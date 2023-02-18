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Сучасні винищувачі будуть поставлені в Україну лише після війни, - Воллес

typhoon

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна зможе отримати сучасні винищувачі Typhoon лише після закінчення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За його словами, швидких поставок винищувачів не буде.

"Принаймні, не на цьому етапі війни, і я впевнений, що не буде навіть через шість місяців. Пройде досить багато часу, перш ніж хтось поставить винищувачі в Україну, давайте будемо чесними щодо цього. Сучасні літаки, такі як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon, будуть поставлені в Україну лише після війни", - сказав Воллес.

За його словами, такий консенсус серед західних партнерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воллес про затримку з формуванням танкових батальйонів для України: "Багато країн виявили, що їхні армії не мають оперативних танків"

"Тим не менш, будучи в принципі готовими зробити цей крок у певний момент, ми сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно", - наголосив він.

Міністр нагадав, що підготовка пілотів займає досить багато часу.

"Тому краще почати вже зараз. Ми всі не знаємо, як ця війна буде продовжуватися, чи триватиме вона ще рік або два. Починаючи підготовку винищувачів, ми готуємо себе до всього непередбачуваного, з іншого боку, ми нічого не втрачаємо", - зазначив Воллес.

"Якщо в якийсь момент ми вирішимо дійсно відправити винищувачі, ми будемо готові. На відміну від бойових танків, з винищувачами не буде затримок після прийняття політичного рішення", - пояснив він.

Читайте: Україна отримає літаки. Це займе більше часу, ніж танки, - Кулеба закликав якомога швидше розпочати навчання наших пілотів

Автор: 

Велика Британія (5602) літак (2908) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+34
Лікар: "Я надам хворому медичну допомогу після його одужання".
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18.02.2023 17:29
+15
або після його смерті
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18.02.2023 17:30
+12
вони називаються "асфальт", не "вільха" не "гром" - запускай.
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18.02.2023 17:32
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Якщо буде інший президент !
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18.02.2023 17:28 Відповісти
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18.02.2023 17:28 Відповісти
А ракети ваші, як вони там називаються, «скальп» чи що, запускати будемо?
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18.02.2023 17:28 Відповісти
Модифіковані Міг 29.
Там треба лише кріплення, всі дані в ракету можна вписати на землі.
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18.02.2023 17:30 Відповісти
"СПЕЦІАЛІСТАМ-теоретикам".

перед стартом літака запускаються "протоколи" опитування систем стану ракет і проходження команд..
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18.02.2023 18:47 Відповісти
"КЛОУНАМ -спеціалістам-теоретикам".

