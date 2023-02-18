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Польша готова предоставить Украине истребители Миг-29, но в рамках более широкой коалиции, - Моравецкий

польща,міг

Польша готова вести переговоры о передаче Украине самолетов Миг-29 в рамках более широкой коалиции.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание RMF.

"Сегодня мы можем говорить о передаче наших Миг-29 в рамках более широкой коалиции, и мы готовы к этому. Мы также вдохновляем других делать это", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что сейчас широко обсуждается тема передачи этих истребителей Украине. Польский премьер отметил четкую позицию Польши, предусматривающую ее участие в более широкой коалиции.

"Это не касается наших самых современных истребителей, которых нам пока не хватает", - подчеркнул он.

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Моравецкий отметил, что во время последнего ракетного обстрела украинские силы ПВО сбили почти 100 процентов выпущенных Россией ракет.

"Но, конечно, это касается Киева и некоторых частей Украины. В свою очередь мы видим, что в районе Львова эти ракеты достигают своей цели. Это значит, что мы должны пытаться сбалансировать преимущество России в воздухе, то есть помочь Украине защититься и в воздухе", – сказал польский премьер.

Напомним, Украина последовательно просит союзников предоставить боевые самолеты. В частности президент Украины Владимир Зеленский, выступая 8 февраля в парламенте Великобритании, призвал Соединенное Королевство создать авиационную коалицию в поддержку Украины.

Автор: 

самолет (3594) Мюнхен (198) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+14
Пля як ви задрали з тим МІГами , потихому передали б тай кабздєц, розбирайся потім хто та коли
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18.02.2023 18:54
+8
перший раз про передачу МіГ-29 Україні я почув сидячи в бомбосховищі у Харкові десь на третій день вторгнення, тоді це було обнадійливо! зараз нажаль це звучить як знущання
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18.02.2023 19:08
+7
Мені сподобалося порівняння Євгена Дикого: пересісти з Т-72 на "Лєопард" чи "Челєнджер" - то пересісти з "Жигулів" на "Мерседес", а пересісти з МіГ-29 на Ф-16, "Гріфон" чи "Єврофайтер" - то пересісти з "Жигулів" у болід Формули-1. Порібен час.
А ті МіГи, що є в Польщі - то ті ж самі "Жигулі", тільки трошки "прокачані" на західне озброєння та новітні електронні системи. До того ж вони можуть надійти дуже швидко і вся інфраструктура для них в Україні вже є.
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18.02.2023 19:17
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Правила форума Совет форумчан
всем ссыкотно-а как иначе?
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18.02.2023 18:50 Ответить
тільки F16. Нафіг цей совковий непотріб - міг29!
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18.02.2023 18:52 Ответить
Збивати ракети
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18.02.2023 18:57 Ответить
Ну дадут Ф-16 и что? Тебе дать танк Абрамс прямо к твоему подьезду и что? Позовешь двух соседей на места механика и наводчика, а сам будешь руководить уничтожением рашистов в качестве командира экипажа?
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18.02.2023 18:58 Ответить
В Абрамсі екіпаж чотири людини.
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18.02.2023 20:44 Ответить
Серьезное замечание... Нужен будет еще один сосед... Всегда влезет какой-нибудь очкарик с таким уточнением...
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19.02.2023 00:48 Ответить
Ну дадут Ф 16 и что ? Тебе дать танк Абрамс прямо к твоему подъезду и что ? Позовешь двух соседей на места механика и наводчика,а сам будешь руководить уничтожением рашистов в качестве командира экипажа 🤔🤔🤔🤔🤔🤔
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18.02.2023 23:25 Ответить
Мені сподобалося порівняння Євгена Дикого: пересісти з Т-72 на "Лєопард" чи "Челєнджер" - то пересісти з "Жигулів" на "Мерседес", а пересісти з МіГ-29 на Ф-16, "Гріфон" чи "Єврофайтер" - то пересісти з "Жигулів" у болід Формули-1. Порібен час.
А ті МіГи, що є в Польщі - то ті ж самі "Жигулі", тільки трошки "прокачані" на західне озброєння та новітні електронні системи. До того ж вони можуть надійти дуже швидко і вся інфраструктура для них в Україні вже є.
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18.02.2023 19:17 Ответить
за нато всем все стало ясно
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18.02.2023 18:52 Ответить
Что, кураторы из-за поребрика дали указание сеять уныние и зраду?

