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Польша (8154) самолет (3551) Дуда (717)

Польша рассмотрит вопрос предоставления Украине самолетов МиГ-29, – Дуда

польща,міг29

Польша рассмотрит вопрос передачи Украине самолетов МиГ-29.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил президент Польши, если без эмоций посмотреть на вопрос предоставления Украине самолетов F-16, то подготовка пилота является "долговременным процессом". "Подготовка украинских пилотов требует долгих месяцев обучения, в этом нет никаких сомнений", - подчеркнул Дуда.

Если же Киеву будут предоставляться самолеты МиГ-29 или, например, самолеты Су, то украинские пилоты "готовы летать на них практически сразу".

"На самом деле они могли бы на них просто сразу улететь домой. Поэтому, без сомнения, если будут переданы самолеты MiГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно. Конечно, очень мало стран НАТО имеет самолеты МиГ. У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", - подчеркнул президент Польши.

Также читайте: Моравецкий о F-16 для Украины: Польша готова поставить другой вид истребителей 

По его словам, в вопросе предоставления Польшей Украине истребителей F-16 есть "проблема", поскольку их в Польше "просто мало, учитывая масштабы и общий потенциал страны". Он напомнил, что сейчас в Польше ожидают самолеты F-35 и FA-50, закупленные, соответственно, в США и Южной Корее.

"Для нас это сложный момент, ведь мы сами ожидаем самолеты. Конечно, если среди стран НАТО будет создана широкая авиационная коалиция, то мы, безусловно, также присоединимся к ней. Но решение, по какой формуле это произойдет, мы должны обсудить с нашими союзниками", - резюмировал Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция рассматривает запрос Украины о предоставлении истребителей Gripen, - министр обороны Йонсон
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Топ комментарии
+24
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17.02.2023 23:28
+19
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17.02.2023 23:05
+13
пожинаем горькие плоды распздяйства, воровства, разбазаривания, уничтожения армии всеми президентами.
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17.02.2023 23:11
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Правила форума Совет форумчан
То есть спросят у Германии что она им в замен даст?
Умело они пытается решают
Ждём их требования.
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17.02.2023 22:56 Ответить
що би вони не зробили, ви проти міг-29 в Україні?
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17.02.2023 23:05 Ответить
Та ніхто не проти будь-яких літаків. Питання у тому, що Міг-29 не є однією системою як з Бредлі-Гепардами-Леопардами, так і з Петріотами і встроїти їх у одну систему майже неможливо. А F16 є однією системою ППО з тими ж Петріотами одразу, вони вміють взаємодіяти, а не заважати один одному.
Крім того - на міг-29 потрібно якусь кустарщину ліпити, щоб використовувати ті ж протирадарні ракети, бо ці ракети під F16.
Та й протидіяти російській авіації міг-29 не можуть аж ніяк.
Але, звичайно, дареному коню в зуби не дивляться і ми будемо безмежно вдячні і за міг-29, особливо зважаючи на те, що наші пілоти вже вміють на них літати. Просто це буде не гейм-ченджер, як F16, а просто невелика компенсація втрат ЗСУ.
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17.02.2023 23:23 Ответить
давайте зважимо декотрі речі ну так, що би бути на однієї хвилі.
- планер є планер і тут для модерації не дуже багато простору, тут діло в технологіях.
- тіж самі ф-15 мають 2 двигуни, на відміну від ф-16, що має один при тій же самій комплектації в технологічному плані і на мою некомпетентну думку, мають більший шанс вижити.
але і планер більший, тобто більше бачний на родарах..
це вибирати командуванню як і що застосовивати в тому чи іншому завданні.
- і найголовніше, вони потрібні вже зараз і чув і таку новину,
що мігі перелаштовуються на нести натівськи ракети..
от і вибирайте - ф16-15 з певним часом навчяння пілотів, чи мігі зараз....
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17.02.2023 23:45 Ответить
Якою системою? Ти багато рекламних буклетів на ніч перечитав.

" та й протидіяти російській авіації міг-29 не можуть аж ніяк". Що це за маячня? Це тобі хто розказав, що винищувач не "може продіяти штурмовикові. А про "повітряні бої"- це також із іграшок в телефоні?
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18.02.2023 02:00 Ответить
Винищувач 3 покоління не може ефективно протидіяти винищувачу 4 покоління, які використовують рашисти.
F14 можна об'єднувати в одну систему управління з Патріотами і Насамсами.
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18.02.2023 02:18 Ответить
Об'єднати, винищувачі. Іграшки в телефоні. Може, не може, звідки ти це знаєш?
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18.02.2023 02:35 Ответить
Тебе образили в дитинстві, чи звідки ти таке хамло взялося?
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18.02.2023 03:04 Ответить


