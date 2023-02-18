Польща готова надати Україні винищувачі Міг-29, але в рамках ширшої коаліції, - Моравецький
Польща готова вести переговори про передачу Україні літаків Міг-29 у рамках ширшої коаліції.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання RMF.
"Сьогодні ми можемо говорити про передачу наших Міг-29 у рамках ширшої коаліції, і ми готові до цього. Ми також надихаємо інших робити це", - заявив Моравецький.
Він зазначив, що зараз широко обговорюють тему передачі цих винищувачів Україні. Польській прем'єр відзначив чітку позицію Польщі, яка передбачає її участь у ширшій коаліції.
"Це не стосується наших найсучасніших винищувачів, яких нам поки що не вистачає", - наголосив він.
Моравецький зауважив, що під час останнього ракетного обстрілу українські сили ППО збили майже 100 відсотків ракет, Які випустила Росія.
"Але, звичайно, це стосується Києва та деяких частин України. Своєю чергою ми бачимо, що в районі Львова ці ракети досягають своєї цілі. Це означає, що ми повинні намагатися збалансувати перевагу Росії в повітрі, тобто допомогти Україні захиститися і в повітрі", - сказав польський прем'єр.
Нагадаємо, Україна послідовно просить союзників надати бойові літаки. Зокрема, президент України Володимир Зеленський, виступаючи 8 лютого в парламенті Великої Британії, закликав Сполучене Королівство створити авіаційну коаліцію на підтримку України.
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А ті МіГи, що є в Польщі - то ті ж самі "Жигулі", тільки трошки "прокачані" на західне озброєння та новітні електронні системи. До того ж вони можуть надійти дуже швидко і вся інфраструктура для них в Україні вже є.
НАТО - как раз то, что удерживает х у й л а от порабощения всех постсоветских стран, потому приходится нападать не на небольшие страны Балтии, а на здоровенную (по европейским меркам) Украину.
Минулого разу ніхто особливо не афішував, що передали якісь "запчастини до МіГів", просто сказали, що літаків у України стало більше, ніж було до цього, а що вони там насправді передали - знають військові, а цивільним це знати не треба.
На них обмежувалось кількість точок підвіски, а електроніка не дозволяла використовувати більш ******* ракети.
Підшаманили систему свій-чужий, іншого не чув.
А в двотисячних кацапи на ті борти встановлювали більш досконалий прицільний комплекс 29М з РЛС Н019МЭ "Топаз", яка має більшу дальність огляду та завадостійкість, а також можливість обстрілу одночасно двох цілей. Тоді ж були оновлені і двигуни, які отримали більший ресурс, а загальний ресурс тих машини був оцінений до 2035 року. Так що словацкі або польські борти у середині 2000-х років були модернізовані самими кацапами шляхом встановлення нової бортової електроніки західного виробництва, включно зі встановленням бортового комп'ютера, систем навігації та багатофункціональних індикаторів у кабіні пілота. Тому ці борти мають більші спроможності, ніж ті що ми маємо наразі.
ЩОБ подавити арту 152 москалів.
НАЙМАСОВІШІ КАЛІБРИ.
вже зараз паритет по кількості (5-6 тис. у день) при точності НЕ ДО ПОРІВНЯННЯ.
Польща не вирішує.
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Байден,ДЕ ЛЕНД-ЛІЗ!?
Може, Трамп? Так він, навпаки, закликає зменшити допомогу і зберегти путлеру те, що у нормальних людей зветься обличчям.
"Демократ Байден" - єдине, що втримало українську незалежність від цілковитого знищення.
Страшно? А на кой хер потребно НАТО? Прятаться друг за друга? Герои Westeplatte не прятались.
Или раз в НАТО есть три страны с ядерным оружием, то они попросту обязаны быть готовыми сдохнуть в ядерном пепле, когда, напоминаю, напали не на них, а на Украину?
Пригрози х у й л о Украине в 2008 ядерным ударом - никто бы даже оборонительные "Буки" не передал Грузии, а тут речь о наступательных боевых самолётах!
"Русские не остановятся" Из серии "русские не сдаются" и "своих не бросаем". И кем же они пойдут воевать против НАТО? У НАТО, в отличие от Украины, есть весь спектр вооружений. А ещё пока что президентом США является не Трамп, потому некому п и з д е т ь, что нечего, дескать, американским солдатам умирать за Эстонию.
