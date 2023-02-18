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Польща готова надати Україні винищувачі Міг-29, але в рамках ширшої коаліції, - Моравецький

польща,міг

Польща готова вести переговори про передачу Україні літаків Міг-29 у рамках ширшої коаліції.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання RMF.

"Сьогодні ми можемо говорити про передачу наших Міг-29 у рамках ширшої коаліції, і ми готові до цього. Ми також надихаємо інших робити це", - заявив Моравецький.

Він зазначив, що зараз широко обговорюють тему передачі цих винищувачів Україні. Польській прем'єр відзначив чітку позицію Польщі, яка передбачає її участь у ширшій коаліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сучасні винищувачі будуть поставлені в Україну лише після війни, - Воллес

"Це не стосується наших найсучасніших винищувачів, яких нам поки що не вистачає", - наголосив він.

Моравецький зауважив, що під час останнього ракетного обстрілу українські сили ППО збили майже 100 відсотків ракет, Які випустила Росія.

"Але, звичайно, це стосується Києва та деяких частин України. Своєю чергою ми бачимо, що в районі Львова ці ракети досягають своєї цілі. Це означає, що ми повинні намагатися збалансувати перевагу Росії в повітрі, тобто допомогти Україні захиститися і в повітрі", - сказав польський прем'єр.

Нагадаємо, Україна послідовно просить союзників надати бойові літаки. Зокрема, президент України Володимир Зеленський, виступаючи 8 лютого в парламенті Великої Британії, закликав Сполучене Королівство створити авіаційну коаліцію на підтримку України.

Також читайте: Моравецький про F-16 для України: Польща готова надати інший вид винищувачів 

Автор: 

літак (2908) Мюнхен (198) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+14
Пля як ви задрали з тим МІГами , потихому передали б тай кабздєц, розбирайся потім хто та коли
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18.02.2023 18:54
+8
перший раз про передачу МіГ-29 Україні я почув сидячи в бомбосховищі у Харкові десь на третій день вторгнення, тоді це було обнадійливо! зараз нажаль це звучить як знущання
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18.02.2023 19:08
+7
Мені сподобалося порівняння Євгена Дикого: пересісти з Т-72 на "Лєопард" чи "Челєнджер" - то пересісти з "Жигулів" на "Мерседес", а пересісти з МіГ-29 на Ф-16, "Гріфон" чи "Єврофайтер" - то пересісти з "Жигулів" у болід Формули-1. Порібен час.
А ті МіГи, що є в Польщі - то ті ж самі "Жигулі", тільки трошки "прокачані" на західне озброєння та новітні електронні системи. До того ж вони можуть надійти дуже швидко і вся інфраструктура для них в Україні вже є.
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18.02.2023 19:17
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всем ссыкотно-а как иначе?
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18.02.2023 18:50 Відповісти
тільки F16. Нафіг цей совковий непотріб - міг29!
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18.02.2023 18:52 Відповісти
Збивати ракети
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18.02.2023 18:57 Відповісти
Ну дадут Ф-16 и что? Тебе дать танк Абрамс прямо к твоему подьезду и что? Позовешь двух соседей на места механика и наводчика, а сам будешь руководить уничтожением рашистов в качестве командира экипажа?
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18.02.2023 18:58 Відповісти
В Абрамсі екіпаж чотири людини.
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18.02.2023 20:44 Відповісти
Серьезное замечание... Нужен будет еще один сосед... Всегда влезет какой-нибудь очкарик с таким уточнением...
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19.02.2023 00:48 Відповісти
Ну дадут Ф 16 и что ? Тебе дать танк Абрамс прямо к твоему подъезду и что ? Позовешь двух соседей на места механика и наводчика,а сам будешь руководить уничтожением рашистов в качестве командира экипажа 🤔🤔🤔🤔🤔🤔
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18.02.2023 23:25 Відповісти
Мені сподобалося порівняння Євгена Дикого: пересісти з Т-72 на "Лєопард" чи "Челєнджер" - то пересісти з "Жигулів" на "Мерседес", а пересісти з МіГ-29 на Ф-16, "Гріфон" чи "Єврофайтер" - то пересісти з "Жигулів" у болід Формули-1. Порібен час.
А ті МіГи, що є в Польщі - то ті ж самі "Жигулі", тільки трошки "прокачані" на західне озброєння та новітні електронні системи. До того ж вони можуть надійти дуже швидко і вся інфраструктура для них в Україні вже є.
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18.02.2023 19:17 Відповісти
за нато всем все стало ясно
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18.02.2023 18:52 Відповісти
Что, кураторы из-за поребрика дали указание сеять уныние и зраду?

