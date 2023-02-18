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Байден готовит обращение к Путину и россиянам, - Кирби

байден,джо

В ходе своего визита в Польшу на следующей неделе президент США Джо Байден выступит с обращением к президенту РФ Владимиру Путину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Совбеза США Джон Кирби.

"Вы услышите в речи президента сообщения, которые, безусловно, найдут отклик у американского народа, безусловно, найдут отклик у наших союзников и партнеров, без сомнения, найдут отклик у польского народа, который так много сделал и продолжает делать. И я – я подозреваю , что вы – вы услышите, как он обращается к Путину, а также к российскому народу", - заявил Кирби.

Кроме того, спикер также опроверг слухи, что США могут снизить объемы поддержки Украины и других своих партнеров в Европе. По его словам, противниками помощи есть лишь некоторые республиканцы Палаты представителей.

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"Это не так, как видит президент. Если вы поговорите с руководством Палаты представителей, вы этого не услышите. И вы, конечно, не услышите этого от демократов. И вы не слышите этого в Сенате", - заверил Кирби.

Также, по словам спикера, в американском парламенте сохраняется двухпартийная поддержка позиции, что Украине нужно помогать и дальше.

"Мы все делаем это вместе. И поддержка Конгресса действительно была чрезвычайной. И президент надеется на продолжение этой поддержки", – отметил он.

Автор: 

Байден Джо (2790) путин владимир (31306) россия (95638)


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Топ комментарии
+28
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18.02.2023 21:29
+26
Хай замість тебе говорять Абрамси, F-16, ATACMS, та багато техніки з США
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18.02.2023 21:26
+23
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18.02.2023 21:24
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18.02.2023 21:24 Ответить
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18.02.2023 21:28 Ответить
Хай замість тебе говорять Абрамси, F-16, ATACMS, та багато техніки з США
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18.02.2023 21:26 Ответить
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18.02.2023 21:29 Ответить
Це єдина мова, яку розуміють кацапи.
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18.02.2023 21:30 Ответить
Гундосіки краще не дивитися, бо це лайно
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18.02.2023 22:27 Ответить
*****! go fuck yourself...
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18.02.2023 21:26 Ответить
такая речь, если это то, на что мы надеемся, была бы более уместна в Украине. А иначе будет бла-бла-бла опять...
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18.02.2023 21:27 Ответить
як в народі кажуть - добрим словом і машингевером...
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18.02.2023 21:27 Ответить
Гей там, за поребриком, до вас гості:

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18.02.2023 21:28 Ответить
К врагам не обращаются, их уничтожают. Демократы никак не могут избавиться от обамовщины.
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18.02.2023 21:29 Ответить
Марна справа! До товстошкурих кацапів його промова не дійде!
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18.02.2023 21:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=deNJCGRMLuE
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18.02.2023 21:35 Ответить
Це те саме, що говорити самому до себе. Московити реагують тільки на регулярні пі**юліни, все інше для них прояв слабкості.
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18.02.2023 21:40 Ответить
Ніби ж освічена людина, а про бісер і свиней наче і не чув...
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18.02.2023 21:42 Ответить
е така мисля..переіменувати нарешті ту московію в скотобазу..зразу буде видно кто і звідки
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18.02.2023 21:43 Ответить
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18.02.2023 21:45 Ответить
Звернення може бути тільки по строках виводу військ з України, виплати репарацій. видачі злочинців. Все, в іншому з кацапами немає цензу вступати у контакт.
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18.02.2023 21:46 Ответить
Да боя что он скажет там.... Этавайна не расиян а путена нах, наивняк
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18.02.2023 21:58 Ответить
При всём уважении к Байдену обращаться к Ху#лу- это всё равно, что обращаться к дырке в парашном сортире- оттуда в ответ будет только вонь и ничего кроме вони.
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18.02.2023 22:02 Ответить
А хто його знає? Може Байдену теж підготували "святкову" промову - як і Путіну? Тільки у Путіна буде звернення до власного бидла, а у Байдена -безпосередньо до нього самого І там будуть конкретні натяки на конкретні речі (у основному - літаючі) - з датами їх прибуття в Україну та приблизною кількістю одиниць Бо не тільки в Москві ******* робить "сюрепризи" до свят От і Путіну можуть запропонувать подарунок до свята - "білі тапки"
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19.02.2023 05:59 Ответить
це тобі с..ка пуйловська медік драний п..ц
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18.02.2023 22:02 Ответить
представляю себе... Байден выходит на трибуну, и говорит :

