей принуждают брать аусвайс с двуглавой курицей фактически под угрозой голодной смерти.
До речі, якщо проблема довіри у мові спілкування, то я володію українською не гірше за Вас. Все ще сподіваюся донести до деяких особливо гарячих голів, що відрізати українців, які опинилися в окупації, віддавати їх ворогу тільки за фактом їх місцеперебування - то є хибна ідея, і ця ідея точно не допоможе звільнити окуповані території.
Я Вас розумію... що патріотам тяжко... Але сьогодні значна більшість мелітопольців...не хочуть повернення України. І це факт..з яким нам потрібно рахуватися! Поруч зі мною працюють мелітопольці..сім*ї яких в окупації. Вони багато чого розповідають не дуже приємного для нас. І є юди..які спять і бачать своє повернення в Мелітополь... і які мріють помститися багатьом бувшим і сусідам і **товаришам**. І тому факт значного прокацапського населення в Мелітополі..це реальність! І нічого з цим не зробиш. Але я вірю... що мразоту всю виловлять і вичистять. І дай Бог цього року!!
Спускайтеся на дно!
(І. Франко)
На чоловіків влаштовують реальні облави.
Насильно *********** в буси та забирають.
У вас прапорець вроді наш...