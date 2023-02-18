Обещанные Польшей танки прибудут в Украину в течение месяца-двух, - Дуда

Танки Leopard-2, а также 60 других модернизированных танков Т-72, которые Польша планирует передать, могут попасть в Украину в течение месяца-двух.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.

"Я думаю, что этот срок абсолютно реален, учитывая продолжительность курса обучения по комплексному обслуживанию танков Leopard, который украинские военные на данный момент проходят в Свентошуве (танковый полигон на юго-западе Польши. - Ред.)", - сообщил Дуда.

Он отметил, что украинские танкисты тренируются на танковом полигоне в Польше на танках и тренажерах, поэтому происходит полная подготовка по обслуживанию танков.

"Я очень рассчитываю на то, что в те временные рамки, о которых вы говорите, можно оказать такую помощь Украине", - подчеркнул польский президент.

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