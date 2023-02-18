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Госдепартамент США (1791) Молдова (1835) россия (93025) Мая Санду (205)

Блинкен встретился с Санду: обеспокоен попытками России дестабилизировать Молдову

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что США "глубоко озабочены" усилиями России по дестабилизации правительства Молдовы.

Об этом он сказал на встрече с президентом Молдовы Маей Санду в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы глубоко озабочены некоторыми заговорами, которые мы наблюдаем со стороны России с целью дестабилизации правительства", – сказал Блинкен.

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"Мы решительно поддерживаем Молдову в вопросах ее безопасности, независимости, территориальной целостности и очень важных реформаторских усилий, которые прилагают президент и правительство", - добавил он.

Санду назвала 2022 год "невероятно сложным годом для Молдовы" и поблагодарила США за поддержку в преодолении многочисленных вызовов, в том числе в энергетике, экономике и безопасности.
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Топ комментарии
+7
а что молдоване сидят. такой уникальный шанс выдавить этот росиянский анклавный прыщ и начать жить как люди. ладно там грузины, им тяжко граница с рашкой, ну а этим сам бог велел . странно.
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17.02.2023 23:44
+4
Ми глибоко стурбовані

Мастурбовані...
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17.02.2023 23:58
+2
Метеозонд 350 Г, 1 144,00 грн.

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Де флешмоб: відправ фуйлу повітряну кульку
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17.02.2023 23:45
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Правила форума Совет форумчан
а что молдоване сидят. такой уникальный шанс выдавить этот росиянский анклавный прыщ и начать жить как люди. ладно там грузины, им тяжко граница с рашкой, ну а этим сам бог велел . странно.
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17.02.2023 23:44 Ответить
страшновато, однако
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17.02.2023 23:53 Ответить
Куда гонишь лошадей
ты что предлагаешь завтра брать автоматы и стрелять по территории Приднестровья или закидывать снарядами кроме небольшого контингента руских - и множество гражданского населения!!!
то есть проливать кровь с одной и другой стороны потому что тебе сегодня тебе так захотелось
хотя по большому счету всему миру известно что с обоих берегов Днестра давно уже никому не нужна война и никто абсолютно не хочет ни с кем воевать
в том числе и тот небольшой российский контингент
Прещидент Санду не раз высказывала свое решение по вопросу Приднестровья- решать только мирным путем!!!
Только мирным путем!!
и это будет возможно очень скоро!!
как только карлик кремлевский опрокинет ласты и закончиться( не вечен) вопрос Приднестровья решиться в тот же день
так же само как и проблемы с Крымом и Донбасом в Украине!!
что здесь непонятного
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18.02.2023 13:28 Ответить
мы тоже надеялись дипломатичным путем все поосвобождать...
непонятного тут то, на что вы наивно надеетесь после нас.
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18.02.2023 17:19 Ответить
Метеозонд 350 Г, 1 144,00 грн.

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Де флешмоб: відправ фуйлу повітряну кульку
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17.02.2023 23:45 Ответить
а розмовляти з президентом незалежної країни хіба не червона лінія для путіна?
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17.02.2023 23:56 Ответить
Ми глибоко стурбовані

Мастурбовані...
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17.02.2023 23:58 Ответить
а є чим....
Україні тільки з західу кацапсін не висточало, з півдня, півночі сxіду вже є...
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18.02.2023 00:24 Ответить
Ге ж...
- Члєн єсть! Только он мягкій! (с)
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18.02.2023 00:41 Ответить
ну і нашо свої проблеми на весь форум висвічувати?
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18.02.2023 00:53 Ответить
Ти дебіл в татка чи в маму?
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18.02.2023 01:16 Ответить
о боже, воно знову дурковняти почяло - мні мяхкій...
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18.02.2023 01:19 Ответить
(схвально):
Мені подобається, як ти обтікаєш!
(регоче над невдахою)
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18.02.2023 01:20 Ответить
ти завжди себе на "они"?
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18.02.2023 01:31 Ответить
(зацікавлено):
Ти вже облишив дрочити у шкарпетку?
(знову регоче)
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18.02.2023 01:32 Ответить
я отих оних ще пару раз потренірую як мені скучно стане, они ж не проти?.
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18.02.2023 01:33 Ответить
На́ тобі канахветки, сирітко!
(регоче)
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18.02.2023 01:37 Ответить
починаю розуміти цей клованський десант в Україну!
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18.02.2023 01:39 Ответить
(натхненно виконує собі переможний туш, милостиво розкланюється на всі боки, знову регоче)
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18.02.2023 01:41 Ответить
придністров"я не буде завтра?
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17.02.2023 23:59 Ответить
Крымом займитесь и Донбасом
с Приднестровьем сами разберёмся и даже без никакой войны
само скоро рассосеться
если надо могу объяснить как это будет?
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18.02.2023 13:31 Ответить
тобто українська розвідка була права, чи американська, чи обидві?
буба таки вчиться - дайте йому ще 100 років на не косячити!
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18.02.2023 00:18 Ответить
озабоченность сша 100-го левела....
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18.02.2023 17:20 Ответить
 
 