Це усе пісті розмови. Ні про що. Книжкові параметри техніки і реальні бойові дії- речі майже несумісні. Так що у F 16 "таких проблем немає"- це із "размышлизмов". Ніхто не заперечує що Ф16 краще ніж МіГ 29, питання- їх вже дають? І дискусія була не про "що краще", а про пусті вигадки, що західні літаки ( яких немає) і танки( яких фактично немає) "зв'язуються у систему".
Вони то зв' язуються, але це дууже довгий процес. В тому числі вибору платформ на якому буде побудований той зв'язок. Більше того, із часом можливим буде у систему вбудовувати будь-яку техніку. Реально, якщо навіть завтра ми отримаємо і літаки і танки і ППО- вони ніяк не будуть поки що пов'язані у "сетецентричну війну".
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18.02.2023 10:19 Ответить
Я вас успокою, их ракеты воздух-воздух.
Покрывают практически всю Украину.

Вы не думали, почему украинская авиация около земли ?
А веть не штурмовики!
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18.02.2023 03:09 Ответить
Миги и словацкие и польские и т.д. давно модернизированы. Там фактически от оригинала остались фюзеляж, двигатели и система подачи топлива.
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18.02.2023 09:30 Ответить
МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum - «Точка опоры») - советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения[5], разработанный в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна (ныне - АО «Российская самолётостроительная корпорация "МиГ"», с 01 июня 2022 года реорганизовано путем вхождения в состав ПАО "ОАК") в Москве[6].

МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости[6].

О каком третьем поколении Вы говорите. И заодно поищите в инете что такое истребитель четвертого поколения и чем он отличается от третьего.
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18.02.2023 09:34 Ответить
Пілот"Джус", якось в інтерв'ю казав, що українські пілоти на совкових мігах - це каміказде у порівнянні з кацапськими пілотами на ******** міг 35. У повітряному бою старий міг завжди буде жертвою ********* кацапського літака. У ф16 таких проблем не має.
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18.02.2023 09:27 Ответить
Миг35 всего-то было выпущено около десятка, насколько я помню по данным 2021 г. А сейчас это для них непосильная задача.
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18.02.2023 09:39 Ответить
Це усе пісті розмови. Ні про що. Книжкові параметри техніки і реальні бойові дії- речі майже несумісні. Так що у F 16 "таких проблем немає"- це із "размышлизмов". Ніхто не заперечує що Ф16 краще ніж МіГ 29, питання- їх вже дають? І дискусія була не про "що краще", а про пусті вигадки, що західні літаки ( яких немає) і танки( яких фактично немає) "зв'язуються у систему".
Вони то зв' язуються, але це дууже довгий процес. В тому числі вибору платформ на якому буде побудований той зв'язок. Більше того, із часом можливим буде у систему вбудовувати будь-яку техніку. Реально, якщо навіть завтра ми отримаємо і літаки і танки і ППО- вони ніяк не будуть поки що пов'язані у "сетецентричну війну".
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18.02.2023 10:18 Ответить
навіщо вам літаки коли Україна воює за вас? не вірите в нашу перемогу?
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17.02.2023 22:58 Ответить
vira virou, a perestrahovka vse rivno treba
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17.02.2023 23:00 Ответить
Вастреба в МЗС, або в МО…
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17.02.2023 23:03 Ответить
ви саме те безмозгле 73...
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17.02.2023 23:07 Ответить
а вони не хочуть волати "закрийте нам небо" - вони самі його хочуть закрити, а вони не хочуть розміновувати кацапам напрямки наступу і будувати для кацтанків шоссе в 4 полоси - хочуть мінувати і копати рви.
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17.02.2023 23:13 Ответить
А у них поруч Калінінградська область, мабуть, наймілітарізованіший регіон немитої.
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18.02.2023 09:08 Ответить
z pol'kyh MiG-29 mojna zapuskaty brytans'ki Storm Shadow (dal'inist' 500+ km)
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17.02.2023 22:58 Ответить
А точно можна?
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17.02.2023 23:24 Ответить
tochno
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17.02.2023 23:25 Ответить
Они и без самолета летают, зачем лишние труды ?
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18.02.2023 03:15 Ответить
dal'nost' znachitel'no men'she esli zemlya-zemlya
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18.02.2023 06:14 Ответить
почему же сейчас самолеты к земле жмутся ?
только из-за ПВО?
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18.02.2023 06:36 Ответить
Цю пісню я вже чув, здається навесні
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17.02.2023 23:01 Ответить
Дуда с марта 22 предлагает дать Украине Миг29, но байден не велит

