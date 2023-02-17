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Иран (1736) россия (93025) ядерное оружие (1292)

Зеленский не исключает, что Россия может помочь Ирану с ядерной программой

зеленський

Нельзя быть уверенным, что за военную помощь со стороны Ирана Россия заплатила только деньгами. Нет уверенности, что мир в скором времени не увидит "обогащенный иранский режим".

О возможном сотрудничестве РФ и Ирана сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время видеовключения на открытии Мюнхенской конференции безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока мы переговариваем, как усилить нашу оборону современными танками, Кремль думает о способах, как задушить Молдову. Пока мы пытаемся убедить, что Украине нужны современные боевые самолеты, Кремль уже убедил иранский режим. И результатом здесь являются не только боевые иранские дроны в украинском небе, но и также что-то, чем Кремль заплатил за это. Уверены ли вы, что это – только деньги? Или, может, мир увидит обогащенный иранский режим? До какой степени – до 90,92% или 100%?, – сказал он.

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Президент подчеркнул, что никто не хочет такого развития ситуации.

Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что "нет альтернативы скорости (поставки Украине оружия – ред.), поскольку именно от скорости зависит жизнь, а промедление всегда было и остается ошибкой".
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Топ комментарии
+7
Млять, даже тут на Цензоре еще в сентябре писали, что именно это и есть плата мордора Ирану за беспилотники и ракеты, и вот, наконец, зеленский начал смутно о чем-то догадываться....Ну почему он такой тупой?
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17.02.2023 18:58
+4
В России новости напоминают сценки из фильмов с чёрным юмором, но это реальная жизнь. Новость о том, что матери утилизированного в Украине оккупанта-тувинца подарили упаковку пельменей из этой серии.

Сегодня 17 февраля в преддверии тувинского праздника - встречи Нового Года по восточному лунному календарю "Шагаа" коллектив Историко-краеведческого филиала принял участие в https://archive.ph/LnL3m акции "Лепи добро", подарил упаковку пельменей многодетной матери Валентине Ондар, младший сын которой Ондар Бадый Хеймер-оолович "героически" подох в Украине под Лисичанском.

Сына обменять на пачку пельменей. Такое даже Джармуш, братья Коэны или Кустирица не могли бы придумать для своих фильмов. А в России это реальность.
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17.02.2023 18:17
+4
Он ещё и физик-ядерщик. Один такой уже был. Главный по тарелочкам.
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17.02.2023 18:21
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чалмаголові вже проходять навчання на су-35.....
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17.02.2023 18:13 Ответить
уже помогли.
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17.02.2023 18:14 Ответить
В России новости напоминают сценки из фильмов с чёрным юмором, но это реальная жизнь. Новость о том, что матери утилизированного в Украине оккупанта-тувинца подарили упаковку пельменей из этой серии.

Сегодня 17 февраля в преддверии тувинского праздника - встречи Нового Года по восточному лунному календарю "Шагаа" коллектив Историко-краеведческого филиала принял участие в https://archive.ph/LnL3m акции "Лепи добро", подарил упаковку пельменей многодетной матери Валентине Ондар, младший сын которой Ондар Бадый Хеймер-оолович "героически" подох в Украине под Лисичанском.

Сына обменять на пачку пельменей. Такое даже Джармуш, братья Коэны или Кустирица не могли бы придумать для своих фильмов. А в России это реальность.
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17.02.2023 18:17 Ответить
Некоторых погибших там кремируют, а этого пельменизировали !
Ему все равно, а семье аппетитно.....
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17.02.2023 18:24 Ответить
Дети папу больше не увидят, так хоть поедят его на память. Главное, чтоб на пачке был триколор и буква "Z".
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17.02.2023 19:01 Ответить
собачка(на картинке) довольная щуриться
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17.02.2023 19:02 Ответить
Ванга нова з"явилася!
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17.02.2023 18:18 Ответить
х!йли всього світу захочуть об'єднатися щоб був 4й фашистський рейх

і всім погрожувати ядреною ковбасою
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17.02.2023 18:20 Ответить
Он ещё и физик-ядерщик. Один такой уже был. Главный по тарелочкам.
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17.02.2023 18:21 Ответить
На разі він дкриша поца, який тирить яйця з фронту.
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17.02.2023 19:45 Ответить
🤣читают ко менты цензор нет .
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17.02.2023 18:21 Ответить
******** ссаныч..., вам по клавишам стучать.... а большие пацаны и без вас там разберутся.....
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17.02.2023 18:27 Ответить
мислитель
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17.02.2023 18:29 Ответить
размисліватєль...
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17.02.2023 18:42 Ответить
Вона вже це зробила. Вся ******* ядерна програма ірану створена росією.
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17.02.2023 18:44 Ответить
Млять, даже тут на Цензоре еще в сентябре писали, что именно это и есть плата мордора Ирану за беспилотники и ракеты, и вот, наконец, зеленский начал смутно о чем-то догадываться....Ну почему он такой тупой?
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17.02.2023 18:58 Ответить
найЗеленіший давно вже не "виключає" та не "включає" ...
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17.02.2023 19:13 Ответить
Зеля.... А как решается проблема миграц службы - получение гражданства Украины нашими защитниками?
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17.02.2023 19:25 Ответить
Просто мегаполитик,непросрав боневтик.Школьник это может предположить.Абинемовчки.
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17.02.2023 20:12 Ответить
Янєлох не виключає, що підараша допомагає Ірану з ядерною програмою, але всі хто заявляють про можливий масований авіаналіт русні - то агенти крємлля
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17.02.2023 20:30 Ответить
Бонездрист включив режим експєрда щоб йому простили «шашлички» минулого року.
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17.02.2023 20:31 Ответить
Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщает, что во временно оккупированный Луганск прибыли инструкторы из Ирана для обучения российских военных применению БПЛА-камикадзе.

Национальность инструкторов не указывается. Из Ирана могли прибыть и представители иранской армии, и представители иранского "Корпуса стражей исламской революции", и представители ливанской "Хизбаллы", имеющие опыт обращения с дронами-камикадзе иранского производства.
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17.02.2023 21:23 Ответить
 
 