НАТО - как раз то, что удерживает х у й л а от порабощения всех постсоветских стран, потому приходится нападать не на небольшие страны Балтии, а на здоровенную (по европейским меркам) Украину.
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18.02.2023 19:24 Ответить
Що тобі ясно?
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18.02.2023 20:09 Ответить
та лучше бомбить их планирующими бомбами и все.
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18.02.2023 18:52 Ответить
Пля як ви задрали з тим МІГами , потихому передали б тай кабздєц, розбирайся потім хто та коли
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18.02.2023 18:54 Ответить
коли хочуть так і роблять . а коли потрібне шоу то крутять довго ...
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18.02.2023 19:22 Ответить
Була інформація,що вони передали багато запчастин нам та декілька розібраних літаків,під виглядом запчастин.
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18.02.2023 19:24 Ответить
А хто сказав, що вони так не роблять?
Минулого разу ніхто особливо не афішував, що передали якісь "запчастини до МіГів", просто сказали, що літаків у України стало більше, ніж було до цього, а що вони там насправді передали - знають військові, а цивільним це знати не треба.
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18.02.2023 19:27 Ответить
Кажуть шо ці Міг - 29 непогані -- вони підшаманяні під НАТО .
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18.02.2023 18:56 Ответить
Не дуже там підшаманені, а передавалися країнам ВД вони значно ослаблені, в порівнянні з совецкими.
На них обмежувалось кількість точок підвіски, а електроніка не дозволяла використовувати більш ******* ракети.
Підшаманили систему свій-чужий, іншого не чув.
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18.02.2023 19:08 Ответить
щось казали про израильску авіоніку?
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18.02.2023 19:11 Ответить
То Порошенко замовляв, а 95-й квартал договір похерив.
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18.02.2023 19:12 Ответить
при продажу ніхто там нічого не послаблював, бо інакше такі літаки нахєр не потрібні. Навпаки, наприклад, ті літаки, що кацапи передавали в 90-х Словаччині надійшли у ************* на той час версії МіГ-29С, яка мала збільшене бойове навантаження та запас палива, а також оновлене бортове оснащення, яке навіть не мали на той час всі кацапські борти.
А в двотисячних кацапи на ті борти встановлювали більш досконалий прицільний комплекс 29М з РЛС Н019МЭ "Топаз", яка має більшу дальність огляду та завадостійкість, а також можливість обстрілу одночасно двох цілей. Тоді ж були оновлені і двигуни, які отримали більший ресурс, а загальний ресурс тих машини був оцінений до 2035 року. Так що словацкі або польські борти у середині 2000-х років були модернізовані самими кацапами шляхом встановлення нової бортової електроніки західного виробництва, включно зі встановленням бортового комп'ютера, систем навігації та багатофункціональних індикаторів у кабіні пілота. Тому ці борти мають більші спроможності, ніж ті що ми маємо наразі.
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18.02.2023 20:58 Ответить
на данний час важливіше далекобійні ракети типу атакамс
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18.02.2023 19:03 Ответить
зараз важливіщі важкі ударні БПЛА
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18.02.2023 19:14 Ответить
думаю,все таки найважливіші снаряди 155 для арти.

ЩОБ подавити арту 152 москалів.

НАЙМАСОВІШІ КАЛІБРИ.

