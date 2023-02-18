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Байден (2766) визит (2990) Польша (8154) США (24862) Дуда (717)

Визит Байдена в Польшу – важный сигнал для Украины и НАТО, - Дуда

дуда

Визит президента США Джо Байдена в Польшу 20-22 февраля - очень важный сигнал как для Украины, так и для стран восточного фланга НАТО.

Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот приезд является большим жестом президента США как по отношению к  Украине, так и по отношению к нам – восточному флангу Североатлантического Альянса. Президент Байден показывает, что Америка чувствует ответственность за безопасность нашей части Европы. Своим присутствием он также демонстрирует, что поддерживает защитников Украины, а потому это очень важный момент", - подчеркнул Дуда.

Также читайте: Байден, помимо Дуды, встретится в Варшаве с лидерами Бухарестской девятки

Польский лидер отметил, что глава Белого дома во второй раз во время российского вторжения в Украину посетит Польшу, а значит, будет находиться недалеко от границы с Украиной.

Он напомнил, что в прошлый раз, весной 2022 года, Байден посетил Жешув и собственными глазами увидел все, что происходит недалеко от польско-украинской границы.

"То, что он возвращается в Польшу очень важно. Я верю, что это укрепит нас еще больше в будущем", - констатировал президент РП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден не планирует встречу с Зеленским во время визита в Польшу, - Белый дом

Отвечая на вопрос, на этот раз Байден снова посетит Жешув, Дуда отметил, что не может раскрывать детали визита. В то же время, он заверил, что президент США будет в Варшаве, где состоится официальная часть визита.

"Мы ожидаем также встречи президента Джо Байдена с лидерами стран Центральной Европы, так называемой "Бухарестской девятки". Мы будем обсуждать ситуацию с безопасностью в нашей части Европы, и, конечно, то, каким образом дальше поддерживать Украину", - подчеркнул он.

Также читайте: Россия не остановится в Украине, поэтому нет другого варианта, кроме как поддерживать украинцев всеми силами, - Дуда

Как сообщалось, во время визита в Польшу 20-22 февраля Байден произнесет речь у Королевского замка в центре Варшавы, проведет переговоры с президентом РП Дудой, а также встретится с лидерами "Бухарестской девятки".
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Топ комментарии
+4
Ну, так дороги... І трухіну на канапку з ікрою тре... Не дарма ж в лісі сидів...
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18.02.2023 10:58
+3
Ігнор Байденом зеленського під час візиту до Польщі є справді важливим сигналом для України. Мабуть, настав час щось робити з цими єрмаками та його ставлениками!
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18.02.2023 10:45
+2
Страны НАТО подарили Украине 12 годовых бюджетов... Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇱🇷🇺🇦🇬🇧🇦🇺🇨🇰🇫🇰🇨🇦🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇨🇦
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18.02.2023 10:50
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Зеля мимо пролетел.
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18.02.2023 10:42 Ответить
та не гони лошадей. все меняется в минуту. надо будет - пригласят. нам то и знать не надо.
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18.02.2023 10:46 Ответить
я и не переживаю, как то пох пригласят Зелю или не пригласят.
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18.02.2023 10:54 Ответить
Ігнор Байденом зеленського під час візиту до Польщі є справді важливим сигналом для України. Мабуть, настав час щось робити з цими єрмаками та його ставлениками!
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18.02.2023 10:45 Ответить
в чем "игнор"? лететь в страну, где летают ракеты? это не Байден не захотел, это СБ не разрешает.
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18.02.2023 10:47 Ответить
да ну. Прямо. Все уважающие себя президенты сюда давно прилетели и уехали живыми. И только байден сс*т.
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18.02.2023 16:48 Ответить
Страны НАТО подарили Украине 12 годовых бюджетов... Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇱🇷🇺🇦🇬🇧🇦🇺🇨🇰🇫🇰🇨🇦🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇨🇦
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18.02.2023 10:50 Ответить
уже разокрали, ничего не осталось и опять надо еще.
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18.02.2023 10:55 Ответить
Ну, так дороги... І трухіну на канапку з ікрою тре... Не дарма ж в лісі сидів...
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18.02.2023 10:58 Ответить
Леонид Данилыч не вор..и Зеля с Кодломойским тоже.. честные чуваки..зуб даю ..😁
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18.02.2023 10:58 Ответить
Слава ЗСУ! А хто дав наказ розмінувати Чонгар?
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18.02.2023 11:19 Ответить
Відвести війска від Чонгара до 24.02.22 приказали Зеля та Залужний. А розминувати -то було колективне рішення ВР під тиском Зелі за 5-6 місяців до того.
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18.02.2023 17:48 Ответить
ЗеКодломойский запишет видос типа решаем вопрос с доставкой картошки и яиц по 5 гривен за тонну на передовую...😁
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18.02.2023 10:57 Ответить
Дуда ,не варто займатися політичною єрундою і лиценмірством ,якого в ЄС.США І НАТО по відношенню до України і її народу до хр,,на ,з верхом.Візит президента США Джо Байдена до Польщі 20-22 лютого є дуже важливим сигналом як для України, так і для країн східного флангу НАТО. Візит Байдена до України .можливо був би якимось сигналом ,адже візитів сигнальних було дуже ,а дуже багато.а Україна хоронить своїх захисників і вмивається в крові від рашистського вбивці.Ось і "зе лідор" угорського ворога України і рашистського холуя орбана кличе в Київ .щоб той посигналив.про необхідність віддати рашисту українські окуповані території і сідати за стіл переговорів...с..у,,к
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18.02.2023 11:22 Ответить
Сигнал для растерянных потных дедушек из западной Европы. Байден приехал передавать полномочия над ЕС странам Восточной Европы.
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18.02.2023 11:43 Ответить
‼️‼️‼️

