Зеленский не исключает, что Россия может помочь Ирану с ядерной программой

Нельзя быть уверенным, что за военную помощь со стороны Ирана Россия заплатила только деньгами. Нет уверенности, что мир в скором времени не увидит "обогащенный иранский режим".

О возможном сотрудничестве РФ и Ирана сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время видеовключения на открытии Мюнхенской конференции безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока мы переговариваем, как усилить нашу оборону современными танками, Кремль думает о способах, как задушить Молдову. Пока мы пытаемся убедить, что Украине нужны современные боевые самолеты, Кремль уже убедил иранский режим. И результатом здесь являются не только боевые иранские дроны в украинском небе, но и также что-то, чем Кремль заплатил за это. Уверены ли вы, что это – только деньги? Или, может, мир увидит обогащенный иранский режим? До какой степени – до 90,92% или 100%?, – сказал он.

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Президент подчеркнул, что никто не хочет такого развития ситуации.

Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что "нет альтернативы скорости (поставки Украине оружия – ред.), поскольку именно от скорости зависит жизнь, а промедление всегда было и остается ошибкой".