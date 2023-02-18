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Новости Помощь Украине Война
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Современные истребители будут поставлены в Украину только после войны, - Уоллес

typhoon

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина сможет получить современные истребители Typhoon только после окончания войны.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По его словам, быстрых поставок истребителей не будет.

"По крайней мере, не на этом этапе войны, и я уверен, что не будет даже через шесть месяцев. Пройдет достаточно много времени, прежде чем кто-то поставит истребители в Украину, давайте будем честными в этом отношении. Современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены в Украину только после войны", - сказал Уоллес.

По его словам, таков консенсус среди западных партнеров.

"Тем не менее, будучи в принципе готовыми сделать этот шаг в определенный момент, мы сигнализируем о нашей решимости помогать Украине столько, сколько это будет нужно", - подчеркнул он.

Читайте также: Украина получит самолеты. Это займет больше времени, чем танки, - Кулеба призвал как можно скорее начать обучение наших пилотов

Министр напомнил, что подготовка пилотов занимает достаточно много времени.

"Поэтому лучше начать уже сейчас. Мы все не знаем, как эта война будет продолжаться, продлится ли она еще год или два. Начиная подготовку истребителей, мы готовим себя ко всему непредсказуемому, с другой стороны, мы ничего не теряем" - отметил Уоллес.

"Если в какой-то момент мы решим действительно отправить истребители, мы будем готовы. В отличие от боевых танков, с истребителями не будет задержек после принятия политического решения" - пояснил он.

Автор: 

Великобритания (4976) самолет (3594) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+34
Лікар: "Я надам хворому медичну допомогу після його одужання".
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18.02.2023 17:29
+15
або після його смерті
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18.02.2023 17:30
+12
вони називаються "асфальт", не "вільха" не "гром" - запускай.
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18.02.2023 17:32
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Правила форума Совет форумчан
Якщо буде інший президент !
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18.02.2023 17:28 Ответить
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18.02.2023 17:28 Ответить
А ракети ваші, як вони там називаються, «скальп» чи що, запускати будемо?
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18.02.2023 17:28 Ответить
Модифіковані Міг 29.
Там треба лише кріплення, всі дані в ракету можна вписати на землі.
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18.02.2023 17:30 Ответить
"СПЕЦІАЛІСТАМ-теоретикам".

перед стартом літака запускаються "протоколи" опитування систем стану ракет і проходження команд..
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18.02.2023 18:47 Ответить
"КЛОУНАМ -спеціалістам-теоретикам".

