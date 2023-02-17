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Новини Війна
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Зеленський не виключає, що Росія може допомогти Ірану з ядерною програмою

зеленський

Не можна бути упевненими, що за військову допомогу з боку Ірану Росія заплатила лише грошима. Немає впевненості, що світ незабаром не побачить "збагачений іранський режим".

Про можливу співпрацю РФ та Ірану сказав Президент України Володимир Зеленський під час відеовключення на відкритті Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Поки ми переговорюємо, як посилити нашу оборону сучасними танками, Кремль думає про способи, як задушити Молдову. Поки ми намагаємося переконати, що Україна потребує сучасні бойові літаки, Кремль вже переконав іранський режим. І результатом тут є не лише бойові іранські дрони в українському небі, але й також щось, чим Кремль заплатив за це. Чи впевнені ви, що це – лише гроші? Чи, може, світ побачить збагачений іранський режим? До якого ступеню – до 90,92% чи 100%?", - сказав він.

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Президент наголосив, що ніхто не хоче такого розвитку ситуації.

Разом з тим Зеленський підкреслив, що "немає альтернативи швидкості (постачання Україні зброї – ред.), оскільки саме від швидкості залежать життя, а зволікання завжди було і залишається помилкою".

Автор: 

Іран (2044) росія (65316) ядерна зброя (1155)


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Топ коментарі
+7
Млять, даже тут на Цензоре еще в сентябре писали, что именно это и есть плата мордора Ирану за беспилотники и ракеты, и вот, наконец, зеленский начал смутно о чем-то догадываться....Ну почему он такой тупой?
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17.02.2023 18:58
+4
В России новости напоминают сценки из фильмов с чёрным юмором, но это реальная жизнь. Новость о том, что матери утилизированного в Украине оккупанта-тувинца подарили упаковку пельменей из этой серии.

Сегодня 17 февраля в преддверии тувинского праздника - встречи Нового Года по восточному лунному календарю "Шагаа" коллектив Историко-краеведческого филиала принял участие в https://archive.ph/LnL3m акции "Лепи добро", подарил упаковку пельменей многодетной матери Валентине Ондар, младший сын которой Ондар Бадый Хеймер-оолович "героически" подох в Украине под Лисичанском.

Сына обменять на пачку пельменей. Такое даже Джармуш, братья Коэны или Кустирица не могли бы придумать для своих фильмов. А в России это реальность.
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17.02.2023 18:17
+4
Он ещё и физик-ядерщик. Один такой уже был. Главный по тарелочкам.
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17.02.2023 18:21
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чалмаголові вже проходять навчання на су-35.....
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17.02.2023 18:13 Відповісти
уже помогли.
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17.02.2023 18:14 Відповісти
В России новости напоминают сценки из фильмов с чёрным юмором, но это реальная жизнь. Новость о том, что матери утилизированного в Украине оккупанта-тувинца подарили упаковку пельменей из этой серии.

Сегодня 17 февраля в преддверии тувинского праздника - встречи Нового Года по восточному лунному календарю "Шагаа" коллектив Историко-краеведческого филиала принял участие в https://archive.ph/LnL3m акции "Лепи добро", подарил упаковку пельменей многодетной матери Валентине Ондар, младший сын которой Ондар Бадый Хеймер-оолович "героически" подох в Украине под Лисичанском.

Сына обменять на пачку пельменей. Такое даже Джармуш, братья Коэны или Кустирица не могли бы придумать для своих фильмов. А в России это реальность.
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17.02.2023 18:17 Відповісти
Некоторых погибших там кремируют, а этого пельменизировали !
Ему все равно, а семье аппетитно.....
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17.02.2023 18:24 Відповісти
Дети папу больше не увидят, так хоть поедят его на память. Главное, чтоб на пачке был триколор и буква "Z".
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17.02.2023 19:01 Відповісти
собачка(на картинке) довольная щуриться
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17.02.2023 19:02 Відповісти
Ванга нова з"явилася!
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17.02.2023 18:18 Відповісти
х!йли всього світу захочуть об'єднатися щоб був 4й фашистський рейх

і всім погрожувати ядреною ковбасою
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17.02.2023 18:20 Відповісти
Он ещё и физик-ядерщик. Один такой уже был. Главный по тарелочкам.
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17.02.2023 18:21 Відповісти
На разі він дкриша поца, який тирить яйця з фронту.
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17.02.2023 19:45 Відповісти
🤣читают ко менты цензор нет .
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17.02.2023 18:21 Відповісти
******** ссаныч..., вам по клавишам стучать.... а большие пацаны и без вас там разберутся.....
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17.02.2023 18:27 Відповісти
мислитель
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17.02.2023 18:29 Відповісти
размисліватєль...
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17.02.2023 18:42 Відповісти
Вона вже це зробила. Вся ******* ядерна програма ірану створена росією.
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17.02.2023 18:44 Відповісти
Млять, даже тут на Цензоре еще в сентябре писали, что именно это и есть плата мордора Ирану за беспилотники и ракеты, и вот, наконец, зеленский начал смутно о чем-то догадываться....Ну почему он такой тупой?
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17.02.2023 18:58 Відповісти
найЗеленіший давно вже не "виключає" та не "включає" ...
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17.02.2023 19:13 Відповісти
Зеля.... А как решается проблема миграц службы - получение гражданства Украины нашими защитниками?
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17.02.2023 19:25 Відповісти
Просто мегаполитик,непросрав боневтик.Школьник это может предположить.Абинемовчки.
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17.02.2023 20:12 Відповісти
Янєлох не виключає, що підараша допомагає Ірану з ядерною програмою, але всі хто заявляють про можливий масований авіаналіт русні - то агенти крємлля
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17.02.2023 20:30 Відповісти
Бонездрист включив режим експєрда щоб йому простили «шашлички» минулого року.
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17.02.2023 20:31 Відповісти
Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщает, что во временно оккупированный Луганск прибыли инструкторы из Ирана для обучения российских военных применению БПЛА-камикадзе.

Национальность инструкторов не указывается. Из Ирана могли прибыть и представители иранской армии, и представители иранского "Корпуса стражей исламской революции", и представители ливанской "Хизбаллы", имеющие опыт обращения с дронами-камикадзе иранского производства.
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17.02.2023 21:23 Відповісти
 
 