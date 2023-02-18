Зеленский пригласил Орбана в Киев, - Жовква

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного резкими высказываниями в адрес Украины, посетить Киев.

Об этом Радио Свобода сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Зеленский пригласил Орбана во время встречи в рамках саммита лидеров ЕС в Брюсселе 9 февраля.

"Это действительно была встреча президента Украины с премьер-министром Венгрии в кругу еще нескольких лидеров. И действительно, премьер-министр Венгрии первым подошел к президенту Украины и пожал ему руку", - заявил заместитель руководителя ОП.

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По его словам, на этой встрече Зеленский, в частности, обсуждал с Орбаном евроинтеграционный путь Украины, "и мы услышали конструктив на этот счет".

"Президент Украины неоднократно приглашал премьер-министра Виктора Орбана прибыть в Украину, в Киев. Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, и в том числе волнующих Венгрию. Мы готовы предложить свои подходы, как это решить", - сказал Жовква.

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"Поэтому премьер-министр Венгрии приглашен в Украину, и надеемся, что он может быть здесь. Известна позиция Венгрии, которая говорит, что она не будет оказывать военную помощь Украине. Лучше всего в дипломатии - это всегда диалог, разговор. Президент Украины имел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии и до войны, и во время войны. Диалог есть. Но, конечно, во время полноценного визита есть гораздо больше возможностей и шансов провести его предметно и продуктивно", - добавил он.

Ранее после встречи Зеленского и Орбана в Брюсселе венгерские СМИ сообщали, что президент Украины пригласил главу правительства Венгрии в Киев. Принял ли Орбан приглашение Зеленского, неизвестно.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно отметился рядом заявлений об Украине. Среди последних его высказываний: "Украина - "ничейная земля", "Украина становится Афганистаном", "время в войне на стороне России" и др. А в конце января ряд СМИ распространили его высказывания о том, что на востоке Венгрия граничит "с россиянами", хотя границу Венгрия имеет с Украиной.

Орбан также долго критикует позицию Европейского Союза в отношении Москвы, заявляя, что санкции нанесли ущерб блоку, но не ослабили Россию и не помогли Украине.