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Выплаты для переселенцев будут автоматически продлены, - Шмыгаль

гривня,гроші

За 2022 год внутренне перемещенные лица получили от правительства 53,5 млрд грн помощи. В этом году выплаты автоматически продолжаются.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"В 2022 году мы выплатили для ВПЛ 53,5 млрд грн. В этом году мы автоматически такие выплаты продлили", - рассказал Шмигаль.

По его словам, в этом году также будут в полной мере продолжаться выплаты субсидий наиболее уязвимым категориям.

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Топ комментарии
+9
А в цьому місяці ви не забули про виплати? 17 число - грошей нема
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17.02.2023 18:20
+4
50 долларов на рыло, шоб не обожрались....
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17.02.2023 18:27
+3
В твоей Франции пособие от 700 евро. плюс куча других плюшек. Можно и поязвить, да?
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17.02.2023 18:28
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А в цьому місяці ви не забули про виплати? 17 число - грошей нема
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17.02.2023 18:20 Ответить
Не заберут они твои гроши. Все получишь.
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17.02.2023 18:25 Ответить
В твоей Франции пособие от 700 евро. плюс куча других плюшек. Можно и поязвить, да?
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17.02.2023 18:28 Ответить
Это лучше написать тому, у кого постоянно яйца чешутся.
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17.02.2023 18:33 Ответить
Дроняра міняй методичку курва тебе спалили підорг
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18.02.2023 00:23 Ответить
.... може краще помовчати?
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17.02.2023 18:35 Ответить
Те саме і в нас обох!
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17.02.2023 18:26 Ответить
Теж нема...
Хоча,зареєструвався впо в останній день вересня(ще той квест був!), В жовтні прийшли за 2 місяці зразу...
Будемо вважати, що про нас не забули..
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17.02.2023 18:47 Ответить
Ми отримали ще 7 го..на Дніпр.обл. а тому місяці 22
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17.02.2023 19:10 Ответить
з 2014 року не отримую ні копійки як переселенець! Можна мені це зарахувати за ДОНАТИ? Але не по 17 (Резнікову не економив)
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17.02.2023 18:27 Ответить
Только в суд.
Но-бесполезно.
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17.02.2023 18:29 Ответить
мені кошти не потрібні - за Державу обідно!
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17.02.2023 18:34 Ответить
50 долларов на рыло, шоб не обожрались....
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17.02.2023 18:27 Ответить
ну ты свинорылая и упоратая...
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17.02.2023 18:38 Ответить
Безневинні жертви ПЕРЕсадок обійшлися держбюджету в неменшу суму.
Але ж Єнта другоЄ.
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17.02.2023 18:39 Ответить
А він хоч знає кому гроші нараховує і де ті люди ? Вони хоч живі?Перевірки та ідентифікаціі ВПО не проводять з березня 2020 року.Коли КМУ припинить порушувати Закон України про пенсійне забеспечення та виплачувати кошти по ВІДВЕРТО брехливим відомостям про місце ПОСТІЙНОГО проживання отримувача?Что відповість за ці порушення?Рахунок,за дев'ять років,іде на десяток мільярдів доларів.
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17.02.2023 19:14 Ответить
.Чому - отримали від уряду .? А хіба ці гроші не ООН виплачує ?
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17.02.2023 19:40 Ответить
Ні.
ООН - 2000 гривень одноразово.
Але процедура отримання така, шо простіше в космонавти записатися.
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17.02.2023 19:52 Ответить
Я коли оформляв виплати , ті що йдуть як компенсація за надане біженцям житло , мені молодиця що приймала документи сказала що всі виплати по ВПО , проходять по якимсь програмам ООН . . Може вона щось переплутала . ?
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17.02.2023 20:08 Ответить
Як же ви задовбали? Говорять же внутрішніх переселенців .,. Сцукі багато ж на Буковелі досі сидять і що.,.. часу для найти роботу є Є? Ні то не скиглить. Ніхто нікому ж не винен да ? Голусуєм і далі за серіал...тфу
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18.02.2023 00:18 Ответить
Та ми вже всі потребуємо виплат. Якщо так далі піде- ноги протягнем.
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18.02.2023 00:34 Ответить
 
 