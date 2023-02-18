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Венгрия (1836) Зеленский (19064) приглашение (27) Виктор Орбан (426) Жовква Игорь (149)

Зеленский пригласил Орбана в Киев, - Жовква

орбан,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного резкими высказываниями в адрес Украины, посетить Киев.

Об этом Радио Свобода сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Зеленский пригласил Орбана во время встречи в рамках саммита лидеров ЕС в Брюсселе 9 февраля.

"Это действительно была встреча президента Украины с премьер-министром Венгрии в кругу еще нескольких лидеров. И действительно, премьер-министр Венгрии первым подошел к президенту Украины и пожал ему руку", - заявил заместитель руководителя ОП.

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По его словам, на этой встрече Зеленский, в частности, обсуждал с Орбаном евроинтеграционный путь Украины, "и мы услышали конструктив на этот счет".

"Президент Украины неоднократно приглашал премьер-министра Виктора Орбана прибыть в Украину, в Киев. Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, и в том числе волнующих Венгрию. Мы готовы предложить свои подходы, как это решить", - сказал Жовква.

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"Поэтому премьер-министр Венгрии приглашен в Украину, и надеемся, что он может быть здесь. Известна позиция Венгрии, которая говорит, что она не будет оказывать военную помощь Украине. Лучше всего в дипломатии - это всегда диалог, разговор. Президент Украины имел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии и до войны, и во время войны. Диалог есть. Но, конечно, во время полноценного визита есть гораздо больше возможностей и шансов провести его предметно и продуктивно", - добавил он.

Ранее после встречи Зеленского и Орбана в Брюсселе венгерские СМИ сообщали, что президент Украины пригласил главу правительства Венгрии в Киев. Принял ли Орбан приглашение Зеленского, неизвестно.

Читайте также: Орбан заявил, что "Украина становится Афганистаном" и "ничейной землей"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно отметился рядом заявлений об Украине. Среди последних его высказываний: "Украина - "ничейная земля", "Украина становится Афганистаном", "время в войне на стороне России" и др. А в конце января ряд СМИ распространили его высказывания о том, что на востоке Венгрия граничит "с россиянами", хотя границу Венгрия имеет с Украиной.

Орбан также долго критикует позицию Европейского Союза в отношении Москвы, заявляя, что санкции нанесли ущерб блоку, но не ослабили Россию и не помогли Украине.
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Топ комментарии
+20
буде в його очах шукати підтримку....
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18.02.2023 10:10
+16
Покаже Орбану свій городик з коноплею.
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18.02.2023 10:24
+15
Поділитися антикорупційним досвідом.
"https://www.unian.ua/economics/finance/ugorshchina-viznana-naybilsh-korumpovanoyu-krajinoyu-v-yes-12128271.html Угорщина визнана найбільш корумпованою країною в ЄС"
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18.02.2023 10:36
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Правила форума Совет форумчан
буде в його очах шукати підтримку....
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18.02.2023 10:10 Ответить
Так ! Будучую підтримку, коли почне домовляться з Путлером посередині.
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18.02.2023 10:17 Ответить
Поділитися антикорупційним досвідом.
"https://www.unian.ua/economics/finance/ugorshchina-viznana-naybilsh-korumpovanoyu-krajinoyu-v-yes-12128271.html Угорщина визнана найбільш корумпованою країною в ЄС"
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18.02.2023 10:36 Ответить
Операція "Веселі Яйця"

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18.02.2023 11:18 Ответить
Однако. Хотя правильное решение..
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18.02.2023 10:11 Ответить
Орбана бы сразу в Бахмут или Херсон под прилеты обосравшись глядишь дурачина Орбан похудел бы малек и глядишь извилина бы заработала..только вгот ***** ОРБАН НЕ ПРИЕДЕТ СЦЫКЛО ******* таких только из РПГ и лечить надо..
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18.02.2023 11:00 Ответить
Думаю, что Орбан приедет бо чувствует проигрыш раши . И ему надо выбираться из той навозной кучи
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18.02.2023 11:30 Ответить
приедет, но не в Херсон и Бахмут
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18.02.2023 12:23 Ответить
кемська волость(закарпаття)?
я-я!
а я то думал...забирайте!
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18.02.2023 10:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9fPBLRd9Kes Чому США знає, але мовчить про розгул корупції в Україні - YouTube

