Нове масове поховання зеків-"вагнерівців" виявлено під Луганськом

Біля окупованого Луганська виявили нове поховання ув’язнених, які воювали у складі ПВК "Вагнер" проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

На початку лютого жителі Луганська виявили на місцевому цвинтарі 42 свіжі могили чоловіків. Жителі селища Кірівка, яке знаходиться поряд з цвинтарем, сказали, що могили ніхто не відвідує, і ніхто із похованих не був їм знайомий.

ВВС вдалося знайти у відкритих джерелах згадки про 37 чоловіків, дані яких збігаються з написами на могильних табличках поблизу Луганська. 35 із них були росіянами, один - громадянином Білорусі, ще один народився в Узбекистані. На сайтах російських судів викладено судові вироки щодо 20 осіб, які є повними тезками похованих у Луганську. Усі вони мали зараз відбувати покарання у місцях позбавлення волі.

Так, згідно з судовими документами, Мирослав Зінчук отримав свій перший термін у 16 років - за крадіжку та заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Звільнився через два роки і майже одразу знову потрапив до колонії – за розкрадання та розбій. У 2017 році отримав новий вирок - за крадіжку. Тимур Тибаєв з Ульяновська теж був неодноразово судимий за розбій, останній термін отримав у 2022 році. Максадбек Хаджієв з Узбекистану працював маляром, 2021 року був засуджений за замах на незаконний збут героїну.

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ВВС вдалося зв'язатися із родичами ще двох людей, чиї імена та дати народження збігаються з даними, вказаними на табличках цвинтаря під Луганськом. Їхні близькі були ув'язненими, які погодилися поїхати воювати у складі ПВК "Вагнер". Вони виїхали з колоній наприкінці серпня, якийсь час виходили на зв'язок, але у жовтні зникли. З того часу новин від засуджених немає. Ні ПВК "Вагнер", ні представники інших воєнізованих структур із родичами загиблих не пов'язувалися.

Зазначається, що поховання під Луганськом - вже третій цвинтар, де виявляють десятки могил ув'язнених, які воювали в Україні у складі ПВК "Вагнер".

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