Польща готова надати Україні винищувачі Міг-29, але в рамках ширшої коаліції, - Моравецький

Польща готова вести переговори про передачу Україні літаків Міг-29 у рамках ширшої коаліції.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання RMF.

"Сьогодні ми можемо говорити про передачу наших Міг-29 у рамках ширшої коаліції, і ми готові до цього. Ми також надихаємо інших робити це", - заявив Моравецький.

Він зазначив, що зараз широко обговорюють тему передачі цих винищувачів Україні. Польській прем'єр відзначив чітку позицію Польщі, яка передбачає її участь у ширшій коаліції.

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"Це не стосується наших найсучасніших винищувачів, яких нам поки що не вистачає", - наголосив він.

Моравецький зауважив, що під час останнього ракетного обстрілу українські сили ППО збили майже 100 відсотків ракет, Які випустила Росія.

"Але, звичайно, це стосується Києва та деяких частин України. Своєю чергою ми бачимо, що в районі Львова ці ракети досягають своєї цілі. Це означає, що ми повинні намагатися збалансувати перевагу Росії в повітрі, тобто допомогти Україні захиститися і в повітрі", - сказав польський прем'єр.

Нагадаємо, Україна послідовно просить союзників надати бойові літаки. Зокрема, президент України Володимир Зеленський, виступаючи 8 лютого в парламенті Великої Британії, закликав Сполучене Королівство створити авіаційну коаліцію на підтримку України.

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