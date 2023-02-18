РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12056 посетителей онлайн
Новости Война
3 944 13

Потери ЧВК "Вагнер" в Украине составляют 30 тыс. человек, - Белый дом

вагнер

Российская ЧВК "Вагнер" потеряла в войне против Украины 30 тысяч человек убитыми и ранеными.

Об этом сообщил 17 февраля со ссылкой на данные разведки США спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По оценкам США, 90% бойцов группы "Вагнер", убитых в Украине с декабря, были завербованы заключенными, добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вагнеровцы" жалуются Минобороны РФ на нехватку боеприпасов: "Полностью отрезаны от поставок, теряем сотни людей в день". ВИДЕО

США (26860) потери (4398) Кирби Джон (452) ЧВК Вагнер (1332)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Недурная задумка страны поребриков, пробивать нашу оборону и утилизировать биомусор.
показать весь комментарий
18.02.2023 00:32
+5
О!? Кресты на могилах? Не понял!!!

Унитазы с табличками на крышках ставьте. Небыло на них креста. А вот сральник был - это просто факт.

Восстановите историческую справедливость, твари!!!
показать весь комментарий
18.02.2023 00:44
+2
Уявіть врожаї бахмутських фермерів після війни.
показать весь комментарий
18.02.2023 00:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Недурная задумка страны поребриков, пробивать нашу оборону и утилизировать биомусор.
показать весь комментарий
18.02.2023 00:32 Ответить
Я б наших зеків так само пусти в роботу. Ті зечари, що сидять за тяжкі злочини, вони невиправні.
показать весь комментарий
18.02.2023 00:34 Ответить
27 лютого 2022

До темиhttps://zaxid.net/hroniki_oporu_den_chetvertiy_n1537016 Хроніки опору. День четвертий.
Онлайн-трансляція ZAXID.NEThttps://zaxid.net/***************************************************************************** Україна почала формувати інтернаціональний легіон тероборони ZAXID.NET

З місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів звільняють колишніх військових, які виявили бажання захищати країну на час воєнного стану. Для участі у бойових діях уже випустили комбата «Донбасу» Семена Семенченка та організатора вбивства Катерини Гандзюк Сергія Торбіна. Цю інформацію https://hromadske.ua/posts/z-pid-varti-zvilnyayut-kolishnih-vijskovih-voni-jdut-zahishati-******** «Громадському» підтвердив прокурор Офісу генерального прокурора https://zaxid.net/andriy_sinyuk_tag57521/ Андрій Синюк .

За словами Андрія Синюка, частина ув'язнених з військовим досвідом виявили бажання допомогти українській армії. З більшістю це питання ще узгоджується. До уваги береться їхній бойовий досвід, заслуги перед державою та щире каяття, що враховуються при помилуванні. Загалом йдеться про звільнення приблизно 170 учасників бойових дій.

https://zaxid.net/news/
показать весь комментарий
18.02.2023 00:43 Ответить
Вибачте, але заяву від Семенченко було відхилено.
показать весь комментарий
18.02.2023 07:59 Ответить
урки-орки-отморозки единственные имеют пробивную мотивацию.
но хуьло не просто так засекретил указы обих помиловании - это значит, что уцелевших и возвратившихся живыми из Украины будут тихо уничтожать. Тысячи отморозков-убийц на улицах могут быстро вывести Московию из под контроля.
Поэтому пригожину приказали свернуть набор урков в орки.
показать весь комментарий
18.02.2023 02:42 Ответить
Уявіть врожаї бахмутських фермерів після війни.
показать весь комментарий
18.02.2023 00:33 Ответить
Вагнер всьо.
показать весь комментарий
18.02.2023 00:35 Ответить
Нда...фізично, політично, логістично (БК) ну і взагалі вони тепер не цікаві
показать весь комментарий
18.02.2023 01:54 Ответить
ну які там особи? - вбивці-зекі...
показать весь комментарий
18.02.2023 00:40 Ответить
довбана кацапомавпа з гранатою і молотком
показать весь комментарий
18.02.2023 00:41 Ответить
О!? Кресты на могилах? Не понял!!!

Унитазы с табличками на крышках ставьте. Небыло на них креста. А вот сральник был - это просто факт.

Восстановите историческую справедливость, твари!!!
показать весь комментарий
18.02.2023 00:44 Ответить
ці хрести на могилах кадирівців.. за рузьге мір вмерли
показать весь комментарий
18.02.2023 01:01 Ответить
у повара пригожина ... явно пригорає... від такого..
показать весь комментарий
18.02.2023 00:57 Ответить
 
 