НАТО - как раз то, что удерживает х у й л а от порабощения всех постсоветских стран, потому приходится нападать не на небольшие страны Балтии, а на здоровенную (по европейским меркам) Украину.
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18.02.2023 19:24 Відповісти
Що тобі ясно?
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18.02.2023 20:09 Відповісти
та лучше бомбить их планирующими бомбами и все.
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18.02.2023 18:52 Відповісти
Пля як ви задрали з тим МІГами , потихому передали б тай кабздєц, розбирайся потім хто та коли
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18.02.2023 18:54 Відповісти
коли хочуть так і роблять . а коли потрібне шоу то крутять довго ...
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18.02.2023 19:22 Відповісти
Була інформація,що вони передали багато запчастин нам та декілька розібраних літаків,під виглядом запчастин.
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18.02.2023 19:24 Відповісти
А хто сказав, що вони так не роблять?
Минулого разу ніхто особливо не афішував, що передали якісь "запчастини до МіГів", просто сказали, що літаків у України стало більше, ніж було до цього, а що вони там насправді передали - знають військові, а цивільним це знати не треба.
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18.02.2023 19:27 Відповісти
Кажуть шо ці Міг - 29 непогані -- вони підшаманяні під НАТО .
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18.02.2023 18:56 Відповісти
Не дуже там підшаманені, а передавалися країнам ВД вони значно ослаблені, в порівнянні з совецкими.
На них обмежувалось кількість точок підвіски, а електроніка не дозволяла використовувати більш ******* ракети.
Підшаманили систему свій-чужий, іншого не чув.
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18.02.2023 19:08 Відповісти
щось казали про израильску авіоніку?
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18.02.2023 19:11 Відповісти
То Порошенко замовляв, а 95-й квартал договір похерив.
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18.02.2023 19:12 Відповісти
при продажу ніхто там нічого не послаблював, бо інакше такі літаки нахєр не потрібні. Навпаки, наприклад, ті літаки, що кацапи передавали в 90-х Словаччині надійшли у ************* на той час версії МіГ-29С, яка мала збільшене бойове навантаження та запас палива, а також оновлене бортове оснащення, яке навіть не мали на той час всі кацапські борти.
А в двотисячних кацапи на ті борти встановлювали більш досконалий прицільний комплекс 29М з РЛС Н019МЭ "Топаз", яка має більшу дальність огляду та завадостійкість, а також можливість обстрілу одночасно двох цілей. Тоді ж були оновлені і двигуни, які отримали більший ресурс, а загальний ресурс тих машини був оцінений до 2035 року. Так що словацкі або польські борти у середині 2000-х років були модернізовані самими кацапами шляхом встановлення нової бортової електроніки західного виробництва, включно зі встановленням бортового комп'ютера, систем навігації та багатофункціональних індикаторів у кабіні пілота. Тому ці борти мають більші спроможності, ніж ті що ми маємо наразі.
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18.02.2023 20:58 Відповісти
на данний час важливіше далекобійні ракети типу атакамс
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18.02.2023 19:03 Відповісти
зараз важливіщі важкі ударні БПЛА
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18.02.2023 19:14 Відповісти
думаю,все таки найважливіші снаряди 155 для арти.

ЩОБ подавити арту 152 москалів.

НАЙМАСОВІШІ КАЛІБРИ.

