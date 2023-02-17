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Вимоги зупинити поставки зброї Україні наївні, - Пісторіус

пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає наївними заклики зупинити поставки зброї Україні.

Про це він сказав у інтерв’ю WELT TV на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Пісторіус розкритикував вимогу лівих не постачати зброю Києву.

"Вимога припинити постачання зброї в Україну, щоб розпочати мирні переговори, є досить наївною і також гарантуватиме, що ми надішлемо сигнал Путіну: "Ми гальмуємо, прохід для вас вільний".

Глава міноборони Німеччини також сказав, що не очікує на великий російський наступ в Україні найближчим часом.

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"Є певна тенденція цього очікувати. Особисто я в це не вірю", - сказав Пісторіус про ймовірний великий наступ РФ.

"Я вважаю, що Росія тягне час і хоче продовжувати цю війну на виснаження", - пояснив міністр.

Пісторіус також не вважає ймовірним, що президент Росії Владімір Путін прискорить темп війни до того, як більше західної зброї, як-от бойові танки, стане доступною для України. "Але я також не виключаю цього", - додав він.

За його словами, треба почекати і подивитися, як розвиватимуться події, бо ніхто не може зрозуміти міркування вождя Кремля.

Автор: 

зброя (7470) допомога (8367) Пісторіус Борис (257)


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Топ коментарі
+15
Суть не в тому, що вони наївні, а в тому, що ліві німецькі курви отримали підігрів від бункерної молі.
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17.02.2023 22:23
+5
Звичайно,впк отримали контракти,не будьте наївними,всьо толька начінаєцца,всі здохнете кацапи ******
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17.02.2023 22:31
+5
Ліві це завжди комуняки. А комуняк треба або вішати або стріляти
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17.02.2023 23:41
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Суть не в тому, що вони наївні, а в тому, що ліві німецькі курви отримали підігрів від бункерної молі.
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17.02.2023 22:23 Відповісти
Він завжди не передбачуваний у поведінці. Передбачуваний в одному: намаганні знищити Україну.
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17.02.2023 22:24 Відповісти
пісторіус краще шольца
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17.02.2023 22:25 Відповісти
Звичайно,впк отримали контракти,не будьте наївними,всьо толька начінаєцца,всі здохнете кацапи ******
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17.02.2023 22:31 Відповісти
Після отримання підписів братів Кличків на спільній фотці,думаю дядько не здрейфить)
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17.02.2023 22:38 Відповісти
Ліві це завжди комуняки. А комуняк треба або вішати або стріляти
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17.02.2023 23:41 Відповісти
Комуняки, це як одночасно і таргани і глисти завелися: глисти - це верхівка партії, де всі розставились по рангах хто виглядає як кращий комуняка (але ключове слово - виглядає, бо ікорку таргани їм заробляють думаючи що все по чесному, і глисти знають що це гра за ресурси), таргани - це рядові робітники, які вірять навішаній на вуха ідеологічній "лапші", живуть бідненько, культивують "де б що поцупити" та готові на будь які вчинки заради підвищення рангу в ієрархії, чим і є небезпечні, бо не мають морального хребта.
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18.02.2023 09:02 Відповісти
хто таке вимагає то сказати хай в своїй країні заберуть зброю в поліції
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17.02.2023 23:53 Відповісти
Досить дивно чути такі висловлювання від діючих політиків. Зазвичай таке говорять екси, у відставці і так далі. Але, так тримати!
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18.02.2023 00:52 Відповісти
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18.02.2023 03:58 Відповісти
...Всем Странам НАТО...Толстопузые гиниралы не боеспособны,тихо ждут пэнсии... Все новейшее вооружение дать ВСУ...Слава Солдатам Великой Ukrainy..Жги быдлонасекомышей с болот мацковии...
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18.02.2023 07:34 Відповісти
Що німецькі ліві,що праві-вони всі куплені ху...йлом.
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18.02.2023 09:21 Відповісти
Это хороший признак, на самом-то деле. Пуйло недавно достал из нафталина Берлускони, тот что-то там промямлил запуйское. Эффекта не вышло, и, видимо, пуй решил другу Сильвио не платить. После чего Сильвио перевзулся, и стал уже критиковать пуйло.

Теперь вот из нафталина достали нашу вагенкнехтшу. Верной дорогой идут товарищи.
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18.02.2023 09:53 Відповісти
 
 