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Новини Війна
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США не мають жодних сумнівів, що Україна переможе, - Блінкен

україна,війна,перемога

Державний секретар США Ентоні Блінкен на Мюнхенській безпековій конференції підкреслив, що важливим є те, що Україна бореться за своє майбутнє та за свою землю

Про це він сказав під час трансляції конференції в етері Еспресо, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не маємо ні краплини сумніву у перемозі України й на те є причини. Попри всю допомогу, яку ми надаємо, важливим є те, що Україна бореться за свою територію, за своє майбутнє, за свою землю, а росіяни цього не роблять – це і є унікальною причиною, чому ми не сумніваємося", - пояснив державний секретар США.

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Автор: 

перемога (488) Мюнхен (198) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+11
кацапа презирают везде....
Муниципальный мусоровоз в Алма-Аты, Казахстан
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18.02.2023 18:15
+10
Так "клятий барига" й досі так піариться: то "Спартани", то "Ошкоши", то "ДАФи", то "усілякій дріб'язок" (дрони, буржуйки, одяг, бані-пральні і т.ін.)...
Найвеличніше їсти-спати не може! Он як ряху з нервів та голодухи рознесло - тільки щетина й приховує! І мівіна не допомагає! А як голодають-нервують "орденонсці" з "кварталу"! Вже на екрані не вміщаються їхні пики!
Один дєрьмак тримається: взяв усю владу собі і паше на благо свого гаманця та свого керівництва...

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18.02.2023 18:24
+9
При этой новости,ну очень знаковое фото))))Это фотография,при проклятом барыге.....2015-16-17 года.Тогда много техники передавалось ЗСУ.Помню как кричали зелёные......Барыга!!!Липедская фабрика!!!!Он на аэродромах технику передаёт для пиара!!!!!А сам ворует!!!Покрывает Свинарчука!!!!!Было время))))
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18.02.2023 18:14
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Байден готовится послать сигнал Путину: в Белом доме анонсировали важное выступление
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18.02.2023 18:13 Відповісти
могу поспорить что будет очередной трындеж ни о чем.
И для важных посланий надоприезжать в Украину, а то как-то выглядит что кому-то сс*тно.
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18.02.2023 18:24 Відповісти
При этой новости,ну очень знаковое фото))))Это фотография,при проклятом барыге.....2015-16-17 года.Тогда много техники передавалось ЗСУ.Помню как кричали зелёные......Барыга!!!Липедская фабрика!!!!Он на аэродромах технику передаёт для пиара!!!!!А сам ворует!!!Покрывает Свинарчука!!!!!Было время))))
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18.02.2023 18:14 Відповісти
Так "клятий барига" й досі так піариться: то "Спартани", то "Ошкоши", то "ДАФи", то "усілякій дріб'язок" (дрони, буржуйки, одяг, бані-пральні і т.ін.)...
Найвеличніше їсти-спати не може! Он як ряху з нервів та голодухи рознесло - тільки щетина й приховує! І мівіна не допомагає! А як голодають-нервують "орденонсці" з "кварталу"! Вже на екрані не вміщаються їхні пики!
Один дєрьмак тримається: взяв усю владу собі і паше на благо свого гаманця та свого керівництва...

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18.02.2023 18:24 Відповісти
Как говорят, лучше помогите вооружением, ПВО и ракетами,танками и самолетами.
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18.02.2023 18:14 Відповісти
кацапа презирают везде....
Муниципальный мусоровоз в Алма-Аты, Казахстан
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18.02.2023 18:15 Відповісти
Казахстан мав стати наступним після України+Молдови
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18.02.2023 19:21 Відповісти
Казахстан под протекторатом Китая и Турции, а плешивый ссыт и тех и других.....
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18.02.2023 19:51 Відповісти
Получается США и Евросоюз он не сцыт?
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18.02.2023 20:35 Відповісти
а чего ему их ссать? они же демократы..... видел как плешивый Борреля мордой по полу возил? а Макрона кал на глисты заставлял сдавать.... он над ними просто глумится! а вот Эрдоган может и по ********** настучать, а Си - крантик перекрыть..... )
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18.02.2023 20:54 Відповісти
якби вдалося Київ за три дня то московити залякали б цілий світ і китайці сиділи б під лавкою і не відсвічували
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18.02.2023 21:02 Відповісти
та ну! потому-то плешивый Си уже половину Сибири за бесценок отдал..... от большой смелости наверное ))
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18.02.2023 21:11 Відповісти
сибір то трохи інше, там складна демографічна ситуація, та й московити чергову многоходовочку мутять, потім китайців виженуть а їх працю собі пррисвоять на халяву. ніякий сибір московити ніколи нікому на завжди не віддадуть, бо сибір то сила і смерть кощеєва
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18.02.2023 21:21 Відповісти
"блаженны неведающие"...... чем выгонять-то будут? швабрами? что отдано, то уже ********..... навсегда.....
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18.02.2023 21:26 Відповісти
ну наприклад голодом. як вам такий варіант
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18.02.2023 21:29 Відповісти
от голода Сибирь сама к китайцам убежит.... ))) китайцам ее даже поглощать не придется.....
а пока расея восстановит свою боевую мощь на момент до начала вторжения, пройдет 20 лет....
за это время Китай будет технологически уже хрен его знает где, а Сибирь будет разговаривать на *********.... а там начнутся все эти путинские штучки про "исконно-китайские земли", "защиту китайско-говорящих мальчиков в трусиках" и прочее.....
нет...., я в это категорически не верю!
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18.02.2023 21:49 Відповісти
Вот такой тепловизорможно использовать с любым телефоном.
Причём можно подсоединять через кабель и крепить на шток.

