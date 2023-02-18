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РФ использует военно-промышленный комплекс Беларуси для поддержки продолжительной войны с Украиной, - ISW

рф,армія,білорусь

Россия намерена поглотить элементы оборонной промышленности Беларуси в рамках усилий Кремля по перевооружению российской армии для поддержки длительной войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики института напомнили заявление Александра Лукашенко, сказавшего 17 февраля во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, что белорусская аэрокосмическая промышленность готова производить штурмовики Су-25 для российских военных при поддержке российских технологий.

Лукашенко также заявил, что белорусский государственный Минский автомобильный завод стал производить компоненты для российского "КАМАЗа" и выразил готовность помочь России в производстве электронных компонентов для замещения утраченного западного импорта.

Он также заявил, что Беларусь на 100% выполняет неопределенные соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, о которых Беларусь и Россия договорились три месяца назад.

В ISW считают, что Россия будет более активно использовать военно-промышленный комплекс Беларуси для усиления собственного военного потенциала.

"Дополнительные Су-25 и запчасти для грузовиков, вероятно, не являются критически важными для успеха долгосрочных военных усилий России. Несмотря на заявления Лукашенко, Кремль может захватить белорусские заводы и переоборудовать их для производства критически важной техники, в которой нуждаются российские военные. Россияне также могут попробовать перепрофилировать заводы, которые сейчас задействованы или оборудованы для производства Су-25 и грузовиков, для производства более срочно необходимой техники.

ISW ранее оценивал, что российские войска начали использовать белорусские полигоны и инструкторов для подготовки мобилизованных россиян, чтобы компенсировать ухудшение тренировочного потенциала России. Похоже, Кремль аналогичным образом использует элементы белорусского оборонного потенциала для увеличения российского оборонного производства, поскольку Путин стремится восстановить российский оборонный потенциал для поддержки длительной войны с Украиной".

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Єдина відповідь - накласти на них також руйнівні санкції.
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18.02.2023 06:33 Ответить
Надо запретить Бакинское ЭЭ, нефтепродукты и устрицы!
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18.02.2023 06:41 Ответить
Треба наносити удари і по білоруському ВПК
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18.02.2023 07:23 Ответить
Дефицит бюджета рабZeи достиг астрономических размеров в 2 триллиона ржуБлей, последний раз такое было в 1998 году...когда случился Дефолт...
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18.02.2023 09:21 Ответить
Сравнивать дефицит бюджета в жрублях - занятие, увы, неблагодарное. Доллар в 1998 был по 6, после 1998 - по 30. Сейчас по 70 официально только. Да и номинальная цена доллара за почти 25 лет упала как минимум на треть. В общем, реально дырка в 100 раз меньше чем в 1998 получается, если только по этим данным судить.
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18.02.2023 09:46 Ответить
Топливо, аэродромы, госпиталя. Но Бубочка думает, что ежели не стрелять, отвести и разминировать, как на Донбассе, нихто не нападьот. Инсайд с Омана 100%
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18.02.2023 09:22 Ответить
а хто працює на тих підприємствах в Білорусії,невже один бульбофюрер?
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18.02.2023 09:58 Ответить
а потім бульбяники будуть розказувати--єто нє ми,єто всьо лукашєнка..єта всьо он ..да..да..Нє надо на нас накладивать рєпарациї
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18.02.2023 10:00 Ответить
 
 