Блинкен встретился с Санду: обеспокоен попытками России дестабилизировать Молдову
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что США "глубоко озабочены" усилиями России по дестабилизации правительства Молдовы.
Об этом он сказал на встрече с президентом Молдовы Маей Санду в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы глубоко озабочены некоторыми заговорами, которые мы наблюдаем со стороны России с целью дестабилизации правительства", – сказал Блинкен.
"Мы решительно поддерживаем Молдову в вопросах ее безопасности, независимости, территориальной целостности и очень важных реформаторских усилий, которые прилагают президент и правительство", - добавил он.
Санду назвала 2022 год "невероятно сложным годом для Молдовы" и поблагодарила США за поддержку в преодолении многочисленных вызовов, в том числе в энергетике, экономике и безопасности.
Пожалуйста, подождите...
ты что предлагаешь завтра брать автоматы и стрелять по территории Приднестровья или закидывать снарядами кроме небольшого контингента руских - и множество гражданского населения!!!
то есть проливать кровь с одной и другой стороны потому что тебе сегодня тебе так захотелось
хотя по большому счету всему миру известно что с обоих берегов Днестра давно уже никому не нужна война и никто абсолютно не хочет ни с кем воевать
в том числе и тот небольшой российский контингент
Прещидент Санду не раз высказывала свое решение по вопросу Приднестровья- решать только мирным путем!!!
Только мирным путем!!
и это будет возможно очень скоро!!
как только карлик кремлевский опрокинет ласты и закончиться( не вечен) вопрос Приднестровья решиться в тот же день
так же само как и проблемы с Крымом и Донбасом в Украине!!
что здесь непонятного
непонятного тут то, на что вы наивно надеетесь после нас.
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Де флешмоб: відправ фуйлу повітряну кульку
Мастурбовані...
Україні тільки з західу кацапсін не висточало, з півдня, півночі сxіду вже є...
- Члєн єсть! Только он мягкій! (с)
Мені подобається, як ти обтікаєш!
(регоче над невдахою)
Ти вже облишив дрочити у шкарпетку?
(знову регоче)
(регоче)
с Приднестровьем сами разберёмся и даже без никакой войны
само скоро рассосеться
если надо могу объяснить как это будет?
буба таки вчиться - дайте йому ще 100 років на не косячити!