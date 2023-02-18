Польша готова предоставить Украине истребители Миг-29, но в рамках более широкой коалиции, - Моравецкий
Польша готова вести переговоры о передаче Украине самолетов Миг-29 в рамках более широкой коалиции.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание RMF.
"Сегодня мы можем говорить о передаче наших Миг-29 в рамках более широкой коалиции, и мы готовы к этому. Мы также вдохновляем других делать это", - заявил Моравецкий.
Он отметил, что сейчас широко обсуждается тема передачи этих истребителей Украине. Польский премьер отметил четкую позицию Польши, предусматривающую ее участие в более широкой коалиции.
"Это не касается наших самых современных истребителей, которых нам пока не хватает", - подчеркнул он.
Моравецкий отметил, что во время последнего ракетного обстрела украинские силы ПВО сбили почти 100 процентов выпущенных Россией ракет.
"Но, конечно, это касается Киева и некоторых частей Украины. В свою очередь мы видим, что в районе Львова эти ракеты достигают своей цели. Это значит, что мы должны пытаться сбалансировать преимущество России в воздухе, то есть помочь Украине защититься и в воздухе", – сказал польский премьер.
Напомним, Украина последовательно просит союзников предоставить боевые самолеты. В частности президент Украины Владимир Зеленский, выступая 8 февраля в парламенте Великобритании, призвал Соединенное Королевство создать авиационную коалицию в поддержку Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ті МіГи, що є в Польщі - то ті ж самі "Жигулі", тільки трошки "прокачані" на західне озброєння та новітні електронні системи. До того ж вони можуть надійти дуже швидко і вся інфраструктура для них в Україні вже є.
НАТО - как раз то, что удерживает х у й л а от порабощения всех постсоветских стран, потому приходится нападать не на небольшие страны Балтии, а на здоровенную (по европейским меркам) Украину.
Минулого разу ніхто особливо не афішував, що передали якісь "запчастини до МіГів", просто сказали, що літаків у України стало більше, ніж було до цього, а що вони там насправді передали - знають військові, а цивільним це знати не треба.
На них обмежувалось кількість точок підвіски, а електроніка не дозволяла використовувати більш ******* ракети.
Підшаманили систему свій-чужий, іншого не чув.
А в двотисячних кацапи на ті борти встановлювали більш досконалий прицільний комплекс 29М з РЛС Н019МЭ "Топаз", яка має більшу дальність огляду та завадостійкість, а також можливість обстрілу одночасно двох цілей. Тоді ж були оновлені і двигуни, які отримали більший ресурс, а загальний ресурс тих машини був оцінений до 2035 року. Так що словацкі або польські борти у середині 2000-х років були модернізовані самими кацапами шляхом встановлення нової бортової електроніки західного виробництва, включно зі встановленням бортового комп'ютера, систем навігації та багатофункціональних індикаторів у кабіні пілота. Тому ці борти мають більші спроможності, ніж ті що ми маємо наразі.
ЩОБ подавити арту 152 москалів.
НАЙМАСОВІШІ КАЛІБРИ.
вже зараз паритет по кількості (5-6 тис. у день) при точності НЕ ДО ПОРІВНЯННЯ.
Польща не вирішує.
----------------------------------
Байден,ДЕ ЛЕНД-ЛІЗ!?
Може, Трамп? Так він, навпаки, закликає зменшити допомогу і зберегти путлеру те, що у нормальних людей зветься обличчям.
"Демократ Байден" - єдине, що втримало українську незалежність від цілковитого знищення.
Страшно? А на кой хер потребно НАТО? Прятаться друг за друга? Герои Westeplatte не прятались.
Или раз в НАТО есть три страны с ядерным оружием, то они попросту обязаны быть готовыми сдохнуть в ядерном пепле, когда, напоминаю, напали не на них, а на Украину?
Пригрози х у й л о Украине в 2008 ядерным ударом - никто бы даже оборонительные "Буки" не передал Грузии, а тут речь о наступательных боевых самолётах!
"Русские не остановятся" Из серии "русские не сдаются" и "своих не бросаем". И кем же они пойдут воевать против НАТО? У НАТО, в отличие от Украины, есть весь спектр вооружений. А ещё пока что президентом США является не Трамп, потому некому п и з д е т ь, что нечего, дескать, американским солдатам умирать за Эстонию.