вже зараз паритет по кількості (5-6 тис. у день) при точності НЕ ДО ПОРІВНЯННЯ.
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18.02.2023 19:26 Відповісти
если бы руссские напали на страны балтии, эти по 5ой статье тоже такой цирк устроили, на пару месяцев, кто кому и сколько передает, и главное, может, после окончания войны? ведь в 5й статье не написано, сколько и как быстро передавать? гребаный цирк
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18.02.2023 19:05 Відповісти
Якби кацапи напали на Литву і з'єднали Кенинсберг з Білоруссю, в Наті розучились би різко читати сказали б, що 5 статтю потрібно ще потрібно на албанську мову перевести, бо Албанія не визначилась
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18.02.2023 20:48 Відповісти
перший раз про передачу МіГ-29 Україні я почув сидячи в бомбосховищі у Харкові десь на третій день вторгнення, тоді це було обнадійливо! зараз нажаль це звучить як знущання
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18.02.2023 19:08 Відповісти
це"червона лінія",котру досі бачить демократ Байден.

Польща не вирішує.

----------------------------------

Байден,ДЕ ЛЕНД-ЛІЗ!?
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18.02.2023 19:19 Відповісти
І хто ж дасть літаки в ленд-ліз?
Може, Трамп? Так він, навпаки, закликає зменшити допомогу і зберегти путлеру те, що у нормальних людей зветься обличчям.

"Демократ Байден" - єдине, що втримало українську незалежність від цілковитого знищення.
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18.02.2023 19:29 Відповісти
Что это за игра? Я могу быть хорошим, но только в стае?
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18.02.2023 19:14 Відповісти
"путін спитає в країн НАТО, якого хера давали літаки"
Страшно? А на кой хер потребно НАТО? Прятаться друг за друга? Герои Westeplatte не прятались.
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18.02.2023 20:07 Відповісти
Во времена WW2 не было ядерного оружия. Повторяю: не было ядерного оружия. А ещё в НАТО нет Украины. Совсем нет в НАТО Украины, вот просто вообще.

Или раз в НАТО есть три страны с ядерным оружием, то они попросту обязаны быть готовыми сдохнуть в ядерном пепле, когда, напоминаю, напали не на них, а на Украину?
Пригрози х у й л о Украине в 2008 ядерным ударом - никто бы даже оборонительные "Буки" не передал Грузии, а тут речь о наступательных боевых самолётах!
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18.02.2023 20:28 Відповісти
если нато про*бет Украину, вопрос нападения на страну нато - это вопрос времени. И попкорн покушать, глядя как уничтожают Украину, не удастся. Плохо что придуркам с нато это до сих пор непонятно. русские уже не остановятся в случае победы
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18.02.2023 20:55 Відповісти
Ватная пропаганда таки съела тебе мозг.
"Русские не остановятся" Из серии "русские не сдаются" и "своих не бросаем". И кем же они пойдут воевать против НАТО? У НАТО, в отличие от Украины, есть весь спектр вооружений. А ещё пока что президентом США является не Трамп, потому некому п и з д е т ь, что нечего, дескать, американским солдатам умирать за Эстонию.

Интересно, когда было лучше нападать на НАТО:
1) Когда х у й л о ещё не потеряло на полях Украины профессиональную армию с кучей неплохой бронетехники и не растратило кучу современных ракет?
2) Или когда у него осталась лишь толпа вчерашнего офисного планктона и зеков, которая более-менее держится только благодаря временному отсутствию у Украины современной бронетехники и ракет дальностью минимум около 300 км?

Кем же х у й л о нападёт на НАТО?
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19.02.2023 08:31 Відповісти
у них есть бабло и 140 млн населения. В европе сколько? и мутные перспективы что сша придет на помощь
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19.02.2023 15:09 Відповісти
Зачем РФ нападать на страны НАТО? Назовите пожалуйста вразумительную причину
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19.02.2023 19:45 Відповісти
Зачем РФ было нападать на Украину? Назовите пожалуйста вразумительную причину
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19.02.2023 19:57 Відповісти
О, кроме того, что в кремле психи, оторванные от реальности, их не так уж и мало.

Из основного тактического отказ Украины продавать воду для Крыма.

