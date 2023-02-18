Візит Байдена до Польщі - важливий сигнал для України та НАТО, - Дуда
Візит президента США Джо Байдена до Польщі 20-22 лютого є дуже важливим сигналом як для України, так і для країн східного флангу НАТО.
Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Цей приїзд є великим жестом президента США як щодо України, так і щодо нас – східного флангу Північноатлантичного Альянсу. Президент Байден показує, що Америка відчуває відповідальність за безпеку нашої частини Європи. Своєю присутністю він також демонструє, що підтримує захисників України, а тому це дуже важливий момент", - підкреслив Дуда.
Польський лідер зауважив, що глава Білого дому вдруге під час російського вторгнення в Україну відвідає Польщу, а отже перебуватиме неподалік кордону з Україною.
Він нагадав, що минулого разу, навесні 2022 року, Байден відвідав Жешув і на власні очі побачив все, що відбувається неподалік польсько-українського кордону.
"Те, що він повертається до Польщі, дуже важливо. Я вірю, що це зміцнить нас ще більше в майбутньому", - констатував президент РП.
Відповідаючи на запитання, чи цього разу Байден знову відвідає Жешув, Дуда зазначив, що не може розкривати деталі візиту. Водночас він запевнив, що президент США буде у Варшаві, де відбудеться офіційна частину візиту.
"Ми очікуємо також на зустріч президента Джо Байдена з лідерами країн Центральної Європи, так званої "Бухарестської дев’ятки". Ми обговорюватимемо безпекову ситуацію в нашій частині Європи, і, звичайно, те, яким чином далі підтримувати Україну", - наголосив він.
Як повідомлялося, під час візиту до Польщі 20-22 лютого Байден виголосить промову біля Королівського замку у центрі Варшави, проведе переговори з президентом РП Дудою, а також зустрінеться з лідерами "Бухарестської дев’ятки".
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З МЗС Польщі в межах декомунізації звільнили всіх випускників "МГИМО"
У міністерстві закордонних справ Польщі вже "реально два місяці" не працюють випускники Московського державного інституту міжнародних відносин ("МГИМО"), яких звільнили в межах ширшого процесу декомунізації.
Про це в інтерв'ю виданню https://gpcodziennie.pl/813526-polska-dyplomacja-wolna-od-rosyjskiego-mgimo.html Gazeta Polska Codziennie розповів міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау
"Нам вдалося закрити певний дуже важливий процес, який є частиною декомунізації в широкому розумінні. Це почалося з законів про люстрацію", - сказав він і нагадав про подальше законодавство, яке стосувалося люстрації, а також про створення Інституту національної пам'яті.
"МЗС було на боці цього процесу. Вона ґрунтувалася на тому, що справи з міністерства залишилися в міністерстві. У січні 2021 року ми почали передавати файли до Інституту", - додав очільник польського МЗС.
За словами Рау, дії в межах декомунізації щодо його міністерства були спрямовані на виправлення статус-кво, який полягав у тому, що міністерство було "глибоко вмонтоване в комуністичний апарат влади", зокрема через працевлаштування випускників московського вишу.
"Ця установа була частиною великого проекту радянського імперіалізму. "МГИМО" був інвестицією у функціонування російського імперіалізму. Це була частина радянської м'якої сили. Випускники були там, щоб служити сенсу існування цієї імперії", - додав він.