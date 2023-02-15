Новое массовое захоронение зэков-"вагнеровцев" обнаружено под Луганском

Возле оккупированного Луганска обнаружили новое захоронение заключенных, воевавших в составе ЧВК "Вагнер" против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

В начале февраля жители Луганска обнаружили на местном кладбище 42 свежие могилы мужчин. Жители поселка Кировка, который находится рядом с кладбищем, сказали, что могилы никто не навещает и никто из похороненных не был им знаком.

Би-би-си удалось найти в открытых источниках упоминания о 37 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках близ Луганска. 35 из них были россиянами, один - гражданином Беларуси, еще один родился в Узбекистане. На сайтах российских судов выложены судебные приговоры в отношении 20 человек, являющихся полными тезками захороненных в Луганске. Все они должны были сейчас отбывать наказание в местах лишения свободы.

В частности, согласно судебным документам, Мирослав Зинчук получил свой первый срок в 16 лет - за кражу и причинения тяжкого вреда здоровью. Освободился через два года и почти сразу снова попал в колонию - за хищение и разбой. В 2017 получил новый приговор - за кражу. Тимур Тибаев из Ульяновска тоже был неоднократно судим за разбой, последний срок получил в 2022 году. Максадбек Хаджиев из Узбекистана работал маляром, в 2021 году был осужден за попытку незаконно сбыть героин.

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ВВС удалось связаться с родственниками еще двух человек, чьи имена и даты рождения совпадают с данными, указанными на табличках кладбища под Луганском. Они рассказали схожие истории. Их близкие были заключенными, согласившимися поехать воевать в составе ЧВК "Вагнер". Они уехали из колоний в конце августа, какое-то время выходили на связь, но в октябре пропали. С тех пор новостей от осужденных нет. Ни ЧВК "Вагнер", ни представители других военизированных структур с родственниками погибших не связывались.

Отмечается, что захоронение под Луганском - уже третье кладбище, где обнаруживают десятки могил заключенных, воевавших в Украине в составе ЧВК "Вагнер".

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