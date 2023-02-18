Обіцяні Польщею танки прибудуть до України впродовж місяця-двох, - Дуда
Танки Leopard 2, а також 60 інших модернізованих танків Т-72, які Польща планує передати, можуть потрапити до України упродовж місяця-двох.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це в повідомив президент Польщі Анджей Дуда.
"Я думаю, що цей термін абсолютно реальний, враховуючи тривалість курсу навчання з комплексного обслуговування танків Leopard, який українські військові на даний момент проходять у Свєнтошуві (танковий полігон на південному заході Польщі. – Ред.)", - повідомив Дуда.
Він зазначив, що українські танкісти тренуються на танковому полігоні в Польщі на танках і тренажерах, тож відбувається повна підготовка з обслуговування танків.
"Я дуже розраховую на те, що у ті часові рамки, про які ви кажете, буде можна надати таку допомогу Україні", - наголосив польський президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поляки не дурні, щоб кацапів інформувати
а ты хотел чтобы наши там попали в окружение...?
Сунак запропонує партнерам подвоїти військову допомогу Україні...
тебе весь список...?
Маячня!
Винен хоча би тому, що у війні з Мордором гинуть українці, не пропускаючи орків до них.
Як би україна проломилась, то ВЖЕ гинули б солдати НАТО в Польщі , Балтії, а може й далі.
Ї, як ми бачимо, було б маса загиблих цивільних.
Поэтому она договаривается с, кто бы мог подумать, с Германией, о их поставках.
А еще вчера говорила, что плевать на Германию, поставим когда захотим без всякого разрешения.