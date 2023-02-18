Байден готує звернення до Путіна та росіян, - Кірбі

В ході свого візиту до Польщі наступного тижня президент США Джо Байден виступить зі зверненням до президента РФ Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спікер Радбезу США Джон Кірбі.

"Ви почуєте в промові президента повідомлення, які, безумовно, знайдуть відгук у американського народу, безумовно, знайдуть відгук у наших союзників і партнерів, без сумніву, знайдуть відгук у польського народу, який так багато зробив і продовжує робити. І я - я підозрюю, що ви – ви почуєте, як він звертається до пана Путіна, а також до російського народу", - заявив Кірбі.

Окрім цього, спікер також спростував чутки, що США можуть знизити обсяги підтримки України та інших своїх партнерів у Європі. За його словами, противниками допомоги є лише деякі республіканці Палати представників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Байдена до Польщі - важливий сигнал для України та НАТО, - Дуда

"Це не так, як це бачить президент. Якщо ви поговорите з керівництвом Палати представників, ви цього не почуєте. І ви, звичайно, не почуєте цього від демократів. І ви не чуєте цього в Сенаті", - запевнив Кірбі.

Також за словами спікера, в американському парламенті зберігається двопартійна підтримка позиції, що Україні потрібно допомагати й далі.

"Ми всі робимо це разом. І підтримка Конгресу справді була надзвичайною. І президент сподівається на продовження цієї підтримки", - зазначив він.

Також читайте: Байден планує переговори з Сі Цзіньпіном