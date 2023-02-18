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Байден готує звернення до Путіна та росіян, - Кірбі

байден,джо

В ході свого візиту до Польщі наступного тижня президент США Джо Байден виступить зі зверненням до президента РФ Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спікер Радбезу США Джон Кірбі.

"Ви почуєте в промові президента повідомлення, які, безумовно, знайдуть відгук у американського народу, безумовно, знайдуть відгук у наших союзників і партнерів, без сумніву, знайдуть відгук у польського народу, який так багато зробив і продовжує робити. І я - я підозрюю, що ви – ви почуєте, як він звертається до пана Путіна, а також до російського народу", - заявив Кірбі.

Окрім цього, спікер також спростував чутки, що США можуть знизити обсяги підтримки України та інших своїх партнерів у Європі. За його словами, противниками допомоги є лише деякі республіканці Палати представників.

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"Це не так, як це бачить президент. Якщо ви поговорите з керівництвом Палати представників, ви цього не почуєте. І ви, звичайно, не почуєте цього від демократів. І ви не чуєте цього в Сенаті", - запевнив Кірбі.

Також за словами спікера, в американському парламенті зберігається двопартійна підтримка позиції, що Україні потрібно допомагати й далі.

"Ми всі робимо це разом. І підтримка Конгресу справді була надзвичайною. І президент сподівається на продовження цієї підтримки", - зазначив він.

Також читайте: Байден планує переговори з Сі Цзіньпіном

Автор: 

Байден Джо (2888) путін володимир (23857) росія (65316)


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Топ коментарі
+28
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18.02.2023 21:29
+26
Хай замість тебе говорять Абрамси, F-16, ATACMS, та багато техніки з США
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18.02.2023 21:26
+23
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18.02.2023 21:24
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18.02.2023 21:24 Відповісти
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18.02.2023 21:28 Відповісти
Хай замість тебе говорять Абрамси, F-16, ATACMS, та багато техніки з США
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18.02.2023 21:26 Відповісти
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18.02.2023 21:29 Відповісти
Це єдина мова, яку розуміють кацапи.
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18.02.2023 21:30 Відповісти
Гундосіки краще не дивитися, бо це лайно
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18.02.2023 22:27 Відповісти
*****! go fuck yourself...
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18.02.2023 21:26 Відповісти
такая речь, если это то, на что мы надеемся, была бы более уместна в Украине. А иначе будет бла-бла-бла опять...
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18.02.2023 21:27 Відповісти
як в народі кажуть - добрим словом і машингевером...
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18.02.2023 21:27 Відповісти
Гей там, за поребриком, до вас гості:

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18.02.2023 21:28 Відповісти
К врагам не обращаются, их уничтожают. Демократы никак не могут избавиться от обамовщины.
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18.02.2023 21:29 Відповісти
Марна справа! До товстошкурих кацапів його промова не дійде!
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18.02.2023 21:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=deNJCGRMLuE
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18.02.2023 21:35 Відповісти
Це те саме, що говорити самому до себе. Московити реагують тільки на регулярні пі**юліни, все інше для них прояв слабкості.
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18.02.2023 21:40 Відповісти
Ніби ж освічена людина, а про бісер і свиней наче і не чув...
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18.02.2023 21:42 Відповісти
е така мисля..переіменувати нарешті ту московію в скотобазу..зразу буде видно кто і звідки
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18.02.2023 21:43 Відповісти
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18.02.2023 21:45 Відповісти
Звернення може бути тільки по строках виводу військ з України, виплати репарацій. видачі злочинців. Все, в іншому з кацапами немає цензу вступати у контакт.
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18.02.2023 21:46 Відповісти
Да боя что он скажет там.... Этавайна не расиян а путена нах, наивняк
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18.02.2023 21:58 Відповісти
При всём уважении к Байдену обращаться к Ху#лу- это всё равно, что обращаться к дырке в парашном сортире- оттуда в ответ будет только вонь и ничего кроме вони.
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18.02.2023 22:02 Відповісти
А хто його знає? Може Байдену теж підготували "святкову" промову - як і Путіну? Тільки у Путіна буде звернення до власного бидла, а у Байдена -безпосередньо до нього самого І там будуть конкретні натяки на конкретні речі (у основному - літаючі) - з датами їх прибуття в Україну та приблизною кількістю одиниць Бо не тільки в Москві ******* робить "сюрепризи" до свят От і Путіну можуть запропонувать подарунок до свята - "білі тапки"
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19.02.2023 05:59 Відповісти
це тобі с..ка пуйловська медік драний п..ц
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18.02.2023 22:02 Відповісти
представляю себе... Байден выходит на трибуну, и говорит :

