США не диктують партнерам, яку зброю передавати Україні, - Білий дім

Адміністрація США ніколи не вказує партнерам, яке озброєння слід передавати Україні.

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми ніколи не диктували партнерам, що передавати Україні та не вказували, коли слід це робити", - заявив представник адміністрації Байдена, відповідаючи на брифінгу на питання про те, як Вашингтон ставиться до ідеї передачі польських МІГ-29 Україні.

Крім того, Кірбі наголосив, що зараз США не проводять навчання українських пілотів на американських бойових літаках. "Навчання не ведеться, тому що немає рішення про передачу Україні літаків", - пояснив він.

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