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Новини
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Блінкен зустрівся із Санду: занепокоєний спробами Росії дестабілізувати Молдову

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у п’ятницю, що США "глибоко стурбовані" зусиллями Росії з дестабілізації уряду Молдови.

Про це він сказав на зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми глибоко стурбовані деякими змовами, які ми спостерігаємо з боку Росії з метою дестабілізації уряду", - сказав Блінкен.

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"Ми рішуче підтримуємо Молдову в питаннях її безпеки, незалежності, територіальної цілісності та дуже важливих реформаторських зусиль, які докладають президент і уряд", - додав він.

Санду назвала 2022 рік "неймовірно складним роком для Молдови" і подякувала США за підтримку в подоланні численних викликів, у тому числі в енергетиці, економіці та безпеці.

Автор: 

Держдепартамент США (1638) Молдова (2075) росія (65316) Мая Санду (255)


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Топ коментарі
+7
а что молдоване сидят. такой уникальный шанс выдавить этот росиянский анклавный прыщ и начать жить как люди. ладно там грузины, им тяжко граница с рашкой, ну а этим сам бог велел . странно.
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17.02.2023 23:44
+4
Ми глибоко стурбовані

Мастурбовані...
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17.02.2023 23:58
+2
Метеозонд 350 Г, 1 144,00 грн.

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Де флешмоб: відправ фуйлу повітряну кульку
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17.02.2023 23:45
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а что молдоване сидят. такой уникальный шанс выдавить этот росиянский анклавный прыщ и начать жить как люди. ладно там грузины, им тяжко граница с рашкой, ну а этим сам бог велел . странно.
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17.02.2023 23:44 Відповісти
страшновато, однако
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17.02.2023 23:53 Відповісти
Куда гонишь лошадей
ты что предлагаешь завтра брать автоматы и стрелять по территории Приднестровья или закидывать снарядами кроме небольшого контингента руских - и множество гражданского населения!!!
то есть проливать кровь с одной и другой стороны потому что тебе сегодня тебе так захотелось
хотя по большому счету всему миру известно что с обоих берегов Днестра давно уже никому не нужна война и никто абсолютно не хочет ни с кем воевать
в том числе и тот небольшой российский контингент
Прещидент Санду не раз высказывала свое решение по вопросу Приднестровья- решать только мирным путем!!!
Только мирным путем!!
и это будет возможно очень скоро!!
как только карлик кремлевский опрокинет ласты и закончиться( не вечен) вопрос Приднестровья решиться в тот же день
так же само как и проблемы с Крымом и Донбасом в Украине!!
что здесь непонятного
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18.02.2023 13:28 Відповісти
мы тоже надеялись дипломатичным путем все поосвобождать...
непонятного тут то, на что вы наивно надеетесь после нас.
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18.02.2023 17:19 Відповісти
Метеозонд 350 Г, 1 144,00 грн.

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Де флешмоб: відправ фуйлу повітряну кульку
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17.02.2023 23:45 Відповісти
а розмовляти з президентом незалежної країни хіба не червона лінія для путіна?
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17.02.2023 23:56 Відповісти
Ми глибоко стурбовані

Мастурбовані...
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17.02.2023 23:58 Відповісти
а є чим....
Україні тільки з західу кацапсін не висточало, з півдня, півночі сxіду вже є...
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18.02.2023 00:24 Відповісти
Ге ж...
- Члєн єсть! Только он мягкій! (с)
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18.02.2023 00:41 Відповісти
ну і нашо свої проблеми на весь форум висвічувати?
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18.02.2023 00:53 Відповісти
Ти дебіл в татка чи в маму?
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18.02.2023 01:16 Відповісти
о боже, воно знову дурковняти почяло - мні мяхкій...
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18.02.2023 01:19 Відповісти
(схвально):
Мені подобається, як ти обтікаєш!
(регоче над невдахою)
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18.02.2023 01:20 Відповісти
ти завжди себе на "они"?
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18.02.2023 01:31 Відповісти
(зацікавлено):
Ти вже облишив дрочити у шкарпетку?
(знову регоче)
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18.02.2023 01:32 Відповісти
я отих оних ще пару раз потренірую як мені скучно стане, они ж не проти?.
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18.02.2023 01:33 Відповісти
На́ тобі канахветки, сирітко!
(регоче)
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18.02.2023 01:37 Відповісти
починаю розуміти цей клованський десант в Україну!
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18.02.2023 01:39 Відповісти
(натхненно виконує собі переможний туш, милостиво розкланюється на всі боки, знову регоче)
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18.02.2023 01:41 Відповісти
придністров"я не буде завтра?
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17.02.2023 23:59 Відповісти
Крымом займитесь и Донбасом
с Приднестровьем сами разберёмся и даже без никакой войны
само скоро рассосеться
если надо могу объяснить как это будет?
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18.02.2023 13:31 Відповісти
тобто українська розвідка була права, чи американська, чи обидві?
буба таки вчиться - дайте йому ще 100 років на не косячити!
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18.02.2023 00:18 Відповісти
озабоченность сша 100-го левела....
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18.02.2023 17:20 Відповісти
 
 