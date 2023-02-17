Выплаты для переселенцев будут автоматически продлены, - Шмыгаль

За 2022 год внутренне перемещенные лица получили от правительства 53,5 млрд грн помощи. В этом году выплаты автоматически продолжаются.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"В 2022 году мы выплатили для ВПЛ 53,5 млрд грн. В этом году мы автоматически такие выплаты продлили", - рассказал Шмигаль.

По его словам, в этом году также будут в полной мере продолжаться выплаты субсидий наиболее уязвимым категориям.

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