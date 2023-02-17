Польща розгляне питання надання Україні літаків МіГ-29, – Дуда
Польща розгляне питання передачі Україні літаків МіГ-29.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначив президент Польщі, якщо без емоцій подивитися на питання надання Україні літаків F-16, то підготовка пілота є "довготривалим процесом". "Підготовка українських пілотів вимагає довгих місяців навчання, щодо цього немає жодних сумнівів", - підкреслив Дуда.
Натомість, якщо Києву надаватимуться літаки МіГ-29 чи, наприклад, літаки Су, то українські пілоти "готові літати на них практично відразу".
"Насправді вони могли би на них просто відразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки MіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. Звичайно, дуже мало країн НАТО має літаки МіГ. У нас ще є кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання", - наголосив президент Польщі.
За його словами, у питанні надання Польщею Україні винищувачів F-16 є "проблема", оскільки їх у Польщі "просто замало, беручи до уваги масштаби і загальний потенціал країни". Він нагадав, що зараз у Польщі очікують на літаки F-35 і FA-50, закуплені, відповідно, у США та Південній Кореї.
"Для нас це складний момент, адже ми самі очікуємо на літаки. Звичайно, якщо серед країн НАТО буде створено широку авіаційну коаліцію, то ми, безумовно, також приєднаємося до неї. Але рішення, за якою формулою це відбудеться, ми маємо обговорити з нашими союзниками", - резюмував Дуда.
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Умело они пытается решают
Ждём их требования.
Крім того - на міг-29 потрібно якусь кустарщину ліпити, щоб використовувати ті ж протирадарні ракети, бо ці ракети під F16.
Та й протидіяти російській авіації міг-29 не можуть аж ніяк.
Але, звичайно, дареному коню в зуби не дивляться і ми будемо безмежно вдячні і за міг-29, особливо зважаючи на те, що наші пілоти вже вміють на них літати. Просто це буде не гейм-ченджер, як F16, а просто невелика компенсація втрат ЗСУ.
- планер є планер і тут для модерації не дуже багато простору, тут діло в технологіях.
- тіж самі ф-15 мають 2 двигуни, на відміну від ф-16, що має один при тій же самій комплектації в технологічному плані і на мою некомпетентну думку, мають більший шанс вижити.
але і планер більший, тобто більше бачний на родарах..
це вибирати командуванню як і що застосовивати в тому чи іншому завданні.
- і найголовніше, вони потрібні вже зараз і чув і таку новину,
що мігі перелаштовуються на нести натівськи ракети..
от і вибирайте - ф16-15 з певним часом навчяння пілотів, чи мігі зараз....
" та й протидіяти російській авіації міг-29 не можуть аж ніяк". Що це за маячня? Це тобі хто розказав, що винищувач не "може продіяти штурмовикові. А про "повітряні бої"- це також із іграшок в телефоні?
F14 можна об'єднувати в одну систему управління з Патріотами і Насамсами.
Це усе пісті розмови. Ні про що. Книжкові параметри техніки і реальні бойові дії- речі майже несумісні. Так що у F 16 "таких проблем немає"- це із "размышлизмов". Ніхто не заперечує що Ф16 краще ніж МіГ 29, питання- їх вже дають? І дискусія була не про "що краще", а про пусті вигадки, що західні літаки ( яких немає) і танки( яких фактично немає) "зв'язуються у систему".
Вони то зв' язуються, але це дууже довгий процес. В тому числі вибору платформ на якому буде побудований той зв'язок. Більше того, із часом можливим буде у систему вбудовувати будь-яку техніку. Реально, якщо навіть завтра ми отримаємо і літаки і танки і ППО- вони ніяк не будуть поки що пов'язані у "сетецентричну війну".
Покрывают практически всю Украину.
Вы не думали, почему украинская авиация около земли ?
А веть не штурмовики!
МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости[6].
О каком третьем поколении Вы говорите. И заодно поищите в инете что такое истребитель четвертого поколения и чем он отличается от третьего.
Вони то зв' язуються, але це дууже довгий процес. В тому числі вибору платформ на якому буде побудований той зв'язок. Більше того, із часом можливим буде у систему вбудовувати будь-яку техніку. Реально, якщо навіть завтра ми отримаємо і літаки і танки і ППО- вони ніяк не будуть поки що пов'язані у "сетецентричну війну".
только из-за ПВО?
https://www.dw.com/ru/polsha-gotova-peredat-svoi-mig-29-ssha-dlja-postavki-ih-ukraine/a-61059245 Польша готова отдать свои МиГ-29 США для поставки их Украине - DW - 09.03.2022
1 - Ракетные удары по гражданскому населению, создают давление на союзников Украины которые не решаются передавать Украине ракеты радиусом действия 500 и более км. Бункерный нацист прекрасно играет на украинском желании мести и на этом крючке сдерживает западные страны от поставок дальнобойных ракет.
2 - Многие с насмешкой отнеслись на приглашение в Рашку лидеров африканских стран и заключение союза между рашкой и африканскими странами. К этому нужно относится очень серьезно. Кремлевские мрази хорошо понимают что через темнокожие слои населения, а так же через беженцев Сирии, Афганистана и Рашки можно влиять на политику США - от сюда и Трам выскочил. Взамен же - африканским странам пообещали украинское зерно.
Поэтому, бункерный нацист собирается играть в долгую и только убийственные санкции против населения Рашки смогут помешать его планам.
Їх також не передають бо з їх допомогою ми можемо бити по цілях в раші...
Якщо врахувати те що передають його не достатньо щоб зробити ешелоновану ППО навколо всіх необхідним аеродромів...
І є кращий вихід капоніри бетонні зробити, які розсосереджені по аеродромі, наявні у раші крилаті ракети не проб'ють, добре підготовлені капоніри, скільки не х...чили по аеродрому в моєму регіоні ніх... не пошкодили, крім полоси...
і патрулювання тими ж літаками, у польских мігів кращі радари і вони зможуть захвати ціль, тому що наші через зношені клістрони не можуть і збивають тільки по тепловому сліду...