Потрібно надавати фактичні дані саме про Storm Shadow + Міг 29.
Мої дані взяті з порталу defence express, а звідки дані "спеціаліста" ?
Чи може пан клоун-спеціаліст сприйняв буквально слово "кріплення"....Малась на увазі модифікація, навіть клоунам повинно бути очевидно що там не лише приварені пару металічних гачків до літака. Думай те.
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18.02.2023 19:25 Ответить
вони називаються "асфальт", не "вільха" не "гром" - запускай.
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18.02.2023 17:32 Ответить
Чому, є різновидності асфальту. Є просто дорогий, а є "Великобудівничий" і запускатися має з асфальтоукрадчиків, яких уряд і організатор "Великого будівництва" закупили у великій кількості і різних виробників. Немає тільки інструкції по застосуванню, а у баранів 73% мізків.
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18.02.2023 17:44 Ответить
Асфальт "будапештський меморандум".
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18.02.2023 19:10 Ответить
Можна і так сказати, але коли підписували "будапештський", не було війни і бачили, що підписувалди. А війна в Україні йде вже цілих 8 років, то чому чотири роки, коли став до влади з монобільшістю Президент нічого не робив для оборони? Ті ж ніби всі були погані, а погані були точно Кравчук, Кучма, Янукович і сьогоднішній і нарід вибрав обіцялку і покровителя найбільшого корупціонера і мародера України - Беню. Пишайтеся. Ви зробили всіх нас разом.
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18.02.2023 19:39 Ответить
Не спорю за зелених. Але давайте погодимось, що з меморандумом нас тупо розвели. Нехай тупі кравчуки з чучмами з переляку підписали, не розуміючи, що, але сша добре знали, що вони підсунули.
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19.02.2023 07:38 Ответить
Пане Воллес, не поспішайте. Ще не вечір.
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18.02.2023 17:29 Ответить
Лікар: "Я надам хворому медичну допомогу після його одужання".
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18.02.2023 17:29 Ответить
або після його смерті
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18.02.2023 17:30 Ответить
"Больной перед смертью потел? Потел. Это хорошо"
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18.02.2023 18:35 Ответить
буба успішно переговорив з партнерами.
а тим би і писок закрити - ні, рулить рот!
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18.02.2023 17:30 Ответить
Партнери озвучили гарний результат переговорів. Винищувачі після заміни буби. Дуже злякалися, що він усіх "бамбить" буде.
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18.02.2023 17:36 Ответить
Пока надеемся, что Запад поможет модернезировать МиГ-29 до состояния современной боевой платформы, способной использовать, хотя бы , 70-80% новых систем ракетно-бомбового вооружения .....
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18.02.2023 17:31 Ответить
а скільки тих Мигів лишилось і де брати на них запчастини ? ми їх просили ще в минулому році , а досі не дали ...
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18.02.2023 17:35 Ответить
Польща і Словакія віддадуть свої залишки...
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18.02.2023 17:37 Ответить
от я вас і запитую скільки їх і де брати запчастини ? ще щось є в Болгарії і Румунії .
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18.02.2023 17:50 Ответить
Ще 2 роки політають...
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18.02.2023 17:51 Ответить
Возможно под современными имеется ввиду F-22, F-35?
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18.02.2023 17:31 Ответить
мова про тайфун - читайте далі заголовку
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18.02.2023 17:35 Ответить
Вот і все що треба знати
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18.02.2023 17:33 Ответить
А чи буде Україна після війни у цьому випадку?
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18.02.2023 17:33 Ответить
відставить крамольні думки, капітан - продовжуємо вимагати і нічього самим не робити, тільки красти надане - за те ви і голоснули!
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18.02.2023 17:40 Ответить
Я тебе поцілую -- потім .
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18.02.2023 17:34 Ответить
какие-то гнилые заявы....
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18.02.2023 17:35 Ответить
Кароче, успокоил хуьло - пока пилоты не обучался, поставок не буде
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18.02.2023 17:36 Ответить
писець, то хоч ракети на 300 км дайте
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18.02.2023 17:44 Ответить
Можна ще й поміняти ті ракети на яйця по 17 за жовток
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18.02.2023 18:41 Ответить
это как если какой-нибудь крупнокалиберный бухой жлоб гасит интеллигента тот кричит *полиция помогите!* а те такие *только когда драка прекратится*
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18.02.2023 17:46 Ответить
Просто в Украине нет базы по обслуживанию иностранных самолетов и главное нет специалистов по ремонту и обслуживанию техники, ведь технорей нужно на порядок больше чем пилотов, а их никто не готовит, а иностранцы обслуживать не имеют права.
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18.02.2023 17:48 Ответить
А для ремонта танков, самоходок, есть базы? Их чинят в Словакии, странах Балтии, Польше.
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18.02.2023 17:58 Ответить
Самолеты самое совершенное оружине у НАТО. Врятли их можно починить на Польском тракторном заводе. Там могут срезать проженный метал и наварить новые листы, снять пораженные приборы и поставить новые. Но работа с композитными материалами, огромным количеством жидкостей и реактивными двигателями это не их уровень.
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18.02.2023 18:49 Ответить
Дядя, поинтересуйся прежде чем читать наставления. В Польше есть 48 Ф-16 , а соответственно и база ремонтная-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша - 36 F-16C Block 52+ и 12 F-16D Block 52+, по состоянию на https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 год, а теперь может и больше.
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18.02.2023 19:03 Ответить
То есть, Вы хотите ТЭЧ поставить в Польше? Смешно. И полеты из Польши? Ну, а про СВАРМ и нечего говорить, может и поляков в кабину посадить. Видите ли молодой человек, самолет после каждого полета должен пройти проверку и профилактику, то есть по Вашему разумению слетать каждый раз в Польшу.
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18.02.2023 19:20 Ответить
Смешного тут ничего нет, смешно только тем, кто думает, что если оно оказалось в Англии, то резко поумнело. У нас очень сильная база подготовки авиаспециалистов и есть довольно приличные авиамеханники. Поэтому профилактическое обслуживание можно проводить своими силами, своими авиаспецами, прошедшими необходимые курсы. Открою страшную тайну - Ролс-Ройсы у нас на ремонт в Англию не возят.
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18.02.2023 19:43 Ответить
Вам самому не смешно, сравнивать автомобиль и самолет, Вы еще про кофеварки вспомните. А переучивать будет очень сложно, это же не с МИГ-21 на МИГи старшего поколения, а это совершенно другая линейка и начинать с нуля.
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18.02.2023 20:13 Ответить
Мне не смешно, хотя бы потому, что у меня отец прослужил 35 лет в военной авиации и 18 лет я при нем. Принцип реактивных истребителей у всех одинаковый, поэтому не с нуля, а вот дополнительная авионика - тут необходима подготовка для ее обслуживания. А знаете как ремонтируют такие вещи в военной авиации - неработающий блок снял и поставил новый и протестировал. Снятый блок отправляют на завод. А
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18.02.2023 20:24 Ответить
Вы видимо летчик, уважаю и горжусь Вами, но я технарь и 30 лет (правда еще в ссср) ремонтировал в СВАРМе МИГи и СУшки и знаю разницу в наших и ихних самолетов. А по поводу знанию техники летчиками, есть старый анекдот, о попавшем во Вьетнаме в плен летчике и не сдавший технических тайн самолета.
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18.02.2023 20:54 Ответить
О чем я и говорю. А еще там 22 и 35. Поэтому обслуживать все это придется не на многочисленных тракторных заводах, а на американской и натовоской инфрастуктуре ввс, расположенных в Польше.
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18.02.2023 19:44 Ответить
О 22-х и 35-х никто вообще не заикался, разговор шел о передаче ф-16.
Шоб вы знали самолеты ОБСЛУЖИВАЮТ авиамеханники, а регламентные ремонты, после определенного налета, производятся на РЕМОНТНЫХ АВИАЗАВОДАХ, как и неплановые крупные ремонты.
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18.02.2023 20:01 Ответить
Все добре у вашій версії, тільки польскі міги які можуть натівські ракети запускати, також не дають... тому основна причина не в тому ...

