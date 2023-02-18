Блинкен встретился с Санду: обеспокоен попытками России дестабилизировать Молдову

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что США "глубоко озабочены" усилиями России по дестабилизации правительства Молдовы.

Об этом он сказал на встрече с президентом Молдовы Маей Санду в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы глубоко озабочены некоторыми заговорами, которые мы наблюдаем со стороны России с целью дестабилизации правительства", – сказал Блинкен.

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"Мы решительно поддерживаем Молдову в вопросах ее безопасности, независимости, территориальной целостности и очень важных реформаторских усилий, которые прилагают президент и правительство", - добавил он.

Санду назвала 2022 год "невероятно сложным годом для Молдовы" и поблагодарила США за поддержку в преодолении многочисленных вызовов, в том числе в энергетике, экономике и безопасности.