Визит Байдена в Польшу – важный сигнал для Украины и НАТО, - Дуда

Визит президента США Джо Байдена в Польшу 20-22 февраля - очень важный сигнал как для Украины, так и для стран восточного фланга НАТО.

Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот приезд является большим жестом президента США как по отношению к Украине, так и по отношению к нам – восточному флангу Североатлантического Альянса. Президент Байден показывает, что Америка чувствует ответственность за безопасность нашей части Европы. Своим присутствием он также демонстрирует, что поддерживает защитников Украины, а потому это очень важный момент", - подчеркнул Дуда.

Также читайте: Байден, помимо Дуды, встретится в Варшаве с лидерами Бухарестской девятки

Польский лидер отметил, что глава Белого дома во второй раз во время российского вторжения в Украину посетит Польшу, а значит, будет находиться недалеко от границы с Украиной.

Он напомнил, что в прошлый раз, весной 2022 года, Байден посетил Жешув и собственными глазами увидел все, что происходит недалеко от польско-украинской границы.

"То, что он возвращается в Польшу очень важно. Я верю, что это укрепит нас еще больше в будущем", - констатировал президент РП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден не планирует встречу с Зеленским во время визита в Польшу, - Белый дом

Отвечая на вопрос, на этот раз Байден снова посетит Жешув, Дуда отметил, что не может раскрывать детали визита. В то же время, он заверил, что президент США будет в Варшаве, где состоится официальная часть визита.

"Мы ожидаем также встречи президента Джо Байдена с лидерами стран Центральной Европы, так называемой "Бухарестской девятки". Мы будем обсуждать ситуацию с безопасностью в нашей части Европы, и, конечно, то, каким образом дальше поддерживать Украину", - подчеркнул он.

Также читайте: Россия не остановится в Украине, поэтому нет другого варианта, кроме как поддерживать украинцев всеми силами, - Дуда

Как сообщалось, во время визита в Польшу 20-22 февраля Байден произнесет речь у Королевского замка в центре Варшавы, проведет переговоры с президентом РП Дудой, а также встретится с лидерами "Бухарестской девятки".