Выплаты для переселенцев будут автоматически продлены, - Шмыгаль
За 2022 год внутренне перемещенные лица получили от правительства 53,5 млрд грн помощи. В этом году выплаты автоматически продолжаются.
Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"В 2022 году мы выплатили для ВПЛ 53,5 млрд грн. В этом году мы автоматически такие выплаты продлили", - рассказал Шмигаль.
По его словам, в этом году также будут в полной мере продолжаться выплаты субсидий наиболее уязвимым категориям.
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+9 Стас Петров 5fb946e4
показать весь комментарий17.02.2023 18:20
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Хоча,зареєструвався впо в останній день вересня(ще той квест був!), В жовтні прийшли за 2 місяці зразу...
Будемо вважати, що про нас не забули..
Но-бесполезно.
Але ж Єнта другоЄ.
ООН - 2000 гривень одноразово.
Але процедура отримання така, шо простіше в космонавти записатися.