Интересно, когда было лучше нападать на НАТО:
1) Когда х у й л о ещё не потеряло на полях Украины профессиональную армию с кучей неплохой бронетехники и не растратило кучу современных ракет?
2) Или когда у него осталась лишь толпа вчерашнего офисного планктона и зеков, которая более-менее держится только благодаря временному отсутствию у Украины современной бронетехники и ракет дальностью минимум около 300 км?
Кем же х у й л о нападёт на НАТО?
Из основного тактического отказ Украины продавать воду для Крыма.
Из стратегического:
Раз уж элита Украины после революции решила идти не только в ЕС, но в и НАТО и отрекается от своего наследия в российской и советской империи, в кремле обиделись как маленькие девочки и хотят отобрать у Украины все дары их империй. Кроме земель там промышленность, порты и тп. Украинцы хотели в ЕС ради улучшения уровня жизни, а НАТО ради безопасности. Но логично, что НАТО бы использовало инфрастуктуру Украины в своих целях против москвы, поэтому они боятся и пытаются успеть забрать или уничтожить так много, как только смогут.
Население. Уже давно подсчитано, что для современной экономике в эпоху глобализации достаточно 250-300 миллионов человек для того, что бы сильно не зависить от внешних экономических проблем. Путин планировал разжиться с помощью Украины, Беларуссии и Молдовии 50 миллионами славян.
Поэтому я думаю вот три момента. Вода в Крым, расширение НАТО и славянское население.
У них нет выбора, НАТО придётся воевать в какой то форме. Если не полноценными поставками оружия сейчас, то своими солдатами чуть позже.
Чтобы принять страну в НАТО, выборная власть каждой страны по процедуре голосует за приглашение новой страны в НАТО. И раз уж власть выражает мнение большинства в своей стране (даже в Венгрии), то, считай, народы каждой страны НАТО выражают согласие, что они готовы в случае нападения на такую страну оказать прямую военную помощь даже ценой своих жизней.
А в 2008 большинство украинцев не поддерживали членство в НАТО, о чём Юля и заявила. А ещё украинцы большую часть истории взахлёб дружили с рассеей и с высочайшим уровнем коррупции, такое никому в НАТО не нужно.
И см. выше мой ответ другому комментатору - символично, что, имея выбор - напасть на любую небольшую страну Балтии, или на 40-миллионную Украину, х у й л о выбрало именно Украину.
і віддала Україні ВСІ САУ "Цезар"
Тому Європі винищувачі будуть потрібні завжди.
А що дають то так, двохсторонні домовленності, в які НАТО мовляв аж ніяк не може втрутитись
тобто західна зброя попадає в Україну не від НАТО а від окремих країн
Це аж ніяк не єдиний можливий сценарій але це вибір західних еліт
Якщо хочеться, щоб НАТО вступилось за нас у разі вторгнення - потрібно вступити до НАТО. Якщо хочеться, щоб за Україну воювали і гинули лише українські солдати - тоді звісно можна не вступати. Тільки на НАТО до цього часу ніхто не наважився напасти, а на Україну напали двічі за менш ніж десять років і будуть нападати ще, поки Україна тримається за межами НАТО.
Хотіти Україні можна чого завгодно, але партнери отакі які є, і інших не буде.
Коли НАТО проводило операцію в Афганістані, то знайшлися спільні танки, літаки і ракети під спільним командуванням.
А ось для України - не знайшлось.
А в Афганістані ядерної зброї нема.
Не дочекаєшся, кацапе
Єдине, що утримує НАТО:
1) Ніхто з країн-членів не голосував за прийняття України до НАТО (а тепер і не зможуть, бо в НАТО не приймають країни в стані війни. І ні, це не "формальність", цивілізовані країни дотримуються своїх законів і своїх домовленостей), а тому розпочинати війну між НАТО і найбільшою ядерною державою - вкрай безвідповідально, у НАТО у самих є майже мільярд громадян, яким потрібно забезпечити безпеку, а не підставляти їх під нищівні ядерні удари заради країни, яка взагалі не в НАТО!!!