Було б бажання техніків можливо за той же час підготовити що і пілотів...
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18.02.2023 19:08 Ответить
Я прекрасно отношусь летчикам, уважаю и горжусь ими, но техника учить нужно значительно дольше.
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18.02.2023 19:27 Ответить
Сообщу вам еще одну новость, летчика и авиотехника учат в военных училищах одинаково, по пять лет.
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18.02.2023 19:50 Ответить
Смешно.
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18.02.2023 20:06 Ответить
Смешливый вы наш.
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18.02.2023 20:50 Ответить
Еште борщ,а ложку принесем позже😄
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18.02.2023 17:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ybj6eVfUed8 а як разом то ми одна родина
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18.02.2023 17:49 Ответить
Це дезінформація для для кацапів. Не переживайте. А якщо не дезінформація? Та й *****. СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!
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18.02.2023 17:50 Ответить
Воллес, шоб тебе пенсию стали платить после твоей смерти.
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18.02.2023 17:54 Ответить
и зарплату)
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18.02.2023 18:31 Ответить
Под современные боевые самолёты нужна современная инфраструктура - для обслуживания, взлёта-посадки. И такое ПРО, которое не позволит это всё разрушить! А чтобы на них летать, нужно пройти обучение пилотам.

И сколько бы вата ни подначивала упаднические настроения в комментариях (серьёзно - админы в долгосрочный отпуск уехали или пытаются играть в демократию? Доигрались уже за 30 лет!), быстро с современными истребителями не получится.
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18.02.2023 17:55 Ответить
Можна скільки завгодно повторювати мантру про інфраструктуру, але проблема набагато простіша захід дурням і дітям зброю намагається не давати, особливо *******. А у нас два в одному. Народ на рівні дитячого садка тільки казкам вірить, а керують обрані ним ..., але найвеличніші.
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18.02.2023 18:00 Ответить
Верно, эти дети. Но те уже далеко не дети..И им тоже не выпадало.
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18.02.2023 18:05 Ответить
не такі вони і нові ці Eurofighter Typhoon
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18.02.2023 18:06 Ответить
Нам підійдуть застарілі F-16.
А новітні - можна після війни.
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18.02.2023 18:09 Ответить
С языка сняли!!!
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18.02.2023 18:44 Ответить
Это пример всем последующим поколениям всего мира, что значит слушать Британию и США и отдавать свое ядерное оружие за собачий хрен. Мы тут пример сферического лоха в вакууме.
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18.02.2023 18:20 Ответить
був варіант не віддати ядерну зброю?

