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Луганськ (574) втрати (4282) ПВК Вагнер (1534)

Нове масове поховання зеків-"вагнерівців" виявлено під Луганськом

вагнерівці

Біля окупованого Луганська виявили нове поховання ув’язнених, які воювали у складі ПВК "Вагнер" проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

На початку лютого жителі Луганська виявили на місцевому цвинтарі 42 свіжі могили чоловіків. Жителі селища Кірівка, яке знаходиться поряд з цвинтарем, сказали, що могили ніхто не відвідує, і ніхто із похованих не був їм знайомий.

ВВС вдалося знайти у відкритих джерелах згадки про 37 чоловіків, дані яких збігаються з написами на могильних табличках поблизу Луганська. 35 із них були росіянами, один - громадянином Білорусі, ще один народився в Узбекистані. На сайтах російських судів викладено судові вироки щодо 20 осіб, які є повними тезками похованих у Луганську. Усі вони мали зараз відбувати покарання у місцях позбавлення волі.

Так, згідно з судовими документами, Мирослав Зінчук отримав свій перший термін у 16 років - за крадіжку та заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Звільнився через два роки і майже одразу знову потрапив до колонії – за розкрадання та розбій. У 2017 році отримав новий вирок - за крадіжку. Тимур Тибаєв з Ульяновська теж був неодноразово судимий за розбій, останній термін отримав у 2022 році. Максадбек Хаджієв з Узбекистану працював маляром, 2021 року був засуджений за замах на незаконний збут героїну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні ліквідовано трьох кримінальних авторитетів з РФ, які воювали у складі ПВК "Вагнер", - Bellingcat

ВВС вдалося зв'язатися із родичами ще двох людей, чиї імена та дати народження збігаються з даними, вказаними на табличках цвинтаря під Луганськом. Їхні близькі були ув'язненими, які погодилися поїхати воювати у складі ПВК "Вагнер". Вони виїхали з колоній наприкінці серпня, якийсь час виходили на зв'язок, але у жовтні зникли. З того часу новин від засуджених немає. Ні ПВК "Вагнер", ні представники інших воєнізованих структур із родичами загиблих не пов'язувалися.

Зазначається, що поховання під Луганськом - вже третій цвинтар, де виявляють десятки могил ув'язнених, які воювали в Україні у складі ПВК "Вагнер".

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Топ коментарі
+10
Ця гниль не заслуговує бути похованою тут.
Прийде час, їхні мощі треба переграти, щоб і сліду гіанюків не лишилось
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15.02.2023 22:11
+9
Їх ще й ховають? Шо, вже палива для мобільних крематоріїв не вистачає?
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15.02.2023 22:00
+6
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15.02.2023 22:20
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а кому воно потрібно? перегній!!!
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15.02.2023 21:59 Відповісти
да-да.... видел я эту муть......
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15.02.2023 22:17 Відповісти
прикопали? це залишки порядності?
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15.02.2023 22:00 Відповісти
Їх ще й ховають? Шо, вже палива для мобільних крематоріїв не вистачає?
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15.02.2023 22:00 Відповісти
Это тот самый цвет нации,как сказал великий Зе?
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15.02.2023 22:07 Відповісти
Цвіль ниції.
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15.02.2023 22:10 Відповісти
Ця гниль не заслуговує бути похованою тут.
Прийде час, їхні мощі треба переграти, щоб і сліду гіанюків не лишилось
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15.02.2023 22:11 Відповісти
Переорати*
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15.02.2023 22:12 Відповісти
Вирити яму, згорнути всі рештки свинособак, а зверху зробити колектор. Ніяких полів, лісів, парків на їхніх могилах, заслуговують тільки вічно плавати в лайні.
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15.02.2023 22:36 Відповісти
Прах ублюдків після звільнення терріторій необхідно викопати і спалити. Незаконний скотомогильник розрівняти і засадити лісом.
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15.02.2023 22:15 Відповісти
В твиттерах у Некромасера и Штирлица появиось видео про что-то похожее,но до похорон,а точнее зарытия
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15.02.2023 22:16 Відповісти
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15.02.2023 22:20 Відповісти
я просто плачу 😂
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15.02.2023 22:28 Відповісти
__Луганские Вымираты .....убивая ,карму чистят... .__
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15.02.2023 22:30 Відповісти
Потім викопаємо й відправимо до підерації у говновозах!
Нах*й воно тут нетреба...
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15.02.2023 22:34 Відповісти
Рашка раковая опухоль человечества
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16.02.2023 01:55 Відповісти
 
 