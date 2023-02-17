США не диктуют партнерам, какое оружие передавать Украине, - Белый дом

Администрация США никогда не указывает партнерам, какое вооружение следует передавать Украине.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы никогда не диктовали партнерам, что передавать Украине и не указывали, когда следует это делать", - заявил представитель администрации Байдена, отвечая на брифинге на вопрос о том, как Вашингтон относится к идее передачи польских МиГ-29 Украине.

Кроме того, Кирби подчеркнул, что в настоящее время США не проводят обучение украинских пилотов на американских боевых самолетах. "Обучение не ведется, так как нет решения о передаче Украине самолетов", - пояснил он.

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