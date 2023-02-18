Мы должны предоставить Украине расширенные возможности натовского стандарта, - Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил за создание для Украины расширенных возможностей натовского стандарта, которые должны дать ей защиту до того, как она станет членом Альянса.

Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы нуждаемся в военной стратегии для решающего преимущества Украины на поле боя, чтобы выиграть войну, и политической стратегии, чтобы достичь мира", - сказал Сунак.

Он отметил, что для того, чтобы выиграть войну Украина нуждается в большем количестве артиллерии, бронированных машин и систем ПВО. Поэтому, по его словам, сейчас настало время удвоить военную поддержку.

По его словам, когда Путин начал войну, то рассчитывал на уменьшение поддержки Западом Украины, сейчас он тоже на это рассчитывает.

"Мы доказали, что он ошибся. И докажем это еще раз" - сказал Сунак.

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По его словам, в ближайшие месяцы союзники поставят Украине больше оборудования, чем было поставлено за весь 2022 год.

"Для того, чтобы достичь мира, нам также нужно будет восстановить международный порядок, от которого зависит наша коллективная безопасность", - продолжил он.

По его словам, прежде всего речь идет о международном праве, и весь мир должен привлечь РФ к ответственности.

Он также отметил, что договоры времен после холодной войны не сработали в отношении Украины.

"Поэтому нам нужны новые рамки для долговременной безопасности. От Грузии до Молдовы РФ совершала нарушение за нарушением в отношении стран, не охваченных коллективной безопасностью НАТО, и ответ на это международного сообщества не был достаточно сильным", - заявил Сунак.

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Он вспомнил слова генсека НАТО, что Украина станет членом Альянса.

"Но до того, как это произойдет нам нужно сделать больше для повышения долгосрочной безопасности Украины. Мы должны дать им расширенные возможности натовского стандарта, которые нужны им на будущее. И мы должны продемонстрировать, что мы останемся на их стороне в защите их страны. Украина нуждается и заслуживает гарантии такой поддержки", - заявил премьер Великобритании.

Он отметил, что накануне саммита НАТО в Вильнюсе друзья Украины должны собраться, чтобы начать выстроить такие долгосрочные гарантии.

"Нашей целью должно быть создание в Вильнюсе новой хартии с целью защиты Украины от будущей российской агрессии", - подчеркнул Сунак.