Сучасні винищувачі будуть поставлені в Україну лише після війни, - Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна зможе отримати сучасні винищувачі Typhoon лише після закінчення війни.
Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За його словами, швидких поставок винищувачів не буде.
"Принаймні, не на цьому етапі війни, і я впевнений, що не буде навіть через шість місяців. Пройде досить багато часу, перш ніж хтось поставить винищувачі в Україну, давайте будемо чесними щодо цього. Сучасні літаки, такі як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon, будуть поставлені в Україну лише після війни", - сказав Воллес.
За його словами, такий консенсус серед західних партнерів.
"Тим не менш, будучи в принципі готовими зробити цей крок у певний момент, ми сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно", - наголосив він.
Міністр нагадав, що підготовка пілотів займає досить багато часу.
"Тому краще почати вже зараз. Ми всі не знаємо, як ця війна буде продовжуватися, чи триватиме вона ще рік або два. Починаючи підготовку винищувачів, ми готуємо себе до всього непередбачуваного, з іншого боку, ми нічого не втрачаємо", - зазначив Воллес.
"Якщо в якийсь момент ми вирішимо дійсно відправити винищувачі, ми будемо готові. На відміну від бойових танків, з винищувачами не буде затримок після прийняття політичного рішення", - пояснив він.
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Там треба лише кріплення, всі дані в ракету можна вписати на землі.
перед стартом літака запускаються "протоколи" опитування систем стану ракет і проходження команд..
Потрібно надавати фактичні дані саме про Storm Shadow + Міг 29.
Мої дані взяті з порталу defence express, а звідки дані "спеціаліста" ?
Чи може пан клоун-спеціаліст сприйняв буквально слово "кріплення"....Малась на увазі модифікація, навіть клоунам повинно бути очевидно що там не лише приварені пару металічних гачків до літака. Думай те.
а тим би і писок закрити - ні, рулить рот!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша - 36 F-16C Block 52+ и 12 F-16D Block 52+, по состоянию на https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 год, а теперь может и больше.
Шоб вы знали самолеты ОБСЛУЖИВАЮТ авиамеханники, а регламентные ремонты, после определенного налета, производятся на РЕМОНТНЫХ АВИАЗАВОДАХ, как и неплановые крупные ремонты.
Було б бажання техніків можливо за той же час підготовити що і пілотів...
И сколько бы вата ни подначивала упаднические настроения в комментариях (серьёзно - админы в долгосрочный отпуск уехали или пытаются играть в демократию? Доигрались уже за 30 лет!), быстро с современными истребителями не получится.
А новітні - можна після війни.
при Президенті Другому Секретареві ЦК КП УРСР КРАВЧУКУ ?
У Украины денег было полно, они лежали прямо на земле в виде работающего производства. Но горстка ублюдков разворовала и распродала заводы, разворовала и распродала вооружения, которого тут после развала союза было столько, что хватило бы на несколько лет нынешней войны и вообще без помощи Запада.
Или откуда у ублюдочных миллиардеров и мультимиллионеров появились бабки в якобы "нищей" стране - кто и за что им эти бабки заплатил, м? Это не у Украины не было денег, это cyчьи потроха разворовали деньги и поэтому не осталось ни на что - ни на ядерное оружие, ни на зарплаты, ни на пенсии, осталось только на бездонные карманы олигархических отбросов.
Вчера Украина была на передовых ролях не только в сельском хозяйстве, но и в производстве, в том числе тяжёлом машиностроении, а сегодня союз развалился и вдруг бац - и Украина "нищая". Если процветание не было дотациями, как у современной Чечни, то повторю вопрос - куда всё делось? Ответ - в первом абзаце. Там же ответ на очевидный вопрос, если Украина - такая "нищая", то за что получили свои первые миллионы и миллиарды долларов наши олигархи?
Жил и в начале, и в середине, и в конце, и не только. Украину в 90-е разграбили те, чьи имена у всех на слуху, кто "вдруг" в "нищей" стране стал в сотни тысяч и в миллионы раз богаче любого среднестатистического гражданина.
Далі буде... мабуть.