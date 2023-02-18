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Байден, крім Дуди, зустрінеться у Варшаві з лідерами Бухарестської дев’ятки

байден,джо

Президент Сполучених Штатів Джо Байден зустрінеться з лідерами країн Бухарестської дев’ятки під час візиту до Варшави наступного тижня.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами Кірбі, під час зустрічі з лідерами Бухарестської дев'ятки в середу Байден "підтвердить непохитну підтримку Сполучених Штатів".

Читайте: Байден не планує зустріч із Зеленським під час візиту до Польщі, - Білий дім

Кірбі зазначив, що ця поїздка "відбувається у важливий момент", коли російське вторгнення в Україну наближається до річної позначки.

"Президент Байден подякує президенту Дуді і, власне, польському народу за 3,8 мільярда доларів військової та гуманітарної допомоги, яку вони надали Україні за останній рік. І за всі зусилля, які польський народ доклав, щоб прийняти понад півтора мільйона біженців з України", - сказав він.

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Бухарестська дев’ятка - це міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія), метою яких є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Альянсу, а також обговорення ключових питань політики безпеки.

Байден прибуде до Варшави увечері 20 лютого. Його ключова промова під час візиту планується у вівторок, 21 лютого, о 17:30 у садах королівського палацу, біля тераси Аркади Кубицького.

Автор: 

Байден Джо (2888) візит (1591) Польща (8523)


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Топ коментарі
+15
І головне питання зустрічі: "Що, в кінці-кінців, робить з криворізьким клоуном?" Бо уже усі бачать, що в Україні - парадоксальна ситуація - народ воює з усіх сил, щоб захистить країну, а вибрана ним демократичним шляхом влада усими силами цьому заважає!
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18.02.2023 08:51
+7
Називать "Блазня" "піздоболом" - все одно, що називать радіоретранслятор -брехуном "Клоун" лише озвучує те, що йому пишуть на відеосуфлері чи підказують через навушник Реальної влади в країні він не має І це вже зрозуміло всім політикам Європи та й усього світу
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18.02.2023 09:07
+6
а шо сталося,шо Валодьку нє прігласілі....а я скажу,бо володька-****@бол!..наобіцяв дідові в штатах реформи і на...бав...
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18.02.2023 08:58
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Угорщина... то прям найбільш важливий і вірний члЄн. Може хоч Байден угорцям по макитрі настучить.
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18.02.2023 08:51 Відповісти
Мадяри - ті самі фінно-угри, що кацапи. Орбан на ставці у кремлі. Їх формально запросили.
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18.02.2023 09:23 Відповісти
Фіни та естонці теж фіно-угри. По-твоєму, це доказ того, що вони на ставці у кремлі?

Іноді краще жувати.
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18.02.2023 09:28 Відповісти
І головне питання зустрічі: "Що, в кінці-кінців, робить з криворізьким клоуном?" Бо уже усі бачать, що в Україні - парадоксальна ситуація - народ воює з усіх сил, щоб захистить країну, а вибрана ним демократичним шляхом влада усими силами цьому заважає!
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18.02.2023 08:51 Відповісти
Чого стоїть тільки оборони міністр з цілями оп вивести на арену проти аполітичного Залужного тіктокера буданова....Арахамія програв раунд дерьмаку, корупцію переміг словами зе. Ревізори в дорозі
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18.02.2023 09:05 Відповісти
Те, що зє не запросили, свідчить про те, що терпець урвався, навіть у англосаксів. Народ мовчки терпить, як у нього розкрадають допомогу. На фронт пішли добровільно і допомагають у війні приблизно тільки 10 відсотків населення. Інші або розкрадають допомогу, або мовчки спостерігають. Весь світ не може все робити за нас: платити податки, давати допомогу, зброю. А тепер ще й контролювати її надходження, та ще й воювати за нас.
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18.02.2023 09:30 Відповісти
Заходу зараз як і українцям,треба зціпити зуби і терпіпи..що вони по великому рахунку можуть в даній ситуації зробити???...а от коли закінчиться війна,і Зесуки натягнуть руки до грошей на відбудову,от тоді вони вовочку нагнуть і то крєпко..
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18.02.2023 09:50 Відповісти
прикольно будет, если Залужный там неожиданно нарисуется
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18.02.2023 11:41 Відповісти
я надеюсь что так и будет. Иначе это просто плевок ему (да и нам) в лицо
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18.02.2023 16:59 Відповісти
а мад'яри в тій дев'ятці - нащо? Лище заради апострофу? Так можна обійтися!
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18.02.2023 08:57 Відповісти
Так заодно і мадярам "хвоста накрутять" - щоб в кінці-кінців визначилися - на чиєму вони боці?
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18.02.2023 09:00 Відповісти
а шо сталося,шо Валодьку нє прігласілі....а я скажу,бо володька-****@бол!..наобіцяв дідові в штатах реформи і на...бав...
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18.02.2023 08:58 Відповісти
нє, то вовочка... А в іншому - без заперечень.
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18.02.2023 09:00 Відповісти
Називать "Блазня" "піздоболом" - все одно, що називать радіоретранслятор -брехуном "Клоун" лише озвучує те, що йому пишуть на відеосуфлері чи підказують через навушник Реальної влади в країні він не має І це вже зрозуміло всім політикам Європи та й усього світу
показати весь коментар
18.02.2023 09:07 Відповісти
ЄС і англосаксам це було зрозуміло ще восени 2018. Саме тому й німці запустили повним ходом ПП-2 і Макрон в 2019 після першої зустрічі з зє (коли той про українських жінок сказав, що це бренд), відвернувся і сказав, що краще з путіним мати справу. Те, що зє влаштовує народ, не зобов'язує Захід все робити за нас.
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18.02.2023 09:36 Відповісти
 
 