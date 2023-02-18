США не мають жодних сумнівів, що Україна переможе, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен на Мюнхенській безпековій конференції підкреслив, що важливим є те, що Україна бореться за своє майбутнє та за свою землю
Про це він сказав під час трансляції конференції в етері Еспресо, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не маємо ні краплини сумніву у перемозі України й на те є причини. Попри всю допомогу, яку ми надаємо, важливим є те, що Україна бореться за свою територію, за своє майбутнє, за свою землю, а росіяни цього не роблять – це і є унікальною причиною, чому ми не сумніваємося", - пояснив державний секретар США.
Топ коментарі
+11 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар18.02.2023 18:15
+10 Evgeny N
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+9 Stepan Kruchkovskii
показати весь коментар18.02.2023 18:14
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И для важных посланий надоприезжать в Украину, а то как-то выглядит что кому-то сс*тно.
Найвеличніше їсти-спати не може! Он як ряху з нервів та голодухи рознесло - тільки щетина й приховує! І мівіна не допомагає! А як голодають-нервують "орденонсці" з "кварталу"! Вже на екрані не вміщаються їхні пики!
Один дєрьмак тримається: взяв усю владу собі і паше на благо свого гаманця та свого керівництва...
Муниципальный мусоровоз в Алма-Аты, Казахстан
а пока расея восстановит свою боевую мощь на момент до начала вторжения, пройдет 20 лет....
за это время Китай будет технологически уже хрен его знает где, а Сибирь будет разговаривать на *********.... а там начнутся все эти путинские штучки про "исконно-китайские земли", "защиту китайско-говорящих мальчиков в трусиках" и прочее.....
нет...., я в это категорически не верю!
Причём можно подсоединять через кабель и крепить на шток.
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Головне щоб для нас українців ціна перемоги не була неприйнятною інакше перемогою це назвати не вийде. Треба максимально покладатись на ******* технології, інженерні війська та інші способи домінування типу товстих ракет, десятків тисяч камікадзе дронів та іншого щоб по максимум мінімізувати свої втрати людського ресурсу.
Остін - це як Резніков у нас, цивільна людина, міністр оборони.
Блінкен - це як Кулеба у нас, міністр закордонних справ.
Ну от і вирішувайте, кому більше вірити, у військових справах війни, Залужному чи Резнікову
Звісно, Остін більш профі, його неможна порівняти з Резніковим, як і США та Україну по міці, та все ж такі з точки зору посад все виглядає так як я написав вище.
Якщо враховувати що вже не менше 1 мільйона військовозобов'язаних втікли з України, збагативши митників приблизно на 5 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ...
1. в нас (в Україні) немає кому на них латати.
2. Зелені плісняві літаки ніхто не дасть поки не посадять Яєрмака і Коломойського.
3. Поки не готова інфраструктура (аеродроми).
От чому...тобто на геройство українців розрахунок в перемозі.
Що тут відповісти американцям на таке...
Сегодня на людях
Сказали: "Умрите геройски!"
Попробуем - ладно!
Увидим, какой оборот.
Я только подумал,
Чужие куря папироски:
"Тут кто как умеет, -
Мне важно увидеть восход."
..
Уходит обратно
Уже поредевшая рота.
Не важно что было,
А важен лишь взорванный форт.
Мне хочется верить,
Что грубая наша работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно видеть восход.