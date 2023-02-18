Потери ЧВК "Вагнер" в Украине составляют 30 тыс. человек, - Белый дом
Российская ЧВК "Вагнер" потеряла в войне против Украины 30 тысяч человек убитыми и ранеными.
Об этом сообщил 17 февраля со ссылкой на данные разведки США спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По оценкам США, 90% бойцов группы "Вагнер", убитых в Украине с декабря, были завербованы заключенными, добавил он.
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До темиhttps://zaxid.net/hroniki_oporu_den_chetvertiy_n1537016 Хроніки опору. День четвертий.
Онлайн-трансляція ZAXID.NEThttps://zaxid.net/***************************************************************************** Україна почала формувати інтернаціональний легіон тероборони ZAXID.NET
З місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів звільняють колишніх військових, які виявили бажання захищати країну на час воєнного стану. Для участі у бойових діях уже випустили комбата «Донбасу» Семена Семенченка та організатора вбивства Катерини Гандзюк Сергія Торбіна. Цю інформацію https://hromadske.ua/posts/z-pid-varti-zvilnyayut-kolishnih-vijskovih-voni-jdut-zahishati-******** «Громадському» підтвердив прокурор Офісу генерального прокурора https://zaxid.net/andriy_sinyuk_tag57521/ Андрій Синюк .
За словами Андрія Синюка, частина ув'язнених з військовим досвідом виявили бажання допомогти українській армії. З більшістю це питання ще узгоджується. До уваги береться їхній бойовий досвід, заслуги перед державою та щире каяття, що враховуються при помилуванні. Загалом йдеться про звільнення приблизно 170 учасників бойових дій.
https://zaxid.net/news/
но хуьло не просто так засекретил указы обих помиловании - это значит, что уцелевших и возвратившихся живыми из Украины будут тихо уничтожать. Тысячи отморозков-убийц на улицах могут быстро вывести Московию из под контроля.
Поэтому пригожину приказали свернуть набор урков в орки.
Унитазы с табличками на крышках ставьте. Небыло на них креста. А вот сральник был - это просто факт.
Восстановите историческую справедливость, твари!!!