вже зараз паритет по кількості (5-6 тис. у день) при точності НЕ ДО ПОРІВНЯННЯ.
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18.02.2023 19:26 Ответить
если бы руссские напали на страны балтии, эти по 5ой статье тоже такой цирк устроили, на пару месяцев, кто кому и сколько передает, и главное, может, после окончания войны? ведь в 5й статье не написано, сколько и как быстро передавать? гребаный цирк
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18.02.2023 19:05 Ответить
Якби кацапи напали на Литву і з'єднали Кенинсберг з Білоруссю, в Наті розучились би різко читати сказали б, що 5 статтю потрібно ще потрібно на албанську мову перевести, бо Албанія не визначилась
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18.02.2023 20:48 Ответить
перший раз про передачу МіГ-29 Україні я почув сидячи в бомбосховищі у Харкові десь на третій день вторгнення, тоді це було обнадійливо! зараз нажаль це звучить як знущання
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18.02.2023 19:08 Ответить
це"червона лінія",котру досі бачить демократ Байден.

Польща не вирішує.

----------------------------------

Байден,ДЕ ЛЕНД-ЛІЗ!?
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18.02.2023 19:19 Ответить
І хто ж дасть літаки в ленд-ліз?
Може, Трамп? Так він, навпаки, закликає зменшити допомогу і зберегти путлеру те, що у нормальних людей зветься обличчям.

"Демократ Байден" - єдине, що втримало українську незалежність від цілковитого знищення.
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18.02.2023 19:29 Ответить
Что это за игра? Я могу быть хорошим, но только в стае?
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18.02.2023 19:14 Ответить
"путін спитає в країн НАТО, якого хера давали літаки"
Страшно? А на кой хер потребно НАТО? Прятаться друг за друга? Герои Westeplatte не прятались.
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18.02.2023 20:07 Ответить
Во времена WW2 не было ядерного оружия. Повторяю: не было ядерного оружия. А ещё в НАТО нет Украины. Совсем нет в НАТО Украины, вот просто вообще.

Или раз в НАТО есть три страны с ядерным оружием, то они попросту обязаны быть готовыми сдохнуть в ядерном пепле, когда, напоминаю, напали не на них, а на Украину?
Пригрози х у й л о Украине в 2008 ядерным ударом - никто бы даже оборонительные "Буки" не передал Грузии, а тут речь о наступательных боевых самолётах!
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18.02.2023 20:28 Ответить
если нато про*бет Украину, вопрос нападения на страну нато - это вопрос времени. И попкорн покушать, глядя как уничтожают Украину, не удастся. Плохо что придуркам с нато это до сих пор непонятно. русские уже не остановятся в случае победы
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18.02.2023 20:55 Ответить
Ватная пропаганда таки съела тебе мозг.
"Русские не остановятся" Из серии "русские не сдаются" и "своих не бросаем". И кем же они пойдут воевать против НАТО? У НАТО, в отличие от Украины, есть весь спектр вооружений. А ещё пока что президентом США является не Трамп, потому некому п и з д е т ь, что нечего, дескать, американским солдатам умирать за Эстонию.

Интересно, когда было лучше нападать на НАТО:
1) Когда х у й л о ещё не потеряло на полях Украины профессиональную армию с кучей неплохой бронетехники и не растратило кучу современных ракет?
2) Или когда у него осталась лишь толпа вчерашнего офисного планктона и зеков, которая более-менее держится только благодаря временному отсутствию у Украины современной бронетехники и ракет дальностью минимум около 300 км?

Кем же х у й л о нападёт на НАТО?
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19.02.2023 08:31 Ответить
у них есть бабло и 140 млн населения. В европе сколько? и мутные перспективы что сша придет на помощь
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19.02.2023 15:09 Ответить
Зачем РФ нападать на страны НАТО? Назовите пожалуйста вразумительную причину
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19.02.2023 19:45 Ответить
Зачем РФ было нападать на Украину? Назовите пожалуйста вразумительную причину
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19.02.2023 19:57 Ответить
О, кроме того, что в кремле психи, оторванные от реальности, их не так уж и мало.

Из основного тактического отказ Украины продавать воду для Крыма.