https://www.dw.com/ru/polsha-gotova-peredat-svoi-mig-29-ssha-dlja-postavki-ih-ukraine/a-61059245 Польша готова отдать свои МиГ-29 США для поставки их Украине - DW - 09.03.2022
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17.02.2023 23:02 Ответить
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17.02.2023 23:05 Ответить
пожинаем горькие плоды распздяйства, воровства, разбазаривания, уничтожения армии всеми президентами.
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17.02.2023 23:11 Ответить
Єльциним, Путіним і Мєдвєдєвим. Вже 142 270 вам накосили. Їжте, не обляпайтесь.
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18.02.2023 09:12 Ответить
Вони з неба не впали їх обрали хохлосовки.
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18.02.2023 09:31 Ответить
Аби то тільки хохлосовки, то ще виросло ціле покоління ржущих *********
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18.02.2023 18:00 Ответить
Вероятные стратегии бункерного нациста.
1 - Ракетные удары по гражданскому населению, создают давление на союзников Украины которые не решаются передавать Украине ракеты радиусом действия 500 и более км. Бункерный нацист прекрасно играет на украинском желании мести и на этом крючке сдерживает западные страны от поставок дальнобойных ракет.
2 - Многие с насмешкой отнеслись на приглашение в Рашку лидеров африканских стран и заключение союза между рашкой и африканскими странами. К этому нужно относится очень серьезно. Кремлевские мрази хорошо понимают что через темнокожие слои населения, а так же через беженцев Сирии, Афганистана и Рашки можно влиять на политику США - от сюда и Трам выскочил. Взамен же - африканским странам пообещали украинское зерно.

Поэтому, бункерный нацист собирается играть в долгую и только убийственные санкции против населения Рашки смогут помешать его планам.
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17.02.2023 23:18 Ответить
"бункерный нацист собирается играть в долгую" (С) Взагалі то він збирався "Кієвзатрідня". Що, вже не збирається?
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18.02.2023 09:16 Ответить
не знаю что пуйло там набздел головой , но "темнокожие слои населения" США имеют к африканским странам примерно такое же отношение как мы с вами к индейцам майя.
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18.02.2023 17:47 Ответить
За рік війни могли і свою зброю почати виготовляти,але внас,як завжди,крім красти, влада нінащо більше нездатна.
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17.02.2023 23:25 Ответить
Як це? А пи*здіти? Оно як переможні відосіки штампують, аби так зброю штампували...
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17.02.2023 23:29 Ответить
"За рік війни.."? Пусть будет так, можно склепать 12 классных и модных собачьих будок, но не самолеты.
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17.02.2023 23:32 Ответить
Де і як ? Якщо ермак сказав що шашлики... Ви ***.ь зелені довбні.їдіть просрітьсЯ
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18.02.2023 00:42 Ответить
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17.02.2023 23:28 Ответить
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17.02.2023 23:41 Ответить
Ф-16 не нові винищувачі, до того ж найгірші з усіх четвертого покоління, які є на озброєнні НАТО.
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18.02.2023 06:33 Ответить
С чего такой вывод?
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18.02.2023 14:03 Ответить
To jest w sumie śmieszne , dawno bowiem Mig 29 został przekazany na Ukrainę. No ale politycy muszą coś mówić. Bijcie kacapa aż miło.
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18.02.2023 01:56 Ответить
i niech latają z shakhovnizami
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18.02.2023 08:47 Ответить
Ніхто нічого не передав, модернізовані під Нато Міг в німеччині, ці літаки мають інші радари і системи наведення і можуть використовувати тіж Брімстоуни..

Їх також не передають бо з їх допомогою ми можемо бити по цілях в раші...
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18.02.2023 09:09 Ответить
Решения давно приняты. Самолеты передадут когда на БД встанут Пэтриоты и НИ ДНЕМ РАНЬШЕ . Никому не надо, чтобы их на аэродромах разбомбили ракетами. Летаки 24 часа в сутки не находятся в воздухе.
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18.02.2023 10:03 Ответить
Скажу що брєд повний, тому що 3 батареї патріотів точно не будуть прикривати війскові аеродроми, 1 Київ, 2 кинуть на північ щоб не залітали ракети до Нато, того їх і дають, рішення прийняли одразу після інциденту з Польщею.... а ще одну на південь...

Якщо врахувати те що передають його не достатньо щоб зробити ешелоновану ППО навколо всіх необхідним аеродромів...

І є кращий вихід капоніри бетонні зробити, які розсосереджені по аеродромі, наявні у раші крилаті ракети не проб'ють, добре підготовлені капоніри, скільки не х...чили по аеродрому в моєму регіоні ніх... не пошкодили, крім полоси...

і патрулювання тими ж літаками, у польских мігів кращі радари і вони зможуть захвати ціль, тому що наші через зношені клістрони не можуть і збивають тільки по тепловому сліду...
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18.02.2023 12:19 Ответить
 
 