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Новости Война
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Крым реально освободить к концу лета, - генерал Ходжес

бен,ходжес

При наличии ракет дальнего радиуса действия Украина может освободить Крым к концу лета, а Донбасс – в следующем году или даже раньше.

Об этом в комментарии Укринформу сказал экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.

"Мы собираемся сделать все возможное, чтобы Украина победила в этом году", – подчеркнул Ходжес.

По его убеждению, "вполне возможно, по крайней мере, то, что Украина освободит Крым к концу лета". Но при условии, что партнеры предоставят необходимое оружие, прежде всего высокоточное оружие большого радиуса действия. ВСУ должны иметь возможность стрелять на 150-300 километров и чтобы ракета упала точно в цель, тогда российский черноморский флот просто вынужден будет покинуть полуостров, сказал генерал.

Ходжес назвал Крым "решающим местом", тогда как Донбасс – просто "важным". Украина не будет в безопасности, пока Россия удерживает полуостров. В частности, Украина не сможет восстановить полностью экономику, пока РФ удерживает Крым. Он пояснил, что пока россияне в Крыму Украина не сможет использовать порт Мариуполя. И даже в Одессе стоят 140 судов, которые ждут возможности выйти из порта, но не могут.

Читайте также: С западными истребителями победа Украины может наступить в течение года, - Ходжес

"Мы должны помочь Украине вернуть Крым. В этом году. Мы хотим, чтобы это произошло, и должны дать все необходимое", - заявил Ходжес.

По его убеждению, тем, что изменит правила игры, gamechanger станет не какое-то специфическое оружие, будь то танки или самолеты, а принятие партнерами решения, что Украина должна победить. Относительно танков, Украина располагает собственными, захваченными у российской армии, а впоследствии и западными. ВСУ все это использует очень хорошо, и танки помогут изолировать Крым.

Ходжес получил карту и на ней продемонстрировал корреспонденту, как он видит ситуацию на поле боя. По его мнению, держа российские силы вокруг Бахмута, ВСУ могут изолировать Крым.

По словам Ходжеса, сейчас Украина имеет ракеты, которые могут попасть в цель не более чем на 90 км.

Автор: 

Крым (26406) Ходжес Бен (167)


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Топ комментарии
+16
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18.02.2023 21:47
+14
Жаль, що помер МакКейн (вічна пам'ять шанованій людині)... На згадку республіканцям: НЕ ОБИРА Й ТЕ КЛОУНІВ
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18.02.2023 22:22
+8
На самом деле Крым освободить легче чем Бамбас, просто его бояться освобождать, чтобы Путин ЯО не применил. Это полуостров, который легко изолировать от подкрепления российским войсками. Но чтобы освободить Крым, нужно взять Мелитополь.
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18.02.2023 22:22
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18.02.2023 21:47 Ответить
Шкода, що радикальними стають колишні, а діючі зазвичай обережні.
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18.02.2023 21:48 Ответить
Бо "колишнім" вже не треба боятися за свою кар'єру.
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18.02.2023 21:53 Ответить
Здесь другое - они больше ни за что не отвечают. Рот закрыл - рабочий день окончился.
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19.02.2023 01:55 Ответить
Так я про те ж саме написав.
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19.02.2023 10:31 Ответить
Золоті слова. Якось років вже з двадцять тому якийсь американський генерал на керівній посаді на Окінаві прокоментував скандал, викликаний тим, що два американські солдати згвалтували японку: "Але ж дурні. Хіба не могли знайти проститутку?". Наступного дня генерал подав у відставку.
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18.02.2023 22:21 Ответить
ще коли ти "колишній" ти можеш говорити що завгодно. Коли ти діючий, ти взагалі можеш говорити тільки те що не завдасть шкоди. Зберігати секретність, і т.д.
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19.02.2023 01:00 Ответить
На Обдристовича орієнтуєтесь( Ваша срана справа.
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18.02.2023 21:54 Ответить
може звільнити Крим до кінця літа, а Донбас - наступного року чи навіть раніше. Джерело:

Стоп...

В такому випадку щодо Криму - до кінця літа - якого року?
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18.02.2023 21:50 Ответить
На самом деле Крым освободить легче чем Бамбас, просто его бояться освобождать, чтобы Путин ЯО не применил. Это полуостров, который легко изолировать от подкрепления российским войсками. Но чтобы освободить Крым, нужно взять Мелитополь.
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18.02.2023 22:22 Ответить
Не хрен
было дерьмаку ОМАНСКОМУ отдавать Мелитополь!Как и весь КОРИДОР, ТЕПЕРЬ ПУСТЬ утилизируется ГНИДА !Интересно , кто из военных начальников отвечал за это направление ?КАК он посмел ВЫПОЛНИТЬ ПРЕСТУПНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛОУНАРИЯ ?
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19.02.2023 01:41 Ответить
Вы точно знаете, что распоряжения отдавал дерьмак, но не знаете кому?
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19.02.2023 02:00 Ответить
Чтобы изолировать Крым надо снести мост, уничтожить флот сраиси в Черном море и выбить кацапа с юга Запорожской и Донецкой областей. Есть такие возможности? Нет, таких возможностей нет. Нужно смотреть правде в глаз, на сегодня нет возможности даже выкинуть его за речку Бахмутку.
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19.02.2023 01:59 Ответить
За Бахмутки викинути не набагато легше, чим взяти Крим, довго пояснювати чому

