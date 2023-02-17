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США не диктують партнерам, яку зброю передавати Україні, - Білий дім

джон,кірбі

Адміністрація США ніколи не вказує партнерам, яке озброєння слід передавати Україні.

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми ніколи не диктували партнерам, що передавати Україні та не вказували, коли слід це робити", - заявив представник адміністрації Байдена, відповідаючи на брифінгу на питання про те, як Вашингтон ставиться до ідеї передачі польських МІГ-29 Україні.

Крім того, Кірбі наголосив, що зараз США не проводять навчання українських пілотів на американських бойових літаках. "Навчання не ведеться, тому що немає рішення про передачу Україні літаків", - пояснив він.

Читайте також: Моравецький про F-16 для України: Польща готова надати інший вид винищувачів 

Автор: 

зброя (7470) літак (2908) США (22979) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+4
США диктують партнерам яку зброю не передавати?
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17.02.2023 22:30
+4
Кирби врёт как дышит:

Польша готова отдать свои МиГ-29 США для поставки их Украине

09.03.202 29 марта 2022 г.

Власти Польши выразили готовность передать США истребители советского производства МиГ-29, которые можно направить Украине. В Пентагоне это предложение Варшавы назвали неприемлемым.
https://www.dw.com/ru/polsha-gotova-peredat-svoi-mig-29-ssha-dlja-postavki-ih-ukraine/a-61059245 Польша готова отдать свои МиГ-29 США для поставки их Украине - DW - 09.03.2022
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17.02.2023 22:59
+4
3.14здять.
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17.02.2023 23:35
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))
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17.02.2023 22:29 Відповісти
США диктують партнерам яку зброю не передавати?
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17.02.2023 22:30 Відповісти
Толя, обозначь наши условия. c.ц Ликвидация
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17.02.2023 22:32 Відповісти
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17.02.2023 22:36 Відповісти
це як би добро від Штатів?
не оправдуйтесь - надайте приклад!
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17.02.2023 22:40 Відповісти
Translator

Да ладно, ну чуть чуть ведь есть...))
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17.02.2023 22:47 Відповісти
Кирби врёт как дышит:

Польша готова отдать свои МиГ-29 США для поставки их Украине

09.03.202 29 марта 2022 г.

Власти Польши выразили готовность передать США истребители советского производства МиГ-29, которые можно направить Украине. В Пентагоне это предложение Варшавы назвали неприемлемым.
https://www.dw.com/ru/polsha-gotova-peredat-svoi-mig-29-ssha-dlja-postavki-ih-ukraine/a-61059245 Польша готова отдать свои МиГ-29 США для поставки их Украине - DW - 09.03.2022
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17.02.2023 22:59 Відповісти
3.14здять.
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17.02.2023 23:35 Відповісти
Не диктуют, но дают понять какое можно, а с каким повременить....и с каким сами не спешат...
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18.02.2023 03:25 Відповісти
А чего им спешить? Не у них же всё это происходит.
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18.02.2023 03:46 Відповісти
вообще не в курсах и не при деле
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18.02.2023 07:17 Відповісти
.Всем Странам НАТО...Толстопузые гиниралы не боеспособны,тихо ждут пэнсии... Все новейшее вооружение дать ВСУ...Слава Солдатам Великой Ukrainy..Жги быдлонасекомышей с болот мацковии...

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18.02.2023 07:39 Відповісти
https://www.youtube.com/live/N_O0qrMdzi0?feature=share ...

А в Иране оп'ять Майдан...
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18.02.2023 07:55 Відповісти
https://youtu.be/FhS0KwHzkGA ...

Министр обороны Украины не способен закупить картоплю для ЗСУ и яйца по 5 гривень...😝
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18.02.2023 08:01 Відповісти
 
 