Из стратегического:

Раз уж элита Украины после революции решила идти не только в ЕС, но в и НАТО и отрекается от своего наследия в российской и советской империи, в кремле обиделись как маленькие девочки и хотят отобрать у Украины все дары их империй. Кроме земель там промышленность, порты и тп. Украинцы хотели в ЕС ради улучшения уровня жизни, а НАТО ради безопасности. Но логично, что НАТО бы использовало инфрастуктуру Украины в своих целях против москвы, поэтому они боятся и пытаются успеть забрать или уничтожить так много, как только смогут.

Население. Уже давно подсчитано, что для современной экономике в эпоху глобализации достаточно 250-300 миллионов человек для того, что бы сильно не зависить от внешних экономических проблем. Путин планировал разжиться с помощью Украины, Беларуссии и Молдовии 50 миллионами славян.

Поэтому я думаю вот три момента. Вода в Крым, расширение НАТО и славянское население.
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19.02.2023 20:31 Ответить
То, что Украина не в НАТО - чистая формальность. Просто потому, повторяю потому , что если хуьло получается диктовать НАТО по вопросам Украины, то оно будет диктовать по любым другим вопросам после сдачи НАТО Украины. Аппетит вырастет до небес, прям во время еды, прям во время кормления хуьла с ложечки со стороны НАТО. Они пытались скормить русскому Гитлеру Украину по схеме Мюнхен 1938г., весь 2021г и даже сейчас пытаются. Но Украина не Чехословакия, она стала защищаться.
У них нет выбора, НАТО придётся воевать в какой то форме. Если не полноценными поставками оружия сейчас, то своими солдатами чуть позже.
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18.02.2023 22:48 Ответить
Это для ватно-советских мозгов это формальность.

Чтобы принять страну в НАТО, выборная власть каждой страны по процедуре голосует за приглашение новой страны в НАТО. И раз уж власть выражает мнение большинства в своей стране (даже в Венгрии), то, считай, народы каждой страны НАТО выражают согласие, что они готовы в случае нападения на такую страну оказать прямую военную помощь даже ценой своих жизней.

А в 2008 большинство украинцев не поддерживали членство в НАТО, о чём Юля и заявила. А ещё украинцы большую часть истории взахлёб дружили с рассеей и с высочайшим уровнем коррупции, такое никому в НАТО не нужно.

И см. выше мой ответ другому комментатору - символично, что, имея выбор - напасть на любую небольшую страну Балтии, или на 40-миллионную Украину, х у й л о выбрало именно Украину.
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19.02.2023 08:41 Ответить
Давайте дивитись правді в очі - коли переможе Україна то Європі винищувачі будуть потрібні тільки для лякання гусей по вихідним, в іншому випадку вам ті МІГих нах не пригодяться 100% хіба в музей
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18.02.2023 19:16 Ответить
ЦЕ ЗРОЗУМІЛА ДАНІЯ.

і віддала Україні ВСІ САУ "Цезар"
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18.02.2023 19:21 Ответить
Вони там трохи розумніші, тому розуміють, що потвора з ядерною зброєю буде небезпечною для всього світу, допоки у нього та зброя є. І вона у нього залишиться, навіть якщо вся його армія вторгнення ляже в український чорнозем. Забрати ядерну зброю можна лише за згоди того, кому вона належить - наприклад, велика Україна свою ядерну зброю віддала сама, а маленька північна корея нічого не віддала і ніхто її не зміг змусити.

Тому Європі винищувачі будуть потрібні завжди.
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18.02.2023 19:34 Ответить
Силою забрати не получиться - треба створити умови для того щоб в них було непереборне бажання самим віддати ( припустим за їду )
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18.02.2023 19:44 Ответить
після цієї війни з'явиться з десяток маленьких країн з ядерною зброєю , бо договорам ні хто не вірить а всі ці ООН , магате це зібрання імпотентів .
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18.02.2023 19:46 Ответить
припустим 10 - скільки з них зможуть утримувати це ЯЗ? воно взагалі там ще в справному стані? Коди запуску будуть надані всім підряд ? скільки з тих новоутворень зможуть прогодуватись щоб не піти на поклон і відповідно не поміняти ЯЗ на окорочка?
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18.02.2023 19:59 Ответить
ви мене не зрозуміли , я маю на увазі не уламки раші .
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18.02.2023 20:26 Ответить
тим паче - те що в шахтах без кодів доступу захочуть віддати всі бо це не зброя а катастрофа для них самих
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18.02.2023 20:38 Ответить
це останнє,чого Польща боїться
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18.02.2023 19:22 Ответить
НАТО як союз нічого Україні не дасть

