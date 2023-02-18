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Польша (8154) танк (2198) Дуда (717)

Обещанные Польшей танки прибудут в Украину в течение месяца-двух, - Дуда

танк,leopard2

Танки Leopard-2, а также 60 других модернизированных танков Т-72, которые Польша планирует передать, могут попасть в Украину в течение месяца-двух.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.

"Я думаю, что этот срок абсолютно реален, учитывая продолжительность курса обучения по комплексному обслуживанию танков Leopard, который украинские военные на данный момент проходят в Свентошуве (танковый полигон на юго-западе Польши. - Ред.)", - сообщил Дуда.

Он отметил, что украинские танкисты тренируются на танковом полигоне в Польше на танках и тренажерах, поэтому происходит полная подготовка по обслуживанию танков.

"Я очень рассчитываю на то, что в те временные рамки, о которых вы говорите, можно оказать такую помощь Украине", - подчеркнул польский президент.

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Топ комментарии
+8
Напевне кіньми везтимуть
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18.02.2023 11:43
+7
"Дякую" вони нам мають казати! Путлєр вже був би на Ла-Манші з їх системою оборони
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18.02.2023 12:01
+3
каких аварий?
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18.02.2023 12:01
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Напевне кіньми везтимуть
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18.02.2023 11:43 Ответить
Скажи ,,хрю,, замість ,,дякую,,
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18.02.2023 11:57 Ответить
"Дякую" вони нам мають казати! Путлєр вже був би на Ла-Манші з їх системою оборони
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18.02.2023 12:01 Ответить
Нічого вони нам не мають. Могли б посладити і сидіти собі там. І ***** більше нічого не треба було б.
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18.02.2023 12:15 Ответить
напевно з навченими екіпажами вони тут потрібні
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18.02.2023 11:57 Ответить
Та вони вже там де треба

Поляки не дурні, щоб кацапів інформувати
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19.02.2023 15:27 Ответить
каких аварий?
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18.02.2023 12:01 Ответить
18 аварій за який період ?
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18.02.2023 12:09 Ответить
в якому яндексі ти це прочитав ?
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18.02.2023 12:15 Ответить
в иносми
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18.02.2023 12:23 Ответить
так яндекс - це іносмі )))
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18.02.2023 12:27 Ответить
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18.02.2023 12:59 Ответить
танки разбились в США...?
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18.02.2023 12:02 Ответить
тут новость о танках - а если пишешь в ней, то конкретизируй свою аварийность...
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18.02.2023 12:11 Ответить
ты читаешь и смотриш свиноцабак...?
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18.02.2023 12:15 Ответить
то ти вирішив до телемарафету ще й кацапських фейків через форум Цензора добавити ?
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18.02.2023 12:28 Ответить
непонятно то, почему гугл на запрос об авариях на газовых заводах в США выдаёт только одну аварию, а ты трындишь про 18 аварий.
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18.02.2023 12:34 Ответить
это уже есть на карте - так что не кизди о двух неделях...
а ты хотел чтобы наши там попали в окружение...?
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18.02.2023 12:35 Ответить
ты смотрю тут за свиноцабак отрабатываешь...?
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18.02.2023 12:58 Ответить
2-3 тижні і все буде....
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18.02.2023 11:57 Ответить
Дуда молодец ,только всякие херы ( геры) и приспешники ***** в ЕС, ему палки в колеса вставляют...
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18.02.2023 12:09 Ответить
Байденко и Джонсоненко кажуть грошей нема...🇬🇧🇱🇷🇺🇦💪✊🥇🥇🥇Генерал Залужный каже пошукаемо у Зели та його банды
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18.02.2023 12:17 Ответить
поменяй врачей сенатор...
Сунак запропонує партнерам подвоїти військову допомогу Україні...
тебе весь список...?
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18.02.2023 12:28 Ответить
а че? можно и через год
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18.02.2023 12:24 Ответить
Тут кажуть деякі, що Захід нам нічого не винен.
Маячня!
Винен хоча би тому, що у війні з Мордором гинуть українці, не пропускаючи орків до них.
Як би україна проломилась, то ВЖЕ гинули б солдати НАТО в Польщі , Балтії, а може й далі.
Ї, як ми бачимо, було б маса загиблих цивільних.
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18.02.2023 12:26 Ответить
он свято верят что путин бы на них не напал, бо они нато...
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18.02.2023 16:33 Ответить
Як казав доктор Геббельс,чим довше буде братский договор Молотов-Риббентроп,тем сильнее станет братство двух дебилов. Сралина и Гитлера...💀👽👹👺два дебила это давно не сила 💀👽
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18.02.2023 12:32 Ответить
Ну чому так довго????? Невже не можна поскоріше??? Це ж скільки можна було врятувати наших воїнів, якби вони рухалися швидше, а не пиз......ли!!!!
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18.02.2023 13:01 Ответить
Потому что, внезапно и совершенно неожиданно, у Польши не оказалось запасных частей для Лео.
Поэтому она договаривается с, кто бы мог подумать, с Германией, о их поставках.
А еще вчера говорила, что плевать на Германию, поставим когда захотим без всякого разрешения.
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18.02.2023 15:05 Ответить
Чому ж так довго??? Невже не можна поскоріше це зробити??? Це ж скільки можна було врятувати життів наших воїнів, якщо би вони рухалися скоріше, а не пиз.....ли!!!! Танки треба було давати ще в грудні!!! Тормози!!!!
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18.02.2023 13:04 Ответить
 
 