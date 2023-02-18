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Новини Війна
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Крим реально звільнити до кінця літа, - генерал Ходжес

бен,ходжес

За наявності ракет далекого радіуса дії Україна може звільнити Крим до кінця літа, а Донбас – наступного року чи навіть раніше.

Про це в коментарі Укрінформу сказав екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.

"Ми збираємося зробити все можливе, щоб Україна перемогла цього року", - підкреслив Ходжес.

На його переконання, "цілком можливо принаймні те, що Україна звільнить Крим до кінця літа". Але за умови, якщо партнери нададуть необхідну зброю, передусім високоточну зброю великого радіуса дії. ЗСУ повинні мати можливість стріляти на 150-300 кілометрів, і щоб ракета впала рівно в ціль, тоді російський чорноморський флот просто змушений буде залишити півострів, сказав генерал.

Ходжес назвав Крим "вирішальним місцем", тоді як Донбас – просто "важливим". Україна не буде в безпеці, поки Росія утримує півострів. Зокрема, Україна не зможе відновити цілком економіку, поки РФ утримує Крим. Він пояснив, що допоки росіяни в Криму, Україна не зможе використовувати порт Маріуполя. І навіть в Одесі стоять 140 суден, які чекають на можливість вийти з порту, але не можуть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із західними винищувачами перемога України може настати протягом року, - Ходжес

"Ми маємо допомогти Україні повернути Крим. Цього року. Ми хочемо, щоб це сталося, і маємо дати все необхідне", - заявив Ходжес.

На його переконання, тим, що змінить правила гри, gamechanger, стане не якась специфічна зброя, будь-то танки або літаки, а ухвалення партнерами рішення, що Україна має перемогти. Щодо танків, Україна має у розпорядженні власні, ті, що захопила в російської армії, а згодом і західні. ЗСУ все це використовує дуже добре, і танки допоможуть ізолювати Крим.

Ходжес дістав мапу та на ній продемонстрував кореспондентові, як він бачить ситуацію на полі бою. На його погляд, тримаючи російські сили навколо Бахмута, ЗСУ можуть ізолювати Крим.

За словами Ходжеса, наразі Україна має ракети, які можуть влучити в ціль не більше ніж на 90 км.

Автор: 

Крим (14170) Ходжес Бен (172)


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Топ коментарі
+16
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18.02.2023 21:47
+14
Жаль, що помер МакКейн (вічна пам'ять шанованій людині)... На згадку республіканцям: НЕ ОБИРА Й ТЕ КЛОУНІВ
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18.02.2023 22:22
+8
На самом деле Крым освободить легче чем Бамбас, просто его бояться освобождать, чтобы Путин ЯО не применил. Это полуостров, который легко изолировать от подкрепления российским войсками. Но чтобы освободить Крым, нужно взять Мелитополь.
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18.02.2023 22:22
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18.02.2023 21:47 Відповісти
Шкода, що радикальними стають колишні, а діючі зазвичай обережні.
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18.02.2023 21:48 Відповісти
Бо "колишнім" вже не треба боятися за свою кар'єру.
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18.02.2023 21:53 Відповісти
Здесь другое - они больше ни за что не отвечают. Рот закрыл - рабочий день окончился.
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19.02.2023 01:55 Відповісти
Так я про те ж саме написав.
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19.02.2023 10:31 Відповісти
Золоті слова. Якось років вже з двадцять тому якийсь американський генерал на керівній посаді на Окінаві прокоментував скандал, викликаний тим, що два американські солдати згвалтували японку: "Але ж дурні. Хіба не могли знайти проститутку?". Наступного дня генерал подав у відставку.
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18.02.2023 22:21 Відповісти
ще коли ти "колишній" ти можеш говорити що завгодно. Коли ти діючий, ти взагалі можеш говорити тільки те що не завдасть шкоди. Зберігати секретність, і т.д.
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19.02.2023 01:00 Відповісти
На Обдристовича орієнтуєтесь( Ваша срана справа.
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18.02.2023 21:54 Відповісти
може звільнити Крим до кінця літа, а Донбас - наступного року чи навіть раніше. Джерело:

Стоп...

В такому випадку щодо Криму - до кінця літа - якого року?
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18.02.2023 21:50 Відповісти
На самом деле Крым освободить легче чем Бамбас, просто его бояться освобождать, чтобы Путин ЯО не применил. Это полуостров, который легко изолировать от подкрепления российским войсками. Но чтобы освободить Крым, нужно взять Мелитополь.
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18.02.2023 22:22 Відповісти
Не хрен
было дерьмаку ОМАНСКОМУ отдавать Мелитополь!Как и весь КОРИДОР, ТЕПЕРЬ ПУСТЬ утилизируется ГНИДА !Интересно , кто из военных начальников отвечал за это направление ?КАК он посмел ВЫПОЛНИТЬ ПРЕСТУПНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛОУНАРИЯ ?
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19.02.2023 01:41 Відповісти
Вы точно знаете, что распоряжения отдавал дерьмак, но не знаете кому?
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19.02.2023 02:00 Відповісти
Чтобы изолировать Крым надо снести мост, уничтожить флот сраиси в Черном море и выбить кацапа с юга Запорожской и Донецкой областей. Есть такие возможности? Нет, таких возможностей нет. Нужно смотреть правде в глаз, на сегодня нет возможности даже выкинуть его за речку Бахмутку.
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19.02.2023 01:59 Відповісти
За Бахмутки викинути не набагато легше, чим взяти Крим, довго пояснювати чому