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18.02.2023 10:11 Ответить
Привезти його в Бахмут і сказати, що це він в Києві
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18.02.2023 10:12 Ответить
В будапеште .
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18.02.2023 10:22 Ответить
2 дебіла- це сіла, а якщо Лукашенко попрохати, то буде 3.
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18.02.2023 10:12 Ответить
Якщо план «прибити його в Києві випадковою кирпичиною», то нехай їде, раді зустріти
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18.02.2023 10:22 Ответить
Покаже Орбану свій городик з коноплею.
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18.02.2023 10:24 Ответить
От цікаво, нащо такі коментарі/картинки??
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18.02.2023 10:37 Ответить
Тобі там в Еміратах не зрозуміти.
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18.02.2023 11:15 Ответить
Звичайно, бо спускатися до рівні свинособак, що кажуть про нашого президента, що він наркоман, то не моє. А ти як знаєш там
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18.02.2023 12:09 Ответить
Обрала нам клоуна в президенти і втекла за бугор.
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18.02.2023 12:18 Ответить
ви нє панімаєтє ! ета другоє! ані усталі ат вайни!(((
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18.02.2023 12:22 Ответить
Да, я клоун и горжусь этим. Це його слова.
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18.02.2023 12:54 Ответить
Боже, звідки ти таке вилізло чумардосне?? Ти що, знаєш, за кого я голосувала? Ти тупе як кут, почитай повідомлення, недоумок
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18.02.2023 12:52 Ответить
ваш ********** сам себе визнав наркоманом, коли не здав аналізи... бачили очі , що купували - жері ТЕ!
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18.02.2023 12:23 Ответить
Такий наш, як і ваш
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18.02.2023 12:48 Ответить
Тепер ніхто не зізнається що голосували за це непорозуміння.
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18.02.2023 12:57 Ответить
Навіть не буду тобі щось доводити, бо, знову ж таки, ти не вмієш читати
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18.02.2023 12:59 Ответить
Ви дуже помиляєтесь! Секта свідків членограя досить велика і дуже стійка! Гівномарахвон, помножений на генетичний інфантилізм, зробили свою чорну (зелену) справу!
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18.02.2023 13:34 Ответить
Ну шо замовкла? Як можна було обирати в президенти того хто називав Україну порноактрисою з термосом, казати про сеньйора-голодомора і добувати електрику з майданівців?
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18.02.2023 12:28 Ответить
В тебе, мабуть, відсутня або пошкоджена частина мозку, бо розуміти посил меседжу тобі не дано. То й пости далі говнокартинки
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18.02.2023 12:49 Ответить
Як правило, в розумовій, або будь-якій іншій неповноцінності опонента звинувачують кацапи, особливо в розпал суперечки, коли не мають аргументів!)))
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18.02.2023 13:39 Ответить
Оригінальне фото кабінета голови держави за часів презЕдентства Боневтіка.
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18.02.2023 12:43 Ответить
Наркоша заховався в кущах і шмалить там коноплю.
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18.02.2023 12:46 Ответить
Так, орбану буде про що поговирити з єрмаком!
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18.02.2023 10:27 Ответить
То ж і треба в заголовку писати "знахабнілий російський кріт з Києва через свою довірену особу(ім'я можна не називати) запросив до столиці України знахабнілого російського крота з Будапешту"!
А преЗедента з упевненістю можна тепер називати "орбанутим"!
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18.02.2023 10:43 Ответить
А зеленський буде модераторм зустрічі двох рашистських агентів?
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18.02.2023 10:33 Ответить
проблема мад'ярів навіть не в Орбані та його фідесі; проблема мад'ярів в них самих, достатньо швидко вони забули 1956рік...
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18.02.2023 10:37 Ответить
Усі свідки в Угорщині померли, а рукописи згоріли!
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18.02.2023 11:36 Ответить
воно не приїде,
його задача п!здякати всяку х&йню за вказівкою пупкіна,

