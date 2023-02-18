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Зеленський запросив Орбана до Києва, - Жовква

орбан,зеленський

Президент України Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, відомого різкими висловлюваннями на адресу України, відвідати Київ.

Про це Радіо Свобода повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Зеленський запросив Орбана під час зустрічі в рамках саміту лідерів ЄС в Брюсселі 9 лютого.

"Це дійсно була зустріч президента України з прем’єр-міністром Угорщини в колі ще декількох лідерів. І дійсно прем’єр-міністр Угорщини першим підійшов до президента України і потис йому руку", - заявив заступник керівника ОП.

Читайте: Зеленський зустрівся з Орбаном: в уряді Угорщини пообіцяли продовжувати допомагати Україні. ФОТО

За його словами, на цій зустрічі Зеленський, зокрема, обговорював з Орбаном євроінтеграційний шлях України, "і ми почули конструктив з цього приводу".

"Президент України неодноразово запрошував прем’єр-міністра Віктора Орбана прибути в Україну, в Київ. Сісти за стіл і поговорити про всі аспекти, і в тому числі ті, які хвилюють Угорщину. Ми готові запропонувати свої підходи, як це вирішити", - сказав Жовква.

Також читайте: Орбан заявив, що "Україна стає Афганістаном" та "нічийною землею"

"Тому прем’єр-міністр Угорщини запрошений до України, і сподіваємось, що він може бути тут. Відома позиція Угорщини, яка говорить, що вона не буде надавати військову допомогу Україні. Найкраще в дипломатії - це завжди діалог, розмова. Президент України мав декілька телефонних розмов з прем’єр-міністром Угорщини і до війни, і під час війни. Діалог є. Але, звичайно, під час повноцінного візиту є набагато більше можливостей і шансів провести його предметно і продуктивно", - додав він.

Раніше після зустрічі Зеленського й Орбана в Брюсселі угорські ЗМІ повідомляли, що президент України запросив голову уряду Угорщини до Києва. Чи прийняв Орбан запрошення Зеленського, невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан має намір вписати Угорщину в історію, як країну, що двічі підтримала нацизм, - ОП

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно відзначився низкою заяв про Україну. Серед останніх його висловлювань - "Україна - "нічийна земля", "Україна стає Афганістаном", "час у війні на боці Росії" тощо. А наприкінці січня низка ЗМІ поширили його висловлювання про те, що на сході Угорщина межує "з росіянами", хоча кордон Угорщина має з Україною.

Орбан також тривалий час критикує позицію Європейського союзу щодо Москви, заявляючи, що санкції завдали шкоди блоку, але не послабили Росію та не допомогли Україні.

Автор: 

Угорщина (2286) Зеленський Володимир (23923) запрошення (16) Віктор Орбан (558) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+20
буде в його очах шукати підтримку....
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18.02.2023 10:10
+16
Покаже Орбану свій городик з коноплею.
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18.02.2023 10:24
+15
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"https://www.unian.ua/economics/finance/ugorshchina-viznana-naybilsh-korumpovanoyu-krajinoyu-v-yes-12128271.html Угорщина визнана найбільш корумпованою країною в ЄС"
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18.02.2023 10:36
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буде в його очах шукати підтримку....
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18.02.2023 10:10 Відповісти
Так ! Будучую підтримку, коли почне домовляться з Путлером посередині.
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18.02.2023 10:17 Відповісти
Поділитися антикорупційним досвідом.
"https://www.unian.ua/economics/finance/ugorshchina-viznana-naybilsh-korumpovanoyu-krajinoyu-v-yes-12128271.html Угорщина визнана найбільш корумпованою країною в ЄС"
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18.02.2023 10:36 Відповісти
Операція "Веселі Яйця"

