Польша готова предоставить Украине истребители Миг-29, но в рамках более широкой коалиции, - Моравецкий

Польша готова вести переговоры о передаче Украине самолетов Миг-29 в рамках более широкой коалиции.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание RMF.

"Сегодня мы можем говорить о передаче наших Миг-29 в рамках более широкой коалиции, и мы готовы к этому. Мы также вдохновляем других делать это", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что сейчас широко обсуждается тема передачи этих истребителей Украине. Польский премьер отметил четкую позицию Польши, предусматривающую ее участие в более широкой коалиции.

"Это не касается наших самых современных истребителей, которых нам пока не хватает", - подчеркнул он.

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Моравецкий отметил, что во время последнего ракетного обстрела украинские силы ПВО сбили почти 100 процентов выпущенных Россией ракет.

"Но, конечно, это касается Киева и некоторых частей Украины. В свою очередь мы видим, что в районе Львова эти ракеты достигают своей цели. Это значит, что мы должны пытаться сбалансировать преимущество России в воздухе, то есть помочь Украине защититься и в воздухе", – сказал польский премьер.

Напомним, Украина последовательно просит союзников предоставить боевые самолеты. В частности президент Украины Владимир Зеленский, выступая 8 февраля в парламенте Великобритании, призвал Соединенное Королевство создать авиационную коалицию в поддержку Украины.