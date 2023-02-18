Байден готовит обращение к Путину и россиянам, - Кирби
В ходе своего визита в Польшу на следующей неделе президент США Джо Байден выступит с обращением к президенту РФ Владимиру Путину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Совбеза США Джон Кирби.
"Вы услышите в речи президента сообщения, которые, безусловно, найдут отклик у американского народа, безусловно, найдут отклик у наших союзников и партнеров, без сомнения, найдут отклик у польского народа, который так много сделал и продолжает делать. И я – я подозреваю , что вы – вы услышите, как он обращается к Путину, а также к российскому народу", - заявил Кирби.
Кроме того, спикер также опроверг слухи, что США могут снизить объемы поддержки Украины и других своих партнеров в Европе. По его словам, противниками помощи есть лишь некоторые республиканцы Палаты представителей.
"Это не так, как видит президент. Если вы поговорите с руководством Палаты представителей, вы этого не услышите. И вы, конечно, не услышите этого от демократов. И вы не слышите этого в Сенате", - заверил Кирби.
Также, по словам спикера, в американском парламенте сохраняется двухпартийная поддержка позиции, что Украине нужно помогать и дальше.
"Мы все делаем это вместе. И поддержка Конгресса действительно была чрезвычайной. И президент надеется на продолжение этой поддержки", – отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- путин - ***** !
https://haqqin.az/news/275053
....Когда-то слушала музыку, смотрела спортивные передачи,...А сейчас читаю про разницу между различными видами САУ, танков, самолетов.
Да...
А хуьло очень торопился, опасаясь, что Обама/Байден передумает
Там е поселення зомбованих рабів.
Розмовляти там нізким.
Бо вони не розуміють людську мову.
Там нема з ким говорити