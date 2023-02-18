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Новини Війна
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Втрати ПВК "Вагнер" в Україні становлять 30 тис. осіб, - Білий дім

вагнер

Російська ПВК "Вагнер" втратила у війні проти України 30 тисяч осіб убитими і пораненими.

Про це повідомив 17 лютого із посиланням на дані розвідки США речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За оцінками США, 90% бійців групи "Вагнер", убиті в Україні від грудня, були завербованими в’язнями, додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нове масове поховання зеків-"вагнерівців" виявлено під Луганськом

Автор: 

США (22979) втрати (4408) Кірбі Джон (526) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+7
Недурная задумка страны поребриков, пробивать нашу оборону и утилизировать биомусор.
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18.02.2023 00:32
+5
О!? Кресты на могилах? Не понял!!!

Унитазы с табличками на крышках ставьте. Небыло на них креста. А вот сральник был - это просто факт.

Восстановите историческую справедливость, твари!!!
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18.02.2023 00:44
+2
Уявіть врожаї бахмутських фермерів після війни.
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18.02.2023 00:33
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Недурная задумка страны поребриков, пробивать нашу оборону и утилизировать биомусор.
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18.02.2023 00:32 Відповісти
Я б наших зеків так само пусти в роботу. Ті зечари, що сидять за тяжкі злочини, вони невиправні.
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18.02.2023 00:34 Відповісти
27 лютого 2022

До темиhttps://zaxid.net/hroniki_oporu_den_chetvertiy_n1537016 Хроніки опору. День четвертий.
Онлайн-трансляція ZAXID.NEThttps://zaxid.net/***************************************************************************** Україна почала формувати інтернаціональний легіон тероборони ZAXID.NET

З місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів звільняють колишніх військових, які виявили бажання захищати країну на час воєнного стану. Для участі у бойових діях уже випустили комбата «Донбасу» Семена Семенченка та організатора вбивства Катерини Гандзюк Сергія Торбіна. Цю інформацію https://hromadske.ua/posts/z-pid-varti-zvilnyayut-kolishnih-vijskovih-voni-jdut-zahishati-******** «Громадському» підтвердив прокурор Офісу генерального прокурора https://zaxid.net/andriy_sinyuk_tag57521/ Андрій Синюк .

За словами Андрія Синюка, частина ув'язнених з військовим досвідом виявили бажання допомогти українській армії. З більшістю це питання ще узгоджується. До уваги береться їхній бойовий досвід, заслуги перед державою та щире каяття, що враховуються при помилуванні. Загалом йдеться про звільнення приблизно 170 учасників бойових дій.

https://zaxid.net/news/
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18.02.2023 00:43 Відповісти
Вибачте, але заяву від Семенченко було відхилено.
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18.02.2023 07:59 Відповісти
урки-орки-отморозки единственные имеют пробивную мотивацию.
но хуьло не просто так засекретил указы обих помиловании - это значит, что уцелевших и возвратившихся живыми из Украины будут тихо уничтожать. Тысячи отморозков-убийц на улицах могут быстро вывести Московию из под контроля.
Поэтому пригожину приказали свернуть набор урков в орки.
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18.02.2023 02:42 Відповісти
Уявіть врожаї бахмутських фермерів після війни.
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18.02.2023 00:33 Відповісти
Вагнер всьо.
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18.02.2023 00:35 Відповісти
Нда...фізично, політично, логістично (БК) ну і взагалі вони тепер не цікаві
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18.02.2023 01:54 Відповісти
ну які там особи? - вбивці-зекі...
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18.02.2023 00:40 Відповісти
довбана кацапомавпа з гранатою і молотком
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18.02.2023 00:41 Відповісти
О!? Кресты на могилах? Не понял!!!

Унитазы с табличками на крышках ставьте. Небыло на них креста. А вот сральник был - это просто факт.

Восстановите историческую справедливость, твари!!!
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18.02.2023 00:44 Відповісти
ці хрести на могилах кадирівців.. за рузьге мір вмерли
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18.02.2023 01:01 Відповісти
у повара пригожина ... явно пригорає... від такого..
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18.02.2023 00:57 Відповісти
 
 