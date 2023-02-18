Современные истребители будут поставлены в Украину только после войны, - Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина сможет получить современные истребители Typhoon только после окончания войны.
Об этом он сказал в интервью Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По его словам, быстрых поставок истребителей не будет.
"По крайней мере, не на этом этапе войны, и я уверен, что не будет даже через шесть месяцев. Пройдет достаточно много времени, прежде чем кто-то поставит истребители в Украину, давайте будем честными в этом отношении. Современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены в Украину только после войны", - сказал Уоллес.
По его словам, таков консенсус среди западных партнеров.
"Тем не менее, будучи в принципе готовыми сделать этот шаг в определенный момент, мы сигнализируем о нашей решимости помогать Украине столько, сколько это будет нужно", - подчеркнул он.
Министр напомнил, что подготовка пилотов занимает достаточно много времени.
"Поэтому лучше начать уже сейчас. Мы все не знаем, как эта война будет продолжаться, продлится ли она еще год или два. Начиная подготовку истребителей, мы готовим себя ко всему непредсказуемому, с другой стороны, мы ничего не теряем" - отметил Уоллес.
"Если в какой-то момент мы решим действительно отправить истребители, мы будем готовы. В отличие от боевых танков, с истребителями не будет задержек после принятия политического решения" - пояснил он.
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Там треба лише кріплення, всі дані в ракету можна вписати на землі.
перед стартом літака запускаються "протоколи" опитування систем стану ракет і проходження команд..
Потрібно надавати фактичні дані саме про Storm Shadow + Міг 29.
Мої дані взяті з порталу defence express, а звідки дані "спеціаліста" ?
Чи може пан клоун-спеціаліст сприйняв буквально слово "кріплення"....Малась на увазі модифікація, навіть клоунам повинно бути очевидно що там не лише приварені пару металічних гачків до літака. Думай те.
а тим би і писок закрити - ні, рулить рот!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша - 36 F-16C Block 52+ и 12 F-16D Block 52+, по состоянию на https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 год, а теперь может и больше.
Шоб вы знали самолеты ОБСЛУЖИВАЮТ авиамеханники, а регламентные ремонты, после определенного налета, производятся на РЕМОНТНЫХ АВИАЗАВОДАХ, как и неплановые крупные ремонты.
Було б бажання техніків можливо за той же час підготовити що і пілотів...
И сколько бы вата ни подначивала упаднические настроения в комментариях (серьёзно - админы в долгосрочный отпуск уехали или пытаются играть в демократию? Доигрались уже за 30 лет!), быстро с современными истребителями не получится.
А новітні - можна після війни.
при Президенті Другому Секретареві ЦК КП УРСР КРАВЧУКУ ?
У Украины денег было полно, они лежали прямо на земле в виде работающего производства. Но горстка ублюдков разворовала и распродала заводы, разворовала и распродала вооружения, которого тут после развала союза было столько, что хватило бы на несколько лет нынешней войны и вообще без помощи Запада.
Или откуда у ублюдочных миллиардеров и мультимиллионеров появились бабки в якобы "нищей" стране - кто и за что им эти бабки заплатил, м? Это не у Украины не было денег, это cyчьи потроха разворовали деньги и поэтому не осталось ни на что - ни на ядерное оружие, ни на зарплаты, ни на пенсии, осталось только на бездонные карманы олигархических отбросов.
Вчера Украина была на передовых ролях не только в сельском хозяйстве, но и в производстве, в том числе тяжёлом машиностроении, а сегодня союз развалился и вдруг бац - и Украина "нищая". Если процветание не было дотациями, как у современной Чечни, то повторю вопрос - куда всё делось? Ответ - в первом абзаце. Там же ответ на очевидный вопрос, если Украина - такая "нищая", то за что получили свои первые миллионы и миллиарды долларов наши олигархи?
Жил и в начале, и в середине, и в конце, и не только. Украину в 90-е разграбили те, чьи имена у всех на слуху, кто "вдруг" в "нищей" стране стал в сотни тысяч и в миллионы раз богаче любого среднестатистического гражданина.
Далі буде... мабуть.