Потрібно надавати фактичні дані саме про Storm Shadow + Міг 29.
Мої дані взяті з порталу defence express, а звідки дані "спеціаліста" ?
Чи може пан клоун-спеціаліст сприйняв буквально слово "кріплення"....Малась на увазі модифікація, навіть клоунам повинно бути очевидно що там не лише приварені пару металічних гачків до літака. Думай те.
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18.02.2023 19:25 Відповісти
вони називаються "асфальт", не "вільха" не "гром" - запускай.
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18.02.2023 17:32 Відповісти
Чому, є різновидності асфальту. Є просто дорогий, а є "Великобудівничий" і запускатися має з асфальтоукрадчиків, яких уряд і організатор "Великого будівництва" закупили у великій кількості і різних виробників. Немає тільки інструкції по застосуванню, а у баранів 73% мізків.
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18.02.2023 17:44 Відповісти
Асфальт "будапештський меморандум".
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18.02.2023 19:10 Відповісти
Можна і так сказати, але коли підписували "будапештський", не було війни і бачили, що підписувалди. А війна в Україні йде вже цілих 8 років, то чому чотири роки, коли став до влади з монобільшістю Президент нічого не робив для оборони? Ті ж ніби всі були погані, а погані були точно Кравчук, Кучма, Янукович і сьогоднішній і нарід вибрав обіцялку і покровителя найбільшого корупціонера і мародера України - Беню. Пишайтеся. Ви зробили всіх нас разом.
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18.02.2023 19:39 Відповісти
Не спорю за зелених. Але давайте погодимось, що з меморандумом нас тупо розвели. Нехай тупі кравчуки з чучмами з переляку підписали, не розуміючи, що, але сша добре знали, що вони підсунули.
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19.02.2023 07:38 Відповісти
Пане Воллес, не поспішайте. Ще не вечір.
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18.02.2023 17:29 Відповісти
Лікар: "Я надам хворому медичну допомогу після його одужання".
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18.02.2023 17:29 Відповісти
або після його смерті
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18.02.2023 17:30 Відповісти
"Больной перед смертью потел? Потел. Это хорошо"
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18.02.2023 18:35 Відповісти
буба успішно переговорив з партнерами.
а тим би і писок закрити - ні, рулить рот!
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18.02.2023 17:30 Відповісти
Партнери озвучили гарний результат переговорів. Винищувачі після заміни буби. Дуже злякалися, що він усіх "бамбить" буде.
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18.02.2023 17:36 Відповісти
Пока надеемся, что Запад поможет модернезировать МиГ-29 до состояния современной боевой платформы, способной использовать, хотя бы , 70-80% новых систем ракетно-бомбового вооружения .....
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18.02.2023 17:31 Відповісти
а скільки тих Мигів лишилось і де брати на них запчастини ? ми їх просили ще в минулому році , а досі не дали ...
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18.02.2023 17:35 Відповісти
Польща і Словакія віддадуть свої залишки...
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18.02.2023 17:37 Відповісти
от я вас і запитую скільки їх і де брати запчастини ? ще щось є в Болгарії і Румунії .
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18.02.2023 17:50 Відповісти
Ще 2 роки політають...
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18.02.2023 17:51 Відповісти
Возможно под современными имеется ввиду F-22, F-35?
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18.02.2023 17:31 Відповісти
мова про тайфун - читайте далі заголовку
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18.02.2023 17:35 Відповісти
Вот і все що треба знати
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18.02.2023 17:33 Відповісти
А чи буде Україна після війни у цьому випадку?
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18.02.2023 17:33 Відповісти
відставить крамольні думки, капітан - продовжуємо вимагати і нічього самим не робити, тільки красти надане - за те ви і голоснули!
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18.02.2023 17:40 Відповісти
Я тебе поцілую -- потім .
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18.02.2023 17:34 Відповісти
какие-то гнилые заявы....
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18.02.2023 17:35 Відповісти
Кароче, успокоил хуьло - пока пилоты не обучался, поставок не буде
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18.02.2023 17:36 Відповісти
писець, то хоч ракети на 300 км дайте
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18.02.2023 17:44 Відповісти
Можна ще й поміняти ті ракети на яйця по 17 за жовток
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18.02.2023 18:41 Відповісти
это как если какой-нибудь крупнокалиберный бухой жлоб гасит интеллигента тот кричит *полиция помогите!* а те такие *только когда драка прекратится*
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18.02.2023 17:46 Відповісти
Просто в Украине нет базы по обслуживанию иностранных самолетов и главное нет специалистов по ремонту и обслуживанию техники, ведь технорей нужно на порядок больше чем пилотов, а их никто не готовит, а иностранцы обслуживать не имеют права.
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18.02.2023 17:48 Відповісти
А для ремонта танков, самоходок, есть базы? Их чинят в Словакии, странах Балтии, Польше.
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18.02.2023 17:58 Відповісти
Самолеты самое совершенное оружине у НАТО. Врятли их можно починить на Польском тракторном заводе. Там могут срезать проженный метал и наварить новые листы, снять пораженные приборы и поставить новые. Но работа с композитными материалами, огромным количеством жидкостей и реактивными двигателями это не их уровень.
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18.02.2023 18:49 Відповісти
Дядя, поинтересуйся прежде чем читать наставления. В Польше есть 48 Ф-16 , а соответственно и база ремонтная-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша - 36 F-16C Block 52+ и 12 F-16D Block 52+, по состоянию на https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 год, а теперь может и больше.
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18.02.2023 19:03 Відповісти
То есть, Вы хотите ТЭЧ поставить в Польше? Смешно. И полеты из Польши? Ну, а про СВАРМ и нечего говорить, может и поляков в кабину посадить. Видите ли молодой человек, самолет после каждого полета должен пройти проверку и профилактику, то есть по Вашему разумению слетать каждый раз в Польшу.
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18.02.2023 19:20 Відповісти
Смешного тут ничего нет, смешно только тем, кто думает, что если оно оказалось в Англии, то резко поумнело. У нас очень сильная база подготовки авиаспециалистов и есть довольно приличные авиамеханники. Поэтому профилактическое обслуживание можно проводить своими силами, своими авиаспецами, прошедшими необходимые курсы. Открою страшную тайну - Ролс-Ройсы у нас на ремонт в Англию не возят.
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18.02.2023 19:43 Відповісти
Вам самому не смешно, сравнивать автомобиль и самолет, Вы еще про кофеварки вспомните. А переучивать будет очень сложно, это же не с МИГ-21 на МИГи старшего поколения, а это совершенно другая линейка и начинать с нуля.
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18.02.2023 20:13 Відповісти
Мне не смешно, хотя бы потому, что у меня отец прослужил 35 лет в военной авиации и 18 лет я при нем. Принцип реактивных истребителей у всех одинаковый, поэтому не с нуля, а вот дополнительная авионика - тут необходима подготовка для ее обслуживания. А знаете как ремонтируют такие вещи в военной авиации - неработающий блок снял и поставил новый и протестировал. Снятый блок отправляют на завод. А
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18.02.2023 20:24 Відповісти
Вы видимо летчик, уважаю и горжусь Вами, но я технарь и 30 лет (правда еще в ссср) ремонтировал в СВАРМе МИГи и СУшки и знаю разницу в наших и ихних самолетов. А по поводу знанию техники летчиками, есть старый анекдот, о попавшем во Вьетнаме в плен летчике и не сдавший технических тайн самолета.
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18.02.2023 20:54 Відповісти
О чем я и говорю. А еще там 22 и 35. Поэтому обслуживать все это придется не на многочисленных тракторных заводах, а на американской и натовоской инфрастуктуре ввс, расположенных в Польше.
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18.02.2023 19:44 Відповісти
О 22-х и 35-х никто вообще не заикался, разговор шел о передаче ф-16.
Шоб вы знали самолеты ОБСЛУЖИВАЮТ авиамеханники, а регламентные ремонты, после определенного налета, производятся на РЕМОНТНЫХ АВИАЗАВОДАХ, как и неплановые крупные ремонты.
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18.02.2023 20:01 Відповісти
Все добре у вашій версії, тільки польскі міги які можуть натівські ракети запускати, також не дають... тому основна причина не в тому ...

