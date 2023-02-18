Після застосування превентивних відключень через ракетну атаку енергосистема України повертається до нормальної роботи, - "Укренерго"

Під час ранкової ракетної атаки росіян диспетчерський центр "Укренерго" застосовував превентивні відключення для мінімізації можливих наслідків атаки. Наразі енергосистема повертається до нормальної роботи.

Про це в телеграмі повідомляє "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"Після ранкової атаки електростанції повертаються до нормальної роботи, їх потужності достатньо для покриття споживання у повному обсязі. Імпорт електроенергії зі Словаччини сьогодні незначний, що є звичайним явищем при достатності власної генерації та стабілізації електропостачання в країні", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що споживання значно нижче, ніж у п’ятницю, що характерно для вихідного дня. Дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується.



Стосовно обмежень: ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання у вихідні дні не проводяться.



В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

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