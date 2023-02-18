Втрати ПВК "Вагнер" в Україні становлять 30 тис. осіб, - Білий дім

Російська ПВК "Вагнер" втратила у війні проти України 30 тисяч осіб убитими і пораненими.

Про це повідомив 17 лютого із посиланням на дані розвідки США речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За оцінками США, 90% бійців групи "Вагнер", убиті в Україні від грудня, були завербованими в’язнями, додав він.

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