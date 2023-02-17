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США не диктують партнерам, яку зброю передавати Україні, - Білий дім
Адміністрація США ніколи не вказує партнерам, яке озброєння слід передавати Україні.
Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми ніколи не диктували партнерам, що передавати Україні та не вказували, коли слід це робити", - заявив представник адміністрації Байдена, відповідаючи на брифінгу на питання про те, як Вашингтон ставиться до ідеї передачі польських МІГ-29 Україні.
Крім того, Кірбі наголосив, що зараз США не проводять навчання українських пілотів на американських бойових літаках. "Навчання не ведеться, тому що немає рішення про передачу Україні літаків", - пояснив він.
Топ коментарі
+4 Сергей Агапов #428892
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+4 Mod Dom
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+4 White Raven
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Да ладно, ну чуть чуть ведь есть...))
Польша готова отдать свои МиГ-29 США для поставки их Украине
09.03.202 29 марта 2022 г.
Власти Польши выразили готовность передать США истребители советского производства МиГ-29, которые можно направить Украине. В Пентагоне это предложение Варшавы назвали неприемлемым.
https://www.dw.com/ru/polsha-gotova-peredat-svoi-mig-29-ssha-dlja-postavki-ih-ukraine/a-61059245 Польша готова отдать свои МиГ-29 США для поставки их Украине - DW - 09.03.2022
А в Иране оп'ять Майдан...
Министр обороны Украины не способен закупить картоплю для ЗСУ и яйца по 5 гривень...😝