США не сомневаются, что Украина победит, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что важно то, что Украина борется за свое будущее и за свою землю.

Об этом он сказал во время трансляции конференции в эфире Еспресо, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не имеем ни капли сомнения в победе Украины и на то есть причины. При всей помощи, которую мы оказываем, важно то, что Украина борется за свою территорию, за свое будущее, за свою землю, а россияне этого не делают - это и есть уникальная причина, почему мы не сомневаемся", - пояснил государственный секретарь США.

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