Було б бажання техніків можливо за той же час підготовити що і пілотів...
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18.02.2023 19:08 Відповісти
Я прекрасно отношусь летчикам, уважаю и горжусь ими, но техника учить нужно значительно дольше.
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18.02.2023 19:27 Відповісти
Сообщу вам еще одну новость, летчика и авиотехника учат в военных училищах одинаково, по пять лет.
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18.02.2023 19:50 Відповісти
Смешно.
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18.02.2023 20:06 Відповісти
Смешливый вы наш.
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18.02.2023 20:50 Відповісти
Еште борщ,а ложку принесем позже😄
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18.02.2023 17:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ybj6eVfUed8 а як разом то ми одна родина
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18.02.2023 17:49 Відповісти
Це дезінформація для для кацапів. Не переживайте. А якщо не дезінформація? Та й *****. СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!
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18.02.2023 17:50 Відповісти
Воллес, шоб тебе пенсию стали платить после твоей смерти.
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18.02.2023 17:54 Відповісти
и зарплату)
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18.02.2023 18:31 Відповісти
Под современные боевые самолёты нужна современная инфраструктура - для обслуживания, взлёта-посадки. И такое ПРО, которое не позволит это всё разрушить! А чтобы на них летать, нужно пройти обучение пилотам.

И сколько бы вата ни подначивала упаднические настроения в комментариях (серьёзно - админы в долгосрочный отпуск уехали или пытаются играть в демократию? Доигрались уже за 30 лет!), быстро с современными истребителями не получится.
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18.02.2023 17:55 Відповісти
Можна скільки завгодно повторювати мантру про інфраструктуру, але проблема набагато простіша захід дурням і дітям зброю намагається не давати, особливо *******. А у нас два в одному. Народ на рівні дитячого садка тільки казкам вірить, а керують обрані ним ..., але найвеличніші.
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18.02.2023 18:00 Відповісти
Верно, эти дети. Но те уже далеко не дети..И им тоже не выпадало.
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18.02.2023 18:05 Відповісти
не такі вони і нові ці Eurofighter Typhoon
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18.02.2023 18:06 Відповісти
Нам підійдуть застарілі F-16.
А новітні - можна після війни.
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18.02.2023 18:09 Відповісти
С языка сняли!!!
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18.02.2023 18:44 Відповісти
Это пример всем последующим поколениям всего мира, что значит слушать Британию и США и отдавать свое ядерное оружие за собачий хрен. Мы тут пример сферического лоха в вакууме.
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18.02.2023 18:20 Відповісти
був варіант не віддати ядерну зброю?