- путин - ***** !
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18.02.2023 22:05 Ответить
Риши Сунак: Британия первой даст Украине оружие большой дальности

https://haqqin.az/news/275053
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18.02.2023 22:15 Ответить
Была сегодня днем статья на Цензоре.
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18.02.2023 22:52 Ответить
Пропустил. Спасибо.
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18.02.2023 23:04 Ответить
Я тоже его прочел. Мне кажется это просто совпадение, туда стягивать самолеты начали не вчера. Да и о каком дальнобойном оружии речь - никто не знает. Да и 200 км для боевого самолета - пустяк.
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18.02.2023 23:10 Ответить
Была непроверенная информация, о англо-французских ракетах Скальпель, что дескать можно модернизировать самолеты СССР и сделать их носителями. Так она на 750 км летит, ей это отдаление на 200 км, вообще не вопрос. Но вот их ли обещал Сунак? И можно ли действительно модернизировать самолеты?
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18.02.2023 23:15 Ответить
Может, пусть лучше об этом никто и не знает раньше времени?...

....Когда-то слушала музыку, смотрела спортивные передачи,...А сейчас читаю про разницу между различными видами САУ, танков, самолетов.
Да...
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18.02.2023 23:20 Ответить
Конечно, вы правы, это военный секрет и должен таким оставаться, до момента применения. Да, в эту войну, мы узнали столько нового, от Хаймарсов до беспилотников. И уверен, узнаем еще, что пока не афишируют.
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18.02.2023 23:25 Ответить
На днях з дітьми говорив Так вони у мене ще більш налаштовані - у зята брат двоюрідний зараз служить у арміії БРСР У ракетній в/ч так обговорювали - чи дістануть туди наші ракети у випадку якщо Лука у війну вступить
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19.02.2023 06:06 Ответить
Обращение пусть готовит папа римский, а Байден должен готовить танки самолёты, хаймарсы, атакамсы, боеприпасы и всё нужно для победы Украины.
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18.02.2023 22:20 Ответить
Не, у байдена монополия на глубокую турботу
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18.02.2023 22:37 Ответить
Ванга- Байден 👍🇺🇲
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18.02.2023 22:21 Ответить
Пустая затея ,там даже смотреть никто не будет....запад не понимает несколько деградировали до полного абсурда мокшане болотные.Такое разговорами не лечится....руський раб понимает только один аргумент - сапог в еп"ло.
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18.02.2023 22:26 Ответить
Если бы Обама/Байден не сдали в 2014 Крым, то сейчас не было бы войны. /Марин Санна, премьер Финляндии/
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18.02.2023 22:36 Ответить
Опера, крым был захвачен, благодаря внезапности. Просто никто этого не ожидал, да и давай будем честными, была ли готова технически, армия Украины в тот 2014 год? А вот за 8 лет что прошли после Крыма, можно было сделать многое, но к сожалению сделано не было.
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18.02.2023 23:12 Ответить
Не было никакой внезапности, у Обамы было три недели до "референдума" , чтобы высадиться в Крыму. Причём в отличие от хуьловских зелёных человечков, высадиться со всеми знаками различия. Но вместо того, чтобы сказать, что США берут Украину под защиту, Обама позвонил Турчинову и приказал оставить сопротивление. А до этого он разговаривал с хуьлом и сказал забирайте!.
А хуьло очень торопился, опасаясь, что Обама/Байден передумает
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18.02.2023 23:18 Ответить
Обьясни мне на основании чего, Обама пошлет морпехов США, воевать за чужой крым? Я не верю в эту версию.
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18.02.2023 23:22 Ответить
На основании того, что Америка - мировой полицейский. Но такие сраные "полицейские" как обама/ байден сдают бандитам всё - от Афганистана до Украины. Патамушта они уставшие. Такая политика попустительства гитлеризму обязательно ведёт к большой войне
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18.02.2023 23:30 Ответить
Нет, извини, охрана границ Украины, имеющей свою армию - вопрос совсем не США и не Обамы. Если бы Украина была как Люксембург, с населением 1 млн чел, возможно бы и вмешались. Но это не так. Да и какое доверие может быть к власти, которая только-только стала у руля?
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18.02.2023 23:34 Ответить