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18.02.2023 18:15 Відповісти
Ну це то очевидно.

Головне щоб для нас українців ціна перемоги не була неприйнятною інакше перемогою це назвати не вийде. Треба максимально покладатись на ******* технології, інженерні війська та інші способи домінування типу товстих ракет, десятків тисяч камікадзе дронів та іншого щоб по максимум мінімізувати свої втрати людського ресурсу.
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18.02.2023 18:15 Відповісти
Ну це Блінкен і Остін такі. А Міллі дибіл.
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18.02.2023 18:23 Відповісти
Міллі - це як Залужний у нас, по посадам, генерал об'єднаних штабів називається.

Остін - це як Резніков у нас, цивільна людина, міністр оборони.

Блінкен - це як Кулеба у нас, міністр закордонних справ.

Ну от і вирішувайте, кому більше вірити, у військових справах війни, Залужному чи Резнікову

Звісно, Остін більш профі, його неможна порівняти з Резніковим, як і США та Україну по міці, та все ж такі з точки зору посад все виглядає так як я написав вище.
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18.02.2023 21:32 Відповісти
Моральна підтримка від провідних країн світу на відміну від підлого китаю і ворожої угорщини, стоїїть багато. При цьому іде нарощування поставок зброї по різним группам. Хотілося б швидко середніх і малих ракет, ППО І ПВО, але враховуючи що у нас майже нічого для ЗСУ не робилось, а укроборонпром це лише пожирач бюджетних коштів, а раніше варив на міжнародних контрактах, то вже є як є.
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18.02.2023 18:24 Відповісти
Питання тільки якою ціною і ким переможе Україна.

Якщо враховувати що вже не менше 1 мільйона військовозобов'язаних втікли з України, збагативши митників приблизно на 5 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ...
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18.02.2023 18:24 Відповісти
То де атакмс, літаки? Чи ви вирішили вдусити путінізм за рахунок крові українців?
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18.02.2023 18:33 Відповісти
у них є інший варіант??? якщо ні то давайте літаки, гелікоптери та ракети дальнього радіусу враження
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18.02.2023 18:52 Відповісти
США не дає літаки, напевно це питання задавали собі усі.

1. в нас (в Україні) немає кому на них латати.

2. Зелені плісняві літаки ніхто не дасть поки не посадять Яєрмака і Коломойського.

3. Поки не готова інфраструктура (аеродроми).
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18.02.2023 21:03 Відповісти
"Україна бореться за свою територію, за своє майбутнє, за свою землю, а росіяни цього не роблять - це і є унікальною причиною, чому ми не сумніваємося Джерело:

От чому...тобто на геройство українців розрахунок в перемозі.

Що тут відповісти американцям на таке...

Сегодня на людях
Сказали: "Умрите геройски!"
Попробуем - ладно!
Увидим, какой оборот.

Я только подумал,
Чужие куря папироски:
"Тут кто как умеет, -
Мне важно увидеть восход."

..

Уходит обратно
Уже поредевшая рота.
Не важно что было,
А важен лишь взорванный форт.

Мне хочется верить,
Что грубая наша работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно видеть восход.
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18.02.2023 21:45 Відповісти
Я не був би так впевнений у перемозі доки ми маємо у себе Зелю.
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19.02.2023 09:01 Відповісти
 
 