Блінкен зустрівся із Санду: занепокоєний спробами Росії дестабілізувати Молдову
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у п’ятницю, що США "глибоко стурбовані" зусиллями Росії з дестабілізації уряду Молдови.
Про це він сказав на зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми глибоко стурбовані деякими змовами, які ми спостерігаємо з боку Росії з метою дестабілізації уряду", - сказав Блінкен.
"Ми рішуче підтримуємо Молдову в питаннях її безпеки, незалежності, територіальної цілісності та дуже важливих реформаторських зусиль, які докладають президент і уряд", - додав він.
Санду назвала 2022 рік "неймовірно складним роком для Молдови" і подякувала США за підтримку в подоланні численних викликів, у тому числі в енергетиці, економіці та безпеці.
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ты что предлагаешь завтра брать автоматы и стрелять по территории Приднестровья или закидывать снарядами кроме небольшого контингента руских - и множество гражданского населения!!!
то есть проливать кровь с одной и другой стороны потому что тебе сегодня тебе так захотелось
хотя по большому счету всему миру известно что с обоих берегов Днестра давно уже никому не нужна война и никто абсолютно не хочет ни с кем воевать
в том числе и тот небольшой российский контингент
Прещидент Санду не раз высказывала свое решение по вопросу Приднестровья- решать только мирным путем!!!
Только мирным путем!!
и это будет возможно очень скоро!!
как только карлик кремлевский опрокинет ласты и закончиться( не вечен) вопрос Приднестровья решиться в тот же день
так же само как и проблемы с Крымом и Донбасом в Украине!!
что здесь непонятного
непонятного тут то, на что вы наивно надеетесь после нас.
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Де флешмоб: відправ фуйлу повітряну кульку
Мастурбовані...
Україні тільки з західу кацапсін не висточало, з півдня, півночі сxіду вже є...
- Члєн єсть! Только он мягкій! (с)
Мені подобається, як ти обтікаєш!
(регоче над невдахою)
Ти вже облишив дрочити у шкарпетку?
(знову регоче)
(регоче)
с Приднестровьем сами разберёмся и даже без никакой войны
само скоро рассосеться
если надо могу объяснить как это будет?
буба таки вчиться - дайте йому ще 100 років на не косячити!