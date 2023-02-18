Байден готовит обращение к Путину и россиянам, - Кирби

В ходе своего визита в Польшу на следующей неделе президент США Джо Байден выступит с обращением к президенту РФ Владимиру Путину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Совбеза США Джон Кирби.

"Вы услышите в речи президента сообщения, которые, безусловно, найдут отклик у американского народа, безусловно, найдут отклик у наших союзников и партнеров, без сомнения, найдут отклик у польского народа, который так много сделал и продолжает делать. И я – я подозреваю , что вы – вы услышите, как он обращается к Путину, а также к российскому народу", - заявил Кирби.

Кроме того, спикер также опроверг слухи, что США могут снизить объемы поддержки Украины и других своих партнеров в Европе. По его словам, противниками помощи есть лишь некоторые республиканцы Палаты представителей.

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"Это не так, как видит президент. Если вы поговорите с руководством Палаты представителей, вы этого не услышите. И вы, конечно, не услышите этого от демократов. И вы не слышите этого в Сенате", - заверил Кирби.

Также, по словам спикера, в американском парламенте сохраняется двухпартийная поддержка позиции, что Украине нужно помогать и дальше.

"Мы все делаем это вместе. И поддержка Конгресса действительно была чрезвычайной. И президент надеется на продолжение этой поддержки", – отметил он.