при Президенті Другому Секретареві ЦК КП УРСР КРАВЧУКУ ?
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18.02.2023 18:43 Ответить
Да не было своего ***** оружия и не было вариантов его не отдать. Совок размещал свои яо в западном военном регионе. На какие деньги бы обслуживали вы его, там в основном лежало огромное стратегическое. Был вариант в другом. В Украине всегда было не мало физиков ядерщиков, которые обслуживали даже российское яо по всей территории РФ вплоть до 14 года. Отдавая большое стратегическое возможно можно было оставить за собой право ядерной державы и пересобрать минимальное количество ракет под уже украинские тактические боеголовки малого яо. Вот это уже было бы реально по деньгам. Но кто ж об этом думал.
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18.02.2023 18:55 Ответить
Та навіть стратегічну авіацію з крилатими ракетами, можна було б тримати... все віддали що може вражати цілі дальше 150 км
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18.02.2023 19:11 Ответить
Передача и распил тушек это вообще просто нечто. Пропихнули носителей яо и приравняли к самому яо =(
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18.02.2023 19:27 Ответить
Это ещё одна беда, извините, лохов, что у Украины якобы не было бы денег.
У Украины денег было полно, они лежали прямо на земле в виде работающего производства. Но горстка ублюдков разворовала и распродала заводы, разворовала и распродала вооружения, которого тут после развала союза было столько, что хватило бы на несколько лет нынешней войны и вообще без помощи Запада.
Или откуда у ублюдочных миллиардеров и мультимиллионеров появились бабки в якобы "нищей" стране - кто и за что им эти бабки заплатил, м? Это не у Украины не было денег, это cyчьи потроха разворовали деньги и поэтому не осталось ни на что - ни на ядерное оружие, ни на зарплаты, ни на пенсии, осталось только на бездонные карманы олигархических отбросов.
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18.02.2023 20:15 Ответить
Вы жили в Украине в начале 90-х ?
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18.02.2023 20:56 Ответить
Украина до развала ссср что, жила на дотациях? Нет, сама процветала и имела сотни работающих заводов, которые в 90-е благополучно остановили и распродали за бесценок, потому что хотели разбогатеть легко и быстро.

Вчера Украина была на передовых ролях не только в сельском хозяйстве, но и в производстве, в том числе тяжёлом машиностроении, а сегодня союз развалился и вдруг бац - и Украина "нищая". Если процветание не было дотациями, как у современной Чечни, то повторю вопрос - куда всё делось? Ответ - в первом абзаце. Там же ответ на очевидный вопрос, если Украина - такая "нищая", то за что получили свои первые миллионы и миллиарды долларов наши олигархи?

Жил и в начале, и в середине, и в конце, и не только. Украину в 90-е разграбили те, чьи имена у всех на слуху, кто "вдруг" в "нищей" стране стал в сотни тысяч и в миллионы раз богаче любого среднестатистического гражданина.
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19.02.2023 08:59 Ответить
Это неправильное объяснение. Будет настроение я вам напишу.
Далі буде... мабуть.
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19.02.2023 10:54 Ответить
Хорошие деньги могут заплатить за продукцию и услуги, основанные на передовых технологиях и качестве (скажем, Япония, Тайвань), могут платить за массовость и дешевизну (Китай), а могут раскупить оборудование, полезные ископаемые, но если при последнем варианте каким-то образом исчезают сотни ещё вчера работавших государственных заводов, а богатеют от этого только частные группировки, а страна вдруг становится нищей - то это правильное объяснение.
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19.02.2023 11:17 Ответить
навряд основним літаком України після війни буде саме Торнадо
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18.02.2023 18:40 Ответить
Та нахіба нам ті ******* Єврофайтери?!!! На достатньо стареньких F 15 та F-16!
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18.02.2023 18:54 Ответить
Ничего. Все меняется и довольно быстро. Панта, так сказать, реи
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18.02.2023 18:57 Ответить
Если не могут поставить современные истребители, то поставляйте почти современные.
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18.02.2023 19:03 Ответить
Гімнюки.
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18.02.2023 19:11 Ответить
Не эти, так ДРУГИЕ, будет поставлены в марте-начале апреля!
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18.02.2023 19:16 Ответить
Дядя ти йолоп
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18.02.2023 19:51 Ответить
Він що, ідіот?
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18.02.2023 21:03 Ответить
 
 