Зеленський не виключає, що Росія може допомогти Ірану з ядерною програмою
Не можна бути упевненими, що за військову допомогу з боку Ірану Росія заплатила лише грошима. Немає впевненості, що світ незабаром не побачить "збагачений іранський режим".
Про можливу співпрацю РФ та Ірану сказав Президент України Володимир Зеленський під час відеовключення на відкритті Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Поки ми переговорюємо, як посилити нашу оборону сучасними танками, Кремль думає про способи, як задушити Молдову. Поки ми намагаємося переконати, що Україна потребує сучасні бойові літаки, Кремль вже переконав іранський режим. І результатом тут є не лише бойові іранські дрони в українському небі, але й також щось, чим Кремль заплатив за це. Чи впевнені ви, що це – лише гроші? Чи, може, світ побачить збагачений іранський режим? До якого ступеню – до 90,92% чи 100%?", - сказав він.
Президент наголосив, що ніхто не хоче такого розвитку ситуації.
Разом з тим Зеленський підкреслив, що "немає альтернативи швидкості (постачання Україні зброї – ред.), оскільки саме від швидкості залежать життя, а зволікання завжди було і залишається помилкою".
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Сегодня 17 февраля в преддверии тувинского праздника - встречи Нового Года по восточному лунному календарю "Шагаа" коллектив Историко-краеведческого филиала принял участие в https://archive.ph/LnL3m акции "Лепи добро", подарил упаковку пельменей многодетной матери Валентине Ондар, младший сын которой Ондар Бадый Хеймер-оолович "героически" подох в Украине под Лисичанском.
Сына обменять на пачку пельменей. Такое даже Джармуш, братья Коэны или Кустирица не могли бы придумать для своих фильмов. А в России это реальность.
Ему все равно, а семье аппетитно.....
і всім погрожувати ядреною ковбасою
Национальность инструкторов не указывается. Из Ирана могли прибыть и представители иранской армии, и представители иранского "Корпуса стражей исламской революции", и представители ливанской "Хизбаллы", имеющие опыт обращения с дронами-камикадзе иранского производства.