Из стратегического:

Раз уж элита Украины после революции решила идти не только в ЕС, но в и НАТО и отрекается от своего наследия в российской и советской империи, в кремле обиделись как маленькие девочки и хотят отобрать у Украины все дары их империй. Кроме земель там промышленность, порты и тп. Украинцы хотели в ЕС ради улучшения уровня жизни, а НАТО ради безопасности. Но логично, что НАТО бы использовало инфрастуктуру Украины в своих целях против москвы, поэтому они боятся и пытаются успеть забрать или уничтожить так много, как только смогут.

Население. Уже давно подсчитано, что для современной экономике в эпоху глобализации достаточно 250-300 миллионов человек для того, что бы сильно не зависить от внешних экономических проблем. Путин планировал разжиться с помощью Украины, Беларуссии и Молдовии 50 миллионами славян.

Поэтому я думаю вот три момента. Вода в Крым, расширение НАТО и славянское население.
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19.02.2023 20:31 Відповісти
То, что Украина не в НАТО - чистая формальность. Просто потому, повторяю потому , что если хуьло получается диктовать НАТО по вопросам Украины, то оно будет диктовать по любым другим вопросам после сдачи НАТО Украины. Аппетит вырастет до небес, прям во время еды, прям во время кормления хуьла с ложечки со стороны НАТО. Они пытались скормить русскому Гитлеру Украину по схеме Мюнхен 1938г., весь 2021г и даже сейчас пытаются. Но Украина не Чехословакия, она стала защищаться.
У них нет выбора, НАТО придётся воевать в какой то форме. Если не полноценными поставками оружия сейчас, то своими солдатами чуть позже.
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18.02.2023 22:48 Відповісти
Это для ватно-советских мозгов это формальность.

Чтобы принять страну в НАТО, выборная власть каждой страны по процедуре голосует за приглашение новой страны в НАТО. И раз уж власть выражает мнение большинства в своей стране (даже в Венгрии), то, считай, народы каждой страны НАТО выражают согласие, что они готовы в случае нападения на такую страну оказать прямую военную помощь даже ценой своих жизней.

А в 2008 большинство украинцев не поддерживали членство в НАТО, о чём Юля и заявила. А ещё украинцы большую часть истории взахлёб дружили с рассеей и с высочайшим уровнем коррупции, такое никому в НАТО не нужно.

И см. выше мой ответ другому комментатору - символично, что, имея выбор - напасть на любую небольшую страну Балтии, или на 40-миллионную Украину, х у й л о выбрало именно Украину.
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19.02.2023 08:41 Відповісти
Давайте дивитись правді в очі - коли переможе Україна то Європі винищувачі будуть потрібні тільки для лякання гусей по вихідним, в іншому випадку вам ті МІГих нах не пригодяться 100% хіба в музей
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18.02.2023 19:16 Відповісти
ЦЕ ЗРОЗУМІЛА ДАНІЯ.

і віддала Україні ВСІ САУ "Цезар"
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18.02.2023 19:21 Відповісти
Вони там трохи розумніші, тому розуміють, що потвора з ядерною зброєю буде небезпечною для всього світу, допоки у нього та зброя є. І вона у нього залишиться, навіть якщо вся його армія вторгнення ляже в український чорнозем. Забрати ядерну зброю можна лише за згоди того, кому вона належить - наприклад, велика Україна свою ядерну зброю віддала сама, а маленька північна корея нічого не віддала і ніхто її не зміг змусити.

Тому Європі винищувачі будуть потрібні завжди.
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18.02.2023 19:34 Відповісти
Силою забрати не получиться - треба створити умови для того щоб в них було непереборне бажання самим віддати ( припустим за їду )
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18.02.2023 19:44 Відповісти
після цієї війни з'явиться з десяток маленьких країн з ядерною зброєю , бо договорам ні хто не вірить а всі ці ООН , магате це зібрання імпотентів .
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18.02.2023 19:46 Відповісти
припустим 10 - скільки з них зможуть утримувати це ЯЗ? воно взагалі там ще в справному стані? Коди запуску будуть надані всім підряд ? скільки з тих новоутворень зможуть прогодуватись щоб не піти на поклон і відповідно не поміняти ЯЗ на окорочка?
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18.02.2023 19:59 Відповісти
ви мене не зрозуміли , я маю на увазі не уламки раші .
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18.02.2023 20:26 Відповісти
тим паче - те що в шахтах без кодів доступу захочуть віддати всі бо це не зброя а катастрофа для них самих
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18.02.2023 20:38 Відповісти
це останнє,чого Польща боїться
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18.02.2023 19:22 Відповісти
НАТО як союз нічого Україні не дасть

