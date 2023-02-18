Зеленський запросив Орбана до Києва, - Жовква

Президент України Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, відомого різкими висловлюваннями на адресу України, відвідати Київ.

Про це Радіо Свобода повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Зеленський запросив Орбана під час зустрічі в рамках саміту лідерів ЄС в Брюсселі 9 лютого.

"Це дійсно була зустріч президента України з прем’єр-міністром Угорщини в колі ще декількох лідерів. І дійсно прем’єр-міністр Угорщини першим підійшов до президента України і потис йому руку", - заявив заступник керівника ОП.

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За його словами, на цій зустрічі Зеленський, зокрема, обговорював з Орбаном євроінтеграційний шлях України, "і ми почули конструктив з цього приводу".

"Президент України неодноразово запрошував прем’єр-міністра Віктора Орбана прибути в Україну, в Київ. Сісти за стіл і поговорити про всі аспекти, і в тому числі ті, які хвилюють Угорщину. Ми готові запропонувати свої підходи, як це вирішити", - сказав Жовква.

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"Тому прем’єр-міністр Угорщини запрошений до України, і сподіваємось, що він може бути тут. Відома позиція Угорщини, яка говорить, що вона не буде надавати військову допомогу Україні. Найкраще в дипломатії - це завжди діалог, розмова. Президент України мав декілька телефонних розмов з прем’єр-міністром Угорщини і до війни, і під час війни. Діалог є. Але, звичайно, під час повноцінного візиту є набагато більше можливостей і шансів провести його предметно і продуктивно", - додав він.

Раніше після зустрічі Зеленського й Орбана в Брюсселі угорські ЗМІ повідомляли, що президент України запросив голову уряду Угорщини до Києва. Чи прийняв Орбан запрошення Зеленського, невідомо.

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно відзначився низкою заяв про Україну. Серед останніх його висловлювань - "Україна - "нічийна земля", "Україна стає Афганістаном", "час у війні на боці Росії" тощо. А наприкінці січня низка ЗМІ поширили його висловлювання про те, що на сході Угорщина межує "з росіянами", хоча кордон Угорщина має з Україною.

Орбан також тривалий час критикує позицію Європейського союзу щодо Москви, заявляючи, що санкції завдали шкоди блоку, але не послабили Росію та не допомогли Україні.