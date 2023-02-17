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США не диктуют партнерам, какое оружие передавать Украине, - Белый дом
Администрация США никогда не указывает партнерам, какое вооружение следует передавать Украине.
Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы никогда не диктовали партнерам, что передавать Украине и не указывали, когда следует это делать", - заявил представитель администрации Байдена, отвечая на брифинге на вопрос о том, как Вашингтон относится к идее передачи польских МиГ-29 Украине.
Кроме того, Кирби подчеркнул, что в настоящее время США не проводят обучение украинских пилотов на американских боевых самолетах. "Обучение не ведется, так как нет решения о передаче Украине самолетов", - пояснил он.
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+4 Сергей Агапов cfe57e3a
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+4 Mod Dom
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Да ладно, ну чуть чуть ведь есть...))
Польша готова отдать свои МиГ-29 США для поставки их Украине
09.03.202 29 марта 2022 г.
Власти Польши выразили готовность передать США истребители советского производства МиГ-29, которые можно направить Украине. В Пентагоне это предложение Варшавы назвали неприемлемым.
https://www.dw.com/ru/polsha-gotova-peredat-svoi-mig-29-ssha-dlja-postavki-ih-ukraine/a-61059245 Польша готова отдать свои МиГ-29 США для поставки их Украине - DW - 09.03.2022
А в Иране оп'ять Майдан...
Министр обороны Украины не способен закупить картоплю для ЗСУ и яйца по 5 гривень...😝