А що дають то так, двохсторонні домовленності, в які НАТО мовляв аж ніяк не може втрутитись

тобто західна зброя попадає в Україну не від НАТО а від окремих країн

Це аж ніяк не єдиний можливий сценарій але це вибір західних еліт
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18.02.2023 19:37 Відповісти
Ви плутаєте НАТО та радянський союз. НАТО - це тридцять незалежних держав, які домовились заступатись одне за одного, якщо хтось інший нападе. А виробництво і склади зброї у кожного свої, тому кожен дає те, що може.

Якщо хочеться, щоб НАТО вступилось за нас у разі вторгнення - потрібно вступити до НАТО. Якщо хочеться, щоб за Україну воювали і гинули лише українські солдати - тоді звісно можна не вступати. Тільки на НАТО до цього часу ніхто не наважився напасти, а на Україну напали двічі за менш ніж десять років і будуть нападати ще, поки Україна тримається за межами НАТО.
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18.02.2023 19:51 Відповісти
Я багато чого в своєму житті наплутав. Але я точно на 100% знаю що "нібито тимчасову заборону" вступу України до НАТО в 2009 році узгодили США з Німеччиною та Францією.

Хотіти Україні можна чого завгодно, але партнери отакі які є, і інших не буде.

Коли НАТО проводило операцію в Афганістані, то знайшлися спільні танки, літаки і ракети під спільним командуванням.

А ось для України - не знайшлось.
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18.02.2023 23:55 Відповісти
Ні, не "США з Німеччиною та Францією", а конкретні продажні діячі - Меркель і Саркозі. А США у 2009 не пощастило з м'якотілим Обамою (а потім - з великим шанувальником путлера на прізвище Трамп). Але вступ України до НАТО не підтримувала й більшість самих українців, про що заявляла ще Юля. А нащо НАТО було брати до себе країну, в якій туди не хотіли? У них там цінують демократію, що означає свободу вибору.

А в Афганістані ядерної зброї нема.
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19.02.2023 09:36 Відповісти
Скільки можна ссать
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18.02.2023 19:52 Відповісти
Може так скластись, шо и передавати вже не треба. Польща готова до цього?
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18.02.2023 20:45 Відповісти
Реєстрація: 18 лютого 2023
Не дочекаєшся, кацапе
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18.02.2023 20:48 Відповісти
Польща може бути наступним европейським донбасом на подалi 8 рокiв. Так, шо нехай думае Маровецький, перед тим як киздити. Ну затупиться НАТО на Польщу, як ми за Донбас. I що толку?
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18.02.2023 20:58 Відповісти
"Як ми за Донбас" - це жарт чи що? У України й близько не було того озброєння, яке є у самої Польші, а у НАТО є Томагавки і безліч інших цікавих речей.

Єдине, що утримує НАТО:
1) Ніхто з країн-членів не голосував за прийняття України до НАТО (а тепер і не зможуть, бо в НАТО не приймають країни в стані війни. І ні, це не "формальність", цивілізовані країни дотримуються своїх законів і своїх домовленостей), а тому розпочинати війну між НАТО і найбільшою ядерною державою - вкрай безвідповідально, у НАТО у самих є майже мільярд громадян, яким потрібно забезпечити безпеку, а не підставляти їх під нищівні ядерні удари заради країни, яка взагалі не в НАТО!!!
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19.02.2023 09:46 Відповісти
Тільки F-16, бо знову " на тобі Боже, що мені не гоже".
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19.02.2023 04:33 Відповісти
 
 