выбить кацапа с юга Запорожской и Донецкой областей- так, це першоочередне завдання у будь-якому випадку
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19.02.2023 12:14 Ответить
В начале Крым конечно. Его легче захватить, чем Донбасс. А военно-политической выгоды больше.
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18.02.2023 22:33 Ответить
мы устали ждать...
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18.02.2023 21:51 Ответить
відпочинь трішки
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18.02.2023 22:23 Ответить
А коли звільнили сотні населених пунктів Харківщини взагалі нікто цього і не чекав, так звільнять і Крим, так же обвалиться і тоді оброна ворога, бо його солдати не хочуть вмирати за Путіна, та олігархів, тікали тоді, будуть тікати й у майбутному
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18.02.2023 22:53 Ответить
Справа в тому, що Крим - стратегічна кацапська скрєпа, тісно зав"язана на оманські договорняки по здачі зедєрмаками Півдня України. Це для нашої сволоти там дуже не хочеться форсувати події. Договорняки даром нікому не проходять-боязно.
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18.02.2023 23:57 Ответить
От це ГЕНЕРАЛ, а не хрін собачий!!! Вони із Залужним не родичі? )))
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18.02.2023 21:52 Ответить
Та звілтніть вже світ від мокшан. Відразу багато питань відпаде.
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18.02.2023 21:58 Ответить
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18.02.2023 21:59 Ответить
Uliana Yapparova @Ulianalive https://twitter.com/Ulianalive/status/1626993156309884929 2 ч
«Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине вооружение дальнего радиуса действия» - Риши Сунак
Дорогие москвичи и гости столицы, посмотрите, пожалуйста, в окно. Дым видите? Это полыхают сейчас кремлёвские жопы
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18.02.2023 21:59 Ответить
Дальнего радиуса действия - это по всей территории Украины + Крым. За паребрик не полетят - табу
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18.02.2023 22:03 Ответить
ну и нормально!
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18.02.2023 22:06 Ответить
Viktoria Schumacher @vikschum https://twitter.com/vikschum/status/1626901457109716995 8 ч
Вот,собственно,и всё что надо знать
"Риск эскалации конфликта на в Украине для НАТО несопоставим с опасностью победы России",- Йенс Столтенберг
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18.02.2023 22:02 Ответить
Ви реально дурень чи провокатор від какцапні?
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18.02.2023 22:13 Ответить
Ви реально дурень чи читати не вмiєте?
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18.02.2023 22:18 Ответить
😁
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18.02.2023 23:13 Ответить
Сьогодні, 18 лютого, Нідерланди вислали з країни російських дипломатів через те, що вони виявились шпигунами. https://nos.nl/artikel/2464355-*********-zet-opnieuw-russische-diplomaten-uit-om-spionage NOS .
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18.02.2023 22:02 Ответить
Риши Сунак: Британия первой даст Украине оружие большой дальности

https://haqqin.az/news/275053
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18.02.2023 22:07 Ответить
А можна запросити Ходжеса до нас? З оплатою, яку захоче, думаю, для нього не в грошах справа ))) Чомусь здається, що цей тандем із Залужним розвалить срану Парашку на шмаття!!!
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18.02.2023 22:10 Ответить
Жаль, що помер МакКейн (вічна пам'ять шанованій людині)... На згадку республіканцям: НЕ ОБИРА Й ТЕ КЛОУНІВ
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18.02.2023 22:22 Ответить
Нормально. Можна буде нарешті з'їздити на український курорт)
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18.02.2023 22:31 Ответить
...За наявності ракет...
І відсутності єрмаків,подоляків,татарових,смірнових і ********* із ПЗДЖ,що нажаль не реально.
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19.02.2023 00:34 Ответить
Але за умови, якщо партнери нададуть необхідну зброю, передусім високоточну зброю великого радіуса дії.
Первое - ракеты большой дальности это ракеты дальностью свыше 5,5 тыс. км. Средней дальности - от 1 тыс. км до 5,5 тыс. км. Ракеты малой дальности - до 1 тыс. км.
Второе - давайте сначала узнаем, что и в каком количестве поставит Великобритания, только после этого будем прогнозировать.

В Крыму, как и в Херсоне, воевать не будут, просто раздолбают военные объекты, заблокируют снабжение вооружениями и кацапы сделают очередной жест бледной моли доброй воли.
Может, об этом есть смысл сказать крымчанам, чтобы та часть, которая не совсем конченная, не боялась за своё имущество, это облегчит задачу возврата Крыма.
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19.02.2023 08:08 Ответить
Не з нашім щастям у "гарантах".
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19.02.2023 08:39 Ответить
Очередной балабол
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19.02.2023 08:54 Ответить
С новыми ракетами военную активность Крыма надо полностью успокоить (упокоить).
Понаехавшая вата получит время просочиться обратно в родную гавань.
Если захочет жить.
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19.02.2023 10:37 Ответить
Зеля порушивити Оманськи перемовини не буде !
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19.02.2023 13:34 Ответить
 
 