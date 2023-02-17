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оружие (10031) самолет (3551) США (24862) Кирби (451)

США не диктуют партнерам, какое оружие передавать Украине, - Белый дом

джон,кірбі

Администрация США никогда не указывает партнерам, какое вооружение следует передавать Украине.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы никогда не диктовали партнерам, что передавать Украине и не указывали, когда следует это делать", - заявил представитель администрации Байдена, отвечая на брифинге на вопрос о том, как Вашингтон относится к идее передачи польских МиГ-29 Украине.

Кроме того, Кирби подчеркнул, что в настоящее время США не проводят обучение украинских пилотов на американских боевых самолетах. "Обучение не ведется, так как нет решения о передаче Украине самолетов", - пояснил он.

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Топ комментарии
+4
США диктують партнерам яку зброю не передавати?
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17.02.2023 22:30
+4
Кирби врёт как дышит:

Польша готова отдать свои МиГ-29 США для поставки их Украине

09.03.202 29 марта 2022 г.

Власти Польши выразили готовность передать США истребители советского производства МиГ-29, которые можно направить Украине. В Пентагоне это предложение Варшавы назвали неприемлемым.
https://www.dw.com/ru/polsha-gotova-peredat-svoi-mig-29-ssha-dlja-postavki-ih-ukraine/a-61059245 Польша готова отдать свои МиГ-29 США для поставки их Украине - DW - 09.03.2022
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17.02.2023 22:59
+4
3.14здять.
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17.02.2023 23:35
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))
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17.02.2023 22:29 Ответить
США диктують партнерам яку зброю не передавати?
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17.02.2023 22:30 Ответить
Толя, обозначь наши условия. c.ц Ликвидация
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17.02.2023 22:32 Ответить
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17.02.2023 22:36 Ответить
це як би добро від Штатів?
не оправдуйтесь - надайте приклад!
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17.02.2023 22:40 Ответить
Translator

Да ладно, ну чуть чуть ведь есть...))
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17.02.2023 22:47 Ответить
Кирби врёт как дышит:

Польша готова отдать свои МиГ-29 США для поставки их Украине

09.03.202 29 марта 2022 г.

Власти Польши выразили готовность передать США истребители советского производства МиГ-29, которые можно направить Украине. В Пентагоне это предложение Варшавы назвали неприемлемым.
https://www.dw.com/ru/polsha-gotova-peredat-svoi-mig-29-ssha-dlja-postavki-ih-ukraine/a-61059245 Польша готова отдать свои МиГ-29 США для поставки их Украине - DW - 09.03.2022
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17.02.2023 22:59 Ответить
3.14здять.
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17.02.2023 23:35 Ответить
Не диктуют, но дают понять какое можно, а с каким повременить....и с каким сами не спешат...
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18.02.2023 03:25 Ответить
А чего им спешить? Не у них же всё это происходит.
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18.02.2023 03:46 Ответить
вообще не в курсах и не при деле
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18.02.2023 07:17 Ответить
.Всем Странам НАТО...Толстопузые гиниралы не боеспособны,тихо ждут пэнсии... Все новейшее вооружение дать ВСУ...Слава Солдатам Великой Ukrainy..Жги быдлонасекомышей с болот мацковии...

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18.02.2023 07:39 Ответить
https://www.youtube.com/live/N_O0qrMdzi0?feature=share ...

А в Иране оп'ять Майдан...
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18.02.2023 07:55 Ответить
https://youtu.be/FhS0KwHzkGA ...

Министр обороны Украины не способен закупить картоплю для ЗСУ и яйца по 5 гривень...😝
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18.02.2023 08:01 Ответить
 
 