- путин - ***** !
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18.02.2023 22:05 Відповісти
Риши Сунак: Британия первой даст Украине оружие большой дальности

https://haqqin.az/news/275053
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18.02.2023 22:15 Відповісти
Была сегодня днем статья на Цензоре.
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18.02.2023 22:52 Відповісти
Пропустил. Спасибо.
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18.02.2023 23:04 Відповісти
Я тоже его прочел. Мне кажется это просто совпадение, туда стягивать самолеты начали не вчера. Да и о каком дальнобойном оружии речь - никто не знает. Да и 200 км для боевого самолета - пустяк.
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18.02.2023 23:10 Відповісти
Была непроверенная информация, о англо-французских ракетах Скальпель, что дескать можно модернизировать самолеты СССР и сделать их носителями. Так она на 750 км летит, ей это отдаление на 200 км, вообще не вопрос. Но вот их ли обещал Сунак? И можно ли действительно модернизировать самолеты?
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18.02.2023 23:15 Відповісти
Может, пусть лучше об этом никто и не знает раньше времени?...

....Когда-то слушала музыку, смотрела спортивные передачи,...А сейчас читаю про разницу между различными видами САУ, танков, самолетов.
Да...
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18.02.2023 23:20 Відповісти
Конечно, вы правы, это военный секрет и должен таким оставаться, до момента применения. Да, в эту войну, мы узнали столько нового, от Хаймарсов до беспилотников. И уверен, узнаем еще, что пока не афишируют.
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18.02.2023 23:25 Відповісти
На днях з дітьми говорив Так вони у мене ще більш налаштовані - у зята брат двоюрідний зараз служить у арміії БРСР У ракетній в/ч так обговорювали - чи дістануть туди наші ракети у випадку якщо Лука у війну вступить
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19.02.2023 06:06 Відповісти
Обращение пусть готовит папа римский, а Байден должен готовить танки самолёты, хаймарсы, атакамсы, боеприпасы и всё нужно для победы Украины.
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18.02.2023 22:20 Відповісти
Не, у байдена монополия на глубокую турботу
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18.02.2023 22:37 Відповісти
Ванга- Байден 👍🇺🇲
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18.02.2023 22:21 Відповісти
Пустая затея ,там даже смотреть никто не будет....запад не понимает несколько деградировали до полного абсурда мокшане болотные.Такое разговорами не лечится....руський раб понимает только один аргумент - сапог в еп"ло.
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18.02.2023 22:26 Відповісти
Если бы Обама/Байден не сдали в 2014 Крым, то сейчас не было бы войны. /Марин Санна, премьер Финляндии/
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18.02.2023 22:36 Відповісти
Опера, крым был захвачен, благодаря внезапности. Просто никто этого не ожидал, да и давай будем честными, была ли готова технически, армия Украины в тот 2014 год? А вот за 8 лет что прошли после Крыма, можно было сделать многое, но к сожалению сделано не было.
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18.02.2023 23:12 Відповісти
Не было никакой внезапности, у Обамы было три недели до "референдума" , чтобы высадиться в Крыму. Причём в отличие от хуьловских зелёных человечков, высадиться со всеми знаками различия. Но вместо того, чтобы сказать, что США берут Украину под защиту, Обама позвонил Турчинову и приказал оставить сопротивление. А до этого он разговаривал с хуьлом и сказал забирайте!.
А хуьло очень торопился, опасаясь, что Обама/Байден передумает
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18.02.2023 23:18 Відповісти
Обьясни мне на основании чего, Обама пошлет морпехов США, воевать за чужой крым? Я не верю в эту версию.
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18.02.2023 23:22 Відповісти
На основании того, что Америка - мировой полицейский. Но такие сраные "полицейские" как обама/ байден сдают бандитам всё - от Афганистана до Украины. Патамушта они уставшие. Такая политика попустительства гитлеризму обязательно ведёт к большой войне
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18.02.2023 23:30 Відповісти
Нет, извини, охрана границ Украины, имеющей свою армию - вопрос совсем не США и не Обамы. Если бы Украина была как Люксембург, с населением 1 млн чел, возможно бы и вмешались. Но это не так. Да и какое доверие может быть к власти, которая только-только стала у руля?
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18.02.2023 23:34 Відповісти
