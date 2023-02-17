Виплати для переселенців будуть автоматично подовжені, - Шмигаль

Упродовж 2022 року внутрішньо переміщені особи отримали від уряду 53,5 млрд грн допомоги. Цього року виплати автоматично продовжуються.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"У 2022 році ми виплатили для ВПО 53,5 млрд грн. Цього року ми автоматично такі виплати продовжили", - розповів Шмигаль.

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За його словами, цьогоріч так само будуть повною мірою продовжуватися виплати субсидій найбільш вразливим категоріям.