Польша рассмотрит вопрос предоставления Украине самолетов МиГ-29, – Дуда

Польша рассмотрит вопрос передачи Украине самолетов МиГ-29.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил президент Польши, если без эмоций посмотреть на вопрос предоставления Украине самолетов F-16, то подготовка пилота является "долговременным процессом". "Подготовка украинских пилотов требует долгих месяцев обучения, в этом нет никаких сомнений", - подчеркнул Дуда.

Если же Киеву будут предоставляться самолеты МиГ-29 или, например, самолеты Су, то украинские пилоты "готовы летать на них практически сразу".

"На самом деле они могли бы на них просто сразу улететь домой. Поэтому, без сомнения, если будут переданы самолеты MiГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно. Конечно, очень мало стран НАТО имеет самолеты МиГ. У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", - подчеркнул президент Польши.

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По его словам, в вопросе предоставления Польшей Украине истребителей F-16 есть "проблема", поскольку их в Польше "просто мало, учитывая масштабы и общий потенциал страны". Он напомнил, что сейчас в Польше ожидают самолеты F-35 и FA-50, закупленные, соответственно, в США и Южной Корее.

"Для нас это сложный момент, ведь мы сами ожидаем самолеты. Конечно, если среди стран НАТО будет создана широкая авиационная коалиция, то мы, безусловно, также присоединимся к ней. Но решение, по какой формуле это произойдет, мы должны обсудить с нашими союзниками", - резюмировал Дуда.

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