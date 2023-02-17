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Требования остановить поставки оружия Украине наивны, - Писториус

пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус считает наивными призывы остановить поставки оружия Украине.

Об этом он сказал в интервью WELT TV на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Писториус раскритиковал требование левых не поставлять оружие Киеву.

"Требование прекратить поставки оружия в Украину, чтобы начать мирные переговоры, является достаточно наивным и также будет гарантировать, что мы пошлем сигнал Путину: "Мы тормозим, проход для вас свободен".

Глава минобороны Германии также сказал, что не ожидает большого российского наступления в Украине в ближайшее время.

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"Есть определенная тенденция этого ожидать. Лично я в это не верю", - сказал Писториус о вероятном крупном наступлении РФ.

"Я считаю, что Россия тянет время и хочет продолжать эту войну на истощение", - пояснил министр.

Писториус также не считает вероятным, что президент России Владимир Путин ускорит темп войны до того, как больше западного оружия, например боевые танки, станет доступным для Украины. "Но я также не исключаю этого", - добавил он.

По его словам, надо подождать и посмотреть, как будут развиваться события, потому что никто не может понять рассуждения вождя Кремля.

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Топ комментарии
+15
Суть не в тому, що вони наївні, а в тому, що ліві німецькі курви отримали підігрів від бункерної молі.
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17.02.2023 22:23
+5
Звичайно,впк отримали контракти,не будьте наївними,всьо толька начінаєцца,всі здохнете кацапи ******
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17.02.2023 22:31
+5
Ліві це завжди комуняки. А комуняк треба або вішати або стріляти
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17.02.2023 23:41
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Суть не в тому, що вони наївні, а в тому, що ліві німецькі курви отримали підігрів від бункерної молі.
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17.02.2023 22:23 Ответить
Він завжди не передбачуваний у поведінці. Передбачуваний в одному: намаганні знищити Україну.
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17.02.2023 22:24 Ответить
пісторіус краще шольца
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17.02.2023 22:25 Ответить
Звичайно,впк отримали контракти,не будьте наївними,всьо толька начінаєцца,всі здохнете кацапи ******
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17.02.2023 22:31 Ответить
Після отримання підписів братів Кличків на спільній фотці,думаю дядько не здрейфить)
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17.02.2023 22:38 Ответить
Ліві це завжди комуняки. А комуняк треба або вішати або стріляти
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17.02.2023 23:41 Ответить
Комуняки, це як одночасно і таргани і глисти завелися: глисти - це верхівка партії, де всі розставились по рангах хто виглядає як кращий комуняка (але ключове слово - виглядає, бо ікорку таргани їм заробляють думаючи що все по чесному, і глисти знають що це гра за ресурси), таргани - це рядові робітники, які вірять навішаній на вуха ідеологічній "лапші", живуть бідненько, культивують "де б що поцупити" та готові на будь які вчинки заради підвищення рангу в ієрархії, чим і є небезпечні, бо не мають морального хребта.
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18.02.2023 09:02 Ответить
хто таке вимагає то сказати хай в своїй країні заберуть зброю в поліції
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17.02.2023 23:53 Ответить
Досить дивно чути такі висловлювання від діючих політиків. Зазвичай таке говорять екси, у відставці і так далі. Але, так тримати!
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18.02.2023 00:52 Ответить
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18.02.2023 03:58 Ответить
...Всем Странам НАТО...Толстопузые гиниралы не боеспособны,тихо ждут пэнсии... Все новейшее вооружение дать ВСУ...Слава Солдатам Великой Ukrainy..Жги быдлонасекомышей с болот мацковии...
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18.02.2023 07:34 Ответить
Що німецькі ліві,що праві-вони всі куплені ху...йлом.
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18.02.2023 09:21 Ответить
Это хороший признак, на самом-то деле. Пуйло недавно достал из нафталина Берлускони, тот что-то там промямлил запуйское. Эффекта не вышло, и, видимо, пуй решил другу Сильвио не платить. После чего Сильвио перевзулся, и стал уже критиковать пуйло.

Теперь вот из нафталина достали нашу вагенкнехтшу. Верной дорогой идут товарищи.
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18.02.2023 09:53 Ответить
 
 