Байден, крім Дуди, зустрінеться у Варшаві з лідерами Бухарестської дев’ятки

Президент Сполучених Штатів Джо Байден зустрінеться з лідерами країн Бухарестської дев’ятки під час візиту до Варшави наступного тижня.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами Кірбі, під час зустрічі з лідерами Бухарестської дев'ятки в середу Байден "підтвердить непохитну підтримку Сполучених Штатів".

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Кірбі зазначив, що ця поїздка "відбувається у важливий момент", коли російське вторгнення в Україну наближається до річної позначки.

"Президент Байден подякує президенту Дуді і, власне, польському народу за 3,8 мільярда доларів військової та гуманітарної допомоги, яку вони надали Україні за останній рік. І за всі зусилля, які польський народ доклав, щоб прийняти понад півтора мільйона біженців з України", - сказав він.

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Бухарестська дев’ятка - це міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія), метою яких є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Альянсу, а також обговорення ключових питань політики безпеки.

Байден прибуде до Варшави увечері 20 лютого. Його ключова промова під час візиту планується у вівторок, 21 лютого, о 17:30 у садах королівського палацу, біля тераси Аркади Кубицького.