З МЗС Польщі в межах декомунізації звільнили всіх випускників "МГИМО"

У міністерстві закордонних справ Польщі вже "реально два місяці" не працюють випускники Московського державного інституту міжнародних відносин ("МГИМО"), яких звільнили в межах ширшого процесу декомунізації.

Про це в інтерв'ю виданню https://gpcodziennie.pl/813526-polska-dyplomacja-wolna-od-rosyjskiego-mgimo.html Gazeta Polska Codziennie розповів міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау

"Нам вдалося закрити певний дуже важливий процес, який є частиною декомунізації в широкому розумінні. Це почалося з законів про люстрацію", - сказав він і нагадав про подальше законодавство, яке стосувалося люстрації, а також про створення Інституту національної пам'яті.

"МЗС було на боці цього процесу. Вона ґрунтувалася на тому, що справи з міністерства залишилися в міністерстві. У січні 2021 року ми почали передавати файли до Інституту", - додав очільник польського МЗС.
За словами Рау, дії в межах декомунізації щодо його міністерства були спрямовані на виправлення статус-кво, який полягав у тому, що міністерство було "глибоко вмонтоване в комуністичний апарат влади", зокрема через працевлаштування випускників московського вишу.

"Ця установа була частиною великого проекту радянського імперіалізму. "МГИМО" був інвестицією у функціонування російського імперіалізму. Це була частина радянської м'якої сили. Випускники були там, щоб служити сенсу існування цієї імперії", - додав він.

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18.02.2023 11:45 Ответить
Пора і КУЛЕБЕ це зробити
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18.02.2023 11:46 Ответить
Ну , і на віщо, цей старий пердун там потрібн , . А можно в место нього, пару бригад морської піхоти, та в Україну , вот це насправді був би сигнал для ***** . Що пора забиратися геть з України. . Весь час грають, як малята, а , ***** тільки посміхатся
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18.02.2023 11:49 Ответить
А кулеба коли закінчив та що???
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18.02.2023 11:54 Ответить
Байден сс*ло, почему не приехать в Украину?
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18.02.2023 16:50 Ответить
приехал
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20.02.2023 16:05 Ответить
это он застыдился после моего поста . Я был в возмущении, как это, не приехать в Украину. Теперь моя душенька спокойна))
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20.02.2023 20:20 Ответить
 
 