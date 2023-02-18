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Новини
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Візит Байдена до Польщі - важливий сигнал для України та НАТО, - Дуда

дуда

Візит президента США Джо Байдена до Польщі 20-22 лютого є дуже важливим сигналом як для України, так і для країн східного флангу НАТО.

Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цей приїзд є великим жестом президента США як щодо України, так і щодо нас – східного флангу Північноатлантичного Альянсу. Президент Байден показує, що Америка відчуває відповідальність за безпеку нашої частини Європи. Своєю присутністю він також демонструє, що підтримує захисників України, а тому це дуже важливий момент", - підкреслив Дуда.

Читайте: Байден не планує зустріч із Зеленським під час візиту до Польщі, - Білий дім

Польський лідер зауважив, що глава Білого дому вдруге під час російського вторгнення в Україну відвідає Польщу, а отже перебуватиме неподалік кордону з Україною.

Він нагадав, що минулого разу, навесні 2022 року, Байден відвідав Жешув і на власні очі побачив все, що відбувається неподалік польсько-українського кордону.

"Те, що він повертається до Польщі, дуже важливо. Я вірю, що це зміцнить нас ще більше в майбутньому", - констатував президент РП.

Також читайте: Байден із задоволенням відвідає Україну, коли буде можливість, - Зеленський

Відповідаючи на запитання, чи цього разу Байден знову відвідає Жешув, Дуда зазначив, що не може розкривати деталі візиту. Водночас він запевнив, що президент США буде у Варшаві, де відбудеться офіційна частину візиту.

"Ми очікуємо також на зустріч президента Джо Байдена з лідерами країн Центральної Європи, так званої "Бухарестської дев’ятки". Ми обговорюватимемо безпекову ситуацію в нашій частині Європи, і, звичайно, те, яким чином далі підтримувати Україну", - наголосив він.

Також читайте: Росія не зупиниться в Україні, тому немає іншого варіанта, окрім як підтримувати українців усіма силами, - Дуда

Як повідомлялося, під час візиту до Польщі 20-22 лютого Байден виголосить промову біля Королівського замку у центрі Варшави, проведе переговори з президентом РП Дудою, а також зустрінеться з лідерами "Бухарестської дев’ятки".

Автор: 

Байден Джо (2888) візит (1591) Польща (8523) США (22979) Дуда Анджей (776)


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Топ коментарі
+4
Ну, так дороги... І трухіну на канапку з ікрою тре... Не дарма ж в лісі сидів...
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18.02.2023 10:58
+3
Ігнор Байденом зеленського під час візиту до Польщі є справді важливим сигналом для України. Мабуть, настав час щось робити з цими єрмаками та його ставлениками!
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18.02.2023 10:45
+2
Страны НАТО подарили Украине 12 годовых бюджетов... Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇱🇷🇺🇦🇬🇧🇦🇺🇨🇰🇫🇰🇨🇦🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇨🇦
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18.02.2023 10:50
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Зеля мимо пролетел.
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18.02.2023 10:42 Відповісти
та не гони лошадей. все меняется в минуту. надо будет - пригласят. нам то и знать не надо.
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18.02.2023 10:46 Відповісти
я и не переживаю, как то пох пригласят Зелю или не пригласят.
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18.02.2023 10:54 Відповісти
Ігнор Байденом зеленського під час візиту до Польщі є справді важливим сигналом для України. Мабуть, настав час щось робити з цими єрмаками та його ставлениками!
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18.02.2023 10:45 Відповісти
в чем "игнор"? лететь в страну, где летают ракеты? это не Байден не захотел, это СБ не разрешает.
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18.02.2023 10:47 Відповісти
да ну. Прямо. Все уважающие себя президенты сюда давно прилетели и уехали живыми. И только байден сс*т.
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18.02.2023 16:48 Відповісти
Страны НАТО подарили Украине 12 годовых бюджетов... Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇱🇷🇺🇦🇬🇧🇦🇺🇨🇰🇫🇰🇨🇦🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇨🇦
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18.02.2023 10:50 Відповісти
уже разокрали, ничего не осталось и опять надо еще.
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18.02.2023 10:55 Відповісти
Ну, так дороги... І трухіну на канапку з ікрою тре... Не дарма ж в лісі сидів...
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18.02.2023 10:58 Відповісти
Леонид Данилыч не вор..и Зеля с Кодломойским тоже.. честные чуваки..зуб даю ..😁
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18.02.2023 10:58 Відповісти
Слава ЗСУ! А хто дав наказ розмінувати Чонгар?
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18.02.2023 11:19 Відповісти
Відвести війска від Чонгара до 24.02.22 приказали Зеля та Залужний. А розминувати -то було колективне рішення ВР під тиском Зелі за 5-6 місяців до того.
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18.02.2023 17:48 Відповісти
ЗеКодломойский запишет видос типа решаем вопрос с доставкой картошки и яиц по 5 гривен за тонну на передовую...😁
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18.02.2023 10:57 Відповісти
Дуда ,не варто займатися політичною єрундою і лиценмірством ,якого в ЄС.США І НАТО по відношенню до України і її народу до хр,,на ,з верхом.Візит президента США Джо Байдена до Польщі 20-22 лютого є дуже важливим сигналом як для України, так і для країн східного флангу НАТО. Візит Байдена до України .можливо був би якимось сигналом ,адже візитів сигнальних було дуже ,а дуже багато.а Україна хоронить своїх захисників і вмивається в крові від рашистського вбивці.Ось і "зе лідор" угорського ворога України і рашистського холуя орбана кличе в Київ .щоб той посигналив.про необхідність віддати рашисту українські окуповані території і сідати за стіл переговорів...с..у,,к
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18.02.2023 11:22 Відповісти
Сигнал для растерянных потных дедушек из западной Европы. Байден приехал передавать полномочия над ЕС странам Восточной Европы.
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18.02.2023 11:43 Відповісти
‼️‼️‼️