похеривание мировой ядерной безопасности очень дорогого стОит. за Будапештский меморандум может многие не знают и им в принципе пофигу (как нам на войны папуасов в Африке, к примеру), но кому интересно - обычно все понимают. плюс - нарушение устава оон плюс женевских конвенций плюс морское право плюс куча всего остального, то есть мировая "политика" тупо накрывается медным тазом, и все сказали, ок, мы не против, бывает, главное к нам не лезьте (а кто гарант что не полезут? - а никто)
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19.02.2023 02:51 Ответить
Украину разоружить одна банда , из одной партии - Клинтон, Обама, Байден. И в 2015г они наложили вето на поставки оружия.
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19.02.2023 16:08 Ответить
Точнее так. На основании чего, Обама пошлет морпехов США, воевать за чужой крым, при условии что у Украины есть СВОЯ армия?
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18.02.2023 23:23 Ответить
Не было никакой "своя армия", только название
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18.02.2023 23:31 Ответить
Вот это и плохо. И скажу еще. Если бы за 8 лет, было бы сделано, то что нужно было сделать с армией - ***** бы не напал. Он нападает только на слабых. Но увы....8 лет просто прос\рали.
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18.02.2023 23:35 Ответить
А как же Я/О? С этой же темы начали. Какая бы не была хорошая армия, но у неё нет Я/О, то есть по любому нужна защита США, а в защите в 2014 было отказано. Более того в 2015 конгресс постановил поставить Украине оружие - Обама наложил вето.
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19.02.2023 01:55 Ответить
A?! 80% крымских ваеваков тупо сняли украинские погоны и навесили сраиськие, а Обама должен был послать Джимми из Алабамы в Севастополь воевать с русней? Мозги включи, придурок.
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19.02.2023 01:46 Ответить
Идиот, хуьло для того и снял свои погоны с своих солдат - ,боялся реакции Обамы. Но тот, кто выбирает позор вместо войны, получит и войну и позор - сказано гениально про точно такую же ситуацию
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19.02.2023 01:50 Ответить
*******, причем здесь солдаты ху.ла. я говорю о в/с ВСУ которые массово перешли служить в сраискую армию.
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19.02.2023 15:44 Ответить
Дурень, в/с ВСУ массово перешли служить в сраискую армию - потому что их предал Обама, нарушивший будапештский меморандум. Он, кстати , ещё в качестве сенатора в 2005 приезжал в Украину разоружить ВСУ - очевидно, что сразу же после первого Майдана по заказу хуьла.
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19.02.2023 16:06 Ответить
Ага, "подивитися в очі"
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18.02.2023 22:38 Ответить
Зря это. Именно сейчас зря. Там бушует маразм. Запачкаться только.
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18.02.2023 23:02 Ответить
Вдячні Президентові Байдену за супер - підтримку України! Проте, якщо ЦРУ, ФБР і Мі6 не допоможуть нам очистити державні органи всіх рівнів від російських "вошей" і "гнид", то підтримка може звестися нанівець.
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18.02.2023 23:17 Ответить
Не варто метати перли перед москалями, вони цього і не оцінять і не зрозуміють, бо москалі примітивніші за худобу ...
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18.02.2023 23:28 Ответить
невже будуть смертельні посили *****?
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18.02.2023 23:40 Ответить
Народу, громодянин в РФ немае.

Там е поселення зомбованих рабів.

Розмовляти там нізким.
Бо вони не розуміють людську мову.
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19.02.2023 00:39 Ответить
Совершенно бесполезное предприятие. Единственно что, может быть это задел на будущее, когда он скажет "ну я же вас предупреждал!".
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19.02.2023 01:49 Ответить
Дідо

Там нема з ким говорити
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19.02.2023 07:22 Ответить
А якого деменційне спічик приготувало х**лу і москальні ?
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19.02.2023 07:42 Ответить
говорить с военными преступниками болот мацковии,о чем????
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19.02.2023 12:06 Ответить
..Мистер Президент!! Мы зря тпатим время на лаптестан....Пустить на самотек это сракомвставалово,быстрей накроются меньше гемора
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19.02.2023 12:09 Ответить
Что новая перезагрузка опять ?
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19.02.2023 12:59 Ответить
Упомянутое обращение нужно послать внутри томагавка без боезаряда прямо в мавзолей на красной пощади. С предупреждением что в случае продолжения безобразий туда же прилетит Минутемэн уже с боезарядом.
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19.02.2023 14:30 Ответить
 
 