выбить кацапа с юга Запорожской и Донецкой областей- так, це першоочередне завдання у будь-якому випадку
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19.02.2023 12:14 Відповісти
В начале Крым конечно. Его легче захватить, чем Донбасс. А военно-политической выгоды больше.
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18.02.2023 22:33 Відповісти
мы устали ждать...
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18.02.2023 21:51 Відповісти
відпочинь трішки
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18.02.2023 22:23 Відповісти
А коли звільнили сотні населених пунктів Харківщини взагалі нікто цього і не чекав, так звільнять і Крим, так же обвалиться і тоді оброна ворога, бо його солдати не хочуть вмирати за Путіна, та олігархів, тікали тоді, будуть тікати й у майбутному
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18.02.2023 22:53 Відповісти
Справа в тому, що Крим - стратегічна кацапська скрєпа, тісно зав"язана на оманські договорняки по здачі зедєрмаками Півдня України. Це для нашої сволоти там дуже не хочеться форсувати події. Договорняки даром нікому не проходять-боязно.
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18.02.2023 23:57 Відповісти
От це ГЕНЕРАЛ, а не хрін собачий!!! Вони із Залужним не родичі? )))
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18.02.2023 21:52 Відповісти
Та звілтніть вже світ від мокшан. Відразу багато питань відпаде.
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18.02.2023 21:58 Відповісти
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18.02.2023 21:59 Відповісти
Uliana Yapparova @Ulianalive https://twitter.com/Ulianalive/status/1626993156309884929 2 ч
«Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине вооружение дальнего радиуса действия» - Риши Сунак
Дорогие москвичи и гости столицы, посмотрите, пожалуйста, в окно. Дым видите? Это полыхают сейчас кремлёвские жопы
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18.02.2023 21:59 Відповісти
Дальнего радиуса действия - это по всей территории Украины + Крым. За паребрик не полетят - табу
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18.02.2023 22:03 Відповісти
ну и нормально!
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18.02.2023 22:06 Відповісти
Viktoria Schumacher @vikschum https://twitter.com/vikschum/status/1626901457109716995 8 ч
Вот,собственно,и всё что надо знать
"Риск эскалации конфликта на в Украине для НАТО несопоставим с опасностью победы России",- Йенс Столтенберг
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18.02.2023 22:02 Відповісти
Ви реально дурень чи провокатор від какцапні?
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18.02.2023 22:13 Відповісти
Ви реально дурень чи читати не вмiєте?
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18.02.2023 22:18 Відповісти
😁
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18.02.2023 23:13 Відповісти
Сьогодні, 18 лютого, Нідерланди вислали з країни російських дипломатів через те, що вони виявились шпигунами. https://nos.nl/artikel/2464355-*********-zet-opnieuw-russische-diplomaten-uit-om-spionage NOS .
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18.02.2023 22:02 Відповісти
Риши Сунак: Британия первой даст Украине оружие большой дальности

https://haqqin.az/news/275053
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18.02.2023 22:07 Відповісти
А можна запросити Ходжеса до нас? З оплатою, яку захоче, думаю, для нього не в грошах справа ))) Чомусь здається, що цей тандем із Залужним розвалить срану Парашку на шмаття!!!
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18.02.2023 22:10 Відповісти
Жаль, що помер МакКейн (вічна пам'ять шанованій людині)... На згадку республіканцям: НЕ ОБИРА Й ТЕ КЛОУНІВ
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18.02.2023 22:22 Відповісти
Нормально. Можна буде нарешті з'їздити на український курорт)
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18.02.2023 22:31 Відповісти
...За наявності ракет...
І відсутності єрмаків,подоляків,татарових,смірнових і ********* із ПЗДЖ,що нажаль не реально.
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19.02.2023 00:34 Відповісти
Але за умови, якщо партнери нададуть необхідну зброю, передусім високоточну зброю великого радіуса дії.
Первое - ракеты большой дальности это ракеты дальностью свыше 5,5 тыс. км. Средней дальности - от 1 тыс. км до 5,5 тыс. км. Ракеты малой дальности - до 1 тыс. км.
Второе - давайте сначала узнаем, что и в каком количестве поставит Великобритания, только после этого будем прогнозировать.

В Крыму, как и в Херсоне, воевать не будут, просто раздолбают военные объекты, заблокируют снабжение вооружениями и кацапы сделают очередной жест бледной моли доброй воли.
Может, об этом есть смысл сказать крымчанам, чтобы та часть, которая не совсем конченная, не боялась за своё имущество, это облегчит задачу возврата Крыма.
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19.02.2023 08:08 Відповісти
Не з нашім щастям у "гарантах".
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19.02.2023 08:39 Відповісти
Очередной балабол
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19.02.2023 08:54 Відповісти
С новыми ракетами военную активность Крыма надо полностью успокоить (упокоить).
Понаехавшая вата получит время просочиться обратно в родную гавань.
Если захочет жить.
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19.02.2023 10:37 Відповісти
Зеля порушивити Оманськи перемовини не буде !
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19.02.2023 13:34 Відповісти
 
 