США не мають жодних сумнівів, що Україна переможе, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен на Мюнхенській безпековій конференції підкреслив, що важливим є те, що Україна бореться за своє майбутнє та за свою землю

Про це він сказав під час трансляції конференції в етері Еспресо, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не маємо ні краплини сумніву у перемозі України й на те є причини. Попри всю допомогу, яку ми надаємо, важливим є те, що Україна бореться за свою територію, за своє майбутнє, за свою землю, а росіяни цього не роблять – це і є унікальною причиною, чому ми не сумніваємося", - пояснив державний секретар США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путін не планує миру. Він планує більше війни", - Столтенберг