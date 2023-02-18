Крым реально освободить к концу лета, - генерал Ходжес

При наличии ракет дальнего радиуса действия Украина может освободить Крым к концу лета, а Донбасс – в следующем году или даже раньше.

Об этом в комментарии Укринформу сказал экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.

"Мы собираемся сделать все возможное, чтобы Украина победила в этом году", – подчеркнул Ходжес.

По его убеждению, "вполне возможно, по крайней мере, то, что Украина освободит Крым к концу лета". Но при условии, что партнеры предоставят необходимое оружие, прежде всего высокоточное оружие большого радиуса действия. ВСУ должны иметь возможность стрелять на 150-300 километров и чтобы ракета упала точно в цель, тогда российский черноморский флот просто вынужден будет покинуть полуостров, сказал генерал.

Ходжес назвал Крым "решающим местом", тогда как Донбасс – просто "важным". Украина не будет в безопасности, пока Россия удерживает полуостров. В частности, Украина не сможет восстановить полностью экономику, пока РФ удерживает Крым. Он пояснил, что пока россияне в Крыму Украина не сможет использовать порт Мариуполя. И даже в Одессе стоят 140 судов, которые ждут возможности выйти из порта, но не могут.

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"Мы должны помочь Украине вернуть Крым. В этом году. Мы хотим, чтобы это произошло, и должны дать все необходимое", - заявил Ходжес.

По его убеждению, тем, что изменит правила игры, gamechanger станет не какое-то специфическое оружие, будь то танки или самолеты, а принятие партнерами решения, что Украина должна победить. Относительно танков, Украина располагает собственными, захваченными у российской армии, а впоследствии и западными. ВСУ все это использует очень хорошо, и танки помогут изолировать Крым.

Ходжес получил карту и на ней продемонстрировал корреспонденту, как он видит ситуацию на поле боя. По его мнению, держа российские силы вокруг Бахмута, ВСУ могут изолировать Крым.

По словам Ходжеса, сейчас Украина имеет ракеты, которые могут попасть в цель не более чем на 90 км.