при Президенті Другому Секретареві ЦК КП УРСР КРАВЧУКУ ?
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18.02.2023 18:43 Відповісти
Да не было своего ***** оружия и не было вариантов его не отдать. Совок размещал свои яо в западном военном регионе. На какие деньги бы обслуживали вы его, там в основном лежало огромное стратегическое. Был вариант в другом. В Украине всегда было не мало физиков ядерщиков, которые обслуживали даже российское яо по всей территории РФ вплоть до 14 года. Отдавая большое стратегическое возможно можно было оставить за собой право ядерной державы и пересобрать минимальное количество ракет под уже украинские тактические боеголовки малого яо. Вот это уже было бы реально по деньгам. Но кто ж об этом думал.
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18.02.2023 18:55 Відповісти
Та навіть стратегічну авіацію з крилатими ракетами, можна було б тримати... все віддали що може вражати цілі дальше 150 км
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18.02.2023 19:11 Відповісти
Передача и распил тушек это вообще просто нечто. Пропихнули носителей яо и приравняли к самому яо =(
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18.02.2023 19:27 Відповісти
Это ещё одна беда, извините, лохов, что у Украины якобы не было бы денег.
У Украины денег было полно, они лежали прямо на земле в виде работающего производства. Но горстка ублюдков разворовала и распродала заводы, разворовала и распродала вооружения, которого тут после развала союза было столько, что хватило бы на несколько лет нынешней войны и вообще без помощи Запада.
Или откуда у ублюдочных миллиардеров и мультимиллионеров появились бабки в якобы "нищей" стране - кто и за что им эти бабки заплатил, м? Это не у Украины не было денег, это cyчьи потроха разворовали деньги и поэтому не осталось ни на что - ни на ядерное оружие, ни на зарплаты, ни на пенсии, осталось только на бездонные карманы олигархических отбросов.
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18.02.2023 20:15 Відповісти
Вы жили в Украине в начале 90-х ?
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18.02.2023 20:56 Відповісти
Украина до развала ссср что, жила на дотациях? Нет, сама процветала и имела сотни работающих заводов, которые в 90-е благополучно остановили и распродали за бесценок, потому что хотели разбогатеть легко и быстро.

Вчера Украина была на передовых ролях не только в сельском хозяйстве, но и в производстве, в том числе тяжёлом машиностроении, а сегодня союз развалился и вдруг бац - и Украина "нищая". Если процветание не было дотациями, как у современной Чечни, то повторю вопрос - куда всё делось? Ответ - в первом абзаце. Там же ответ на очевидный вопрос, если Украина - такая "нищая", то за что получили свои первые миллионы и миллиарды долларов наши олигархи?

Жил и в начале, и в середине, и в конце, и не только. Украину в 90-е разграбили те, чьи имена у всех на слуху, кто "вдруг" в "нищей" стране стал в сотни тысяч и в миллионы раз богаче любого среднестатистического гражданина.
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19.02.2023 08:59 Відповісти
Это неправильное объяснение. Будет настроение я вам напишу.
Далі буде... мабуть.
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19.02.2023 10:54 Відповісти
Хорошие деньги могут заплатить за продукцию и услуги, основанные на передовых технологиях и качестве (скажем, Япония, Тайвань), могут платить за массовость и дешевизну (Китай), а могут раскупить оборудование, полезные ископаемые, но если при последнем варианте каким-то образом исчезают сотни ещё вчера работавших государственных заводов, а богатеют от этого только частные группировки, а страна вдруг становится нищей - то это правильное объяснение.
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19.02.2023 11:17 Відповісти
навряд основним літаком України після війни буде саме Торнадо
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18.02.2023 18:40 Відповісти
Та нахіба нам ті ******* Єврофайтери?!!! На достатньо стареньких F 15 та F-16!
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18.02.2023 18:54 Відповісти
Ничего. Все меняется и довольно быстро. Панта, так сказать, реи
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18.02.2023 18:57 Відповісти
Если не могут поставить современные истребители, то поставляйте почти современные.
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18.02.2023 19:03 Відповісти
Гімнюки.
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18.02.2023 19:11 Відповісти
Не эти, так ДРУГИЕ, будет поставлены в марте-начале апреля!
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18.02.2023 19:16 Відповісти
Дядя ти йолоп
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18.02.2023 19:51 Відповісти
Він що, ідіот?
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18.02.2023 21:03 Відповісти
 
 