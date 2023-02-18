Візит Байдена до Польщі - важливий сигнал для України та НАТО, - Дуда

Візит президента США Джо Байдена до Польщі 20-22 лютого є дуже важливим сигналом як для України, так і для країн східного флангу НАТО.

Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цей приїзд є великим жестом президента США як щодо України, так і щодо нас – східного флангу Північноатлантичного Альянсу. Президент Байден показує, що Америка відчуває відповідальність за безпеку нашої частини Європи. Своєю присутністю він також демонструє, що підтримує захисників України, а тому це дуже важливий момент", - підкреслив Дуда.

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Польський лідер зауважив, що глава Білого дому вдруге під час російського вторгнення в Україну відвідає Польщу, а отже перебуватиме неподалік кордону з Україною.

Він нагадав, що минулого разу, навесні 2022 року, Байден відвідав Жешув і на власні очі побачив все, що відбувається неподалік польсько-українського кордону.

"Те, що він повертається до Польщі, дуже важливо. Я вірю, що це зміцнить нас ще більше в майбутньому", - констатував президент РП.

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Відповідаючи на запитання, чи цього разу Байден знову відвідає Жешув, Дуда зазначив, що не може розкривати деталі візиту. Водночас він запевнив, що президент США буде у Варшаві, де відбудеться офіційна частину візиту.

"Ми очікуємо також на зустріч президента Джо Байдена з лідерами країн Центральної Європи, так званої "Бухарестської дев’ятки". Ми обговорюватимемо безпекову ситуацію в нашій частині Європи, і, звичайно, те, яким чином далі підтримувати Україну", - наголосив він.

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Як повідомлялося, під час візиту до Польщі 20-22 лютого Байден виголосить промову біля Королівського замку у центрі Варшави, проведе переговори з президентом РП Дудою, а також зустрінеться з лідерами "Бухарестської дев’ятки".