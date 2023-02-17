Блінкен зустрівся із Санду: занепокоєний спробами Росії дестабілізувати Молдову

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у п’ятницю, що США "глибоко стурбовані" зусиллями Росії з дестабілізації уряду Молдови.

Про це він сказав на зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми глибоко стурбовані деякими змовами, які ми спостерігаємо з боку Росії з метою дестабілізації уряду", - сказав Блінкен.

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"Ми рішуче підтримуємо Молдову в питаннях її безпеки, незалежності, територіальної цілісності та дуже важливих реформаторських зусиль, які докладають президент і уряд", - додав він.

Санду назвала 2022 рік "неймовірно складним роком для Молдови" і подякувала США за підтримку в подоланні численних викликів, у тому числі в енергетиці, економіці та безпеці.