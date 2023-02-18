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Обіцяні Польщею танки прибудуть до України впродовж місяця-двох, - Дуда

танк,leopard2

Танки Leopard 2, а також 60 інших модернізованих танків Т-72, які Польща планує передати, можуть потрапити до України упродовж місяця-двох.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це в повідомив президент Польщі Анджей Дуда.

"Я думаю, що цей термін абсолютно реальний, враховуючи тривалість курсу навчання з комплексного обслуговування танків Leopard, який українські військові на даний момент проходять у Свєнтошуві (танковий полігон на південному заході Польщі. – Ред.)", - повідомив Дуда.

Він зазначив, що українські танкісти тренуються на танковому полігоні в Польщі на танках і тренажерах, тож відбувається повна підготовка з обслуговування танків.

"Я дуже розраховую на те, що у ті часові рамки, про які ви кажете, буде можна надати таку допомогу Україні", - наголосив польський президент.

Читайте також: Польща розгляне питання надання Україні літаків МіГ-29, – Дуда

Автор: 

Польща (8523) танк (2071) Дуда Анджей (776)


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Топ коментарі
+8
Напевне кіньми везтимуть
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18.02.2023 11:43
+7
"Дякую" вони нам мають казати! Путлєр вже був би на Ла-Манші з їх системою оборони
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18.02.2023 12:01
+3
каких аварий?
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18.02.2023 12:01
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Напевне кіньми везтимуть
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18.02.2023 11:43 Відповісти
Скажи ,,хрю,, замість ,,дякую,,
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18.02.2023 11:57 Відповісти
"Дякую" вони нам мають казати! Путлєр вже був би на Ла-Манші з їх системою оборони
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18.02.2023 12:01 Відповісти
Нічого вони нам не мають. Могли б посладити і сидіти собі там. І ***** більше нічого не треба було б.
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18.02.2023 12:15 Відповісти
напевно з навченими екіпажами вони тут потрібні
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18.02.2023 11:57 Відповісти
Та вони вже там де треба

Поляки не дурні, щоб кацапів інформувати
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19.02.2023 15:27 Відповісти
каких аварий?
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18.02.2023 12:01 Відповісти
18 аварій за який період ?
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18.02.2023 12:09 Відповісти
в якому яндексі ти це прочитав ?
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18.02.2023 12:15 Відповісти
в иносми
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18.02.2023 12:23 Відповісти
так яндекс - це іносмі )))
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18.02.2023 12:27 Відповісти
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18.02.2023 12:59 Відповісти
танки разбились в США...?
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18.02.2023 12:02 Відповісти
тут новость о танках - а если пишешь в ней, то конкретизируй свою аварийность...
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18.02.2023 12:11 Відповісти
ты читаешь и смотриш свиноцабак...?
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18.02.2023 12:15 Відповісти
то ти вирішив до телемарафету ще й кацапських фейків через форум Цензора добавити ?
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18.02.2023 12:28 Відповісти
непонятно то, почему гугл на запрос об авариях на газовых заводах в США выдаёт только одну аварию, а ты трындишь про 18 аварий.
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18.02.2023 12:34 Відповісти
это уже есть на карте - так что не кизди о двух неделях...
а ты хотел чтобы наши там попали в окружение...?
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18.02.2023 12:35 Відповісти
ты смотрю тут за свиноцабак отрабатываешь...?
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18.02.2023 12:58 Відповісти
2-3 тижні і все буде....
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18.02.2023 11:57 Відповісти
Дуда молодец ,только всякие херы ( геры) и приспешники ***** в ЕС, ему палки в колеса вставляют...
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18.02.2023 12:09 Відповісти
Байденко и Джонсоненко кажуть грошей нема...🇬🇧🇱🇷🇺🇦💪✊🥇🥇🥇Генерал Залужный каже пошукаемо у Зели та його банды
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18.02.2023 12:17 Відповісти
поменяй врачей сенатор...
Сунак запропонує партнерам подвоїти військову допомогу Україні...
тебе весь список...?
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18.02.2023 12:28 Відповісти
а че? можно и через год
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18.02.2023 12:24 Відповісти
Тут кажуть деякі, що Захід нам нічого не винен.
Маячня!
Винен хоча би тому, що у війні з Мордором гинуть українці, не пропускаючи орків до них.
Як би україна проломилась, то ВЖЕ гинули б солдати НАТО в Польщі , Балтії, а може й далі.
Ї, як ми бачимо, було б маса загиблих цивільних.
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18.02.2023 12:26 Відповісти
он свято верят что путин бы на них не напал, бо они нато...
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18.02.2023 16:33 Відповісти
Як казав доктор Геббельс,чим довше буде братский договор Молотов-Риббентроп,тем сильнее станет братство двух дебилов. Сралина и Гитлера...💀👽👹👺два дебила это давно не сила 💀👽
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18.02.2023 12:32 Відповісти
Ну чому так довго????? Невже не можна поскоріше??? Це ж скільки можна було врятувати наших воїнів, якби вони рухалися швидше, а не пиз......ли!!!!
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18.02.2023 13:01 Відповісти
Потому что, внезапно и совершенно неожиданно, у Польши не оказалось запасных частей для Лео.
Поэтому она договаривается с, кто бы мог подумать, с Германией, о их поставках.
А еще вчера говорила, что плевать на Германию, поставим когда захотим без всякого разрешения.
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18.02.2023 15:05 Відповісти
Чому ж так довго??? Невже не можна поскоріше це зробити??? Це ж скільки можна було врятувати життів наших воїнів, якщо би вони рухалися скоріше, а не пиз.....ли!!!! Танки треба було давати ще в грудні!!! Тормози!!!!
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18.02.2023 13:04 Відповісти
 
 