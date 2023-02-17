Вимоги зупинити поставки зброї Україні наївні, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає наївними заклики зупинити поставки зброї Україні.
Про це він сказав у інтерв’ю WELT TV на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Пісторіус розкритикував вимогу лівих не постачати зброю Києву.
"Вимога припинити постачання зброї в Україну, щоб розпочати мирні переговори, є досить наївною і також гарантуватиме, що ми надішлемо сигнал Путіну: "Ми гальмуємо, прохід для вас вільний".
Глава міноборони Німеччини також сказав, що не очікує на великий російський наступ в Україні найближчим часом.
"Є певна тенденція цього очікувати. Особисто я в це не вірю", - сказав Пісторіус про ймовірний великий наступ РФ.
"Я вважаю, що Росія тягне час і хоче продовжувати цю війну на виснаження", - пояснив міністр.
Пісторіус також не вважає ймовірним, що президент Росії Владімір Путін прискорить темп війни до того, як більше західної зброї, як-от бойові танки, стане доступною для України. "Але я також не виключаю цього", - додав він.
За його словами, треба почекати і подивитися, як розвиватимуться події, бо ніхто не може зрозуміти міркування вождя Кремля.
Будь ласка, зачекайте...
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