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18.02.2023 11:18 Відповісти
Однако. Хотя правильное решение..
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18.02.2023 10:11 Відповісти
Орбана бы сразу в Бахмут или Херсон под прилеты обосравшись глядишь дурачина Орбан похудел бы малек и глядишь извилина бы заработала..только вгот ***** ОРБАН НЕ ПРИЕДЕТ СЦЫКЛО ******* таких только из РПГ и лечить надо..
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18.02.2023 11:00 Відповісти
Думаю, что Орбан приедет бо чувствует проигрыш раши . И ему надо выбираться из той навозной кучи
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18.02.2023 11:30 Відповісти
приедет, но не в Херсон и Бахмут
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18.02.2023 12:23 Відповісти
кемська волость(закарпаття)?
я-я!
а я то думал...забирайте!
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18.02.2023 10:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9fPBLRd9Kes Чому США знає, але мовчить про розгул корупції в Україні - YouTube

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18.02.2023 10:11 Відповісти
Привезти його в Бахмут і сказати, що це він в Києві
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18.02.2023 10:12 Відповісти
В будапеште .
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18.02.2023 10:22 Відповісти
2 дебіла- це сіла, а якщо Лукашенко попрохати, то буде 3.
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18.02.2023 10:12 Відповісти
Якщо план «прибити його в Києві випадковою кирпичиною», то нехай їде, раді зустріти
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18.02.2023 10:22 Відповісти
Покаже Орбану свій городик з коноплею.
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18.02.2023 10:24 Відповісти
От цікаво, нащо такі коментарі/картинки??
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18.02.2023 10:37 Відповісти
Тобі там в Еміратах не зрозуміти.
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18.02.2023 11:15 Відповісти
Звичайно, бо спускатися до рівні свинособак, що кажуть про нашого президента, що він наркоман, то не моє. А ти як знаєш там
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18.02.2023 12:09 Відповісти
Обрала нам клоуна в президенти і втекла за бугор.
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18.02.2023 12:18 Відповісти
ви нє панімаєтє ! ета другоє! ані усталі ат вайни!(((
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18.02.2023 12:22 Відповісти
Да, я клоун и горжусь этим. Це його слова.
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18.02.2023 12:54 Відповісти
Боже, звідки ти таке вилізло чумардосне?? Ти що, знаєш, за кого я голосувала? Ти тупе як кут, почитай повідомлення, недоумок
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18.02.2023 12:52 Відповісти
ваш ********** сам себе визнав наркоманом, коли не здав аналізи... бачили очі , що купували - жері ТЕ!
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18.02.2023 12:23 Відповісти
Такий наш, як і ваш
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18.02.2023 12:48 Відповісти
Тепер ніхто не зізнається що голосували за це непорозуміння.
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18.02.2023 12:57 Відповісти
Навіть не буду тобі щось доводити, бо, знову ж таки, ти не вмієш читати
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18.02.2023 12:59 Відповісти
Ви дуже помиляєтесь! Секта свідків членограя досить велика і дуже стійка! Гівномарахвон, помножений на генетичний інфантилізм, зробили свою чорну (зелену) справу!
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18.02.2023 13:34 Відповісти
Ну шо замовкла? Як можна було обирати в президенти того хто називав Україну порноактрисою з термосом, казати про сеньйора-голодомора і добувати електрику з майданівців?
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18.02.2023 12:28 Відповісти
В тебе, мабуть, відсутня або пошкоджена частина мозку, бо розуміти посил меседжу тобі не дано. То й пости далі говнокартинки
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18.02.2023 12:49 Відповісти
Як правило, в розумовій, або будь-якій іншій неповноцінності опонента звинувачують кацапи, особливо в розпал суперечки, коли не мають аргументів!)))
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18.02.2023 13:39 Відповісти
Оригінальне фото кабінета голови держави за часів презЕдентства Боневтіка.
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18.02.2023 12:43 Відповісти
Наркоша заховався в кущах і шмалить там коноплю.
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18.02.2023 12:46 Відповісти
Так, орбану буде про що поговирити з єрмаком!
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18.02.2023 10:27 Відповісти
То ж і треба в заголовку писати "знахабнілий російський кріт з Києва через свою довірену особу(ім'я можна не називати) запросив до столиці України знахабнілого російського крота з Будапешту"!
А преЗедента з упевненістю можна тепер називати "орбанутим"!
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18.02.2023 10:43 Відповісти
А зеленський буде модераторм зустрічі двох рашистських агентів?
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18.02.2023 10:33 Відповісти
проблема мад'ярів навіть не в Орбані та його фідесі; проблема мад'ярів в них самих, достатньо швидко вони забули 1956рік...
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18.02.2023 10:37 Відповісти
Усі свідки в Угорщині померли, а рукописи згоріли!
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18.02.2023 11:36 Відповісти
воно не приїде,
його задача п!здякати всяку х&йню за вказівкою пупкіна,

