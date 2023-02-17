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Виплати для переселенців будуть автоматично подовжені, - Шмигаль

гривня,гроші

Упродовж 2022 року внутрішньо переміщені особи отримали від уряду 53,5 млрд грн допомоги. Цього року виплати автоматично продовжуються.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"У 2022 році ми виплатили для ВПО 53,5 млрд грн. Цього року ми автоматично такі виплати продовжили", - розповів Шмигаль.

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За його словами, цьогоріч так само будуть повною мірою продовжуватися виплати субсидій найбільш вразливим категоріям.

Автор: 

соцвиплати (312) переселенці (980) Шмигаль Денис (4597)


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Топ коментарі
+9
А в цьому місяці ви не забули про виплати? 17 число - грошей нема
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17.02.2023 18:20
+4
50 долларов на рыло, шоб не обожрались....
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17.02.2023 18:27
+3
В твоей Франции пособие от 700 евро. плюс куча других плюшек. Можно и поязвить, да?
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17.02.2023 18:28
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А в цьому місяці ви не забули про виплати? 17 число - грошей нема
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17.02.2023 18:20 Відповісти
Не заберут они твои гроши. Все получишь.
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17.02.2023 18:25 Відповісти
В твоей Франции пособие от 700 евро. плюс куча других плюшек. Можно и поязвить, да?
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17.02.2023 18:28 Відповісти
Это лучше написать тому, у кого постоянно яйца чешутся.
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17.02.2023 18:33 Відповісти
Дроняра міняй методичку курва тебе спалили підорг
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18.02.2023 00:23 Відповісти
.... може краще помовчати?
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17.02.2023 18:35 Відповісти
Те саме і в нас обох!
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17.02.2023 18:26 Відповісти
Теж нема...
Хоча,зареєструвався впо в останній день вересня(ще той квест був!), В жовтні прийшли за 2 місяці зразу...
Будемо вважати, що про нас не забули..
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17.02.2023 18:47 Відповісти
Ми отримали ще 7 го..на Дніпр.обл. а тому місяці 22
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17.02.2023 19:10 Відповісти
з 2014 року не отримую ні копійки як переселенець! Можна мені це зарахувати за ДОНАТИ? Але не по 17 (Резнікову не економив)
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17.02.2023 18:27 Відповісти
Только в суд.
Но-бесполезно.
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17.02.2023 18:29 Відповісти
мені кошти не потрібні - за Державу обідно!
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17.02.2023 18:34 Відповісти
50 долларов на рыло, шоб не обожрались....
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17.02.2023 18:27 Відповісти
ну ты свинорылая и упоратая...
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17.02.2023 18:38 Відповісти
Безневинні жертви ПЕРЕсадок обійшлися держбюджету в неменшу суму.
Але ж Єнта другоЄ.
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17.02.2023 18:39 Відповісти
А він хоч знає кому гроші нараховує і де ті люди ? Вони хоч живі?Перевірки та ідентифікаціі ВПО не проводять з березня 2020 року.Коли КМУ припинить порушувати Закон України про пенсійне забеспечення та виплачувати кошти по ВІДВЕРТО брехливим відомостям про місце ПОСТІЙНОГО проживання отримувача?Что відповість за ці порушення?Рахунок,за дев'ять років,іде на десяток мільярдів доларів.
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17.02.2023 19:14 Відповісти
.Чому - отримали від уряду .? А хіба ці гроші не ООН виплачує ?
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17.02.2023 19:40 Відповісти
Ні.
ООН - 2000 гривень одноразово.
Але процедура отримання така, шо простіше в космонавти записатися.
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17.02.2023 19:52 Відповісти
Я коли оформляв виплати , ті що йдуть як компенсація за надане біженцям житло , мені молодиця що приймала документи сказала що всі виплати по ВПО , проходять по якимсь програмам ООН . . Може вона щось переплутала . ?
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17.02.2023 20:08 Відповісти
Як же ви задовбали? Говорять же внутрішніх переселенців .,. Сцукі багато ж на Буковелі досі сидять і що.,.. часу для найти роботу є Є? Ні то не скиглить. Ніхто нікому ж не винен да ? Голусуєм і далі за серіал...тфу
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18.02.2023 00:18 Відповісти
Та ми вже всі потребуємо виплат. Якщо так далі піде- ноги протягнем.
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18.02.2023 00:34 Відповісти
 
 