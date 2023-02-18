Крим реально звільнити до кінця літа, - генерал Ходжес
За наявності ракет далекого радіуса дії Україна може звільнити Крим до кінця літа, а Донбас – наступного року чи навіть раніше.
Про це в коментарі Укрінформу сказав екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.
"Ми збираємося зробити все можливе, щоб Україна перемогла цього року", - підкреслив Ходжес.
На його переконання, "цілком можливо принаймні те, що Україна звільнить Крим до кінця літа". Але за умови, якщо партнери нададуть необхідну зброю, передусім високоточну зброю великого радіуса дії. ЗСУ повинні мати можливість стріляти на 150-300 кілометрів, і щоб ракета впала рівно в ціль, тоді російський чорноморський флот просто змушений буде залишити півострів, сказав генерал.
Ходжес назвав Крим "вирішальним місцем", тоді як Донбас – просто "важливим". Україна не буде в безпеці, поки Росія утримує півострів. Зокрема, Україна не зможе відновити цілком економіку, поки РФ утримує Крим. Він пояснив, що допоки росіяни в Криму, Україна не зможе використовувати порт Маріуполя. І навіть в Одесі стоять 140 суден, які чекають на можливість вийти з порту, але не можуть.
"Ми маємо допомогти Україні повернути Крим. Цього року. Ми хочемо, щоб це сталося, і маємо дати все необхідне", - заявив Ходжес.
На його переконання, тим, що змінить правила гри, gamechanger, стане не якась специфічна зброя, будь-то танки або літаки, а ухвалення партнерами рішення, що Україна має перемогти. Щодо танків, Україна має у розпорядженні власні, ті, що захопила в російської армії, а згодом і західні. ЗСУ все це використовує дуже добре, і танки допоможуть ізолювати Крим.
Ходжес дістав мапу та на ній продемонстрував кореспондентові, як він бачить ситуацію на полі бою. На його погляд, тримаючи російські сили навколо Бахмута, ЗСУ можуть ізолювати Крим.
За словами Ходжеса, наразі Україна має ракети, які можуть влучити в ціль не більше ніж на 90 км.
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В такому випадку щодо Криму - до кінця літа - якого року?
было дерьмаку ОМАНСКОМУ отдавать Мелитополь!Как и весь КОРИДОР, ТЕПЕРЬ ПУСТЬ утилизируется ГНИДА !Интересно , кто из военных начальников отвечал за это направление ?КАК он посмел ВЫПОЛНИТЬ ПРЕСТУПНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛОУНАРИЯ ?
выбить кацапа с юга Запорожской и Донецкой областей- так, це першоочередне завдання у будь-якому випадку
«Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине вооружение дальнего радиуса действия» - Риши Сунак
Дорогие москвичи и гости столицы, посмотрите, пожалуйста, в окно. Дым видите? Это полыхают сейчас кремлёвские жопы
Вот,собственно,и всё что надо знать
"Риск эскалации конфликта
нав Украине для НАТО несопоставим с опасностью победы России",- Йенс Столтенберг
https://haqqin.az/news/275053
І відсутності єрмаків,подоляків,татарових,смірнових і ********* із ПЗДЖ,що нажаль не реально.
Первое - ракеты большой дальности это ракеты дальностью свыше 5,5 тыс. км. Средней дальности - от 1 тыс. км до 5,5 тыс. км. Ракеты малой дальности - до 1 тыс. км.
Второе - давайте сначала узнаем, что и в каком количестве поставит Великобритания, только после этого будем прогнозировать.
В Крыму, как и в Херсоне, воевать не будут, просто раздолбают военные объекты, заблокируют снабжение вооружениями и кацапы сделают очередной жест бледной моли доброй воли.
Может, об этом есть смысл сказать крымчанам, чтобы та часть, которая не совсем конченная, не боялась за своё имущество, это облегчит задачу возврата Крыма.
Понаехавшая вата получит время просочиться обратно в родную гавань.
Если захочет жить.