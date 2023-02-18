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Байден (2766) визит (2990) Польша (8154)

Байден, помимо Дуды, встретится в Варшаве с лидерами Бухарестской девятки

байден,джо

Президент Соединенных Штатов Джо Байден встретится с лидерами стран Бухарестской девятки во время визита в Варшаву на следующей неделе.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Кирби, во время встречи с лидерами Бухарестской девятки в среду Байден "подтвердит непреклонную поддержку Соединенных Штатов".

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Кирби отметил, что эта поездка "совершается в важный момент", когда российское вторжение в Украину близится к годовой отметке.

"Президент Байден поблагодарит президента Дуду и, собственно, польский народ за 3,8 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи, которую они предоставили Украине за последний год. И за все усилия, которые польский народ приложил, чтобы принять более полутора миллионов беженцев из Украины", - сказал он.

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Бухарестская девятка – это международная инициатива девяти стран-членов НАТО Центральной и Восточной Европы (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия), целью которых является углубление военного сотрудничества между странами восточного фланга Альянса, а также обсуждение ключевых вопросов политики безопасности.

Байден прибудет в Варшаву вечером 20 февраля. Его ключевая речь во время визита планируется во вторник, 21 февраля, в 17.30 в садах королевского дворца, у террасы Аркады Кубицкого.
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Топ комментарии
+15
І головне питання зустрічі: "Що, в кінці-кінців, робить з криворізьким клоуном?" Бо уже усі бачать, що в Україні - парадоксальна ситуація - народ воює з усіх сил, щоб захистить країну, а вибрана ним демократичним шляхом влада усими силами цьому заважає!
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18.02.2023 08:51
+7
Називать "Блазня" "піздоболом" - все одно, що називать радіоретранслятор -брехуном "Клоун" лише озвучує те, що йому пишуть на відеосуфлері чи підказують через навушник Реальної влади в країні він не має І це вже зрозуміло всім політикам Європи та й усього світу
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18.02.2023 09:07
+6
а шо сталося,шо Валодьку нє прігласілі....а я скажу,бо володька-****@бол!..наобіцяв дідові в штатах реформи і на...бав...
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18.02.2023 08:58
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Угорщина... то прям найбільш важливий і вірний члЄн. Може хоч Байден угорцям по макитрі настучить.
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18.02.2023 08:51 Ответить
Мадяри - ті самі фінно-угри, що кацапи. Орбан на ставці у кремлі. Їх формально запросили.
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18.02.2023 09:23 Ответить
Фіни та естонці теж фіно-угри. По-твоєму, це доказ того, що вони на ставці у кремлі?

Іноді краще жувати.
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18.02.2023 09:28 Ответить
І головне питання зустрічі: "Що, в кінці-кінців, робить з криворізьким клоуном?" Бо уже усі бачать, що в Україні - парадоксальна ситуація - народ воює з усіх сил, щоб захистить країну, а вибрана ним демократичним шляхом влада усими силами цьому заважає!
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18.02.2023 08:51 Ответить
Чого стоїть тільки оборони міністр з цілями оп вивести на арену проти аполітичного Залужного тіктокера буданова....Арахамія програв раунд дерьмаку, корупцію переміг словами зе. Ревізори в дорозі
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18.02.2023 09:05 Ответить
Те, що зє не запросили, свідчить про те, що терпець урвався, навіть у англосаксів. Народ мовчки терпить, як у нього розкрадають допомогу. На фронт пішли добровільно і допомагають у війні приблизно тільки 10 відсотків населення. Інші або розкрадають допомогу, або мовчки спостерігають. Весь світ не може все робити за нас: платити податки, давати допомогу, зброю. А тепер ще й контролювати її надходження, та ще й воювати за нас.
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18.02.2023 09:30 Ответить
Заходу зараз як і українцям,треба зціпити зуби і терпіпи..що вони по великому рахунку можуть в даній ситуації зробити???...а от коли закінчиться війна,і Зесуки натягнуть руки до грошей на відбудову,от тоді вони вовочку нагнуть і то крєпко..
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18.02.2023 09:50 Ответить
прикольно будет, если Залужный там неожиданно нарисуется
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18.02.2023 11:41 Ответить
я надеюсь что так и будет. Иначе это просто плевок ему (да и нам) в лицо
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18.02.2023 16:59 Ответить
а мад'яри в тій дев'ятці - нащо? Лище заради апострофу? Так можна обійтися!
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18.02.2023 08:57 Ответить
Так заодно і мадярам "хвоста накрутять" - щоб в кінці-кінців визначилися - на чиєму вони боці?
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18.02.2023 09:00 Ответить
а шо сталося,шо Валодьку нє прігласілі....а я скажу,бо володька-****@бол!..наобіцяв дідові в штатах реформи і на...бав...
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18.02.2023 08:58 Ответить
нє, то вовочка... А в іншому - без заперечень.
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18.02.2023 09:00 Ответить
Називать "Блазня" "піздоболом" - все одно, що називать радіоретранслятор -брехуном "Клоун" лише озвучує те, що йому пишуть на відеосуфлері чи підказують через навушник Реальної влади в країні він не має І це вже зрозуміло всім політикам Європи та й усього світу
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18.02.2023 09:07 Ответить
ЄС і англосаксам це було зрозуміло ще восени 2018. Саме тому й німці запустили повним ходом ПП-2 і Макрон в 2019 після першої зустрічі з зє (коли той про українських жінок сказав, що це бренд), відвернувся і сказав, що краще з путіним мати справу. Те, що зє влаштовує народ, не зобов'язує Захід все робити за нас.
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18.02.2023 09:36 Ответить
 
 