орбан просто лялька з пальцями путлера в дупі
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18.02.2023 10:40 Відповісти
Не прихильник Зеленського і ніколи не був(до війни). Але з запрошенням повністю згоден - посратися назавжди не проблема , а перетягнути на свій бік і зробити союзником треба спробувати . Тим більше , що мадьяри як нація генетично ненавидять русню . Це я знаю , працював і жив з ними . А ще - скоріше за все , з Орбаном переговорили і він зробив висновки . Інакше цієї пропозиції не було б .
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18.02.2023 11:06 Відповісти
Перетягнути на свій бік і зробити союзником це може зробити тільки одна людина у якої є талант - Зеля !
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18.02.2023 11:32 Відповісти
Орбана можна лише перекупити. У Зеленсько є такі можливості?
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18.02.2023 11:49 Відповісти
мадяри ненавидять всіх навколо!
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18.02.2023 12:26 Відповісти
Если это реально надо для Украины, то надо и Орбана ублажать. Все равно Путин уже хромая и больная утка, он должен это понимать. Подходы посла-дебила а ныне зама Мельника вроде ехидных и обидных пассажей быть не должно. Венгры сами по себе отличные люди.
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18.02.2023 11:21 Відповісти
Мельник не дурень. Послом був задовго до Зеленського. Все, що він говорив, було замовлено Єрмаком.
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18.02.2023 11:51 Відповісти
таких як Орбан "ублажают" лише гроші.
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18.02.2023 12:05 Відповісти
Своїх орків серед його зеленої шобли не вистачає??
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18.02.2023 11:38 Відповісти
Когда то Ярослав Мудрый отдал своих детей ( 6 человек) в браки с королевскими семьями Европы. Дочь Ярослава Мудрого стала королевой Венгрии .
Украина может пригласить всех королей Европы , которые являются наследниками Ярослава Мудрого , чтобы напомнить всему миру Великую историю Украины.

PS, как пишет один мой друг- форумчанин, когда дети Ярослава Мудрого роднились с королями Европы, НА МОСКОВИИ ЩЕ ЛЯГУШКИ КВАКАЛИ 🤣🤣
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18.02.2023 11:38 Відповісти
Та і самої московії тоді не існувало.
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18.02.2023 12:03 Відповісти
Ну, запрошувати та розмовляти можна, бо ж це офіційна особа угорського народу та угорської держави, але треба робити так, щоб було взаємовигідно.
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18.02.2023 11:52 Відповісти
Напевно човни підводні буде просити в Угорщини.
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18.02.2023 12:29 Відповісти
Зеля буде його благати бути посередником, коли він буде в око Путлера заглядати.
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18.02.2023 15:00 Відповісти
Правильно! А коли приїде - дайте йому кизди.
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18.02.2023 13:34 Відповісти
мудак он,зачем это мерзкое дерьмо в Украине?!
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18.02.2023 14:12 Відповісти
Нафіга той ***** в Києві потрібний?
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18.02.2023 14:23 Відповісти
І що зельоний наобіцяє виконати мадярам на цей раз?
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18.02.2023 15:17 Відповісти
я предлагаю нам всем собраться и тепло встретить этого уе*бка!
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18.02.2023 16:55 Відповісти
Ну от звідки Зєлі знати, що мадяри - це русскіє з-за Урала. Це те саме, що запросити пиячка̀ Мєдвєдєва.
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18.02.2023 17:00 Відповісти
 
 