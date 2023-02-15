РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12110 посетителей онлайн
Новости Война
10 840 17
Луганск (3157) потери (4269) ЧВК Вагнер (1326)

Новое массовое захоронение зэков-"вагнеровцев" обнаружено под Луганском

вагнерівці

Возле оккупированного Луганска обнаружили новое захоронение заключенных, воевавших в составе ЧВК "Вагнер" против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

В начале февраля жители Луганска обнаружили на местном кладбище 42 свежие могилы мужчин. Жители поселка Кировка, который находится рядом с кладбищем, сказали, что могилы никто не навещает и никто из похороненных не был им знаком.

Би-би-си удалось найти в открытых источниках упоминания о 37 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках близ Луганска. 35 из них были россиянами, один - гражданином Беларуси, еще один родился в Узбекистане. На сайтах российских судов выложены судебные приговоры в отношении 20 человек, являющихся полными тезками захороненных в Луганске. Все они должны были сейчас отбывать наказание в местах лишения свободы.

В частности, согласно судебным документам, Мирослав Зинчук получил свой первый срок в 16 лет - за кражу и причинения тяжкого вреда здоровью. Освободился через два года и почти сразу снова попал в колонию - за хищение и разбой. В 2017 получил новый приговор - за кражу. Тимур Тибаев из Ульяновска тоже был неоднократно судим за разбой, последний срок получил в 2022 году. Максадбек Хаджиев из Узбекистана работал маляром, в 2021 году был осужден за попытку незаконно сбыть героин.

Смотрите также: Могилы ликвидированных захватчиков в оккупированном Луганске. ВИДЕО

ВВС удалось связаться с родственниками еще двух человек, чьи имена и даты рождения совпадают с данными, указанными на табличках кладбища под Луганском. Они рассказали схожие истории. Их близкие были заключенными, согласившимися поехать воевать в составе ЧВК "Вагнер". Они уехали из колоний в конце августа, какое-то время выходили на связь, но в октябре пропали. С тех пор новостей от осужденных нет. Ни ЧВК "Вагнер", ни представители других военизированных структур с родственниками погибших не связывались.

Отмечается, что захоронение под Луганском - уже третье кладбище, где обнаруживают десятки могил заключенных, воевавших в Украине в составе ЧВК "Вагнер".

Читайте также: Оккупанты формируют из мобилизованных "отряды смертников", потери штурмовиков-вагнеровцев составляют до 80%, - Минобороны
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Ця гниль не заслуговує бути похованою тут.
Прийде час, їхні мощі треба переграти, щоб і сліду гіанюків не лишилось
показать весь комментарий
15.02.2023 22:11
+9
Їх ще й ховають? Шо, вже палива для мобільних крематоріїв не вистачає?
показать весь комментарий
15.02.2023 22:00
+6
показать весь комментарий
15.02.2023 22:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а кому воно потрібно? перегній!!!
показать весь комментарий
15.02.2023 21:59 Ответить
да-да.... видел я эту муть......
показать весь комментарий
15.02.2023 22:17 Ответить
прикопали? це залишки порядності?
показать весь комментарий
15.02.2023 22:00 Ответить
Їх ще й ховають? Шо, вже палива для мобільних крематоріїв не вистачає?
показать весь комментарий
15.02.2023 22:00 Ответить
Это тот самый цвет нации,как сказал великий Зе?
показать весь комментарий
15.02.2023 22:07 Ответить
Цвіль ниції.
показать весь комментарий
15.02.2023 22:10 Ответить
Ця гниль не заслуговує бути похованою тут.
Прийде час, їхні мощі треба переграти, щоб і сліду гіанюків не лишилось
показать весь комментарий
15.02.2023 22:11 Ответить
Переорати*
показать весь комментарий
15.02.2023 22:12 Ответить
Вирити яму, згорнути всі рештки свинособак, а зверху зробити колектор. Ніяких полів, лісів, парків на їхніх могилах, заслуговують тільки вічно плавати в лайні.
показать весь комментарий
15.02.2023 22:36 Ответить
Прах ублюдків після звільнення терріторій необхідно викопати і спалити. Незаконний скотомогильник розрівняти і засадити лісом.
показать весь комментарий
15.02.2023 22:15 Ответить
В твиттерах у Некромасера и Штирлица появиось видео про что-то похожее,но до похорон,а точнее зарытия
показать весь комментарий
15.02.2023 22:16 Ответить
показать весь комментарий
15.02.2023 22:20 Ответить
я просто плачу 😂
показать весь комментарий
15.02.2023 22:28 Ответить
__Луганские Вымираты .....убивая ,карму чистят... .__
показать весь комментарий
15.02.2023 22:30 Ответить
Потім викопаємо й відправимо до підерації у говновозах!
Нах*й воно тут нетреба...
показать весь комментарий
15.02.2023 22:34 Ответить
Рашка раковая опухоль человечества
показать весь комментарий
16.02.2023 01:55 Ответить
 
 