З МЗС Польщі в межах декомунізації звільнили всіх випускників "МГИМО"

У міністерстві закордонних справ Польщі вже "реально два місяці" не працюють випускники Московського державного інституту міжнародних відносин ("МГИМО"), яких звільнили в межах ширшого процесу декомунізації.

Про це в інтерв'ю виданню https://gpcodziennie.pl/813526-polska-dyplomacja-wolna-od-rosyjskiego-mgimo.html Gazeta Polska Codziennie розповів міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау

"Нам вдалося закрити певний дуже важливий процес, який є частиною декомунізації в широкому розумінні. Це почалося з законів про люстрацію", - сказав він і нагадав про подальше законодавство, яке стосувалося люстрації, а також про створення Інституту національної пам'яті.

"МЗС було на боці цього процесу. Вона ґрунтувалася на тому, що справи з міністерства залишилися в міністерстві. У січні 2021 року ми почали передавати файли до Інституту", - додав очільник польського МЗС.
За словами Рау, дії в межах декомунізації щодо його міністерства були спрямовані на виправлення статус-кво, який полягав у тому, що міністерство було "глибоко вмонтоване в комуністичний апарат влади", зокрема через працевлаштування випускників московського вишу.

"Ця установа була частиною великого проекту радянського імперіалізму. "МГИМО" був інвестицією у функціонування російського імперіалізму. Це була частина радянської м'якої сили. Випускники були там, щоб служити сенсу існування цієї імперії", - додав він.

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18.02.2023 11:45 Відповісти
Пора і КУЛЕБЕ це зробити
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18.02.2023 11:46 Відповісти
Ну , і на віщо, цей старий пердун там потрібн , . А можно в место нього, пару бригад морської піхоти, та в Україну , вот це насправді був би сигнал для ***** . Що пора забиратися геть з України. . Весь час грають, як малята, а , ***** тільки посміхатся
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18.02.2023 11:49 Відповісти
А кулеба коли закінчив та що???
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18.02.2023 11:54 Відповісти
Байден сс*ло, почему не приехать в Украину?
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18.02.2023 16:50 Відповісти
приехал
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20.02.2023 16:05 Відповісти
это он застыдился после моего поста . Я был в возмущении, как это, не приехать в Украину. Теперь моя душенька спокойна))
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20.02.2023 20:20 Відповісти
 
 