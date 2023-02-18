Визит Байдена в Польшу – важный сигнал для Украины и НАТО, - Дуда
Визит президента США Джо Байдена в Польшу 20-22 февраля - очень важный сигнал как для Украины, так и для стран восточного фланга НАТО.
Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.
"Этот приезд является большим жестом президента США как по отношению к Украине, так и по отношению к нам – восточному флангу Североатлантического Альянса. Президент Байден показывает, что Америка чувствует ответственность за безопасность нашей части Европы. Своим присутствием он также демонстрирует, что поддерживает защитников Украины, а потому это очень важный момент", - подчеркнул Дуда.
Польский лидер отметил, что глава Белого дома во второй раз во время российского вторжения в Украину посетит Польшу, а значит, будет находиться недалеко от границы с Украиной.
Он напомнил, что в прошлый раз, весной 2022 года, Байден посетил Жешув и собственными глазами увидел все, что происходит недалеко от польско-украинской границы.
"То, что он возвращается в Польшу очень важно. Я верю, что это укрепит нас еще больше в будущем", - констатировал президент РП.
Отвечая на вопрос, на этот раз Байден снова посетит Жешув, Дуда отметил, что не может раскрывать детали визита. В то же время, он заверил, что президент США будет в Варшаве, где состоится официальная часть визита.
"Мы ожидаем также встречи президента Джо Байдена с лидерами стран Центральной Европы, так называемой "Бухарестской девятки". Мы будем обсуждать ситуацию с безопасностью в нашей части Европы, и, конечно, то, каким образом дальше поддерживать Украину", - подчеркнул он.
Как сообщалось, во время визита в Польшу 20-22 февраля Байден произнесет речь у Королевского замка в центре Варшавы, проведет переговоры с президентом РП Дудой, а также встретится с лидерами "Бухарестской девятки".
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З МЗС Польщі в межах декомунізації звільнили всіх випускників "МГИМО"
У міністерстві закордонних справ Польщі вже "реально два місяці" не працюють випускники Московського державного інституту міжнародних відносин ("МГИМО"), яких звільнили в межах ширшого процесу декомунізації.
Про це в інтерв'ю виданню https://gpcodziennie.pl/813526-polska-dyplomacja-wolna-od-rosyjskiego-mgimo.html Gazeta Polska Codziennie розповів міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау
"Нам вдалося закрити певний дуже важливий процес, який є частиною декомунізації в широкому розумінні. Це почалося з законів про люстрацію", - сказав він і нагадав про подальше законодавство, яке стосувалося люстрації, а також про створення Інституту національної пам'яті.
"МЗС було на боці цього процесу. Вона ґрунтувалася на тому, що справи з міністерства залишилися в міністерстві. У січні 2021 року ми почали передавати файли до Інституту", - додав очільник польського МЗС.
За словами Рау, дії в межах декомунізації щодо його міністерства були спрямовані на виправлення статус-кво, який полягав у тому, що міністерство було "глибоко вмонтоване в комуністичний апарат влади", зокрема через працевлаштування випускників московського вишу.
"Ця установа була частиною великого проекту радянського імперіалізму. "МГИМО" був інвестицією у функціонування російського імперіалізму. Це була частина радянської м'якої сили. Випускники були там, щоб служити сенсу існування цієї імперії", - додав він.