Интересно, когда было лучше нападать на НАТО:
1) Когда х у й л о ещё не потеряло на полях Украины профессиональную армию с кучей неплохой бронетехники и не растратило кучу современных ракет?
2) Или когда у него осталась лишь толпа вчерашнего офисного планктона и зеков, которая более-менее держится только благодаря временному отсутствию у Украины современной бронетехники и ракет дальностью минимум около 300 км?
Кем же х у й л о нападёт на НАТО?
Из основного тактического отказ Украины продавать воду для Крыма.
Из стратегического:
Раз уж элита Украины после революции решила идти не только в ЕС, но в и НАТО и отрекается от своего наследия в российской и советской империи, в кремле обиделись как маленькие девочки и хотят отобрать у Украины все дары их империй. Кроме земель там промышленность, порты и тп. Украинцы хотели в ЕС ради улучшения уровня жизни, а НАТО ради безопасности. Но логично, что НАТО бы использовало инфрастуктуру Украины в своих целях против москвы, поэтому они боятся и пытаются успеть забрать или уничтожить так много, как только смогут.
Население. Уже давно подсчитано, что для современной экономике в эпоху глобализации достаточно 250-300 миллионов человек для того, что бы сильно не зависить от внешних экономических проблем. Путин планировал разжиться с помощью Украины, Беларуссии и Молдовии 50 миллионами славян.
Поэтому я думаю вот три момента. Вода в Крым, расширение НАТО и славянское население.
У них нет выбора, НАТО придётся воевать в какой то форме. Если не полноценными поставками оружия сейчас, то своими солдатами чуть позже.
Чтобы принять страну в НАТО, выборная власть каждой страны по процедуре голосует за приглашение новой страны в НАТО. И раз уж власть выражает мнение большинства в своей стране (даже в Венгрии), то, считай, народы каждой страны НАТО выражают согласие, что они готовы в случае нападения на такую страну оказать прямую военную помощь даже ценой своих жизней.
А в 2008 большинство украинцев не поддерживали членство в НАТО, о чём Юля и заявила. А ещё украинцы большую часть истории взахлёб дружили с рассеей и с высочайшим уровнем коррупции, такое никому в НАТО не нужно.
И см. выше мой ответ другому комментатору - символично, что, имея выбор - напасть на любую небольшую страну Балтии, или на 40-миллионную Украину, х у й л о выбрало именно Украину.
і віддала Україні ВСІ САУ "Цезар"
Тому Європі винищувачі будуть потрібні завжди.
А що дають то так, двохсторонні домовленності, в які НАТО мовляв аж ніяк не може втрутитись
тобто західна зброя попадає в Україну не від НАТО а від окремих країн
Це аж ніяк не єдиний можливий сценарій але це вибір західних еліт
Якщо хочеться, щоб НАТО вступилось за нас у разі вторгнення - потрібно вступити до НАТО. Якщо хочеться, щоб за Україну воювали і гинули лише українські солдати - тоді звісно можна не вступати. Тільки на НАТО до цього часу ніхто не наважився напасти, а на Україну напали двічі за менш ніж десять років і будуть нападати ще, поки Україна тримається за межами НАТО.
Хотіти Україні можна чого завгодно, але партнери отакі які є, і інших не буде.
Коли НАТО проводило операцію в Афганістані, то знайшлися спільні танки, літаки і ракети під спільним командуванням.
А ось для України - не знайшлось.
А в Афганістані ядерної зброї нема.
Не дочекаєшся, кацапе
Єдине, що утримує НАТО:
1) Ніхто з країн-членів не голосував за прийняття України до НАТО (а тепер і не зможуть, бо в НАТО не приймають країни в стані війни. І ні, це не "формальність", цивілізовані країни дотримуються своїх законів і своїх домовленостей), а тому розпочинати війну між НАТО і найбільшою ядерною державою - вкрай безвідповідально, у НАТО у самих є майже мільярд громадян, яким потрібно забезпечити безпеку, а не підставляти їх під нищівні ядерні удари заради країни, яка взагалі не в НАТО!!!