А що дають то так, двохсторонні домовленності, в які НАТО мовляв аж ніяк не може втрутитись

тобто західна зброя попадає в Україну не від НАТО а від окремих країн

Це аж ніяк не єдиний можливий сценарій але це вибір західних еліт
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18.02.2023 19:37 Ответить
Ви плутаєте НАТО та радянський союз. НАТО - це тридцять незалежних держав, які домовились заступатись одне за одного, якщо хтось інший нападе. А виробництво і склади зброї у кожного свої, тому кожен дає те, що може.

Якщо хочеться, щоб НАТО вступилось за нас у разі вторгнення - потрібно вступити до НАТО. Якщо хочеться, щоб за Україну воювали і гинули лише українські солдати - тоді звісно можна не вступати. Тільки на НАТО до цього часу ніхто не наважився напасти, а на Україну напали двічі за менш ніж десять років і будуть нападати ще, поки Україна тримається за межами НАТО.
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18.02.2023 19:51 Ответить
Я багато чого в своєму житті наплутав. Але я точно на 100% знаю що "нібито тимчасову заборону" вступу України до НАТО в 2009 році узгодили США з Німеччиною та Францією.

Хотіти Україні можна чого завгодно, але партнери отакі які є, і інших не буде.

Коли НАТО проводило операцію в Афганістані, то знайшлися спільні танки, літаки і ракети під спільним командуванням.

А ось для України - не знайшлось.
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18.02.2023 23:55 Ответить
Ні, не "США з Німеччиною та Францією", а конкретні продажні діячі - Меркель і Саркозі. А США у 2009 не пощастило з м'якотілим Обамою (а потім - з великим шанувальником путлера на прізвище Трамп). Але вступ України до НАТО не підтримувала й більшість самих українців, про що заявляла ще Юля. А нащо НАТО було брати до себе країну, в якій туди не хотіли? У них там цінують демократію, що означає свободу вибору.

А в Афганістані ядерної зброї нема.
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19.02.2023 09:36 Ответить
Скільки можна ссать
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18.02.2023 19:52 Ответить
Може так скластись, шо и передавати вже не треба. Польща готова до цього?
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18.02.2023 20:45 Ответить
Реєстрація: 18 лютого 2023
Не дочекаєшся, кацапе
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18.02.2023 20:48 Ответить
Польща може бути наступним европейським донбасом на подалi 8 рокiв. Так, шо нехай думае Маровецький, перед тим як киздити. Ну затупиться НАТО на Польщу, як ми за Донбас. I що толку?
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18.02.2023 20:58 Ответить
"Як ми за Донбас" - це жарт чи що? У України й близько не було того озброєння, яке є у самої Польші, а у НАТО є Томагавки і безліч інших цікавих речей.

Єдине, що утримує НАТО:
1) Ніхто з країн-членів не голосував за прийняття України до НАТО (а тепер і не зможуть, бо в НАТО не приймають країни в стані війни. І ні, це не "формальність", цивілізовані країни дотримуються своїх законів і своїх домовленостей), а тому розпочинати війну між НАТО і найбільшою ядерною державою - вкрай безвідповідально, у НАТО у самих є майже мільярд громадян, яким потрібно забезпечити безпеку, а не підставляти їх під нищівні ядерні удари заради країни, яка взагалі не в НАТО!!!
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19.02.2023 09:46 Ответить
Тільки F-16, бо знову " на тобі Боже, що мені не гоже".
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19.02.2023 04:33 Ответить
 
 