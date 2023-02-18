После применения превентивных отключений из-за ракетной атаки энергосистема Украины возвращается к нормальной работе, - "Укрэнерго"
Во время утренней ракетной атаки россиян диспетчерский центр "Укрэнерго" применял превентивные отключения для минимизации возможных последствий атаки. В настоящее время энергосистема возвращается к нормальной работе.
Об этом в телеграме сообщает "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
"После утренней атаки электростанции возвращаются к нормальной работе, их мощности достаточно для покрытия потребления в полном объеме. Импорт электроэнергии из Словакии сегодня незначителен, что является обычным явлением при достаточном собственном генерировании и стабилизации электроснабжения в стране", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что потребление значительно ниже, чем в пятницу, что характерно для выходного дня. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствовал на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется.
Относительно ограничений: лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. В то же время при изменении ситуации и при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления в выходные дни не производятся.
В Одессе по-прежнему действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.
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