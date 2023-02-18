Крым реально освободить к концу лета, - генерал Ходжес
При наличии ракет дальнего радиуса действия Украина может освободить Крым к концу лета, а Донбасс – в следующем году или даже раньше.
Об этом в комментарии Укринформу сказал экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.
"Мы собираемся сделать все возможное, чтобы Украина победила в этом году", – подчеркнул Ходжес.
По его убеждению, "вполне возможно, по крайней мере, то, что Украина освободит Крым к концу лета". Но при условии, что партнеры предоставят необходимое оружие, прежде всего высокоточное оружие большого радиуса действия. ВСУ должны иметь возможность стрелять на 150-300 километров и чтобы ракета упала точно в цель, тогда российский черноморский флот просто вынужден будет покинуть полуостров, сказал генерал.
Ходжес назвал Крым "решающим местом", тогда как Донбасс – просто "важным". Украина не будет в безопасности, пока Россия удерживает полуостров. В частности, Украина не сможет восстановить полностью экономику, пока РФ удерживает Крым. Он пояснил, что пока россияне в Крыму Украина не сможет использовать порт Мариуполя. И даже в Одессе стоят 140 судов, которые ждут возможности выйти из порта, но не могут.
"Мы должны помочь Украине вернуть Крым. В этом году. Мы хотим, чтобы это произошло, и должны дать все необходимое", - заявил Ходжес.
По его убеждению, тем, что изменит правила игры, gamechanger станет не какое-то специфическое оружие, будь то танки или самолеты, а принятие партнерами решения, что Украина должна победить. Относительно танков, Украина располагает собственными, захваченными у российской армии, а впоследствии и западными. ВСУ все это использует очень хорошо, и танки помогут изолировать Крым.
Ходжес получил карту и на ней продемонстрировал корреспонденту, как он видит ситуацию на поле боя. По его мнению, держа российские силы вокруг Бахмута, ВСУ могут изолировать Крым.
По словам Ходжеса, сейчас Украина имеет ракеты, которые могут попасть в цель не более чем на 90 км.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стоп...
В такому випадку щодо Криму - до кінця літа - якого року?
было дерьмаку ОМАНСКОМУ отдавать Мелитополь!Как и весь КОРИДОР, ТЕПЕРЬ ПУСТЬ утилизируется ГНИДА !Интересно , кто из военных начальников отвечал за это направление ?КАК он посмел ВЫПОЛНИТЬ ПРЕСТУПНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛОУНАРИЯ ?
выбить кацапа с юга Запорожской и Донецкой областей- так, це першоочередне завдання у будь-якому випадку
«Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине вооружение дальнего радиуса действия» - Риши Сунак
Дорогие москвичи и гости столицы, посмотрите, пожалуйста, в окно. Дым видите? Это полыхают сейчас кремлёвские жопы
Вот,собственно,и всё что надо знать
"Риск эскалации конфликта
нав Украине для НАТО несопоставим с опасностью победы России",- Йенс Столтенберг
https://haqqin.az/news/275053
І відсутності єрмаків,подоляків,татарових,смірнових і ********* із ПЗДЖ,що нажаль не реально.
Первое - ракеты большой дальности это ракеты дальностью свыше 5,5 тыс. км. Средней дальности - от 1 тыс. км до 5,5 тыс. км. Ракеты малой дальности - до 1 тыс. км.
Второе - давайте сначала узнаем, что и в каком количестве поставит Великобритания, только после этого будем прогнозировать.
В Крыму, как и в Херсоне, воевать не будут, просто раздолбают военные объекты, заблокируют снабжение вооружениями и кацапы сделают очередной жест бледной моли доброй воли.
Может, об этом есть смысл сказать крымчанам, чтобы та часть, которая не совсем конченная, не боялась за своё имущество, это облегчит задачу возврата Крыма.
Понаехавшая вата получит время просочиться обратно в родную гавань.
Если захочет жить.