орбан просто лялька з пальцями путлера в дупі
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18.02.2023 10:40 Ответить
Не прихильник Зеленського і ніколи не був(до війни). Але з запрошенням повністю згоден - посратися назавжди не проблема , а перетягнути на свій бік і зробити союзником треба спробувати . Тим більше , що мадьяри як нація генетично ненавидять русню . Це я знаю , працював і жив з ними . А ще - скоріше за все , з Орбаном переговорили і він зробив висновки . Інакше цієї пропозиції не було б .
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18.02.2023 11:06 Ответить
Перетягнути на свій бік і зробити союзником це може зробити тільки одна людина у якої є талант - Зеля !
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18.02.2023 11:32 Ответить
Орбана можна лише перекупити. У Зеленсько є такі можливості?
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18.02.2023 11:49 Ответить
мадяри ненавидять всіх навколо!
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18.02.2023 12:26 Ответить
Если это реально надо для Украины, то надо и Орбана ублажать. Все равно Путин уже хромая и больная утка, он должен это понимать. Подходы посла-дебила а ныне зама Мельника вроде ехидных и обидных пассажей быть не должно. Венгры сами по себе отличные люди.
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18.02.2023 11:21 Ответить
Мельник не дурень. Послом був задовго до Зеленського. Все, що він говорив, було замовлено Єрмаком.
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18.02.2023 11:51 Ответить
таких як Орбан "ублажают" лише гроші.
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18.02.2023 12:05 Ответить
Своїх орків серед його зеленої шобли не вистачає??
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18.02.2023 11:38 Ответить
Когда то Ярослав Мудрый отдал своих детей ( 6 человек) в браки с королевскими семьями Европы. Дочь Ярослава Мудрого стала королевой Венгрии .
Украина может пригласить всех королей Европы , которые являются наследниками Ярослава Мудрого , чтобы напомнить всему миру Великую историю Украины.

PS, как пишет один мой друг- форумчанин, когда дети Ярослава Мудрого роднились с королями Европы, НА МОСКОВИИ ЩЕ ЛЯГУШКИ КВАКАЛИ 🤣🤣
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18.02.2023 11:38 Ответить
Та і самої московії тоді не існувало.
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18.02.2023 12:03 Ответить
Ну, запрошувати та розмовляти можна, бо ж це офіційна особа угорського народу та угорської держави, але треба робити так, щоб було взаємовигідно.
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18.02.2023 11:52 Ответить
Напевно човни підводні буде просити в Угорщини.
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18.02.2023 12:29 Ответить
Зеля буде його благати бути посередником, коли він буде в око Путлера заглядати.
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18.02.2023 15:00 Ответить
Правильно! А коли приїде - дайте йому кизди.
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18.02.2023 13:34 Ответить
мудак он,зачем это мерзкое дерьмо в Украине?!
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18.02.2023 14:12 Ответить
Нафіга той ***** в Києві потрібний?
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18.02.2023 14:23 Ответить
І що зельоний наобіцяє виконати мадярам на цей раз?
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18.02.2023 15:17 Ответить
я предлагаю нам всем собраться и тепло встретить этого уе*бка!
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18.02.2023 16:55 Ответить
Ну от звідки Зєлі знати, що мадяри - це русскіє з-за Урала. Це те саме, що запросити пиячка̀ Мєдвєдєва.
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18.02.2023 17:00 Ответить
 
 