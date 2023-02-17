Зеленський не виключає, що Росія може допомогти Ірану з ядерною програмою

Не можна бути упевненими, що за військову допомогу з боку Ірану Росія заплатила лише грошима. Немає впевненості, що світ незабаром не побачить "збагачений іранський режим".

Про можливу співпрацю РФ та Ірану сказав Президент України Володимир Зеленський під час відеовключення на відкритті Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Поки ми переговорюємо, як посилити нашу оборону сучасними танками, Кремль думає про способи, як задушити Молдову. Поки ми намагаємося переконати, що Україна потребує сучасні бойові літаки, Кремль вже переконав іранський режим. І результатом тут є не лише бойові іранські дрони в українському небі, але й також щось, чим Кремль заплатив за це. Чи впевнені ви, що це – лише гроші? Чи, може, світ побачить збагачений іранський режим? До якого ступеню – до 90,92% чи 100%?", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава республіканців у Сенаті США Макконнел: Китай разом з Іраном допомагає РФ у війні

Президент наголосив, що ніхто не хоче такого розвитку ситуації.

Разом з тим Зеленський підкреслив, що "немає альтернативи швидкості (постачання Україні зброї – ред.), оскільки саме від швидкості залежать життя, а зволікання завжди було і залишається помилкою".