Обещанные Польшей танки прибудут в Украину в течение месяца-двух, - Дуда
Танки Leopard-2, а также 60 других модернизированных танков Т-72, которые Польша планирует передать, могут попасть в Украину в течение месяца-двух.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.
"Я думаю, что этот срок абсолютно реален, учитывая продолжительность курса обучения по комплексному обслуживанию танков Leopard, который украинские военные на данный момент проходят в Свентошуве (танковый полигон на юго-западе Польши. - Ред.)", - сообщил Дуда.
Он отметил, что украинские танкисты тренируются на танковом полигоне в Польше на танках и тренажерах, поэтому происходит полная подготовка по обслуживанию танков.
"Я очень рассчитываю на то, что в те временные рамки, о которых вы говорите, можно оказать такую помощь Украине", - подчеркнул польский президент.
Пожалуйста, подождите...
Поляки не дурні, щоб кацапів інформувати
а ты хотел чтобы наши там попали в окружение...?
Сунак запропонує партнерам подвоїти військову допомогу Україні...
тебе весь список...?
Маячня!
Винен хоча би тому, що у війні з Мордором гинуть українці, не пропускаючи орків до них.
Як би україна проломилась, то ВЖЕ гинули б солдати НАТО в Польщі , Балтії, а може й далі.
Ї, як ми бачимо, було б маса загиблих цивільних.
Поэтому она договаривается с, кто бы мог подумать, с Германией, о их поставках.
А еще вчера говорила, что плевать на Германию, поставим когда захотим без всякого разрешения.