похеривание мировой ядерной безопасности очень дорогого стОит. за Будапештский меморандум может многие не знают и им в принципе пофигу (как нам на войны папуасов в Африке, к примеру), но кому интересно - обычно все понимают. плюс - нарушение устава оон плюс женевских конвенций плюс морское право плюс куча всего остального, то есть мировая "политика" тупо накрывается медным тазом, и все сказали, ок, мы не против, бывает, главное к нам не лезьте (а кто гарант что не полезут? - а никто)
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19.02.2023 02:51 Відповісти
Украину разоружить одна банда , из одной партии - Клинтон, Обама, Байден. И в 2015г они наложили вето на поставки оружия.
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19.02.2023 16:08 Відповісти
Точнее так. На основании чего, Обама пошлет морпехов США, воевать за чужой крым, при условии что у Украины есть СВОЯ армия?
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18.02.2023 23:23 Відповісти
Не было никакой "своя армия", только название
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18.02.2023 23:31 Відповісти
Вот это и плохо. И скажу еще. Если бы за 8 лет, было бы сделано, то что нужно было сделать с армией - ***** бы не напал. Он нападает только на слабых. Но увы....8 лет просто прос\рали.
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18.02.2023 23:35 Відповісти
А как же Я/О? С этой же темы начали. Какая бы не была хорошая армия, но у неё нет Я/О, то есть по любому нужна защита США, а в защите в 2014 было отказано. Более того в 2015 конгресс постановил поставить Украине оружие - Обама наложил вето.
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19.02.2023 01:55 Відповісти
A?! 80% крымских ваеваков тупо сняли украинские погоны и навесили сраиськие, а Обама должен был послать Джимми из Алабамы в Севастополь воевать с русней? Мозги включи, придурок.
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19.02.2023 01:46 Відповісти
Идиот, хуьло для того и снял свои погоны с своих солдат - ,боялся реакции Обамы. Но тот, кто выбирает позор вместо войны, получит и войну и позор - сказано гениально про точно такую же ситуацию
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19.02.2023 01:50 Відповісти
*******, причем здесь солдаты ху.ла. я говорю о в/с ВСУ которые массово перешли служить в сраискую армию.
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19.02.2023 15:44 Відповісти
Дурень, в/с ВСУ массово перешли служить в сраискую армию - потому что их предал Обама, нарушивший будапештский меморандум. Он, кстати , ещё в качестве сенатора в 2005 приезжал в Украину разоружить ВСУ - очевидно, что сразу же после первого Майдана по заказу хуьла.
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19.02.2023 16:06 Відповісти
Ага, "подивитися в очі"
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18.02.2023 22:38 Відповісти
Зря это. Именно сейчас зря. Там бушует маразм. Запачкаться только.
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18.02.2023 23:02 Відповісти
Вдячні Президентові Байдену за супер - підтримку України! Проте, якщо ЦРУ, ФБР і Мі6 не допоможуть нам очистити державні органи всіх рівнів від російських "вошей" і "гнид", то підтримка може звестися нанівець.
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18.02.2023 23:17 Відповісти
Не варто метати перли перед москалями, вони цього і не оцінять і не зрозуміють, бо москалі примітивніші за худобу ...
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18.02.2023 23:28 Відповісти
невже будуть смертельні посили *****?
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18.02.2023 23:40 Відповісти
Народу, громодянин в РФ немае.

Там е поселення зомбованих рабів.

Розмовляти там нізким.
Бо вони не розуміють людську мову.
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19.02.2023 00:39 Відповісти
Совершенно бесполезное предприятие. Единственно что, может быть это задел на будущее, когда он скажет "ну я же вас предупреждал!".
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19.02.2023 01:49 Відповісти
Дідо

Там нема з ким говорити
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19.02.2023 07:22 Відповісти
А якого деменційне спічик приготувало х**лу і москальні ?
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19.02.2023 07:42 Відповісти
говорить с военными преступниками болот мацковии,о чем????
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19.02.2023 12:06 Відповісти
..Мистер Президент!! Мы зря тпатим время на лаптестан....Пустить на самотек это сракомвставалово,быстрей накроются меньше гемора
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19.02.2023 12:09 Відповісти
Что новая перезагрузка опять ?
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19.02.2023 12:59 Відповісти
Упомянутое обращение нужно послать внутри томагавка без боезаряда прямо в мавзолей на красной пощади. С предупреждением что в случае продолжения безобразий туда же прилетит Минутемэн уже с боезарядом.
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19.02.2023 14:30 Відповісти
 
 