Втрати ПВК "Вагнер" в Україні становлять 30 тис. осіб, - Білий дім
Російська ПВК "Вагнер" втратила у війні проти України 30 тисяч осіб убитими і пораненими.
Про це повідомив 17 лютого із посиланням на дані розвідки США речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За оцінками США, 90% бійців групи "Вагнер", убиті в Україні від грудня, були завербованими в’язнями, додав він.
Топ коментарі
+7 Валдис Унар
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+5 Alexandr Cherepchenko #551398
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+2 Dan Mipro
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До темиhttps://zaxid.net/hroniki_oporu_den_chetvertiy_n1537016 Хроніки опору. День четвертий.
Онлайн-трансляція ZAXID.NEThttps://zaxid.net/***************************************************************************** Україна почала формувати інтернаціональний легіон тероборони ZAXID.NET
З місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів звільняють колишніх військових, які виявили бажання захищати країну на час воєнного стану. Для участі у бойових діях уже випустили комбата «Донбасу» Семена Семенченка та організатора вбивства Катерини Гандзюк Сергія Торбіна. Цю інформацію https://hromadske.ua/posts/z-pid-varti-zvilnyayut-kolishnih-vijskovih-voni-jdut-zahishati-******** «Громадському» підтвердив прокурор Офісу генерального прокурора https://zaxid.net/andriy_sinyuk_tag57521/ Андрій Синюк .
За словами Андрія Синюка, частина ув'язнених з військовим досвідом виявили бажання допомогти українській армії. З більшістю це питання ще узгоджується. До уваги береться їхній бойовий досвід, заслуги перед державою та щире каяття, що враховуються при помилуванні. Загалом йдеться про звільнення приблизно 170 учасників бойових дій.
https://zaxid.net/news/
но хуьло не просто так засекретил указы обих помиловании - это значит, что уцелевших и возвратившихся живыми из Украины будут тихо уничтожать. Тысячи отморозков-убийц на улицах могут быстро вывести Московию из под контроля.
Поэтому пригожину приказали свернуть набор урков в орки.
Унитазы с табличками на крышках ставьте. Небыло на них креста. А вот сральник был - это просто факт.
Восстановите историческую справедливость, твари!!!